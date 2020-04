Coronavirus: Maßnahmen in NRW gelockert – DAS darfst du ab jetzt alles wieder

Corona-Kontaktverbot: Was vermissen die Essener am meisten?

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in NRW und ganz Deutschland in einen Winterschlaf versetzt. Rund einen Monat herrschte nahezu kompletter Stillstand, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

Die bundesweiten Maßnahmen Bekämpfung des Coronavirus zeigen erste Erfolge. Deshalb haben sich Bund und Länder auf erste gemeinsame Lockerungen geeinigt. Damit erweckt das öffentliche Leben in NRW schrittweise wieder aus seinem Winterschlaf.

Das Kontaktverbot bleibt allerdings bis Anfang Mai bestehen. Was ab Montag (20. April) hingegen wieder erlaubt ist, erfährst du hier.

Coronavirus in NRW: Das alles darfst du jetzt wieder

Vor allem der Einzelhandel dürfte am vergangenen Mittwoch nach Wochen des Shutdowns gejubelt haben. Seitdem steht fest, dass Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmetern ihre Türen wieder öffnen dürfen.

++ Coronavirus: Menschen stehen an Supermarkt an – und können nicht glauben, was sie dort sehen ++

Auch für größere Läden gelten Ausnahmen. Dazu gehören:

Autohäuser

Fahrradläden

Möbelhäuser

Babyfachmärkte

Sie alle dürfen unter strengen Hygienevorschriften wieder Kunden bedienen. Zum Schutz vor dem Coronavirus gilt vor allem Abstand halten als das oberste Gebot.

Schule wieder Pflicht – für diese Schüler

Auch die Schulen in NRW öffnen wieder. Am Montag allerdings zunächst ausschließlich für Lehrer und übriges Personal. Die Schulpflicht für Schüler in Abschlussklassen beginnt in NRW dann wieder am Donnerstag.

++ Coronavirus: NRW-Schüler außer sich vor Wut – „Wir haben Angst...“ ++

Dazu zählen laut Schulministerium Schüler in Abschlussklassen an weiterführenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs, die vor Prüfungen stehen.

Ausnahme sind Abiturienten: Für sie bleibt der Schulbesuch ab Donnerstag freiwillig.

Diese Regeln gelten an Schulen

Bis Donnerstag müssen die Schulen besondere Hygiene-Vorgaben umsetzen. So muss gewährleistet sein, dass Schüler und Lehrer jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus in NRW kannst du hier verfolgen >>>

Außerdem sollen genügend Waschbecken und Seifenspender zur Verfügung stehen, damit sich Schüler und Lehrer regelmäßig die Hände waschen können. Eine Maskenpflicht gibt es vorerst nicht. Dafür allerdings Namenslisten, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus Kontakte nachverfolgen zu können.

Unis starten ins Sommersemester

Auch an den Hochschulen beginnt ab Montag wieder der Betrieb. Das Sommersemester startet allerdings vorerst online.

Bis Präsenzveranstaltungen im Hörsaal wieder möglich sind, finden Vorlesungen dann zunächst über Videoübertragungen statt. Wie das an den einzelnen Unis funktioniert, erfährst du über die Internetseiten und über E-Mails deiner Hochschule.

Welche Auswirkungen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben sowie ob und wann nächste Aufweichungen möglich sind, darüber beraten Bund und Länder im zweiwöchigen Rhytmus. (ak mit dpa)