Coronavirus in NRW: Allein am Freitag sieben Todesfälle ++ Alarm aus Krankenhäusern ++ Ausgangssperre droht

Über 6.000 Fälle in NRW, 24 Tote

Krnkenhäuser verzweifelt

Die ersten Ruhrgebietsstädte ordnen den kompletten Shutdown an

Das Coronavirus breitet sich in NRW rasant aus: 24 Menschen starben bereits an den Folgen einer Infektion. Über 6200 Menschen sind bereits mit dem Coronavirus in NRW infiziert.

Das öffentliche Leben in NRW lässt das Coronavirus weitestgehend still stehen. Schulen und Kitas sind dicht, viele arbeiten von zuhause, Menschenansammlungen sollen unbedingt vermieden werden.

Politik und Fachexperten warnen immer wieder: BLEIBT ZU HAUSE!

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Samstag 21. März

07.03 Uhr: Alarm aus Krankenhäusern: Zu wenig Schutzkleidung

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und in vielen Krankenhäusern in NRW wird das Schutzmaterial wie Masken und Kittel langsam knapp. „Wir leben von der Hand im Mund“, sagt etwa der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals in Eschweiler, Elmar Wagenbach. „Es wird gegebenenfalls schlimm werden“, befürchtete auch der medizinische Geschäftsführer des Josef-Hospitals Bochum, Christoph Hanefeld. Die Nachschubprobleme aus Asien führten in ganz Europa zu Problemen, sagte der medizinische Chef des Klinikums.

06.55 Uhr: Ausgangssperre? Konferenz mit Merkel am Sonntag

Nordrhein-Westfalen ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Hier gab es bundesweit die ersten Toten und die Zahl der Infizierten wächst weiter schnell: Allein von Donnerstag bis Freitagnachmittag (jeweils 16.00 Uhr) stieg sie nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von knapp 5000 auf 6257 Menschen. Die Zahl der Todesfälle in NRW lag am Freitag bei 24.

Bayern hatte als erstes Bundesland ein Ausgangsverbot verhängt, das am Samstag in Kraft trat. Laschet sieht solche Maßnahmen nur als „allerletztes Mittel“, wie er am Freitag betonte. „Der Staat muss sorgsam überlegen, wie weit kann er gehen.“ Eine Vorstufe zur Ausgangssperre sei ein Betretungsverbot auf öffentlichen Plätzen, sagte er dem WDR. Zum weiteren Vorgehen in der Krise gibt es am Sonntag eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten.

Freitag, 20. März

22.00 Uhr: Essener Ärztin redet Klartext: „Wir an der Front kämpfen den Kampf“

Schon seit Anfang März hat Italien eine Ausgangssperre verhängt. In Deutschland ist das (bislang) noch nicht der Fall. Doch nach Meinung einer Ärztin aus Essen nicht mehr lange: Sie vermutet, dass es auch hierzulande bald eine Ausgangssperre geben wird – und spricht Klartext! >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

21.47 Uhr: Gelsenkirchen verbietet Treffen von mehr als zwei Personen

Auch Gelsenkirchen verbietet jetzt Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen. Die Stadt reagiere damit auf die schleppende Umsetzung der bisherigen Verfügung, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Oberbürgermeister Frank Baranowski: „Ich habe es ja bereits am Dienstag angekündigt und nun stehen wir vor dem entscheidenden Wochenende, um das Risiko und die Bedrohung für uns alle noch beherrschen zu können.“

Und weiter: „Leider haben die Dimensionen noch immer nicht alle verstanden. Darum war es unvermeidlich, dieses Ansammlungsverbot auszusprechen. Aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein für uns alle.“

Frank Baranowski, Oberbürgermeister von Gelsenkirchen. (Archivfoto) Foto: imago images / biky

20.19 Uhr: Bundeswehr leistet Nothilfe in Heinsberg

Die Bundeswehr wird dem Kreis Heinsberg Notfallhilfe leisten. Zur Bewältigung der Lage dort stellen die Streitkräfte zwei Beatmungsgeräte und 8.000 Kittel zu Verfügung, erfuhr die dpa aus der Bundeswehr. Zudem werden 3.000 Atemschutzmasken sowie 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken geschickt.

19.49 Uhr: Riesen-Schlage wegen Klopapier in Duisburg

Unfassbare Bilder aus Duisburg! Im Stadtteil Beeck hat sich vor einer Rossmann-Filiale eine Riesenschlage gebildet, sich dabei der behördlichen Anweisung widersetzt, mindestens 1,5 Meter Abstand zu halten. Polizei und Ordnungsamt mussten anrücken.

19.27 Uhr: Friseur erhebt schwere Vorwürfe – „Es ist unbegreiflich, dass...“

Während viele Geschäfte derzeit schließen müssen, dürfen vielerorts Friseure weiter öffnen. Ausgerechnet Friseure, die beim Haareschneiden auf Kontakt zum Kunden angewiesen sind und keinesfalls die geforderten 1,50 Meter Sicherheitsabstand halten können. „Wir sind, wie alle Menschen, von der aktuellen Situation verstört und haben Angst“, schildert Amir Niayech (52) seine Gemütslage. >> HIER GEHT ES ZUM ARTIKEL!

19.22 Uhr: 100 Liter Desinfektionsmittel geklaut! Polizei nimmt Verdächtigen fest

Dieser Diebstahl in Münster war einfach nur dreist! Im Februar klaute ein Mann aus einem Krankenhaus etwa 100 Liter (!) Desinfektionsmittel. Jetzt hat die Polizei einen Mann festgenommen. >> HIER GEHT ES ZUR GESCHICHTE!

19.20 Uhr: Bochum verschärft Ausgangsbeschränkung

Die Stadt Bochum reagiert auf den ersten Todesfall in der Stadt und verschärft die Ausgangsbeschränkungen. Ab Samstag dürfen keine Gruppen ab drei Personen unterwegs sein. So wolle man die Ausbreitung des Coronavirus' verlangsamen.

19.15 Uhr: Zahl der Infizierten in Essen steigt an

Die Stadt Essen hat am Freitagabend mitgeteilt, dass 15 weitere Coronavirus-Erkrankungen festgestellt worden sind. Damit sind insgesamt 176 Personen infiziert.

19.08 Uhr: Erstes Todesopfer aus Bochum

Am Freitag hat die Stadt Bochum das erste Corona-Todesopfer vermeldet. Es handelt sich um einen 55-Jährigen, der zuvor im Österreich-Urlaub war. Das hat Oberbürgermeister Thomas Eiskirch bekanntgegeben.

Statement Bochumer OB

18.17 Uhr: Frau im Rhein-Kreis Neuss verstorben

Eine 88-jährige Frau mit Vorerkrankungen aus Neuss ist am Freitag an den Folgen des Virus gestorben. Sie ist das erste Todesopfer aus dem Kreisgebiet. Das teilt der Kreis mit. Aktuell ist im Rhein-Kreis Neuss bei 95 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

18.00 Uhr: Erstes Todesopfer in Solingen

Am Freitagnachmittag ist ein 84-jähriger Mann in der Lungenfachklinik Bethanien verstorben. „Der Patient aus Haan hatte eine schwere Lungenvorerkrankung“, erklärt Chefarzt Prof. Dr. Winfried Randerath dem „Solinger Tageblatt“. Der Patient sei auch schon zuvor auf Sauerstoff angewiesen gewesen, in den vergangenen Tagen habe sich sein Gesundheitszustand dann drastisch verschlechtert.

17.34 Uhr: 207 Coronavirus-Fälle in Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es bislang 207 bestätigte Infektionsfälle. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt.

17.25 Uhr: Polizei Essen warnt vor WhatsApp-Kettenbrief

Die Essener Polizei warnt vor einem neuen Corona-Kettenbrief über WhatsApp. Angeblich soll die Feuerwehr Wohnungen durchsuchen, um zu prüfen, wie sich das Virus verbreitet. Das ist eine Falschmeldung. Sollte sich jemand an der Haustür als Coronavirus-Prüfer vorstellen, ist das eine Betrugsmasche, bei der die Polizei alarmiert werden soll.

16.45 Uhr: Infizierten-Zahl in Duisburg gestiegen

In Duisburg ist die Zahl der Infizierten auf 98 Personen angestiegen. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Auch 342 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne.

16.20 Uhr: Köln will härter gegen Corona-Freigänger vorgehen

Köln hat ein konsequentes Einschreiten bei öffentlichen Menschenansammlungen mit mehr als zwei Personen angekündigt. Stadtdirektor Stephan Keller am Freitag: „Ganz egal, wie schön das Wetter am Wochenende auch werden mag, jetzt ist nicht die Zeit, sich mit Freunden zu treffen. Wer das nicht begreift, gefährdet die Freiheit aller. Ansammlungen von mehr als zwei Personen werden aufgelöst, soweit diese nicht zum engsten Familienkreis gehören.“ Umsetzen soll das das Ordnungsamt. Wer sich widersetze, könne mit einem empfindlichen Bußgeld bestraft werden, so die Stadt.

16.10 Uhr: Vier weitere Todesfälle aus Heinsberg

Der Kreis Heinsberg hat vier weitere Todesfälle zu beklagen. Drei Frauen im Alter von 80, 85 und 68 Jahren sowie ein 95-jähriger Mann sind an einer Lungenentzündung gestorben. Der Kreis teilt mit: „Wie auch bei den vorherigen Fällen, waren alle vier Patienten aus dem Kreis Heinsberg gesundheitlich vorbelastet. Insgesamt verstarben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion bislang 13 Personen aus dem Kreis Heinsberg.“

16.00 Uhr: Stadt Dortmund warnt vor miesen Betrügern

Die Stadt Dortmund warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben, um angeblich über das Coronavirus zu informieren oder um Tests durchzuführen. So wollen sie in die Wohnung oder in das Haus kommen.

‼ Warnung ‼#CoronaDO: Kriminelle geben sich derzeit als Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes aus und wollen in Wohnungen und Häuser kommen, um über Corona zu informieren oder Tests durchzuführen.#CoronaVirusDE #COVID19de #Dortmund pic.twitter.com/YZObHSscQM — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) March 20, 2020

15.51 Uhr: Polizei Hagen dementiert Panzer-Gerüchte

Die Polizei Hagen hat am Freitag dementiert, dass in der Stadt Panzer eingesetzt werden, um eine drohende Ausgangssperre durchzuführen. Weder sei die Bundeswehr im Einsatz, noch gebe es verschärfte Ausgangsregeln. Die Polizei bittet darum, diese Falschmeldungen nicht weiter zu verbreiten.

15.38 Uhr: Düsseldorf stellt zusätzliche Hilfen für Wohnungslose

Die Stadt Düsseldorf hat am Freitag mitgeteilt, dass für Wohnungslose zusätzliche Proviantpakete ausgegeben werden. Ab Montag dient die städtische Kantine an der Willi-Becker-Allee 7 als Verteilstelle für den Streetwork Verbund. Die Belieferung mit Lebensmitteln übernehmen Düsseldorfer Gastronomiebetriebe.

15.35 Uhr: Oberhausen ruft medizinisches Personal zu Hilfe auf

Die Stadt Oberhausen erwartet in den kommenden Tagen und Wochen eine steigende Zahl von Coronavirus-Patienten. Deshalb hat Oberbürgermeister Daniel Schranz um Hilfe und Unterstützung von medizinisch und pflegerisch vorgebildeten Bürgern gebeten. Schranz am Freitag: „Ihre Hilfe ist an verschiedensten Stellen, unabhängig von medizinischer Fachrichtung und Qualifikation willkommen. Wir brauchen Sie um die Praxen und die Krankenhäuser bei der regulären Versorgung zu unterstützen.“

Über dieses Online-Formular kann man sich eintragen: https://bit.ly/formular-medizinisches-personal. Eine Hilfe zum Ausfüllen des Formulars steht ab Sonntag (21. März) unter 0208 825 3666 zur Verfügung.

13.12 Uhr: Nahverkehr deutlich eingeschränkt

Wegen des Coronavirus wird der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen bis Ende kommender Woche um 50 Prozent heruntergefahren. Das kündigte Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) an. Das Angebot werde schrittweise von Samstag an auf einen Sonderfahrplan umgestellt.

Einige S-Bahnlinien könnten sogar um 80 Prozent ausgedünnt werden. Nach Möglichkeit solle aber jede Strecke wenigstens im Stundentakt bedient werden. Wo möglich, solle es Schienenersatzverkehr geben. Der Sonderfahrplan solle zunächst bis 19. April gelten.

11.34 Uhr: 17 Tote – 5578 Infizierte

Über 800 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag meldet das Gesunheitsministerium NRW. 5578 sind Stand Freitag 10 Uhr infiziert. Die Zahl der Toten liegt nun bei 17.

10.43 Uhr: Versammlungsverbot in Dortmund

Auch Dortmund verhängt ein Versammlungsverbot. Ein entsprechender Erlass wurde nach Angaben der Stadt vorbereitet und soll ab Mitternacht zu Samstag gelten. Schon am Freitag sollen bestimmte Bereiche, die als Orte der Ansammlung in Erscheinung getreten sind, in den Fokus genommen werden. „Bereits heute werden Einzelverfügungen als Vorstufe mit Blick auf einige "Hotspots" gelten“, hieß es. Das Verbot gilt für Ansammlungen ab vier Personen.

Es gäbe allerdings Ausnahmeregelungen, etwa bei „häuslichen Gemeinschaften“. „Die Familie mit drei Kindern darf im öffentlichen Raum noch gemeinsam gehen“, sagte Dahmen.

8.01 Uhr: Leverkusen geht als erstes drastischen Schritt

In Leverkusen dürfen Menschen nur noch alleine auf die Straße. Öffentliche Zusammenkünfte von zwei oder mehreren Menschen in der Öffentlichkeit verboten. Das hat die Stadt heute Morgen dem WDR bestätigt. Ausnahme: Man darf noch mit Menschen auf die Straße, mit denen man zusammenlebt. Auch dringende berufliche Treffen sowie Einkäufe des täglichen Bedarfs sind davon ausgenommen. Die Bestimmungen gelten zunächst bis 19. April.

6.05: Übler Verdacht – Plante US-Firma illegalen Export von Schutzkleidung?

Der Zoll hat bei einer Kontrolle im europäischen Verteilzentrum des US-Konzerns 3M in Jüchen hochwertige Atemschutzmasken und andere Schutzkleidung für Ärzte, Laboranten, Chemiker und auch Masken für die Bevölkerung beschlagnahmt, die offenbar illegal exportiert werden sollten.

Das erfuhr die Düsseldorfer "Rheinische Post" aus Werks- und Sicherheitskreisen. Die Kontrollaktion steht offenbar in Zusammenhang mit hochwertigen Gesichtsschutzmasken für Ärzte und Labore, die aktuell in der Corona-Krise weltweit händeringend benötigt werden und kaum verfügbar sind.

"Es geht ganz klar um Schutzkleidung und alles, was damit zusammenhängt. Die werden illegal ins Ausland verschickt", hieß es aus Behördenkreisen. Der Zoll und eine Sprecherin des Unternehmen 3M bestätigten den Einsatz. "Der Zoll war bei 3M vor Ort, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften für Exportware zu überprüfen. Alles andere unterliegt dem Steuergeheimnis", sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld.

5.45 Uhr: 17 Tote – 5000 Infizierte

In NRW ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen nach den jüngsten Daten des Gesundheitsministeriums (16 Uhr) auf rund 5000 geklettert. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 nahm auf 17 zu.

Donnerstag, 19. März

22.30 Uhr: Sparkasse Dortmund schließt alle Filialen

Als Konsequenz des grassierenden Coronavirus hat die Sparkasse Dortmund verkündet, ab Freitag ALLE Filialen zu schließen. Das gilt für die Schalter wie auch für die Beratungscenter. So kommen Sparkassen-Kunden trotzdem an ihr Geld >>

22 Uhr: Auch Bestattungen betroffen

Selbst die Bestattungen sind vom Coronavirus in NRW betroffen. Wie die Stadt Recklinghausen mitteilt, werden alle Trauerhallen geschlossen und die Teilnehmerzahl bei Beerdingungen massiv reduziert. Nur noch Bestattungen unter freiem Himmel im engsten Kreis der Angehörigen sind erlaubt. „Wir sind uns natürlich bewusst, dass die zeremonielle Verabschiedung ein wichtiger Teil der Trauerbewältigung für viele Menschen ist, doch nur so ist es möglich alle Gäste und Beschäftigen zu schützen“, sagt Sandra Pawlowski, Abteilungsleiterin Friedhöfe.

Selbst Pavillons oder Unterstände dürfen nicht genutzt werden. „Gerade hier können Menschen dicht gedrängt darunter beieinander stehen“, mahnt Pawlowski. Beileidsbekundungen sollten zudem ohne Körperkontakt geschehen. Wir bedauern diese schmerzhaften Einschnitte für trauernde Angehörige sehr, bitten um Verständnis und sprechen allen unser herzliches Beileid und Mitgefühl in diesen schweren Stunden aus“, sagt Sandra Pawlowski.

21 Uhr: Anfeindungen gegen Stadt-Mitarbeiter – Mülheim wird deutlich

„Leider müssen wir vermehrt feststellen, dass es zu Anfeindungen und Beleidigungen gegenüber städtischen Bediensteten, insbesondere der Außendienstmitarbeiter, gekommen ist“, teilt die Stadt Mülheim via Facebook mit. „Wir haben volles Verständnis für euren Unmut und eure Sorgen. Wir alle durchleben eine schwierige Zeit, in der wir angehalten sind, zusammenzuhalten. Insbesondere jetzt kommt es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren und unseren Mitmenschen mit Fürsorge und Mitgefühl zu begegnen.“

Es folgt der deutliche Appell: „Wir sind alle gleichermaßen betroffen und überwältigt von der aktuellen Situation. Auch wir sind nur Menschen und geben unser Bestes, die aktuelle Situation so gut wie möglich für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu bewältigen. Jeder einzelne zählt!“

20 Uhr: Polizei findet gestohlenes Desinfektionsmittel

Rund drei Wochen nach dem Diebstahl von Desinfektionsmitteln in der Uniklinik Münster hat die Polizei ein Teil der Beute sichergestellt. Ein 28-Jähriger aus Havixbeck im Münsterland steht unter Verdacht, die Flaschen mit 100 Litern gestohlen und zum Verkauf im Internet angeboten zu haben. Zeugen hatten die Ermittler auf seine Spur gebracht, wie die Polizei in Münster und Coesfeld am Donnerstag mitteilten. Der Mann bestreitet, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Die Beute hatte die Polizei in seiner Wohnung gefunden.

Über den Einbruch in ein Lager der Uniklinik Ende Februar hatte der Ärztliche Direktor Hugo Van Aken Anfang März bei einer Pressekonferenz zu einem mit dem Corona-Virus infizierten Mann aus dem Iran berichtet.

19 Uhr: Infektionszahlen weiter massiv gestiegen

Die neuen Infektionszahlen aus NRW zeigen: Das Coronavirus grassiert wie nie zuvor! 4743 Menschen sind am Donnerstag (Stand 12.34 Uhr) mit dem Coronavirus infiziert, 840 davon allein im Kreis Heinsberg. Die Zahl der Toten ist seit gestern um drei auf 16 gestiegen.

Essen: 154 Infizierte, 1033 in Quarantäne

Düsseldorf: 198 Infizierte, 350 in Quarantäne

Dortmund: 95 Infizierte

Duisburg: 75 Infizierte, 301 in Quarantäne

Oberhausen: 26 Infizierte, 193 in Quarantäne

Hagen: 28 Infizierte

Heinsberg: 840 Infizierte

Köln: 430 Infizierte

Kreis Aachen: 298 Infizierte

Kreis Minden-Lübbecke: 110 Infizierte

18 Uhr: Schlangen vor den Supermärkten

Vor vielen Supermärkten bilden sich inzwischen Schlangen. Der Grund: Die seit heute geltende Allgemeinverfügung der Landesregierung, die dem Einzelhandel neue, drastische Auflagen erteilt.

So darf in Supermärkten die maximale Zahl der Kunden, die gleichzeitig im Laden sind, nur ein Zehntel der Verkaufsfläche betragen. Beträgt die Bewegungsfläche für Kunden beispielsweise 500 Quadratmeter, dürfen nur 50 Personen gleichzeitig im Laden sein. In vielen Städten kontrolliert das Ordnungsamt die Einhaltung. Zum Beispiel in Mülheim, wo bei Edeka Paschmann inzwischen Einlasskontrollen stattfinden und sich entsprechende Schlangen vor dem Eingang bilden.

Vor Edeka Paschmann in Mülheim warten Kunden mit gebührendem Abstand zueinander auf Einlass. Foto: Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Das gilt für alle Einzelhandels-Geschäfte, die noch öffnen dürfen, also die für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Gleichzeitig dürfen Supermärkte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken und Geschäfte des Großhandels nun auch sonntags von 13 bis 18 Uhr öffnen.

16.30 Uhr: Rewe mit drastischer Maßnahme

Rewe hat eine weitere drastische Maßnahme ergriffen, um ihre Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Der Markt auf der Rüttenscheider Straße hat mit Plexiglas, Drähten, Folie und Tape einen Schutz für die Rewe-Mitarbeiter an der Kasse gebaut. Er soll verhindern, dass die täglich mit tausenden Kunden in Kontakt kommenden Arbeiter sich das Coronavirus einfangen.

Ein Rewe-Markt in Essen reagiert drastisch auf das in NRW grassierende Coronavirus. Foto: privat

Ob diese Maßnahme nur in diesem Mark ergriffen wurde oder andere Rewe-Filialen nachziehen, ist nicht bekannt.

16 Uhr: Dortmunder Unternehmen mit Appell an die Bürger

Fast 40 Dortmunder Unternehmen, darunter der BVB und das Nahverkehrs-Unternehmen DSW21, haben sich mit einem Appell an die Bürger der Stadt gewendet. Darin sind wichtige Bitten für den Umgang mit Corona:

Bitte folgen Sie unbedingt den Empfehlungen und Anordnungen der Behörden!

Bitte vermeiden Sie aktulle alle unnötigen sozialen Kontakte

Bitte mache Sie nur noch die Wege (zur Arbeit und zurück, zur Apotheke, zum Artzt, die unbedingt erforderlich sind! Ansonsten: Bleiben Sie zu Hause!

Bitte beachten Sie die Hygienetopp. Vor allem: Wasche Sie sich mehrfach am Tag gründlich mit Seife und warmem Wasser die Hände.

Bitte halten Sie Abstand zu anderen Menschen!

Bitte unterstützen Sie diejenigen, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Nehmen Sie älteren Menschen Einkäufe und Erledigungen ab, damit sie selbst nicht aus dem Haus müssen.

Wenn es Ihnen möglich ist: Bitte gehen Sie Blut spenden, damit für Notfälle ausreichend Reserven vorhanden sind.

14 Uhr: Neue Schulden und weitere Soforthilfen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat weitere Soforthilfen für Unternehmen über den 25-Milliarden-Euro-Rettungsfonds hinaus nicht ausgeschlossen. Sollten die Zusagen des Bundes für die Rettung kleinerer Unternehmen in der Coronavirus-Krise nicht reichen, werde das Land auch Soforthilfen auflegen, sagte Laschet am Donnerstag.

NRW will dazu neue Schulden machen, um den Rettungsschirm von 25 Milliarden Euro für die unter der Corona-Krise leidenden Unternehmen zu finanzieren. Die Schuldenbremse erlaube die Kreditaufnahme in einer solchen Notsituationen, sagte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU).

13.30 Uhr: Ausgangssperren in NRW?

Armin Laschet hat am Mittwochabend bei Maischberger im Ersten über mögliche Ausgangssperren gesprochen: „Wir wissen was in den anderen europäischen Landern derzeit passiert. Wenn wir das verhindern wollen, müssen sich jetzt alle an diese Maßnahmen halten. Davon hängt es ab, ob wir noch schärfere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich würde mir wünschen, dass es ohne geht.“

Am Donnerstag bekräftigte er seine Aussagen: „Jeder Einzelne hat es in der Hand zu verhindern, dass es Ausgangssperren gibt.“

Die Landesregierung analysiere, ob sich die Infektionskurve angesichts der zahlreichen Maßnahmen abflachen werde. Das werde „nicht heute, nicht morgen und nicht am Wochenende“ erreicht sein, sagte Laschet. „Aber wenn man eine Maßnahme angepackt hat, muss man sie auch mal wirken lassen, ehe man über die dritte und vierte Stufe nachdenkt.

Ganz offen drohte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Ausgangssperren an: „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Söder im Landtag in München.

Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Jeder muss sein Leben einschränken“, sagte er der Funke Mediengruppe. „Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte Ausgangssperre als Instrument.“

12.27 Uhr: Cafés und Bars halten sich nicht an Schließungen

Das Infektionsschutzgesetz nehmen wohl einige Cafés und Bars in Gelsenkirchen nicht richtig ernst: Am Mittwoch musste die Polizei gleich vier Lokale dicht machen. In einem Café rauchten 30 bis 40 Personen seelenruhig Shisha und spielten Karten. Gegen 23.45 Uhr machten die Beamten den Laden am Fresenbruch dicht.

Gegen Mitternacht musste eine Geburtstagsparty in einem Altstadt-Lokal vorzeitig beendet werden - auch hier musste die Gastgeberin aufgefordert werden, ihr Geschäft zu schließen. In allen Fällen schrieb die Polizei Anzeigen und kündigt an: Wir werden auch weiterhin konsequent kontrollieren.

12.15 Uhr: Corona trifft Karstadt und Kaufhof mit voller Wucht

Die Mitarbeiter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben die Bundesregierung angesichts der Coronavirus-Krise um rasche Hilfe für den angeschlagenen Handelsriesen gebeten. In einem offenen Brief appellierte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Jürgen Ettl an die Politik, dem Warenhauskonzern bis Montag kommender Woche mit Direkt-Zahlungen ohne bürokratischen Aufwand unter die Arme zu greifen, um die Gehaltszahlungen an die Beschäftigten sicherzustellen. Außerdem forderte er KfW-Bürgschaften ohne Eigenbeteiligung und die Stundung der für März und April fälligen Zahlungen an die Sozialversicherungsträger und Finanzbehörden. Das „Handelsblatt“ hatte zuvor darüber berichtet.

Galeria Karstadt Kaufhof sei - wie die überwiegende Mehrheit aller Handelsunternehmen - durch die Epidemie „massiv wirtschaftlich, ja sogar möglicherweise existenziell betroffen“, betonte Ettl in seinem Brief, der auch an die Bundestagsfraktionen ging. „Das Geschäftsmodell unserer Warenhäuser ist darauf ausgelegt und zwingend angewiesen, täglich Einnahmen zu erzielen, um Löhne, Steuern, Abgaben und fällige Lieferanten- und Versorger-Rechnungen zahlen zu können.“

Die Beschäftigten unterstützten die von Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung einschließlich der angeordneten Ladenschließungen, schrieb der Betriebsrat. Doch seien dadurch der Warenhauskonzern und alle anderen Einzelhändler „dringend auf sofortige staatliche Unterstützung angewiesen, um dem schlimmsten Fall zu entgehen“.

Karstadt Kaufhof kämpfte auch vor der Coronavirus-Krise mit roten Zahlen. Doch hoffte der Konzern, nach harten Sanierungsschritten die größten Hürden auf dem Weg in eine bessere Zukunft genommen zu haben. Die angeordneten Ladenschließungen sind ein massiver Rückschlag. Aktuell bemüht sich das Unternehmen, möglichst viele der Lebensmittel- und Drogeriewaren-Abteilungen in den ansonsten geschlossenen Kaufhäusern offen zu halten.

11.36 Uhr: Über 4700 Infizierte – 16 Todesfälle

4743 Menschen sind nach Stand vom Donnerstag, 10 Uhr, in NRW mit dem Coronavirus infiziert. 16 Menschen sind daran bislang gestorben. Am Mittwoch waren es noch knapp 4300 Infektionen.

Mit 840 bestätigten Fällen ist der Kreis Heinsberg weiter am meisten betroffen. In Köln wurden 430 Fälle gezählt, in Aachen und der Städteregion 298 Fälle sowie in Düsseldorf und Essen jeweils 154 Fälle. Der Kreis Minden-Lübbecke meldete 110 Fälle.

11.01 Uhr: Laschet warnt vor hoher Arbeitslosigkeit

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stellte am Mittwochabend bei Maischberger im Ersten eine dunkle Prognose auf. „Irgendwann könnte es eine Massenarbeitslosigkeit geben“, sagt Laschet zu den Problemen der Wirtschaft. „Das ist extrem bedrohlich!“

Das einzige Gegenmittel, das der Ministerpräsident sieht: „Bund und Länder werden einen riesigen Rettungsschirm aufspannen, größer noch als bei der Weltfinanzkrise!“

8.24 Uhr: Drei Menschen sterben im Kreis Heinsberg

Das Gesundheitsamt des Kreises Heinsberg meldet drei verstorbene Personen durch das Coronavirus. Alle drei Menschen starben an einer Lungenentzündung ausgelöst durch das Coronavirus. Es handelt sich um zwei am Dienstag im Krankenhaus Heinsberg verstorbene Männer im Alter von 87 Jahren (aus Heinsberg) und 83 Jahren (aus dem Selfkant). Eine 85-jährige Frau (aus Heinsberg) verstarb am Mittwoch im Uniklinikum Aachen. Alle drei infizierten Personen waren durch Vorerkrankungen bereits belastet.

7.50 Uhr: Dortmund Polizeichef mit dringendem Appell – „Die Polizei wird ...“

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange hat Menschen vor sogenannten Coronapartys gewarnt. „Das Virus kennt keinen Spaß“, sagte Lange in einem Video. Sich an sowas zu beteiligen, sei „verantwortungslos“. Sollte es trotzdem zu Partys kommen, würden die Beamten eingreifen: „Die Polizei wird solche Menschenansammlung umgehend auflösen.“

In verschiedenen deutschen Städten seien bereits „Coronapartys“ gefeiert worden, so Lange. „Wir können nicht so tun, als sei um uns herum nichts geschehen. Mit Coronapartys - oder wie auch immer wir solche Treffen nennen - sind unkontrollierbare Risiken verbunden.“

6.15 Uhr: Ruhrbahn schränkt Nahverkehr ein

Die Ruhrbahn reduziert Fahrplanangebot ab Montag, 23. März. Auf allen Linien des Verkehrsunternehmens gilt ab diesem Tag der Samstagsfahrplan. Bereits vor einigen Tagen andere Verkehrsbetriebe in NRW wie die Rheinbahn in Düsseldorf ihr Angebot reduziert.

Mittwoch, 18. März

21.15 Uhr: RTL sagt „Die Passion“ in Essen ab

RTL hatte für Karmittwoch (8. April) Großes in Essen geplant: „Die Passion“ sollte ein aufwändiges Live-Musik-Event im ganzen Essener Stadtgebiet werden, doch aufgrund des Coronavirus sagt der Fernsehsender die Inszenierung der Ostergeschichte nun ab.

21.01 Uhr: Krankheitsfälle steigen in Hagen

Auch in Hagen ist die Zahl der Infizierten auf 21 gestiegen.

17.40 Uhr: Verschärfte Maßnahmen in Dortmund

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat weitere Maßnahmen bekannt gegeben. Ab Mitternacht werden alle Bolz- und Spielplätze in der Stadt und auch der Hoeschpark sowie sämtliche Läden geschlossen. Die Thier-Galerie bleibt geöffnet, da sich dort Restaurants und eine Drogerie befinden. Sierau: „Unsere Aufgabe ist es, die Infektionsketten und die Infektion in unserer Stadt möglichst gering zu halten.“

Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau. (Archivfoto) Foto: imago images / Noah Wedel

17.20 Uhr: Restaurants ab 15 Uhr dicht

Wie Ministerpräsident Armin Laschet bereits am Dienstag angekündigt hatte, sind ab Mittwoch alle Restaurants ab 15 Uhr geschlossen.

16.55 Uhr: Zahl der Fälle in Duisburg steigt

Die Zahl der Infizierten in Duisburg ist am Mittwoch auf 58 angestiegen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Einmal mehr wird darum gebeten, die bekannten Hygienehinweise zu beachten und sich von Menschenansammlungen fernzuhalten.

14.47 Uhr: Grugapark in Essen geschlossen

Die Stadt Essen schließt den Grugapark. Das hat sie am Mittwoch mitgeteilt.

12.19 Uhr: RWE verschiebt Hauptversammlung

Die für den 28. April geplante RWE-Hauptversammlung wird auf unstimmte Zeit verschoben. Das teilte der Essener Konzern in einer Mitteilung mit

12 Uhr: Neue Zahlen – mehr Infizierte, keine neuen Toten

Immer mehr Menschen sind in NRW mit dem Coronavirus infiziert. Von knapp 3380 am Vortag stieg die Zahl auf knapp 3840 am Mittwoch. Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle. Zwölf Menschen starben bislang an den Folgen des Coronavirus.

Der Kreis Heinsberg ragt mit knapp 790 nachgewiesenen Infizierten und acht Todesfällen besonders heraus. Zwei weitere Corona-Patienten starben in Stadt und Städteregion Aachen, einer in Düsseldorf und einer in Essen.

7.59 Uhr: Miese Masche in Köln

Was für eine perfide Tat: Die Polizei warnt vor Menschen, die sich als Coronavirus-Tester ausgeben. In Köln hatten Unbekannte so versucht, sich Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen zu verschaffen. Zwar würden in Städten wie in Köln und Leverkusen Virentests an der Haustür und in Wohnungen durchgeführt, jedoch nie ohne vorherige Anmeldung. Die Mitarbeiter zeigten zudem stets ihren Ausweis vor.

„Die waren wie Ärzte gekleidet und sagten, dass sie bei mir einen Corona-Test durchführen müssten“, habe die 82-Jährige in Köln berichtet. „Ich habe diese Leute aufgefordert Abstand zu halten. Als dann meine Besucherin (62) an die Tür kam, sind sie aus dem Haus gerannt.“

7.48 Uhr: Ausgangssperre in NRW möglich

Ministerpräsident Armin Laschet hält eine Ausgangssperre für nicht ausgeschlossen. Aktuell sei man aber noch nicht so weit, sagte er dem ZDF. „Die Frage ist: Würde es in dieser Situation jetzt helfen?“ Eine Ausgangssperre sei vermeidbar, wenn jeder zuhause bleibt und Kontakt zu Menschen meidet.

7.05 Uhr: Geschäfte geschlossen – mit Ausnahme von ...

Bis auf einige Ausnahmen sollen in Nordrhein-Westfalen alle Geschäfte ab Mittwoch geschlossen bleiben. Dies geht aus einem am Dienstagabend ergangenen Erlass der Landesregierung hervor.

Nicht schließen müssen Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Auch könnten Dienstleister und Handwerker ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen, heißt es in dem Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Kommunen.

6.16 Uhr: Gaststätten zu, Spielplätze gesperrt – zwölf Tote

„Die Lage ist jetzt dramatisch“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag. „Und deshalb mein Appell: Bleiben Sie zu Hause.“

Alle Spiel- und Bolzplätze sind von Mittwoch an gesperrt. In Schulen gibt es nur noch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, deren Eltern für die kritische Infrastruktur des Landes gebraucht werden. Gaststätten müssen bereits um 15 Uhr schließen. „Es mag reizvoll sein, jetzt bei dem schönen Wetter draußen zu sitzen in Cafés und Restaurants, aber die Lage ist zu ernst“, betonte Laschet mit Blick auf Temperaturen bis zu 19 Grad am Mittwoch.

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 3375 (Stand: 16.30 Uhr). Am Dienstagmorgen waren es noch rund 300 weniger. In ganz NRW wurden zuletzt zwölf Todesfälle gezählt. (jg, ak, mb, mg mit dpa)

