Coronavirus: NRW führt Maskenpflicht ein – und plötzlich wird DAS zum irren Trend

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das gilt in Zeiten des Coronavirus mehr denn je. In NRW haben viele Menschen vor der anstehenden Maskenpflicht jetzt eine irre Idee.

Ab Montag sind die Menschen in NRW aufgrund des Coronavirus dazu verpflichtet, in Geschäften sowie im Nahverkehr Mund-Nase-Schutzmasken zu tragen. Das Problem: Die Masken sind in NRW und dem Rest der Welt derzeit Mangelware.

Coronavirus: Maskenpflicht in NRW

Auch in diesem Fall macht Not mal wieder erfinderisch. Und so kursieren in den sozialen Netzwerken seit Tagen äußerst kuriose Bastel-Anleitungen für Schutzmasken. Der neuste Trend: Atemschutzmasken aus BHs.

Mit dieser Idee sind die Menschen in NRW jedoch keineswegs Vorreiter. Zwei Künstlerinnen aus Nürnberg stellen schon seit Wochen Schutzmasken aus BHs her. „Ungewöhnliche Zeiten erschaffen neue Wege“, heißt es im Online-Shop der beiden Künstlerinnen: „Wir wünschen uns einen verantwortungsvollen Umgang gegenüber unseren Mitmenschen. Deshalb wird bei uns der BH nicht "drunter", sondern "drüber" getragen.“

Neben den klassischen medizinischen Masken und den eigenwilligen BH-Modellen ist es auch gestattet, Schals oder Halstücher um den Bereich um Mund und Nase zu tragen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet stellte klar: „Das Wichtigste bleibt: Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln. Nach Experten-Auffassung kann auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden.“

-----------------

Mehr Themen:

-----------------

Coronavirus in NRW

Das Coronavirus hat NRW seit Wochen fest im Griff. Das bevölkerungsreichste Bundesland hat bereits mehr als 30.000 Infizierte gemeldet. Mehr als tausend Menschen starben in Nordrhein-Westfalen an den Folgen der Lungenkrankheit.

Nachdem in NRW wochenlang die meisten Geschäfte schließen mussten, durften sie in den vergangenen Tagen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. (dhe)