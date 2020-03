Coronavirus in NRW: Experte droht: „Es wird mehr Gewalt geben“ ++ Flughafen macht dicht

Über 6.800 Fälle in NRW, 24 Tote

Bundeswehr rückt an

Die ersten Ruhrgebietsstädte ordnen den kompletten Shutdown an

Das Coronavirus breitet sich in NRW immer weiter aus: 24 Menschen sind bereits an den Folgen der Infektion gestorben. Über 6800 Menschen sind bereits mit dem Coronavirus in NRW infiziert.

Das öffentliche Leben in NRW lässt das Coronavirus weitestgehend still stehen. Schulen und Kitas sind dicht, viele arbeiten im Homeoffice Menschenansammlungen oder auch nur das Treffen mit Freunden sollte unbedingt vermieden werden, jetzt drohen auch noch Ausgangssperren.

Politik und Fachexperten warnen immer wieder: BLEIBT ZU HAUSE!

Mit unserem Newsblog halten wird dich auf dem neuesten Stand zum Coronavirus in NRW.

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung? Dann schreibe eine Mail an wirhelfen@derwesten.de oder schaue in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Coronavirus im Ruhrgebiet vorbei:

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Dieses simple Haushaltsmittel ist sogar besser als Desinfektionsmittel

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet Kurzarbeit für meinen Job?

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Sonntag 22. März

09.16 Uhr: Urlauber dürfen gebuchte Reisen nicht einfach stornieren

Ein pauschales Stornierungsrecht wegen des Coronavirus steht auch Pauschalreisenden nicht zu. Darauf hat Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hingewiesen. Allerdings seien Pauschalurlauber durch besondere gesetzliche Regelungen besser geschützt als Individualreisende, erklärte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Wer seine Reise selbst organisiert habe, sei auf die Kulanz seiner Vertragspartner angewiesen.

Wie der Justizminister erläuterte, gilt auch bei Pauschalreisen: „Wer aus reinem Unsicherheitsgefühl zuhause bleiben möchte, kann nicht kostenfrei stornieren.“ Auch Reiserücktrittsversicherungen böten keine Garantie, wenn Urlauber lediglich Angst vor dem Coronavirus hätten, aber nicht selbst vor Urlaubsantritt erkrankt seien.

07.17 Uhr: Sorge vor mehr Gewalt gegen Kinder und Frauen

Als Folge der Corona-Krise befürchten Opferverbände einen Anstieg der häuslichen Gewalt vor allem gegen Kinder und Frauen. „Wir müssen damit rechnen, dass die Zahlen der Fälle von Gewalt gegen Frauen steigen werden“, sagt Claudia Fritsche von der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW.

Sie berate täglich mit den Kolleginnen, wie damit umzugehen sei, sagte Fritsche. Besondere Sorge habe sie vor dem Moment, an dem Frauenhäuser unter Quarantäne gestellt würden und keine neuen Frauen aufnehmen könnten. „Das würde weniger Plätze für schutzsuchende Frauen und gleichzeitig mehr Bedarf bedeuten“, so Fritsche.

Auch Kinder können durch die aktuellen Entwicklungen häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt sein. Der Deutsche Kinderverein in Essen appelliert daher an die Bevölkerung: „Wenn Sie Zweifel am Wohl eines Kindes in Ihrer Umgebung haben, teilen Sie Ihre Sorgen dem Jugendamt mit. Das geht auch anonym“, so Rainer Rettinger, Geschäftsführer des Vereins.

Samstag 21. März

21.21 Uhr: NRW verteilt 113.000 Atemschutzmasken

Mit Hilfe des Roten Kreuzes hat NRW 113.000 Atemschutzmasken an 125 Krankenhäuser im Land verteilt. 120 Helfer und Fahrer aus 67 DRK-Kreisverbänden beteiligten sich, fuhren in der Nacht zu Samstag in Düsseldorf einen zentralen Umschlagplatz an und brachten die Schutzmasken in die Krankenhäuser.

19.55 Uhr: Flughafen Weeze stellt Passagierverkehr ab Mittwoch ein

Die Billiglinie Ryanair stellt ab Mittwoch den Flugbetrieb fast vollständig ein. Die Konsequenz: Ab Mittwoch macht der Airport Weeze dicht! Ryanair ist die einzige Fluglinie, die Weeze regelmäßig bedient. Gerechnet wird mit mindestens sechs Wochen Pause.

19.45 Uhr: Bundeswehr hilft in Krisen-Gebiet

Die Bundeswehr wird ab Montag im Kreis Heinsberg im Nothilfe-Einsatz sein. Das hat das Landeskommando NRW am Samstag bekanntgegeben. Der Kreis hatte sich am 19. März mit einem Hilfeleistungsantrag an die Streitkräfte gewandt, um einen drohenden Engpass an Schutzbekleidung abzuwenden.

Die Bundeswehr stellt den Hilfskräften im Kreis Heinsberg 3.000 FFP2-Masken, 8.000 Schutzkittel und 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken zur Verfügung. Außerdem werden zwei Intensivrespiratoren geliefert.

17.16 Uhr: Duisburg öffnet Testzentren

Die Stadt Duisburg stellt ab Sonntag täglich Corona-Testzentren in Betrieb. Die Anmeldung erfolgt weiterhin über den Hausarzt oder die medizinischen Sichtungszentren, die ab Sonntag von 8-18 Uhr im Dienst sind. Dort sollen sich alle Patienten vorstellen, die krank sind und eine Praxis aufsuchen würden.

16.18 Uhr: In Herne sind 23 Menschen positiv getestet

Wie die Stadt Herne am Samstag bekannt gegeben hat, sind 23 Menschen in Herne positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Stadt sei für eine Durchführung einer Ausgangssperre vorbereitet, sollte die Anweisung dazu vom Land NRW kommen.

15.38 Uhr: Bochums Bürgermeister wählt drastische Worte

Kommunen haben derweil nicht nur die Regeln verschärft, sondern auch den Ton: Bei Ansammlungen von mehr als vier Personen soll es etwa in Dortmund zunächst Ansprachen geben mit dem Appell, auseinanderzugehen. Sollte dies nicht „fruchten“, hält Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange auch „Platzverweise bis hin zu Zwang und Ingewahrsamnahmen“ für möglich.

Ebenso hält man es in Essen: „Wer den Anweisungen des Ordnungsamtes nicht Folge leistet, hat mit empfindlichen Sanktionen zu rechnen“, sagt Ordnungsdezernent Christian Kromberg. Auch Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) wird deutlich: „Es gibt aber auch leider zu viele, die alle Appelle ignorieren, die Grillpartys, Trinkgelage in Parks feiern und die jetzige Situation als Ferien missdeuten. (...) Wegen der Egoisten, die sich nicht an die Regeln halten, müssen wir jetzt leider zu noch drastischeren Maßnahmen greifen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.“

14.26 Uhr: Scharfe Kritik an Ausgangsbeschränkungen in Bayern

Mit scharfer Kritik hat Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) auf die nicht abgestimmten Entscheidungen in der Corona-Krise reagiert. „Wir haben uns verständigt mit 15 anderen Bundesländern, einschließlich Bayern, dass wir hier gemeinsam einen Weg gehen. Jetzt ist Bayern vorzeitig ausgeschert, wir wollten uns ja noch das Wochenende anschauen, den Samstag, und dann am Sonntag entscheiden, wie es weitergeht“, sagte Gebauer im RTL-Nachtjournal in der Nacht auf Samstag.

„Ich finde auch, wenn man Vereinbarungen getroffen hat, sollte man sich daran halten.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Freitag angekündigt, dass das Verlassen der eigenen Wohnung ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt sei.

12.56 Uhr: Drastischer Anstieg von Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Samstag (Stand 11.30 Uhr) gab es in NRW 6740 nachgewiesene Fälle. Das ist im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Zuwachs von mehr als 1000 im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der erfassten Todesfälle in NRW stieg um 6 auf 24.

Weiterhin meldet der Kreis Heinsberg die meisten Infektionen: Die Zahl erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden leicht von 874 auf jetzt 916. In Köln gab es 629 Fälle, am Vortag waren es 521.

Coronavirus-Infektionen melden inzwischen alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Das Ministerium betonte, die Entwicklung sei dynamisch. Die Zahlen basierten auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Ministerium erhalte.

11.51 Uhr: Auch in Gelsenkirchen gelten nun strengere Ausgangsregeln

Nach Dortmund, Köln und Leverkusen haben nun auch Bochum und Gelsenkirchen strengere Regeln zur Eindämmung des Coronavirus festgelegt. Hier gilt ab sofort ein Ansammlungsverbot für mehr als zwei Menschen.

Das hat die Stadt Gelsenkirchen am Freitagabend bekanntgegeben. Verstöße dagegen sollen streng geahndet werden.

10.59 Uhr: Hagener Schnapsbrennerei spendet Ethanol

Eine Schnapsbrennerei aus Hagen hat 80 Liter Ethanol gespendet, um so das Gesundheitssystem zu unterstützen. Normalerweise werde der Alkohol zur Herstellung von Schnaps genutzt. Doch nun soll daraus ein Hektoliter Desinfektionsmittel produziert werden, um die Bekämpfung in Alten- und Pflegeheimen zu unterstützen.

09.54 Uhr: Bochum erlässt strengere Regeln

In Bochum gelten ab sofort strengere Regeln, um die Corona-Krise einzudämmen. Ab sofort sind in der Ruhrgebietsstadt Ansammlungen von mehr als zwei Personen unter freiem Himmel verboten. Die Maßnahme sei nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern, teilte die Stadt am Freitagabend auf ihrer Homepage mit. Es gibt Ausnahmen: Familien und Personen, die zusammenleben, dürften sich weiterhin gemeinsam im Freien aufhalten.

Am Freitag war der erste Bochumer am Coronavirus gestorben: Ein 55 Jahre alter Urlaubsrückkehrer aus Österreich.

09.11 Uhr: Kliniken werden zu Corona-Zentren umgebaut

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Coronavirus-Infektionen richten viele Krankenhäuser in NRW unter Hochdruck Covid-19-Intensivstationen ein. Bund und Länder hatten als Zielmarke die Verdoppelung der Intensivbetten ausgegeben. Im Allgemeinen Krankenhaus im niederrheinischen Viersen ist die Corona-Station startklar.

Der Aufwachraum des OP-Saals sei binnen zwei Tagen komplett zu einer Corona-Intensivstation umgebaut worden, sagte Geschäftsführer Thomas Axer. Die Zahl der Intensivplätze werde in Viersen von zwölf auf 25 mehr als verdoppelt. Schon in den nächsten Tagen könnten „sehr schnell behandlungsbedürftige Patienten“ kommen. Dafür müsse man gerüstet sein.

07.03 Uhr: Alarm aus Krankenhäusern: Zu wenig Schutzkleidung

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und in vielen Krankenhäusern in NRW wird das Schutzmaterial wie Masken und Kittel langsam knapp. „Wir leben von der Hand im Mund“, sagt etwa der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler, Elmar Wagenbach. „Es wird gegebenenfalls schlimm werden“, befürchtete auch der medizinische Geschäftsführer des Josef-Hospitals Bochum, Christoph Hanefeld. Die Nachschubprobleme aus Asien führten in ganz Europa zu Problemen, sagte der medizinische Chef des Klinikums.

06.55 Uhr: Ausgangssperre? Konferenz mit Merkel am Sonntag

Nordrhein-Westfalen ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Hier gab es bundesweit die ersten Toten und die Zahl der Infizierten wächst weiter schnell: Allein von Donnerstag bis Freitagnachmittag (jeweils 16.00 Uhr) stieg sie nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von knapp 5000 auf 6257 Menschen. Die Zahl der Todesfälle in NRW lag am Freitag bei 24.

Bayern hatte als erstes Bundesland ein Ausgangsverbot verhängt, das am Samstag in Kraft trat. Laschet sieht solche Maßnahmen nur als „allerletztes Mittel“, wie er am Freitag betonte. „Der Staat muss sorgsam überlegen, wie weit kann er gehen.“ Eine Vorstufe zur Ausgangssperre sei ein Betretungsverbot auf öffentlichen Plätzen, sagte er dem WDR. Zum weiteren Vorgehen in der Krise gibt es am Sonntag eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten.

Freitag, 20. März

22.00 Uhr: Essener Ärztin redet Klartext: „Wir an der Front kämpfen den Kampf“

Schon seit Anfang März hat Italien eine Ausgangssperre verhängt. In Deutschland ist das (bislang) noch nicht der Fall. Doch nach Meinung einer Ärztin aus Essen nicht mehr lange: Sie vermutet, dass es auch hierzulande bald eine Ausgangssperre geben wird – und spricht Klartext! >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

21.47 Uhr: Gelsenkirchen verbietet Treffen von mehr als zwei Personen

Auch Gelsenkirchen verbietet jetzt Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen. Die Stadt reagiere damit auf die schleppende Umsetzung der bisherigen Verfügung, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Oberbürgermeister Frank Baranowski: „Ich habe es ja bereits am Dienstag angekündigt und nun stehen wir vor dem entscheidenden Wochenende, um das Risiko und die Bedrohung für uns alle noch beherrschen zu können.“

Und weiter: „Leider haben die Dimensionen noch immer nicht alle verstanden. Darum war es unvermeidlich, dieses Ansammlungsverbot auszusprechen. Aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein für uns alle.“

Frank Baranowski, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen. (Archivfoto) Foto: imago images / biky

19.49 Uhr: Riesen-Schlange wegen Klopapier in Duisburg

Unfassbare Bilder aus Duisburg! Im Stadtteil Beeck hat sich vor einer Rossmann-Filiale eine Riesenschlage gebildet, sich dabei der behördlichen Anweisung widersetzt, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Polizei und Ordnungsamt mussten anrücken.

19.27 Uhr: Friseur erhebt schwere Vorwürfe – „Es ist unbegreiflich, dass...“

Während viele Geschäfte derzeit schließen müssen, dürfen vielerorts Friseure weiter öffnen. Ausgerechnet Friseure, die beim Haareschneiden auf Kontakt zum Kunden angewiesen sind und keinesfalls die geforderten 1,50 Meter Sicherheitsabstand halten können. „Wir sind, wie alle Menschen, von der aktuellen Situation verstört und haben Angst“, schildert Amir Niayech (52) seine Gemütslage. >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

19.22 Uhr: 100 Liter Desinfektionsmittel geklaut! Polizei nimmt Verdächtigen fest

Dieser Diebstahl in Münster war einfach nur dreist! Im Februar klaute ein Mann aus einem Krankenhaus etwa 100 Liter (!) Desinfektionsmittel. Jetzt hat die Polizei einen Mann festgenommen. >> HIER GEHT ES ZUR GESCHICHTE!

19.20 Uhr: Bochum verschärft Ausgangsbeschränkung

Die Stadt Bochum reagiert auf den ersten Todesfall in der Stadt und verschärft die Ausgangsbeschränkungen. Ab Samstag dürfen keine Gruppen ab drei Personen unterwegs sein. So wolle man die Ausbreitung des Coronavirus' verlangsamen.

19.15 Uhr: Zahl der Infizierten in Essen steigt an

Die Stadt Essen hat am Freitagabend mitgeteilt, dass 15 weitere Coronavirus-Erkrankungen festgestellt worden sind. Damit sind insgesamt 176 Personen infiziert.

19.08 Uhr: Erstes Todesopfer aus Bochum

Am Freitag hat die Stadt Bochum das erste Corona-Todesopfer vermeldet. Es handelt sich um einen 55-Jährigen, der zuvor im Österreich-Urlaub war. Das hat Oberbürgermeister Thomas Eiskirch bekanntgegeben.

Statement Bochumer OB

18.17 Uhr: Frau im Rhein-Kreis Neuss verstorben

Eine 88-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus Neuss ist am Freitag an den Folgen des Virus gestorben. Sie ist das erste Todesopfer aus dem Kreisgebiet. Das teilt der Kreis mit. Aktuell ist im Rhein-Kreis Neuss bei 95 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

18.00 Uhr: Erstes Todesopfer in Solingen

Am Freitagnachmittag ist ein 84-jähriger Mann in der Lungenfachklinik Bethanien verstorben. „Der Patient aus Haan hatte eine schwere Lungenvorerkrankung“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath dem „Solinger Tageblatt“. Der Patient sei auch schon zuvor auf Sauerstoff angewiesen gewesen, in den vergangenen Tagen habe sich sein Gesundheitszustand dann drastisch verschlechtert.

17.34 Uhr: 207 Coronavirus-Fälle in Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es bislang 207 bestätigte Infektionsfälle. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt.

17.25 Uhr: Polizei Essen warnt vor WhatsApp-Kettenbrief

Die Essener Polizei warnt vor einem neuen Corona-Kettenbrief über WhatsApp. Angeblich soll die Feuerwehr Wohnungen durchsuchen, um zu prüfen, wie sich das Virus verbreitet. Das ist eine Falschmeldung. Sollte sich jemand an der Haustür als Coronavirus-Prüfer vorstellen, ist das eine Betrugsmasche, bei der die Polizei alarmiert werden soll.

16.45 Uhr: Infizierten-Zahl in Duisburg gestiegen

In Duisburg ist die Zahl der Infizierten auf 98 Personen angestiegen. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch 342 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne.

16.20 Uhr: Köln will härter gegen Corona-Freigänger vorgehen

Köln hat ein konsequentes Einschreiten bei öffentlichen Menschenansammlungen mit mehr als zwei Personen angekündigt. Stadtdirektor Stephan Keller am Freitag: „Ganz egal, wie schön das Wetter am Wochenende auch werden mag, jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Wer das nicht begreift, gefährdet die Freiheit aller. Ansammlungen von mehr als zwei Personen werden aufgelöst, soweit diese nicht zum engsten Familienkreis gehören.“ Umsetzen soll das das Ordnungsamt. Wer sich widersetze, könne mit einem empfindlichen Bußgeld bestraft werden, so die Stadt.

16.10 Uhr: Vier weitere Todesfälle aus Heinsberg

Der Kreis Heinsberg hat vier weitere Todesfälle zu beklagen. Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 68 Jahren sowie ein 95-jähriger Mann sind an einer Lungenentzündung gestorben. Der Kreis teilt mit: „Wie auch bei den vorherigen Fällen, waren alle vier Patienten aus dem Kreis Heinsberg gesundheitlich vorbelastet. Insgesamt verstarben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bislang 13 Personen aus dem Kreis Heinsberg.“

16.00 Uhr: Stadt Dortmund warnt vor miesen Betrügern

Die Stadt Dortmund warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben, um angeblich über das Coronavirus zu informieren oder um Tests durchzuführen. So wollen sie in die Wohnung oder in das Haus kommen.

‼ Warnung ‼#CoronaDO: Kriminelle geben sich derzeit als Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes aus und wollen in Wohnungen und Häuser kommen, um über Corona zu informieren oder Tests durchzuführen.#CoronaVirusDE #COVID19de #Dortmund pic.twitter.com/YZObHSscQM — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) March 20, 2020

15.35 Uhr: Oberhausen ruft medizinisches Personal zu Hilfe auf

Die Stadt Oberhausen erwartet in den kommenden Tagen und Wochen eine steigende Zahl von Coronavirus-Patienten. Deshalb hat Oberbürgermeister Daniel Schranz um Hilfe und Unterstützung von medizinisch und pflegerisch vorgebildeten Bürgern gebeten. Schranz am Freitag: „Ihre Hilfe ist an verschiedensten Stellen, unabhängig von medizinischer Fachrichtung und Qualifikation willkommen. Wir brauchen Sie um die Praxen und die Krankenhäuser bei der regulären Versorgung zu unterstützen.“

Über dieses Online-Formular kann man sich eintragen: https://bit.ly/formular-medizinisches-personal. Eine Hilfe zum Ausfüllen des Formulars steht ab Sonntag (21. März) unter 0208 825 3666 zur Verfügung.

13.12 Uhr: Nahverkehr deutlich eingeschränkt

Wegen des Coronavirus wird der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen bis Ende kommender Woche um 50 Prozent heruntergefahren. Das kündigte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) an. Das Angebot werde schrittweise von Samstag an auf einen Sonderfahrplan umgestellt.

Einige S-Bahnlinien könnten sogar um 80 Prozent ausgedünnt werden. Nach Möglichkeit solle aber jede Strecke wenigstens im Stundentakt bedient werden. Wo möglich, solle es Schienenersatzverkehr geben. Der Sonderfahrplan solle zunächst bis 19. April gelten.

11.34 Uhr: 17 Tote – 5578 Infizierte

Über 800 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag meldet das Gesunheitsministerium NRW. 5578 sind Stand Freitag 10 Uhr infiziert. Die Zahl der Toten liegt nun bei 17.

10.43 Uhr: Versammlungsverbot in Dortmund

Auch Dortmund verhängt ein Versammlungsverbot. Ein entsprechender Erlass wurde nach Angaben der Stadt vorbereitet und soll ab Mitternacht zu Samstag gelten. Schon am Freitag sollen bestimmte Bereiche, die als Orte der Ansammlung in Erscheinung getreten sind, in den Fokus genommen werden. „Bereits heute werden Einzelverfügungen als Vorstufe mit Blick auf einige "Hotspots" gelten“, hieß es. Das Verbot gilt für Ansammlungen ab vier Personen.

Es gäbe allerdings Ausnahmeregelungen, etwa bei „häuslichen Gemeinschaften“. „Die Familie mit drei Kindern darf im öffentlichen Raum noch gemeinsam gehen“, sagte Dahmen.

8.01 Uhr: Leverkusen geht als erstes drastischen Schritt

In Leverkusen dürfen Menschen nur noch alleine auf die Straße. Öffentliche Zusammenkünfte von zwei oder mehreren Menschen in der Öffentlichkeit verboten. Das hat die Stadt heute Morgen dem WDR bestätigt. Ausnahme: Man darf noch mit Menschen auf die Straße, mit denen man zusammenlebt. Auch dringende berufliche Treffen sowie Einkäufe des täglichen Bedarfs sind davon ausgenommen. Die Bestimmungen gelten zunächst bis 19. April.

6.05: Übler Verdacht – Plante US-Firma illegalen Export von Schutzkleidung?

Der Zoll hat bei einer Kontrolle im europäischen Verteilzentrum des US-Konzerns 3M in Jüchen hochwertige Atemschutzmasken und andere Schutzkleidung für Ärzte, Laboranten, Chemiker und auch Masken für die Bevölkerung beschlagnahmt, die offenbar illegal exportiert werden sollten.

Das erfuhr die Düsseldorfer „Rheinische Post“ aus Werks- und Sicherheitskreisen. Die Kontrollaktion steht offenbar in Zusammenhang mit hochwertigen Gesichtsschutzmasken für Ärzte und Labore, die aktuell in der Corona-Krise weltweit händeringend benötigt werden und kaum verfügbar sind.

„Es geht ganz klar um Schutzkleidung und alles, was damit zusammenhängt. Die werden illegal ins Ausland verschickt“, hieß es aus Behördenkreisen. Der Zoll und eine Sprecherin des Unternehmen 3M bestätigten den Einsatz. „Der Zoll war bei 3M vor Ort, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften für Exportware zu überprüfen. Alles andere unterliegt dem Steuergeheimnis“, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld.

5.45 Uhr: 17 Tote – 5000 Infizierte

In NRW ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nach den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums (16 Uhr) auf rund 5000 geklettert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 nahm auf 17 zu.

