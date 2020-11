NRW: Erschreckende Zahl! SO viele Schüler in NRW sind schon in Quarantäne

Die Coronavirus-Lage in NRW: Bislang kam es nicht zu einer Trendumkehr trotz Lockdown light. Weiterhin gibt es hohe Corona-Inzidenzwerte in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens.

Auch die Lage in vielen Krankenhäusern ist angespannt. Die Zahl der Covid-19-Patienten nimmt weiter deutlich zu.

News-Ticker: Coronavirus in NRW

Aktuelle Corona-Zahlen aus NRW (Stand 16. November 2020)

Corona-Neuinfektionen: 2.754

2.754 Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: 14 (ingesamt 2.637)

14 (ingesamt 2.637) Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 899

Städte und Landkreis in NRW mit besonders hohen Inzidenzwerten:

Duisburg: 299,8

Herne: 292,1

Düren: 280,8

Hagen: 235,3

Oberhausen: 232,5

17.55 Uhr: 74.000 Schüler in NRW in Quarantäne

Erschreckende Zahl: Fast 74.000 Schüler in NRW befinden sich aktuell nach Informationen der „WAZ“ in Quarantäne. Macht Unterricht so überhaupt noch Sinn?

Immer mehr Schüler in NRW müssen in Quarantäne (Archivbild) Foto: imago images

Die Zahl der von Quarantänemaßnahmen betroffenen Schulen in NRW ist in den vergangenen Tagen jedenfalls weiter gestiegen. Inzwischen können nur noch 80,9 Prozent aller Schulen „regulären Präsenzunterricht für alle Klassen“ anbieten, heißt es in dem Bericht.

17.45 Uhr: 209 Menschen verstoßen in Düsseldorf gegen Corona-Auflagen

Viel zu tun: Die Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes der Landeshauptstadt Düsseldorf (OSD) mussten von Freitag bis Sonntag in zwölf Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren, jeweils gegen eine oder mehrere Personen, einleiten.

Insgesamt 209 Menschen wurden in diesem Zeitraum wegen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Nichteinhaltung des Mindestabstandes belehrt und 16 Zusammenkünfte von Personen aus mehr als zwei Haushalten aufgelöst.

15.30 Uhr: Vier Lichtblicke auf der Corona-Karte

Die Corona-Karte zeigt: NRW ist flächendeckend rot gefärbt. Alle 53 Städte und Kreise in NRW gelten als Corona-Risikogebiet. Das Land NRW verzeichnet mittlerweile fast überall eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Immerhin: Vier Städte und Kreise weisen am Montag Werte unter 100 aus: der Kreis Soest (90,1), der Kreis Höxter (89,8), der Kreis Coesfeld (85,7) und die Stadt Münster (59,6).

12.25 Uhr: Berufsschüler aus Essen im Corona-Streik

Schüler des Hugo-Kükelhaus-Berufskollegs in Essen befinden sich seit Montag im Streik. Sie kritisieren laut Radio Essen, dass es in den Klassenräumen zu eng sei und die Belüftung nicht ausreichend. Sie fordern Hybrindunterricht, also eine Aufteilung der Klassen. Die einen würden dann daheim lernen, die anderen hätten Präsenzunterricht. Die Begründung für die Forderung: „Wir haben Angst, Oma und Opa zu infizieren. Angst, uns selber anzustecken.“

10.45 Uhr: Corona-Todesanzeige aus Aachen mit beeindruckender Botschaft

In den Samstagsausgaben der Aachener Zeitung und der Aachener Nachrichten wurde eine außergewöhnliche und sehr emotionale Todesanzeige veröffentlicht. Die Dame verstarb kurz vor ihrem 75. Geburtstag – an einer Corona-Infektion, wie es in der Anzeige heißt.

Die Familie schreibt in der Todesanzeige, die unserer Redaktion vorliegt: „Besonders traurig stimmt die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer Vorerkrankungen die letzten 8 Monate zu Hause verbracht hatte und sie sich beim ersten Aufenthalt außerhalb ihrer 4 Wände im Krankenhaus infizierte.“ Die Angehörigen wollen aber den Ärzten und Pflegern keinen Vorwurf machen.

Beeindruckende Corona-Todesanzeige aus Aachen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Vielmehr appellieren sie an alle, den Virus ernst zu nehmen und GEMEINSAM (wie es großgeschrieben in der Todesanzeige heißt), einen Weg durch die Krise zu finden. Das sei der einzige Weg aus der Krise. Der Virus dürfe nicht dazu führen, dass sich die Gesellschaft spalten lassen in „Gut oder Böse“. Man müsse wieder lernen, den anderen unvoreingenommen zuzuhören und die jeweiligen Sorgen, auch die „wirtschaftlichen und teils existenziellen Probleme“ ernst zu nehmen. Die Meinungen und Ängste der anderen müssten respektiert werden.

Die Anzeige schließt mit den Worten: „Wir werden den Virus nicht besiegen, aber gemeinsam haben wir eine Chance damit zu leben. Bleibt gesund und passt auf Euch und alle Mitmenschen auf.“

7.35 Uhr: Debatte um Böller-Verbot in NRW zu Silvester wegen Corona

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wollen, dass Silvester trotz Corona-Pandemie mit Böllern, Raketen und zumindest im kleinen Kreis gefeiert werden kann. „Seit Monaten werden wir in der Politik gefragt, was wir alles absagen wollen oder eher müssen - Bundesliga, Festivals, Sankt Martin, Karneval“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Peter Preuß, der „Rheinischen Post“. „Ich kann Ihnen versichern: Niemand will den Jahreswechsel verbieten.“ Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, sprach sich gegen ein Feuerwerksverbot, wie es in den Niederlanden geplant ist, aus. „Privates Feuerwerk und Böllern zu verbieten, wäre aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion überzogen.“

Wird es 2020 keine Silvesterböllerei in NRW geben? Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Die Berliner Grünen hatten mit Blick auf die Infektionslage gefordert, an Silvester neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Deutschland solle dem Vorbild der Niederlande folgen. Die NRW-Grünen sehen das anders: „Wenn vor Ort zentrale Feuerwerke so organisiert werden, dass größere Menschenansammlungen ausbleiben und Abstandsregeln eingehalten werden, können diese eine sinnvolle Alternative zur Böllerei auf öffentlichen Plätzen und Straßen sein“, sagte Landtagsfraktionschefin Verena Schäffer der „Rheinischen Post“.

Zuvor gab es bereits eine Diskussion um das Weihnachtsfest, in die sich Ministerpräsident Armin Laschet einbrachte.

7.25 Uhr: RKI meldet 2.754 Corona-Neuinfektionen in NRW

An Rhein und Ruhr wurden am Sonntag 2.754 neue Coronavirus-Infektionen vermeldet. Damit liegt NRW vor Bayern (2.428) erneut auf den ersten Platz der Bundesländer mit den meisten Neuinfektionen. Zudem gab es 14 neue Todesfälle zu beklagen.

Während die Corona-Zahlen an Wochenenden in der Regel sinken, weil in den Laboren weniger getestet wird, stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in den NRW-Kliniken konstant weiter an. Mittlerweile gibt es 897 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen, am vergangenen Sonntag betrug die Zahl 805. Ein Anstieg um 11,4 Prozent innerhalb von einer Woche.