Corona in NRW: Kommt jetzt das Böller-Verbot an Silvester? ++ Duisburg und Herne weiter mit besonders kritischen Zahlen

Die Coronavirus-Lage in NRW: Bislang kam es nicht zu einer Trendumkehr trotz Lockdown light. Weiterhin gibt es hohe Corona-Inzidenzwerte in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens.

Auch die Lage in vielen Krankenhäusern ist angespannt. Die Zahl der Covid-19-Patienten nimmt weiter deutlich zu.

News-Ticker: Coronavirus in NRW

Aktuelle Corona-Zahlen aus NRW (Stand 16. November 2020)

Corona-Neuinfektionen: 2.754

2.754 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 14 (ingesamt 2.637)

14 (ingesamt 2.637) Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 899

(Quellen: Corona-Dashboard des RKI, DIVI-Intensivregister)

Städte und Landkreis in NRW mit besonders hohen Inzidenzwerten:

Duisburg: 299,8

Herne: 292,1

Düren: 280,8

Hagen: 235,3

Oberhausen: 232,5

7.35 Uhr: Debatte um Böller-Verbot in NRW zu Silvester wegen Corona

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wollen, dass Silvester trotz Corona-Pandemie mit Böllern, Raketen und zumindest im kleinen Kreis gefeiert werden kann. „Seit Monaten werden wir in der Politik gefragt, was wir alles absagen wollen oder eher müssen - Bundesliga, Festivals, Sankt Martin, Karneval“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Peter Preuß, der „Rheinischen Post“. „Ich kann Ihnen versichern: Niemand will den Jahreswechsel verbieten.“ Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, sprach sich gegen ein Feuerwerksverbot, wie es in den Niederlanden geplant ist, aus. „Privates Feuerwerk und Böllern zu verbieten, wäre aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion überzogen.“

Wird es 2020 keine Silvesterböllerei in NRW geben? Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Die Berliner Grünen hatten mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Deutschland solle dem Vorbild der Niederlande folgen. Die NRW-Grünen sehen das anders: „Wenn vor Ort zentrale Feuerwerke so organisiert werden, dass größere Menschenansammlungen ausbleiben und Abstandsregeln eingehalten werden, können diese eine sinnvolle Alternative zur Böllerei auf öffentlichen Plätzen und Straßen sein“, sagte Landtagsfraktionschefin Verena Schäffer der „Rheinischen Post“.

Zuvor gab es bereits eine Diskussion um das Weihnachtsfest, in die sich Ministerpräsident Armin Laschet einbrachte.

7.25 Uhr: RKI meldet 2.754 Corona-Neuinfektionen in NRW

An Rhein und Ruhr wurden am Sonntag 2.754 neue Coronavirus-Infektionen vermeldet. Damit liegt NRW vor Bayern (2.428) erneut auf den ersten Platz der Bundesländer mit den meisten Neuinfektionen. Zudem gab es 14 neue Todesfälle zu beklagen.

Während die Corona-Zahlen an Wochenenden in der Regel sinken, weil in den Laboren weniger getestet wird, stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in den NRW-Kliniken konstant weiter an. Mittlerweile gibt es 897 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, am vergangenen Sonntag betrug die Zahl 805. Ein Anstieg um 11,4 Prozent innerhalb von einer Woche.