Coronavirus in NRW: Nahverkehr wird eingeschränkt ++ Wieder drei Tote ++ „Die Passion“ in Essen abgesagt

Das Coronavirus hat NRW fest im Griff: Bis Mittwoch starben zwölf Menschen am Coronavirus in NRW, über 4000 Menschen sind nachweislich erkrankt.

Das Coronavirus lässt in NRW das öffentliche Leben nahezu erlahmen. Schulen und Kitas sind geschlossen, Großveranstaltungen wurden abgesagt. Und Politik und Fachexperten warnen immer wieder: BLEIBT ZU HAUSE!

Mit unserem Newsblog halten wird dich auf dem neuesten Stand zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Donnerstag, 19. März

8.24 Uhr: Drei Menschen sterben im Kreis Heinsberg

Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg meldet drei verstorbene Personen durch das Coronavirus. Alle drei Menschen starben an einer Lungenentzündung ausgelöst durch das Coronavirus. Es handelt sich um zwei am Dienstag im Krankenhaus Heinsberg verstorbene Männer im Alter von 87 Jahren (aus Heinsberg) und 83 Jahren (aus dem Selfkant). Eine 85-jährige Frau (aus Heinsberg) verstarb am Mittwoch im Uniklinikum Aachen. Alle drei infizierten Personen waren durch Vorerkrankungen bereits belastet.

7.50 Uhr: Dortmund Polizeichef mit dringendem Appell – „Die Polizei wird ...“

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange hat Menschen vor sogenannten Coronapartys gewarnt. „Das Virus kennt keinen Spaß“, sagte Lange in einem Video. Sich an sowas zu beteiligen, sei „verantwortungslos“. Sollte es trotzdem zu Partys kommen, würden die Beamten eingreifen: „Die Polizei wird solche Menschenansammlung umgehend auflösen.“

In verschiedenen deutschen Städten seien bereits „Coronapartys“ gefeiert worden, so Lange. „Wir können nicht so tun, als sei um uns herum nichts geschehen. Mit Coronapartys - oder wie auch immer wir solche Treffen nennen - sind unkontrollierbare Risiken verbunden.“

6.15 Uhr: Ruhrbahn schränkt Nahverkehr ein

Die Ruhrbahn reduziert Fahrplanangebot ab Montag, 23. März. Auf allen Linien des Verkehrsunternehmens gilt ab diesem Tag der Samstagsfahrplan. Bereits vor einigen Tagen andere Verkehrsbetriebe in NRW wie die Rheinbahn in Düsseldorf ihr Angebot reduziert.

Mittwoch, 18. März

21.15 Uhr: RTL sagt „Die Passion“ in Essen ab

RTL hatte für Karmittwoch (8. April) Großes in Essen geplant: „Die Passion“ sollte ein aufwändiges Live-Musik-Event im ganzen Essener Stadtgebiet werden, doch aufgrund des Coronavirus sagt der Fernsehsender die Inszenierung der Ostergeschichte nun ab.

21.01 Uhr: Krankheitsfälle steigen in Hagen

Auch in Hagen ist die Zahl der Infizierten auf 21 gestiegen.

17.40 Uhr: Verschärfte Maßnahmen in Dortmund

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat weitere Maßnahmen bekannt gegeben. Ab Mitternacht werden alle Bolz- und Spielplätze in der Stadt und auch der Hoeschpark sowie sämtliche Läden geschlossen. Die Thier-Galerie bleibt geöffnet, da sich dort Restaurants und eine Drogerie befinden. Sierau: „Unsere Aufgabe ist es, die Infektionsketten und die Infektion in unserer Stadt möglichst gering zu halten.“

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau. (Archivfoto) Foto: imago images / Noah Wedel

17.20 Uhr: Restaurants ab 15 Uhr dicht

Wie Ministerpräsident Armin Laschet bereits am Dienstag angekündigt hatte, sind ab Mittwoch alle Restaurants ab 15 Uhr geschlossen.

16.55 Uhr: Zahl der Fälle in Duisburg steigt

Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist am Mittwoch auf 58 angestiegen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Einmal mehr wird darum gebeten, die bekannten Hygienehinweise zu beachten und sich von Menschenansammlungen fernzuhalten.

14.47 Uhr: Grugapark in Essen geschlossen

Die Stadt Essen schließt den Grugapark. Das hat sie am Mittwoch mitgeteilt.

12.19 Uhr: RWE verschiebt Hauptversammlung

Die für den 28. April geplante RWE-Hauptversammlung wird auf unstimmte Zeit verschoben. Das teilte der Essener Konzern in einer Mitteilung mit

12 Uhr: Neue Zahlen – mehr Infizierte, keine neuen Toten

Immer mehr Menschen sind in NRW mit dem Coronavirus infiziert. Von knapp 3380 am Vortag stieg die Zahl auf knapp 3840 am Mittwoch. Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle. Zwölf Menschen starben bislang an den Folgen des Coronavirus.

Der Kreis Heinsberg ragt mit knapp 790 nachgewiesenen Infizierten und acht Todesfällen besonders heraus. Zwei weitere Corona-Patienten starben in Stadt und Städteregion Aachen, einer in Düsseldorf und einer in Essen.

7.59 Uhr: Miese Masche in Köln

Was für eine perfide Tat: Die Polizei warnt vor Menschen, die sich als Coronavirus-Tester ausgeben. In Köln hatten Unbekannte so versucht, sich Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen zu verschaffen. Zwar würden in Städten wie in Köln und Leverkusen Virentests an der Haustür und in Wohnungen durchgeführt, jedoch nie ohne vorherige Anmeldung. Die Mitarbeiter zeigten zudem stets ihren Ausweis vor.

„Die waren wie Ärzte gekleidet und sagten, dass sie bei mir einen Corona-Test durchführen müssten“, habe die 82-Jährige in Köln berichtet. „Ich habe diese Leute aufgefordert Abstand zu halten. Als dann meine Besucherin (62) an die Tür kam, sind sie aus dem Haus gerannt.“

7.48 Uhr: Ausgangssperre in NRW möglich

Ministerpräsident Armin Laschet hält eine Ausgangssperre für nicht ausgeschlossen. Aktuell sei man aber noch nicht so weit, sagte er dem ZDF. „Die Frage ist: Würde es in dieser Situation jetzt helfen?“ Eine Ausgangssperre sei vermeidbar, wenn jeder zuhause bleibt und Kontakt zu Menschen meidet.

7.05 Uhr: Geschäfte geschlossen – mit Ausnahme von ...

Bis auf einige Ausnahmen sollen in Nordrhein-Westfalen alle Geschäfte ab Mittwoch geschlossen bleiben. Dies geht aus einem am Dienstagabend ergangenen Erlass der Landesregierung hervor.

Nicht schließen müssen Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Auch könnten Dienstleister und Handwerker ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen, heißt es in dem Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Kommunen.

6.16 Uhr: Gaststätten zu, Spielplätze gesperrt – zwölf Tote

„Die Lage ist jetzt dramatisch“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag. „Und deshalb mein Appell: Bleiben Sie zu Hause.“

Alle Spiel- und Bolzplätze sind von Mittwoch an gesperrt. In Schulen gibt es nur noch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, deren Eltern für die kritische Infrastruktur des Landes gebraucht werden. Gaststätten müssen bereits um 15 Uhr schließen. „Es mag reizvoll sein, jetzt bei dem schönen Wetter draußen zu sitzen in Cafés und Restaurants, aber die Lage ist zu ernst“, betonte Laschet mit Blick auf Temperaturen bis zu 19 Grad am Mittwoch.

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 3375 (Stand: 16.30 Uhr). Am Dienstagmorgen waren es noch rund 300 weniger. In ganz NRW wurden zuletzt zwölf Todesfälle gezählt.

Dienstag, 17. März

19.33 Uhr: Duisburg macht ernst: Verschärfte Regeln ab Mittwoch

Die Stadt Duisburg wird ab Mittwoch die Regeln zur Bekämpfung der Coronavirus-Erkrankung verschärfen. Alle Geschäfte sollen geschlossen bleiben, auch Friseure und andere Dienstleistungen, die einen direkten Kundenkontakt mit sich bringen. Auch Restaurants bleiben dicht. Lediglich Lebensmittelgeschäfte, Kioske, Drogerien, Apotheken, Banken und Tankstellen dürfen geöffnet bleiben.

Ebenso sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderer Glaubensgemeinschaften untersagt. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt.

17.09 Uhr: Weiterer Todesfall in Köln

Die Stadt Köln hat am Dienstag bekanntgegeben, dass 85-Jährige bereits am Sonntag an Corona erkrankt war und starb. Die Patientin war Bewohnerin eines Altenzentrums. Das Coronavirus-Testergebnis lag erst am Dienstag vor. Sie hatte infolge eines schweren Grundleidens immunschwächende Medikamente einnehmen müssen. In der Folge hatte sie eine Lungenentzündung bekommen, an deren Folgen sie verstorben war.

Damit erhöht sich die Zahl der Coronavirus-Todesfälle auf elf, in Deutschland auf 21.

15.32 Uhr: Oberhausen meldet 13 Infizierungen und 204 Quarantäne-Fälle

Die Stadt Oberhausen hat am Dienstag bislang 13 bestätigte Coronavirus-Fälle bekanntgegeben. Insgesamt befinden sich 204 Personen in häuslicher Quarantäne.

15.01 Uhr: Bochum führt mobile Teststation ein

Die Stadt Bochum führt ab Dienstag eine mobile Coronavirus-Teststelle ein. Dort wird mit einem Stäbchen ein Abstrich aus Mund- und Rachenraum entnommen. Der Test ist aber nur mit vorheriger Terminvereinbarung über die 910 5555 möglich.

In Bochum gibt es ab Dienstag eine mobile Teststation ein. Foto: Stadt Bochum

Außerdem hat die Stadt am Dienstag bekanntgegeben, dass die Gebühren für Kitas, Kindertagespflege, Musikschulen und Offene Ganztagsschulen im April nicht eingezogen werden.

14.18 Uhr: Spielplätze in NRW geschlossen - Restaurants schließen um 15 Uhr

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nun auch die Spielplätze in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich geschlossen werden, Restaurants sollen bereits um 15Uhr schließen müssen. Das hat das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf beschlossen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte.

Außerdem stellt NRW 150 Millionen Euro Soforthilfen im Kampf gegen das Virus bereit. Das Geld solle unter anderem helfen, mehr Beatmungsplätze in Krankenhäusern und mehr Schutzkleidung zu beschaffen. Laschet betonte: „Es geht um Leben und Tod - so einfach ist das. Und so schlimm.“

13.11 Uhr: Meiden Sie die Niederlande

Die Bundesregierung hat ohnehin schon dazu abgeraten, Reisen anzutreten. Der Kreis Borken weist aber nun auch noch mal dringend daraufhin, auch nicht zum Einkaufen in die benachbarten Niederlande zu fahren.

Um die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen, lautet der Appell von Landrat Dr. Kai Zwicker: „Bleiben Sie bitte – wenn immer möglich – zuhause. Fahren Sie vor allem nicht in die angrenzenden niederländischen Städte und Gemeinden!“ Dort sind die Gastronomiebetriebe einschließlich der Restaurants ohnehin bereits geschlossen.

11.31 Uhr: Zehn Tote in NRW - über 3000 Infizierte

Die Zahl der bestätigten Infizierten hat am Dienstag die 3000er-Marke durchbrochen. Am Montagabend waren es noch 2700. Es gibt auch weitere Todesfälle: In Stadt und Städteregion Aachen meldeten die Behörden am Dienstag die ersten Todesfälle: zwei Männer um die 80 Jahre alt, beide mit Vorerkrankungen.

Die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in NRW stieg damit auf zehn.

Montag, 16. März

21.02 Uhr: 2744 Menschen in NRW infiziert

In NRW sind bislang 2744 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das meldet die WAZ.

17.15 Uhr: Unbekannte klauen in Köln 50.000 Atemschutzmasken

Unfassbar egoistische Dreistigkeit in Köln! Aus dem Logistikzentrum der städtischen Kliniken in Mülheim sind knapp 50.000 Atemschutzmasken gestohlen worden! HIER GEHT ES ZUR NACHRICHT >>

16.30 Uhr: NRW will Spielplätze NICHT schließen

„Gute“ Nachricht für alle Eltern: Die NRW-Landesregierung wolle Spielplätze nicht schließen. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Montag gesagt, dass man das Kinder beispielsweise in kleinen Mietwohnungen nicht antun könne. Das wäre dann auf engem Raum eine Situation, die keiner verantworten könne. Man gehe davon aus, dass Eltern auch auf Spielplätzen darauf achten, dass sich keine großen Gruppen bilden.

15.35 Uhr: Bochum kontrolliert Schließung von Kneipen und Bars

Die Stadt Bochum kündigt eine Kontrolle der neuen Schließungs-Regelungen von Kneipen, Bars und anderen Einrichtungen an. Sebastian Kopietz, Leiter des Bochumer Krisenstabs: „Wir haben dazu unseren Ordnungsdienst kurzfristig verdoppelt.“

15.33 Uhr: Zahl der Infizierten in Duisburg auf 30 gestiegen

Die Stadt Duisburg gibt bekannt, dass die Zahl der Infizierten auf 30 gestiegen ist.

15.03 Uhr: Flughafen Düsseldorf reduziert Betrieb auf Minimum

Der Flughafen Düsseldorf erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr im Vergleich zum starken Jahr 2019 mit großen Einbußen. Aktuell sei der Flugverkehr am größten NRW-Airport stark rückläufig. Für das erste Quartal rechne man mit einem Minus im Verkehrsvolumen von bis zu 20 Prozent. Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung: „Noch ist nicht klar, wie lange die Corona-Pandemie andauern wird, aber wir haben Grund zu der Annahme, dass wir spätestens zum Sommer mit einer Verbesserung der Situation rechnen können. Bis dahin werden unsere Mitarbeiter intensiv daran arbeiten, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus an unserem Airport einzudämmen.“

Der Flughafen Düsseldord am Montag. Viele Flüge sind annulliert worden. Foto: David Young/dpa

Um die kurzfristigen wirtschaftlichen Effekte abzumildern, reduziert der Düsseldorfer Airport derzeit seinen Betrieb auf das Notwendige. Auch die Schließung einzelner Flugsteige wird derzeit in Betracht gezogen. Reisende, die einen Flug antreten wollen, sollen sich vor Anreise zum Flughafen bei der Airline oder Reisegesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.

13.30 Uhr: Zwei Frauen sterben nach Coronavirus-Infektion

Nach den sechs bis Sonntagabend bekannten Fällen sind in der Nacht auf Montag im Kreis Heinsberg zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Eine 94-jährige Heinsbergerin mit Vorerkrankungen sei an einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg gestorben, berichtete der Kreis am Montag.

Im Krankenhaus Erkelenz verstarb eine 81-jährige Patientin aus Heinsberg, ebenfalls an einer Lungenentzündung durch eine Coronavirusinfektion. „Sie war ebenfalls durch Vorerkrankungen bereits gesundheitlich belastet“, hieß es.

11.24 Uhr: 2500 Infizierte

In NRW sind fast 2500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. (Stand Montag 10 Uhr). 2493 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gibt es laut dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Sonntagvormittag waren es 2100 Fälle und damit rund 400 weniger.

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 663 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand zwar am stärksten betroffen. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 155 (vorher 140) Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln waren es 241 (vorher 129) und damit fast eine Verdopplung.

Teilweise haben Kommunen parallel schon höhere Zahlen genannt, die aber noch nicht in die Statistik eingeflossen sind.

10.58 Uhr: 71 Infizierte in Essen

Seit der Nacht zum Montag gibt es insgesamt 19 weitere an dem Coronavirus erkrankte Menschen in Essen. Insgesamt wurden 878 Essenerinnen und Essener beprobt, in 451 Fällen ist eine häusliche Quarantäne angeordnet. Bei 74 Personen läuft die Quarantäne bereits aus.

In Essen gibt es damit 71 Corona-Fälle, allen Personen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren aus den Stadtteilen Werden, Holsterhausen, Bergerhausen, Stadtwald oder Schönebeck geht es den Umständen entsprechend gut. Am Bürgertelefon wurden 891 Anrufe entgegen genommen.

9.34 Uhr: Zentrale Website und Bürgertelefon

NRW hat alle Informationen zur Coronavirus-Epidemie auf einer Website gebündelt. Anfragen können an ein landesweites Bürgertelefon gerichtet werden. Über die Internetseite www.land.nrw/corona seien alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse einsehbar – auch auf Türkisch und Arabisch.

Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 0211/9119 1001 erreichbar.

6.20 Uhr: Nahverkehr in Düsseldorf und Köln eingeschränkt

Die Düsseldorfer Rheinbahn reduziert ihr Fahrangebot. Wegen des Coronavirus gilt ab Mittwoch nur noch der eingeschränkte Sonntagsfahrplan. Die Vordertüren bleiben bei den meisten Nahverkehrsunternehmen in NRW dicht.

Ab Mittwoch gilt auch in Köln ein angepasster Samstagsfahrplan, da die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden.

Sonntag, 15. März

20.14 Uhr: Aldi-Markt in Bonn mit Bitte an Kunden

Eine Aldi-Filiale in Bonn bittet ihre Kunden, auf Bargeld zu verzichten und stattdessen mit der EC-Karte zu zahlen. „Liebe Kunden, wenn möglich, würden wir Sie aus hygienischen Gründen bitten, Zahlungen mit Bargeld zu vermeiden und auf Kartenzahlung umzustellen“, steht auf einem Schild, dass auf Twitter kursiert. >>> Wie die Kunden reagierten, erfährst du hier.

17.40 Uhr: NRW beschließt weitgehenden Shutdown

Noch am Sonntag sollen durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Demnach müssten bereits ab Montag alle Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen schließen. Ab Dienstag sei dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt.

Ebenso ab Dienstag sind den Angaben zufolge Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen nicht mehr gestattet. Bibliotheken, Restaurants, Gaststätten und Hotels sollen in ihrem Betrieb an strenge Auflagen gebunden werden, die eine Verbreitung des Coronavirus verhindern.

Banken und Einzelhandelsbetriebe, insbesondere für Lebensmittel, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Die Regelungen sollen laut Staatskanzlei zunächst bis zum 19. April gelten.

17.31 Uhr: Weiterer Todesfall in NRW

Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist am Sonntag verstorben. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit. Dort gibt es insgesamt 54 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Dutzende Rachenabstriche wurden vorgenommen und müssen zum Teil noch ausgewertet werden. Die Betroffenen haben sich laut Stadt nicht nur an anderen Orten im In- und Ausland angesteckt, sondern es gab auch weitere Übertragungen innerhalb Düsseldorfs.

15.25 Uhr: Essen sagt ALLE Veranstaltungen ab – auch Kneipen, Bars und Discos dicht

In einem Statement hat Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkündigt. „Der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stehen an erster Stelle“, heißt es in einem Facebook-Post.

Daher werden alle Veranstaltungen abgesagt. Davon sind Gottesdienste, Kneipen, Bars, Diskotheken aber auch Schwimmbäder und Turnhallen betroffen. „Damit vermeiden wir eine Überlastung unseres Gesundheitssystems“, erklärt Kufen.

Auch die Angebote der Stadtverwaltung werdendrastisch reduziert. Welche Einschränkung folgen, lässt Kufen offen: „Die Funktions- und Handlungsfähigkeit unserer Stadt halten wir so aufrecht.“

In Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und der IHK sollen die wirtschaftlichen Folgen für kleine und mittelständische Unternehmen abgemildert werden. Der Oberbürgermeister abschließend: „Ich bin mir sicher, dass die Essenerinnen und Essener in dieser Krise zusammenstehen. (...) Was die Einsatzkräfte der Feuerwehr, das medizinische Personal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bisher geleistet haben, ist sehr beeindruckend.“

14.31 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle in NRW: Zahl steigt auf 2100

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Samstag waren es zur selben Zeit 1636 Fälle und damit 464 weniger.

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 650 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 140 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, waren es 129 Fälle. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf waren 36 Fälle bekannt, in Dortmund 19 und in Essen 52.

13.43 Uhr: So witzig reagiert ein Essener Geschäft auf Hamsterkäufe

Bei all dem Ernst um die Coronavirus-Krise, hat ein Geschäft auf der Rüttenscheider Straße in Essen den Spaß nicht verloren. Im Schaufenster des Geschenkshops Rue 200 hängt ein Zettel mit der Aufschrift: „Bei einem Kauf ab 50 € erhalten sie gratis Rolle Toilettenpapier“. Die Spitze an alle Hamsterkäufer hat dem ein oder anderen Spaziergänger den Sonntag versüßt.

Diese Schild hat einigen Spaziergängern auf der Rü am Sonntag ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Foto: DER WESTEN

13.14 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr reagiert

Die Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen reagieren auf die Coronavirus-Krise. Um Busfahrer vor Infektionen zu schützen, hält zum Beispiel der Dortmunder Verkehrsbetrieb seit Samstag die Vordertüren von Linienbussen geschlossen. Flatterbänder sorgen im Innenraum für einen Mindestabstand zum Fahrersitz. Auch ein Ticketkauf beim Fahrer ist bis auf weiteres nicht mehr möglich. Fahrscheinpflicht besteht dennoch. Außerdem soll an jeder Haltestelle gründlich gelüftet werden.

Auch in Essener Bussen ist der Vordereinstieg gesperrt. Die Türen öffnen nun automatisch, um Berührungspunkte zu vermeiden. Im Fahrplan gibt es nach Angaben der Ruhrbahn zunächst keine Einschränkungen.

12.09 Uhr: Stadt Essen bietet Notfallbetreuung in Kitas und Schulen an

Die Stadt Essen hat einen Lösungsansatz für Eltern gefunden, die aus beruflichen Gründen nicht auf ihre Kinder aufpassen können. Zu den sogenannten „Schlüsselpersonen“ zählen solche, die in folgenden Einrichtungen arbeiten:

Krankenhäuser

Arztpraxen

Senioreneinrichtungen / ambulante Pflegedienste

Fahrdienste wie bspw. Krankentransporte und Taxis

Feuerwehr

Polizei

Pharmazeutische Betriebe

Lebensmittelversorgung

Stadtverwaltung

Justiz

Energieversorgung, bspw. Netzbetreiber und Tankstellen

Wasserversorgung

(Abfall-) Entsorgung

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe

Öffentlicher Personennahverkehr

„In allen Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege sind die Mitarbeitenden in der Einrichtung bzw. der Pflegestelle anwesend“, so die Stadt Essen. So könne die Beratung und Information der Eltern sichergestellt werden. Auch Fragen rund um die Notbetreuung für unentbehrliche Schlüsselpersonen werden direkt vor Ort geklärt.

Die Notbetreuung soll in den bereits von den Kindern besuchten Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen eingerichtet werden. Schlüsselpersonen müssen bis Mittwoch, 18. März, eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz in der Einrichtung der kritischen Infrastruktur vorzulegen (hier findest du den Vordruck).

Zur Schließung der Schulen

Vom 18. März bis zum 3. April (letzter Schultag vor den Osterferien) soll eine Notbetreuung in Schulen für die Kinder von „unentbehrlicher Schlüsselpersonen“ eingerichtet werden, die im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten - sofern eine private Betreuung oder eine flexible Arbeitsgestaltung für diesen Personenkreis nicht möglich ist.

Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst. Zeitlich sollen dabei die üblichen Unterrichtszeiten und die Zeiten der Betreuung im Offenen Ganztag (OGS) abgedeckt werden. In welchen Schulen eine Notbetreuung eingerichtet wird, wird spätestens am Dienstag bekannt gegeben.

Für die Notbetreuung in der Schule ist von den Eltern ebenfalls bis zum 18. März eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen werden.

Über weitere Entwicklungen und Regelungen wird die Öffentlichkeit schnellstmöglich informiert.

