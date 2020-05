Coronavirus in NRW: SPD-Chef mit eindringlicher Forderung ++ Museen und Zoos öffnen Montag ++ Spielplätze erst später

Corona in NRW – das Virus grassiert massiv weiter

1.200 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Mehr als 33.000 Personen sind infiziert

Alle aktuellen News und Entwicklungen hier

Das Coronavirus beherrscht immer noch das Verhalten der Menschen, auch in NRW. Kontaktverbot, Maskenpflicht, Bars und Restaurants geschlossen, die Konsequenzen der Infektionskrankheit sind riesig.

Auch die Zahl der Toten, die am Coronavirus in NRW gestorben sind, steigt weiter an. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen langsam sinkt.

Coronavirus in NRW: Alle neuen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

In unserem Newsblog zu Corona in NRW bringen wir dich stets auf den neuesten Stand.

Samstag, 2. Mai

10.52 Uhr: Landesgartenschau will trotz Corona starten

Die Landesgartenschau Kamp-Lintfort möchte raus aus der Corona-Warteschleife und hofft auf ein Startsignal aus Düsseldorf für den 5. Mai. Geplant war ursprünglich der 17. April.

Die Schau habe dem Land ein Corona-Konzept vorgelegt mit geplanten Abstands-Markierungen, Aushängen, Durchsagen, Zutrittsbeschränkungen in geschlossenen Räumen und Einbahnstraßen-Regelungen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und dargestellt, wie wir unter den gegebenen Umständen eine Gartenschau durchführen können“, sagte Andreas Iland von der Geschäftsführung der Schau.

9.50 Uhr: Lerneffekt aus Pandemie? „Ernüchternd“

Corona ist nicht die erste Pandemie und wird auch nicht die letzte sein. Was hat die Menschheit aus früheren Seuchen gelernt? Die Antwort zweier Medizinhistoriker ist ernüchternd.

„Es ist mehr als verwunderlich, dass nach jeder Pandemie in den verschiedensten Gremien gründliche Analysen durchgeführt und vorausgreifend Szenarien entworfen werden - und danach nichts bis wenig geschieht, um die nächste Pandemie im Vorhinein zu verhindern oder zu stoppen“, schreiben die Autoren.

8.00 Uhr: SPD-Vorsitzender warnt vor „Kaputtsparen“ und hat klare Forderungen

Für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise fordert der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, umfassende Konjunkturpakete im Bund und im Land. „Wir reden derzeit über Rettungsschirme, aber wir müssen eine ganz aktive Industriepolitik betreiben, die den Umbau der Energiewirtschaft vorantreibt, Investitionen begünstigt und die Tarifpartner stärkt“, sagt Hartmann. „Wichtig ist, dass man diese Krise jetzt nicht wieder zum Kaputtsparen von öffentlichen Investitionen missbraucht.“

7.15 Uhr: Corona-Krise als Chance: NRW hofft auf mehr Urlauber

NRW-Tourismusregionen hoffen, dass Urlauber in der Corona-Epidemie die Reiseziele vor der eigenen Haustüre wieder entdecken. NRW sei ein Kurzreiseziel, sagte die Sprecherin von Tourismus NRW, Tonia Haag.

„Das heißt die Leute fahren hier eher mal so vier Tage hin, aber nicht für den zweiwöchigen Sommerurlaub in normalen Jahren. Wegen der Corona-Krise könne das aber in diesem Jahr anders sein, so „dass wir noch mal vom Sommer stärker profitieren könnten, als das in einem normalen Jahr der Fall wäre.“ Aber selbst wenn der Tourismus wieder starten könnte, werde es immer noch Einschränkungen geben.

Freitag, 1. Mai

22.25 Uhr: 1. Mai Kundgebungen trotz Corona-Verbot

In mehreren NRW-Städten hat es trotz der Corona-Krise Kundgebungen zum 1. Mai gegeben. Für die auf kleine Gruppen zwischen 20 und 100 Menschen beschränkten Veranstaltungen hatten die Kommunen strenge Abstands- und Hygieneauflagen erteilt.

Unter anderem gab es Kundgebungen in Köln und Dortmund, die nach Polizeiangaben friedlich geblieben seien. Gleichwohl wurde der Tag der Arbeit, der in diesem Jahr unter dem Motto „solidarisch ist man nicht alleine“ stand, eher zu einem digitalen Fest. Dazu trugen Online-Mitmachaktionen wie eigene Videos, Poetry Slam-Beiträge und Musikstücke bei. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sendete ein Grußwort.

20.27 Uhr: Kontaktverbot bleibt weiter bestehen

Die aktuellen Lockerungen werden in der aktualisierten Corona-Schutzverordnung des Landes NRW festgehalten. Das Kontaktverbot und andere bestehende Einschränkungen werden mit der ab Montag geltenden Neufassung weiter verlängert.

Verboten bleiben zum Beispiel Sport auf Sportanlagen und in Fitnessstudios sowie der Betrieb von Theatern, Clubs und Freizeitparks.

19.28 Uhr: Spielplätze dürfen erst ab Donnerstag öffnen

Zoos, Museen und botanische Gärten dürfen ab Montag wieder öffnen. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend mit. Spieplätze allerdings werden erst ab dem 7. Mai, Donnerstag, wieder benutzbar sein.

Trotzdem gelte auch dort der Mindestabstand von 1,5 Metern.

18.20 Uhr: Maiausflug nach Venlo sorgt für lange Staus an Grenzen

Viele Deutsche haben den 1. Mai genutzt, um mal wieder einen Ausflug zu machen. Viele Menschen aus NRW sind ins benachbarte Venlo gereist. Nun müssen bei der Rückreise eine Menge Geduld aufweisen, denn der Grenzübergang zurück ins Land dauert lange. Grund dafür sind die intensiven Kontrollen durch die Bundespolizei.

Teilweise staute sich der Verkehr an der Grenze auf vier Kilometer. Ein generelles Verbot gibt es nicht, dennoch sollten Fahrten ohne „triftigen Grund“ ins jeweilige Nachbarland jedoch bis auf Weiteres vermieden werden.

17 Uhr: Kommunen fordern mehr Vorlaufzeit zum Öffnen von Schulen und Kitas

Die Kommunen in NRW haben für die weitere Öffnung von Schulen und Kitas eine ausreichende Vorlaufzeit gefordert. Die Städte begrüßten den Vorschlag der Kultusministerkonferenz, wonach alle Schüler vor den Sommerferien tageweise die Schule besuchen sollten, wie der Vorsitzende des Städtetages NRW, Thomas Hunsteger-Petermann, am Freitag nach einer Videokonferenz der kommunalen Spitzenverbände unter anderem mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte. „Bei der Umsetzung in NRW ist für uns zentral: Jeder Schritt zur Öffnung von Schulen braucht eine angemessene Vorlaufzeit.“

Bei den Kitas sollte der nächste Schritt zur Betreuung weiterer Kinder aus Sicht des Städtetags frühestens am 18. Mai erfolgen. „Dabei halten wir eine landesweite Regelung für sinnvoll, die mit Vorschulkindern beginnt“, erklärte der Hammer Oberbürgermeister.

16.05 Uhr: Führerscheinprüfungen in diesen Städten wieder möglich

Nach der wochenlangen Coronapause werden ab Montag wieder Führerscheinprüfungen in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das gab der TÜV Rheinland am Freitag bekannt. So können die Prüfungen zunächst nur in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Neuss und Wuppertal abgelegt werden, ab dem 11. Mai auch in weiteren Städten im südlichen Teil des Bundeslandes.

Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, werden bei der theoretischen Prüfung weniger Teilnehmer zugelassen als bisher. Dennoch gilt bei der theoretischen und der praktischen Prüfung eine Maskenpflicht, heißt es weiter.

14.55 Uhr: Düsseldorfer Konzern Henkel will keine Staatshilfen

Der Dax-Konzern Henkel sieht „keinen Anlass“, Staatshilfe wegen der Corona-Krise zu beantragen. Das sagt Vorstandschef Carsten Knobel der „Rheinischen Post“ (Samstag): „Wir sind finanziell sehr solide aufgestellt und haben ja ein breites Portfolio mit unserem starken Waschmittelgeschäft, dem Bereich Beauty-Care rund um Schwarzkopf sowie der Klebstoffsparte, die weltweit Marktführer ist.“

Knobel ergänzt: „Trotz Corona stellen wir neue Beschäftigte auf freie Stellen ein und wir werden auch einen neuen Ausbildungs-Jahrgang starten.“ Laut dem Henkel-Chef profitiert das Unternehmen in Teilen sogar von der Krise, weil Produkte stärker nachgefragt werden: „Die Corona-Krise trägt dazu bei, dass derzeit alle Wasch- und Reinigungsmittel gut verkauft werden. Auch Seifen und Handwaschmittel werden stark auf Vorrat gekauft. Nun werden wir unser Angebot an Hand-Desinfektionsmitteln für den häuslichen Gebrauch und Seifen ausbauen, weil Sauberkeit und Hygiene weltweit immer stärker im Fokus stehen.“

13.05 Uhr: Hofreiter kritisiert Laschet in Interview

Im Interview mit der Zeitung Welt hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter unterdessen Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, kritisiert: „Es wäre sicherlich ratsam gewesen, wenn sich etwa Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stärker eingelesen hätte. Seine Vorschläge zur schnellen Öffnung fand ich teilweise unverantwortlich. Bei ihm gingen manche Zahlen und Begriffe durcheinander: R-Wert, Verdopplungszeit und Zahl der Infizierten.“

In der Rolle als verantwortungsbewusster Politiker müsse man sich gründlich damit befassen.

11.09 Uhr: Armin Laschet hält an seinem Kurs fest

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will an seinem Kurs der schrittweisen Lockerungen in der Corona-Krise festhalten. „Im demokratischen Rechtsstaat ist es selbstverständlich, den Menschen ihre Freiheitsrechte zurückzugeben, sobald dies unter Abwägung aller relevanten Aspekte möglich ist“, sagte Laschet dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Ob wir weitere Schritte gehen können, werden wir sowohl anhand medizinischer Kriterien als auch unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte bewerten.“

Mit der von ihm geforderten Rückkehr in eine „verantwortungsvolle Normalität“ habe er „angemahnt, zwischen der Stilllegung des öffentlichen Lebens und den Schäden, die die Schließungen verursachen, besser abzuwägen.“ Gezielte Abstands- und Hygieneregeln seien verhältnismäßiger als pauschale Schließungen: „Wo Öffnungen verantwortbar sind, sollten wir sie vorsichtig, behutsam, tastend ermöglichen und gleichzeitig deutlich machen, in welchem Bereich derzeit keine Öffnung möglich sind“, sagte Laschet der Zeitung.

10.19 Uhr: ASOZIAL! Unbekannte stehlen Wuppertaler Tafel 9000 Atemmasken

Der Wuppertaler Tafel sind 8800 gespendete Atemmasken gestohlen worden. Der Gesichtsschutz sollte vor dem Eingang ausgegeben werden, damit auch Besucher ohne Maske die Räume geschützt betreten und Lebensmittel mitnehmen könnten, berichtete ein Mitarbeiter am Donnerstag. Einbruchspuren hinterließen die Unbekannten bei ihrer Tat nicht. Die Tafel hat eine Belohnung von 1000 Euro für die Wiederbeschaffung ausgesetzt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Derzeit würden nur Kunden mit Maske in die Räume gelassen, erklärte die Tafel. Die soziale Einrichtung hat nach eigenen Angaben täglich zwischen 150 und 200 Besucher.

9.42 Uhr: Schlimme Arbeitsmarktzahlen aus NRW

Mehr Arbeitslose und Kurzarbeit auf Rekordniveau: Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen mit voller Wucht getroffen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im April gegenüber dem Vormonat um fast 11 Prozent auf mehr als 718 000 Menschen, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Gleichzeitig erreichte die Kurzarbeit infolge der Pandemie Rekordniveau. Seit Anfang März meldeten fast 152 000 Betriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.

Die Arbeitslosenquote stieg in NRW von 6,7 auf 7,4 Prozent.

9.38 Uhr: Thyssenkrupp erhält milliardenschwere Staatshilfe

Thyssenkrupp erhält in der Corona-Krise umfangreiche finanzielle Unterstützung vom Staat. Bei der KfW Bankengruppe hat sich der Stahl- und Industriekonzern einen Kredit von rund einer Milliarde Euro gesichert, wie es am Donnerstag in Unternehmenskreisen hieß. Ein Konzernsprecher wollte sich nicht zu dem Kredit äußern. Er verwies auf frühere Äußerungen, man prüfe wie andere Unternehmen, „ob und welche der von der öffentlichen Hand den Unternehmen angebotenen Finanzierungshilfen für Thyssenkrupp in Betracht kommen“.

Der in großen finanziellen Schwierigkeiten steckende Konzern benötigt die Staatshilfe, um die Zeit bis zum Eingang der Gelder aus dem Verkauf seiner Aufzugssparte zu überbrücken. Thyssenkrupp hatte seinen profitabelsten Geschäftsteil für 17,2 Milliarden Euro an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Für den Vollzug des Geschäfts fehlen noch Genehmigungen der Kartellbehörden. Konzernkreise erwarten, dass das Geld im Sommer fließen kann.

9.01 Uhr: RWE schafft in Coronakrise Fakten

Nach einer Pause wegen Corona-Epidemie haben Anwohner am Tagebau Garzweiler den Kampf um den Erhalt ihrer fünf bedrohten Dörfer wieder aufgenommen. RWE habe im Schatten der Corona-Epidemie schnell Fakten geschaffen, warf die Initiative dem Konzern vor: Die Bagger im Tagebau Garzweiler hätten sich in schwindelerregendem Tempo in Richtung des Dorfes Keyenberg gegraben, stellte die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ fest. In Lützerath würden die ersten Häuser abgerissen.

Die fünf Dörfer, die für den Tagebau Garzweiler abgerissen werden sollen, liegen alle im Kreis Heinsberg, dem ersten deutschen Corona-Brennpunkt. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte eine für Donnerstagabend geplante Demonstration wegen Bedenken zur Einhaltung der Mindestabstände untersagt.

RWE entgegnete den Vorwürfen, Tagebaubetrieb und Abrissarbeiten liefen auf Grundlage rechtlicher Genehmigungen und energiepolitischer Weichenstellungen. In der Kohle-Einigung von Bund und Ländern sei die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Tagebaus Garzweiler inklusive der Umsiedlung der fünf Dörfer festgehalten worden. Die Kohle unter den betroffenen Dörfern werde bereits von 2024 an benötigt.

7.30 Uhr: Laschet: Reproduktionszahl in NRW gesunken

NRW Ministerpräsident Armin Laschet erklärte am Freitag, die Reproduktionszahl in NRW liege bei aktuell 0,448. Das bedeutet: Ein Infizierter steckt 0,448 andere Menschen an. Gemeinsam mit Sachsen ist das die niedrigste Zahl im Bundesländervergleich.

Donnerstag, 30. April

18.35 Uhr: Zeitpunkt der Spielplatz-Öffnung unklar

Noch sei nicht entschieden, wann Spielplätze wieder öffnen. „Das werde ich am Freitag diskutieren“, so Laschet. Und fügt hinzu: „Es ist gelungen, die Dynamik der Ausbreitung zu brechen.“ Die wöchentlichen Infektionszahlen seien innerhalb weniger Wochen drastisch zurückgegangen. Jetzt gehe es darum, nach vorne zu schauen und dafür zu sorgen, dass die Hygieneregeln weiter eingehalten würden. Wenn das gelinge, könnten weitere Lockerungsmaßnahmen ins Auge gefasst werden, sagte Laschet.

18.15 Uhr: Ministerpräsident Laschet kündigt Kita-Entscheidung am 6. Mai an

In einem Statement kündigt Ministerpräsident Armin Laschet für den 6. Mai eine Entscheidung bezüglich der Wiederöffnung der Kitas an. Dann treffen sich erneut Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Länder. Laschet am Donnerstag in Düsseldorf: „Dass die Spielplätze öffnen, freut mich. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Der große Teil bezieht sich auf die Wiederöffnung von Kindertagesstätten.“ Vor allem der Aspekt der Kindeswohlgefährdung beschäftige Laschet. „Für diese Kinder müssen wir eine Lösung finden.“

15.50 Uhr: Grundschüler sollen ab Mai zur Schule

Paukenschlag für alle Grundschüler! Schon im Mai sollen alle vier Grundschuljahrgänge zurück in die Schule. Das hat das Schulministerium am Donnerstag bekanntgegeben: „Ab dem 11. Mai 2020 sollen in einem tageweise rollierenden System die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder in ihre Schulen gehen können.“

Am 7. und 8. Mai 2020 soll zunächst nur Unterricht für die 4. Klassen stattfinden. Dies gelte für die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen. Geplant sei, dass ab dem 11. Mai ein Jahrgang pro Werktag in die Schule gehe, nach einem festen Plan bis zu den Sommerferien. Es solle so viel Unterricht und Betreuung stattfinden wie möglich. Die Notbetreuung soll fortgesetzt werden.

12.33 Uhr: Schüler aus NRW reichen Klage gegen Schulöffnung ein

Zwei Schüler aus NRW haben eine Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht.

In den beiden Eilanträgen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster argumentieren beide Schüler, es liege eine Ungleichbehandlung vor, wenn nur die Viertklässler zurück in die Schulen geholt würden, sagte eine OVG-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Ein Eilantrag sei von einem Jungen aus Arnsberg, der zweite von einer Schülerin aus Gladbeck eingereicht worden - beide am Mittwoch. Mit einer Entscheidung sei nicht in dieser Woche zu rechnen.

12.00 Uhr: FDP fordert Öffnung der Spielplätze – Kita-Start konkretisiert

Die FDP im Düsseldorfer Landtag dringt auf längerfristige Perspektiven für eine Normalisierung des öffentlichen Lebens in Zeiten der Corona-Pandemie. Der Fraktionschef der Liberalen, Christof Rasche, forderte am Donnerstag die sofortige Öffnung von Spielplätzen sowie ab dem 4. Mai die Öffnung von Sportanlagen unter freiem Himmel. Zudem sollten sich „bald“ wieder bis zu fünf Menschen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten können.

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen werden nach Überzeugung von Familienminister Joachim Stamp (FDP) trotz der Corona-Krise nicht über Jahre in der Notbetreuung bleiben müssen. Die Landesregierung sei dabei, einen neuen Regelbetrieb zu organisieren, erklärte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Noch vor den Sommerferien sollten alle Kinder wieder in frühkindliche Angebote eingebunden werden.

10.00 Uhr: Schock-Zahlen der Agentur für Arbeit

Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im April um fast 11 Prozent auf mehr als 718.000 Personen angestiegen. Das ist ein Anstieg um 69.846 Menschen. Das war der stärkste Anstieg in einem Monat seit Februar 2005. Das teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Seit Anfang März meldeten außerdem fast 152 000 Betriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. „Jetzt, Ende April, können wir zum ersten Mal konkrete Zahlen dokumentieren, wie sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie am Arbeitsmarkt in NRW auswirken“, sagte Torsten Withake, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.

6.20 Uhr: Friseure bereiten Wiedereröffnung vor

Die Friseurbetriebe in NRW dürfen nach der wochenlangen Schließung in der Corona-Krise ab Montag wieder öffnen - etliche Kunden werden trotzdem noch lange auf einen Termin warten müssen. „Viele Betriebe können viel weniger Kunden bedienen als sonst“, so der Geschäftsführer des Friseurverbandes NRW, Marc Ringel. Hintergrund sind die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen. In engen Salons etwa könne daher nur jeder zweite Bedienstuhl genutzt werden.

Entsprechend eines von der Berufsgenossenschaft des Friseurhandwerks erarbeiteten Arbeitsschutzstandards gilt in den Salons eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Kunden. Utensilien wie Kämme und Scheren müssen nach jedem Kunden gereinigt werden. Außerdem bleiben Augenbrauenzupfen, Gesichtskosmetik, Rasieren oder Bartpflege untersagt.

Mittwoch, 29. April

22.20 Uhr: Mehrere Versammlungen für 1. Mai in Köln angemeldet

Die Stadt Köln hat für den 1. Mai bislang 20 Versammlungsanmeldungen vorliegen, bei denen die Ausnahmegenehmigung geprüft wird. Die Polizei bereitet sich derweil auf einen größeren Einsatz für den 1. Mai vor. Für folgende Plätze und Standorte sind derzeit Versammlungen in Planung:

Domplatte, Roncalliplatz, Deutzer Werft, Heumarkt, Kapellenstraße, Weyertal, Kerpener Straße, Hans-Böckler-Platz, Gudrunstraße, Kalk Post, Ottoplatz sowie auf dem Berliner Platz in Leverkusen. Die Stadt rechnet mit weiteren Versammlungsanmeldungen.

11.20 Uhr: Düsseldorfer Rheinkirmes abgesagt

Es war eigentlich schon fast klar, jetzt ist es aber offiziell: Die Rheinkirmes in Düsseldorf, die eigentlich vom 17. Juli bis 26. Juli hätte stattfinden sollen, wurde laut der Rheinischen Post abgesagt.

Allerdings arbeite man noch an alternativen Konzepten, verriet der Vorsitzende des Düsseldorfer Schaustellerverbandes. Doch die seien noch nicht spruchreif.

9.30 Uhr: Maske schützt nicht vollständig

Ein Experte warnt nun davor, dass die Masken für Mund und Nase nicht unbedingt ausreichend vor einer Infektion schützen könnten. Professor Markus Kohlhaas aus Dortmund (NRW) ist Chefarzt einer Augenklinik und hat nun die Vermutung geäußert, dass auch über das Auge eine Infektion mit dem Virus möglich sei. Allerdings sei die Tränenflüssigkeit nicht ansteckend für andere Menschen, sagte er gegenüber dem Portal ruhr24.

8.15 Uhr: Köln droht mit dieser Strafe bei Verletzung der Maskenpflicht

Ab dem heutigen Mittwoch wird in Köln hart durchgegriffen. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, soll bis zu 150 Euro Strafe zahlen müssen. Zunächst würde ermahnt werden, wer dann wieder erwischt wird, wird zur Kasse gebeten.

Die Landesregierung hatte keine pauschalen Strafen vorgesehen, sondern es den Kommunen selbst überlassen, wie hoch das Bußgeld bei Verletzung der Maskenpflicht ausfallen soll.

7.35 Uhr: Ab Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt

Abstand zwischen den Betenden, kein Händeschütteln beim Friedensgruß: In den Kirchen in Nordrhein-Westfalen dürfen vom 1. Mai an wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden - unter strengen Corona-Schutzmaßnamen. „Wir wissen von vielen Gläubigen, dass sie sich sehr über die Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste freuen, weil sie besonders in dieser schweren Zeit Trost und Halt aus dem Glauben schöpfen“, sagte Thomas Klimmek, Sprecher des Kölner Erzbistums.

Die NRW-Landesregierung und Kirchenvertreter hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass ab Mai unter Auflagen wieder Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung stattfinden dürfen. Verboten waren öffentliche Gottesdiensten in NRW aber nicht, vielmehr hatten Kirchen und Religionsgemeinschaften im Zuge der Corona-Krise selbst auf öffentliche Versammlungen verzichtet.

+++ Corona hält die Welt in Atem – alle Entwicklungen in Deutschland und weltweit hier im Newsblog +++

