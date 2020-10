Corona in NRW: Minister Joachim Stamp gibt Familien DIESES Versprechen

Corona in NRW: Familienminister Joachim Stamp macht den Familien in NRW DIESES Versprechen.

Die Corona-Situation an Rhein und Ruhr spitzt sich weiter. Nicht allein die Infektionszahlen sind hier entscheidend, sondern insbesondere das Geschehen in den Kliniken in NRW. Auch hier zeigt sich ein besorgniserregender Trend.

Derweil fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor den Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel und seinen Kollegen ein hartes Coronavirus-Durchgreifen, um die Welle zu brechen.

Corona in NRW: News-Ticker

Donnerstag, 29. Oktober

15.18 Uhr: Familienminister Stamp verspricht DAS

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen gibt der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) den Familien eine Bildungs- und Betreuungsgarantie. „Schulen und Kindertagesbetreuung werden in Nordrhein-Westfalen nicht noch einmal flächendeckend schließen“, sagte der Familienminister am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Dies gelte trotz der ernsten Lage unverändert.

Stamp forderte aber eine grundsätzliche Kehrtwende im Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern. „Ein laufender Wechsel von Lockdown und Lockerungen - Hammer and Dance (zu Deutsch: Hammer und Tanz) - zerstört unsere gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen“, warnte er.

14.11 Uhr: Dortmund sagt Weihnachtsmarkt ab

Die Stadt Dortmund hat die Weihnachtsstadt 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Zunächst war eine Version in „abgespeckter“ Form vorgesehen, wie Schausteller Patrick Arens den „Ruhrnachrichten“ erklärte. Doch die Zahlen der vergangenen zehn Tage haben bei den Veranstaltern zu einem Umdenken geführt.

Im vergangenen Jahr hatten rund 2,5 Millionen Menschen den Dortmunder Weihnachtsmarkt besucht.

11.09 Uhr: Sechs Orte mit über 200 in NRW

In Nordrhein-Westfalen liegen mittlerweile sechs Regionen über der Schwelle von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Den höchsten Wert wies mit 240,8 die Stadt Duisburg auf, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Donnerstagmorgen hervorgeht. Dahinter lagen die Stadt Solingen mit 238,0 und die Stadt Remscheid mit 206,6.

Der Kreis Düren wies einen Wert von 205,6 auf. Für Nordrhein-Westfalens einzige Millionenstadt Köln meldete das RKI 201,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Stadt Herne lag bei 200,1. Die kleine Stadt Baesweiler in der Region Aachen kam auf den rechnerischen Wert von 520 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Baesweiler hat nur 27 000 Einwohner, die Werte dort sind seit rund einer Woche hoch. Quelle der Ansteckungen waren Familienfeiern.

NRW-weit wies das RKI am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 131,52 aus (Vortag: 121,8). Nahezu alle der 53 Kreise und kreisfreien Städte haben die Warnschwelle von 50 übersprungen. Darunter liegt weiterhin lediglich der Kreis Soest mit einem Wert von 41,4 am Donnerstag.

Das RKI registrierte für NRW am Donnerstagmorgen 4773 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen lag damit im bevölkerungsreichsten Bundesland bei 122 051 - etwa ein Viertel aller bundesweit registrierten Fälle (481 013).

10.21 Uhr: Essener Virologe kritisiert Maßnahmen

Ab Montag gelten neue schärfere Einschränkungen. Doch nicht alle Maßnahmen seien aus virologischer Sicht sinnvoll, meint Ulf Dittmer. Er ist Direktor am Institut für Virologie an der Uniklinik Essen. Hier liest du welche Maßnahmen er kritisiert.

09.41 Uhr: Düsseldorfer Krankenhäuser verzeichnen Rekord bei Covid19-Patienten

Die Düsseldorfer Krankenhäuser verzeichnen Mittwoch einen Rekord an Covid19-Patienten. Insgesamt meldete die Stadt 93 Patienten. So viele waren es in diesem Jahr noch nie, das berichtet die Rheinische Post.

Zum Glück würden die steigenden Fallzahlen nicht zu einem proportionalen Anstieg der Schwerkranken führen. Denn unter den Erkrankten seien mehr jüngere Menschen, als zu Beginn der Pandemie. Bei ihnen sei eine Intensivversorgung vergleichsweise niedrig, heißt es weiter.

An der Uniklinik mussten am Mittwoch erstmals 26 Corona-Patienten behandelt werden, ebenfalls so viele wie noch nie. Dienstag seien es noch 23 gewesen, sechs davon auf der Intensivstation, so die Rheinische Post.

09.02 Uhr: Gladbeck: Grundschüler und Lehrer sollen jetzt DAS tun

Schüler und Lehrer an den Gladbecker Grundschulen sollen ab sofort auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das empfiehlt der Kreis Recklinghausen wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen. An den weiterführenden Schulen gilt bereits in NRW eine generelle Maskenpflicht. Der Kreis Recklinghausen, zu dem Gladbeck gehört, empfiehlt den Schulen auch, erst einmal auf den Schulsport zu verzichten. In Sporthallen und Schwimmbädern könnten die Hygienevorschriften kaum eingehalten werden, so eine Sprecherin.

08.43 Uhr: FDP verschiebt Landesparteitag

Die nordrhein-westfälische FDP verschiebt wegen der Corona-Pandemie ihren für den 7. und 8. November geplanten Landesparteitag. Einen entsprechenden Beschluss des Landesvorstandes teilte die Partei am Donnerstag mit. „Kontaktreduktion ist jetzt unser aller Verantwortung“, hieß es in der FDP-Mitteilung.

Der Parteitag und die Landeswahlversammlung würden möglichst bald nachgeholt. An FDP-Landesparteitagen nehmen etwa 400 Delegierte teil.

Mittwoch, 28. Oktober

19.55 Uhr: Hagener Weihnachtsmarkt abgesagt

Der Krisenstab der Stadt Hagen hat einstimmig dafür gestimmt, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Das hat die Stadt Hagen mitgeteilt. Oberbürgermeister Erik O. Schulz: „Der Hagener Weihnachtsmarkt 2020 ist abgesagt. Wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung bewusst; sie ist niemand auch nur in Ansätzen leicht gefallen!“

Schulz weiter: „Vor dem Hintergrund der auch in unserer Stadt immer stärker steigenden Corona-Fallzahlen und mit Blick auf die zu erwartenden Regelungen von Bund und Ländern, die ab kommender Woche für sehr weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens insgesamt sorgen werden, haben wir leider keine andere Lösung mehr gesehen.“

18.40 Uhr: Laschet gibt Ziel aus: „Wollen Weihnachten entspannter feiern“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Kanzlerin Merkel eine Erklärung abgegeben. Darin bekräftigt er erneut, dass die verschärften Maßnahmen am 30. November enden sollen. Laschet: „Wir brauchen nicht Ende November nochmal zu diskutieren, welche Maßnahmen wir wo lockern. Das Ziel ist klar: Am 30. November enden die Maßnahmen.“ Weiter erklärt der Landesvater: „Wir wollen Weihnachten etwas entspannter mit unseren Liebsten feiern.“

17.40 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

In Essen hat es einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion gegeben. Das hat die Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. Eine Essenerin (87) ist im Universitätsklinikum verstorben. Die vorerkrankte Frau hat zuvor im Seniorenstift St. Andreas in Rüttenscheid gelebt. Insgesamt hat Essen damit 54 Corona-Tote zu verzeichnen.

16.15 Uhr: Lehrerverband mit heftiger Kritik an Schulministerin Gebauer

Die Schutzgemeinschaft Angesteller Lehrer/innen in NRW (SchaLL) kritisiert Schulministerin Gebauer massiv. In einer Erklärung fordert der Verband u.a. die Halbierung der Unterrichtsklassen und eine Unterrichtung im Zweischichtsystem. Die Forderungen seien schon zum Schulstart im August so formuliert worden, man könne nicht verstehen, warum diese im Sommer ignoriert worden seien.

Stefan Nierfeld, Vize-Vorsitzender, sagt: „Der Bildungsauftrag der Schulen darf nicht gegen die gesetzlich verankerte Fürsorgepflicht zum Gesundheitsschutz ausgespielt werden. Hier wird ein Lockdown riskiert.“

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer wird vom Lehrerverband scharf kritisiert. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

16.00 Uhr: Schock nach Großhochzeit in Hamm – Frau tot

Im Spätsommer ist Hamm bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil nach einer Hochzeitsfeier die Zahl der Neuinfektionen regelrecht explodiert ist. Als Auslöser hat eine türkische Großhochzeit gegolten, die in drei Städten drei Tage lang gefeiert wurde. Am Mittwoch hat die Stadt die tragische Meldung bekanntgegeben, dass eine infizierte Frau der Krankheit erlegen ist. Hier erfährst du mehr zum tragischen Todesfall.

13.10 Uhr: Infektionszahlen im absoluten Corona-Brennpunkt Baesweiler sinken leicht

Im Coronavirus-Brennpunkt Baesweiler bei Aachen ist die wichtige Kennziffer für Neuinfektionen am Mittwoch erneut leicht zurückgegangen. Mit 517 war der von der Städteregion Aachen mitgeteilte Wert aber immer noch sehr hoch. Am Dienstag waren noch 546 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet worden.

NRW-weit gab es 121,8 neue Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

9 Uhr: RKI schockt mit neuen Infektionszahlen für NRW

Nun hat das Robert-Koch-Institut neue Corona-Zahlen für NRW veröffentlicht. Die Zahlen der Neuinfektionen sind brisant, denn Nordrhein-Westfalen durchbricht die Schallmauer von 3000 Neuinfektionen an nur einem Tag. Insgesamt registrierte das RKI 3085 Neuinfektionen.

Hinzu kamen weitere 28 Todesfälle von Covid-19-Patienten. Demnach gibt es mittlerweile 2031 Corona-Tote in NRW.

8.15 Uhr: Coronavirus in NRW: Lage in den Kliniken spitzt sich zu

Wie ernst die Lage schon in wenigen Wochen werden könnte, wenn nun nicht entschlossen dagegen gesteuert wird, wird bei einem Blick auf die Lage in den Kliniken deutlich. Das DIVI-Intensivregister zeigt einen rapiden Anstieg bei intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten in NRW. Wurden am 1. Oktober noch 94 Patienten auf Intensivstationen registriert, liegt die Zahl mittlerweile bei 411 (27. Oktober).

Foto: Screenshot intensivregister.de

Eine andere Statistik unterstreicht die Dringlichkeit einer Corona-Trendumkehr: Am 1. Oktober registrierte das DIVI-Intensivregister noch 1991 freie Intensivbetten in NRW. In der Zwischenzeit sind es rund 300 weniger (1608, 27. Oktober). Zwar gibt es noch eine Notfallreserve von rund 2800 Betten, jedoch nicht ausreichend viel qualifiziertes Pflegepersonal.

Corona in NRW: Laschet geht mit Forderungskatalog in Bund-Länder-Gespräch mit Angela Merkel

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zieht am Mittwoch mit einem konkreten Forderungskatalog in die Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Krisenmanagement. Im Visier hat der CDU-Bundesvize vor allem den Privat- und Freizeitbereich. Kitas, Schulen und die Wirtschaft sollen verschont werden. Einen Lockdown mit Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens oder Ausgangssperren will der CDU-Bundesvize nicht.

Stattdessen will Laschet in der Video-Konferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür werben, dass alle privaten Treffen auf das gesellschaftlich notwendige Maß beschränkt werden. Alle privaten Feiern und überflüssigen sozialen Kontakte sollten aus seiner Sicht jetzt abgesagt werden. Polizeikontrollen in den Wohnungen will er aber nicht.

Blickt mit Sorge auf die Entwicklung in den NRW-Krankenhäusern: Armin Laschet. Foto: imago images / Political-Moments, DIVI, Montage DER Westen

Die SPD-Opposition im Landtag fordert eine Mitsprache des Parlaments bei den „massiven Einschnitten“, die Laschet vorgeschlagen habe. „Wir brauchen jetzt mehr Team-Arbeit und weniger Alleingang“, unterstrich SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty. Er bekräftigte seine Forderung an die schwarz-gelbe Koalition, ihre kurz- und langfristigen Ziele zur Bekämpfung des Corona-Virus dem Landtag NRW in einer Regierungserklärung vorzustellen.

Auch die neue Grünen-Fraktionschefin im NRW-Landtag, Josefine Paul, hat für den Fall neuer Corona-Beschränkungen eine Sondersitzung des Parlaments gefordert. Sollte es bei dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin zu weiteren Einschnitten kommen, müsse Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Düsseldorfer Landtag zügig unterrichten, verlangte Paul im „Morgenecho“ des WDR. Bei weitergehenden Maßnahmen, die zur Pandemie-Eindämmung nötig seien, sollten die Parlamente grundsätzlich stärker beteiligt werden. Je länger die Krise mit Einschränkung von Grundrechten und Einschnitten in den Alltag der Menschen dauere, desto wichtiger sei die Parlamentsbeteiligung, betonte Paul. (mag mit dpa)