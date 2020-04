Coronavirus in NRW: 32 Tote in 24 Stunden ++ Erschreckende Bilder aus Münster – die Menschen...

Corona in NRW – das Virus grassiert weiterhin

Über 1000 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Alle News und Entwicklungen hier

Die Maßnahmen der Regierung wirken, doch noch immer wütet Coronavirus in NRW. Über 1000 Todesfälle hat das bevölkerungsreichste Bundesland inzwischen zu beklagen – und ein Ende der Krise ist leider noch nicht in Sicht.

Ab Montag gilt wegen Coronavirus in NRW auch eine Maskenpflicht. Doch noch immer herrscht in der Bevölkerung viel Unsicherheit. Wie geht es weiter? Wie kann ich mich schützen? Existenzsorgen kommen hinzu, ebenso wie die Angst um Angehörige.

Corona in NRW: Alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

Täglich gibt es neue krasse Entwicklungen, Entscheidungen mit großer Tragweite oder traurige Schicksalsschläge. In unserem Newsblog zu Corona in NRW halten wir dich über die aktuelle Situation auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

Samstag, 25. April

21.40 Uhr: Schlimme Szenen am Düsseldorfer Flughafen

Am Düsseldorfer Flughafen kam es in dieser Woche zu schlimmen Szenen. Dicht an dicht drängten Menschen sich dort in den Wartebereichen - Bilder, die man in Zeiten des Coronavirus nicht sehen will. Hier die Einzelheiten!

20.51 Uhr: Gewaltiger Ansturm auf IKEA-Filialen

Die IKEA-Filialen erleben in den vergangenen Tagen einen gewaltigen Ansturm. Welche Nachteile das mit sich bringt, kannst du hier nachlesen.

19.09 Uhr: Was bedeutet die Mundschutz-Pflicht?

Ab Montag gilt in NRW in Geschäften und im Nahverkehr die Mundschutz-Pflicht. Was das bedeutet und was du beachten musst, erfährst du hier.

18.05 Uhr: Positive Bilanz bei erstem Shopping-Samstag nach Lockerungen

Der erste Shopping-Samstag seit der Lockerung der Vorgaben für den Einzelhandel ist ohne größere Vorkommnisse angelaufen. In den Einkaufsstraßen war es wieder voller, aber bei weitem nicht so sehr wie an einem „normalen“ sonnigen Samstag.

Nun richtet sich der Blick auf Montag: In NRW startet die Schutzmaskenpflicht und erstmals wird auch ganz offiziell der Mindestabstand in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Für den oft beschworenen Mindestabstand von 1,5 Metern gab es bisher keine Rechtsgrundlage. Die Landesregierung hat das nun nachgeholt.

17.07 Uhr: Trotz Corona: Gericht erlaubt Demo gegen Urantransport

Das Verwaltungsgericht hat eine Demonstration gegen Uran-Transporte am Montag in Münster erlaubt. Das Ordnungsamt der Stadt hatte die Demo zunächst untersagt, die Bürgerinitiative ging vor Gericht. Laut Gericht dürfen maximal 35 Menschen kommen, die Mundschutz tragen und Mindestabstand halten müssen.

Die Demo soll sich gegen einen mutmaßlich geplanten Transport von der Urananreicherungsanlage Gronau durch das Stadtgebiet Münsters richten.

15.47 Uhr: Corona-Massentest in mehr als 100 Wohnungen

In einem Hochhaus in Grevenbroich mussten 117 Wohnungen Corona-Tests durchgeführt werden. Der Grund macht einfach nur sprachlos (hier die Einzelheiten).

14.54 Uhr: Fast 31.500 Infektionen - 1084 Tote

In Nordrhein-Westfalen sind bis Samstag 31.460 Coronavirus-Infektionen gezählt worden. Dies waren 360 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit hervorgeht. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 32 auf nun 1.084 seit Beginn der Pandemie.

Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 155 neuen sind jetzt insgesamt 20.412 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten.

Von den insgesamt 7.934 Intensivbetten in NRW standen am Freitag nach Ministeriumsangaben noch 2.837 zur Verfügung.

12.50 Uhr: Innenstadt von Münster ist voll

Es sind überraschende Bilder, die uns aus Münster erreichen. So ist die Innenstadt der NRW-Metropole trotz der Gefahr des Coronavirus sehr gut gefüllt.

Bilder aus der Stadt zeigen etliche Menschen, die durch den historischen Stadtkern von Münster schlendern. Positiv immerhin: Viele von ihnen tragen bereits eine Maske und halten sich an die Abstandsregeln vor den Geschäften.

12.20 Uhr: Norbert Röttgen in Sorge

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen zeigt sich besorgt ob der Lockerungen in der Corona-Krise. Bei Bild sagte Röttgen: „Ich sehe eine große Gefahr, dass wir bei der Umsetzung zu weit gegangen sind.“ Er zeigt sich besorgt, dass sich das in zwei Wochen räche, wenn die Zahlen nach der Lockerung kommen.

11.40 Uhr: Thomas Kutschaty – Rasur gegen Corona

Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag hat sich für die ab Montag geltende Maskenpflicht ordentlich verändert. Extra für die Masken rasierte er seinen Vollbart ab.

Die komplette Veränderung siehst du bei Twitter:

Wir finden: Sieht besser aus als vorher!

09.10 Uhr: Metro öffnet für alle

Das ist ein Paukenschlag. Der Handelsriese Metro öffnet nun auch für Kunden ohne die begehrte Metro-Karte. Das hat Metro in einer Mitteilung erklärt. „Die Öffnung erfolgt selbstverständlich unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen sowie der geltenden Abstandsregeln“, so Metro.

Die Regelung gilt zunächst bis zum 3. Mai 2020.

07.25 Uhr: Diese Menschen müssen Masken tragen

Nun ist auch klar abgesteckt, für wen in NRW die Maskenpflicht gilt. So müssen Kinder ab dem sechsten Lebensjahr eine Maske tragen. Ausgenommen von der Pflicht sind Autofahrer, Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen dürften. Das gab NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bekannt.

Freitag, 24. April

22.55 Uhr: Essen-Kettwig sagt Weihnachtsmarkt ab

Schon jetzt hat der Essener Stadtteil Kettwig seinen Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt. Das berichtet das Portal „Kettwig intern“. Das beliebte Weihnachtsdorf, das am 28. und 29. November hätte stattfinden sollen, wurde wie der Martinszug am 7. November frühzeitig vom Heimatverein abgesagt.

Vorsitzender Martin Kryl: „Verlässliche Aussagen zur Beendigung der Pandemie gibt es nicht und dies führt natürlich zur Verunsicherung und Besorgnis. Die weitere Entwicklung ist also nach dem derzeitigen Stand nicht vorhersehbar. Deshalb hat der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins entschieden, diese Veranstaltungen abzusagen.“

22.20 Uhr: Wochenende, Sonne, Shopping: Laumann warnt: Abstand einhalten

Trotz des sonnigen Wetters und der Diskussion über eine Lockerung der Corona-Auflagen sollen die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Wochenende auf Abstand bleiben. „Das Abstandsgebot ist immer noch das Wirksamste, um eine Infizierung zu vermeiden“, warnt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Zum ersten Mal seit Wochen können die Menschen in NRW an einem Samstag wieder shoppen gehen - wenn auch nur in kleineren Geschäften mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern. Cafés und Restaurants bleiben geschlossen.

21.10 Uhr: Fridays for Future: Stummer Schilderprotest in mehreren Städten

In mehreren NRW-Städten haben Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstriert. Durch die Kontaktbeschränkungen gab es zwar keine großen Demonstrationen, sondern der Protest wurde corona-gerecht abgeändert.

In Köln wurden laut einer Sprecherin der Bewegung Schilder mit den politischen Botschaften in der Innenstadt verteilt. Einzelne Demonstranten fanden sich zudem vor dem Dom ein und protestierten - mit rund fünf Metern Abstand zueinander. Beteiligt an den Aktionen waren nicht nur Fridays for Future, sondern unter anderem auch Gewerkschaftsverbände.

19.55 Uhr: Landtag schließt Journalisten aus

Eine kritische Debatte zum frühen Start der Schulen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag im Düsseldorfer Landtag fast unter Ausschluss von Journalisten geführt worden. Die FDP hatte zuvor einer - vom Landtag offiziell angekündigten - Video-Übertragung zum Thema „Schulchaos der Landesregierung auf dem Rücken der Kommunen“ widersprochen.

Die meisten Medienvertreter, die über die Öffnungsoffensive von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) berichten wollten, erfuhren davon allerdings erst nachdem der Kommunalausschuss zu Beginn der Sitzung den offiziellen Beschluss gegen das Streaming gefällt hatte: So blieb das heikle Thema weitestgehend ohne kritische Beobachter, die nach der falschen Ankündigung nicht schnell genug herbeieilen konnten.

19.07 Uhr: Enormer Anstieg von Trickbetrug in NRW

Die Polizei warnt vor einem enormen Anstieg von Trickbetrügereien im Namen der Beamten. In den vergangenen Tagen sei der Notruf mit Hinweisen auf solche Versuche regelrecht bombardiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es seien auch erhebliche Summen erbeutet worden.

„Die Täter sind rhetorisch und psychologisch so geschickt, dass auch hochgebildete Menschen auf sie hereinfallen“, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Betrüger gezielt die Corona-Krise ausnutzen: Viele ältere Menschen seien derzeit als Risikogruppe von ihren Angehörigen isoliert und ohnehin schon verängstigt.

18.39 Uhr: Laumann sieht keine Chance für baldige Gastro-Lockerungen

Bars, Restaurants und Cafés wollten am Freitag mit leeren Stühlen auf zentralen Plätzen in NRW auf sich aufmerksam machen - trotzdem gab es von der Düsseldorfer Landesregierung für sie am Freitag kein Hoffnungszeichen für eine bevorstehende Öffnung. „Dieses Thema sehe ich derzeit nicht“, sagte Gesundheitsminister Laumann.

Grundsätzlich sei das Thema frühestens nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 6. Mai mit den Ministerpräsidenten erörterungsbedürftig.

17.35 Uhr: 31.100 nachgewiesene Corona-Fälle in NRW

Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) hat am Freitag 31.110 Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen gezählt und damit 512 bestätigte Fälle mehr als am Vortag. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 52 auf nun 1052 seit Beginn der Pandemie, wie aus den Berechnungen des LZG hervorgeht.

Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 621 neuen sind jetzt insgesamt 20.257 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag in Düsseldorf sagte.

16.40 Uhr: Doch keine Corona-Einstellung des Loveparade-Prozesses?

Im Loveparade-Strafprozess haben 14 Anwälte von Nebenklägern gemeinsam an das Landgericht Duisburg appelliert, das Verfahren nicht wie geplant einzustellen. „Es gibt keinen zwingenden Grund, den Loveparade-Prozess vor der Anhörung des Sachverständigen einzustellen“, hieß es in einer Mitteilung der Anwälte vom Freitag.

Ein Gerichtssprecher sagte, dass bei der endgültigen Entscheidung des Gerichts alle Stellungnahmen berücksichtigt würden. „Das Gericht wird sich die Argumentation von allen Nebenklage-Vertretern nochmal vor Augen führen und überprüfen, ob sich dadurch an der Ankündigung, den Prozess einstellen zu wollen, etwas ändert.“

15.25 Uhr: Irrer Gastro-Protest in NRW-Städten

In mehreren NRW-Städten haben Gastronomen am Freitag mit leeren Stühlen auf ihre Situation in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. „Die leeren Stühle stehen symbolisch für die Leere in den Kassen und Betrieben und die große Unsicherheit von Unternehmern und Beschäftigten“, sagte ein Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga NRW.

Irrer Protest von NRW-Gastronomen unter anderem in Düsseldorf (Foto), Köln, Dortmund, Bottrop und Bielefeld. Foto: dpa

In Köln standen etliche leere Stühle vor dem Dom, in Düsseldorf auf dem Rathausplatz - jeweils versehen mit den Namen von Restaurants, Bars oder Cafés. Auch in Dortmund, Bielefeld, Bottrop und weiteren Städten gab es Aktionen.

14.40 Uhr: Extraschicht in NRW 2020 abgesagt

Die Extraschicht, die Nacht der Industriekultur, sollte am 27. Juni, stattfinden. Auch sie wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Sie kann leider nicht verschoben werden.

„Leider müssen wir heute mitteilen, dass die Extraschicht im Jahr ihres 20. Jubiläums nicht stattfinden kann. Wir haben bis zum letzten Moment an Alternativkonzepten gearbeitet, um beispielsweise die Anforderungen an die geltenden Abstandsregeln erfüllen zu können, mussten uns aber nun schweren Herzens für eine Absage entscheiden“, teilten die Veranstalter (Ruhrtourismus) am Freitag mit.

Das Geld für bereits erworbene Tickets wird zurückerstattet. Wurde das Ticket im Onlineshop erworben, wird die Buchung storniert. Wenn du an einer Vorverkaufsstelle ein Ticket erworben hast, kannst du es dort umtauschen.

14.20 Uhr: Schulbeginn am Donnerstag: Die meisten Schüler kommen freiwillig zur Schule

Die meisten angehenden Abiturienten sind am ersten Schultag nach den corona-bedingten Schließungen nach Angaben des Düsseldorfer Schulministeriums freiwillig zur Schule gekommen. „Über 90 Prozent haben die Gelegenheit wahrgenommen, Angebote in Anspruch zu nehmen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten“, sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter (FDP) am Freitag im Kommunalausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags.

Abiturienten können seit Donnerstag freiwillig wieder zur Schule kommen. Für Prüflinge, die vor anderen Abschlüssen stehen, gilt Schulpflicht.

13.56 Uhr: Gesundheitsminister mit dringendem Appell an Muslime zu Ramadan

Karl-Josef Laumann hat muslimische Bürger am Tag nach dem Beginn des Ramadans zur Beachtung der Umgangsregeln während der Corona-Pandemie aufgerufen. „Ich appelliere daran, die Feierlichkeiten, die mit dem Ramadan zusammenhängen, auf den engsten Familienkreis zu konzentrieren“, sagte er. Und weiter: „Also dafür, alles nur mit der Kernfamilie zu machen und nicht mit den größeren Verbünden, die man sonst gerne eingeladen hätte. So, wie wir das an Ostern auch gemacht haben.“

Gleichwohl gelte die Öffnung der Kirchen zum 1. Mai für Gottesdienst natürlich auch für muslimische Gotteshäuser, betonte Laumann. Sie müssten jedoch ebenso wie alle anderen ein Konzept vorlegen, „nach dem der Infektionsschutz gewährt ist“.

13.39 Uhr: Fahrschüler können ihre Prüfungen wieder absolvieren

Fahrschulen öffnen in NRW ab sofort wieder. Was sonst im Auto strikt verboten ist, wird in der Fahrschule ab sofort erlaubt sein: Fahrschüler dürfen gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer das Auto benutzen. Hier muss nicht auf den Mindestabstand Rücksicht genommen werden. Hinzu kommt: Beim Fahren muss ein Mundschutz getragen werden. Das ist sonst wegen des Vermummungsgesetzes am Steuer nicht erlaubt.

12.28 Uhr: Media Markt und Saturn öffnen wieder in NRW

Ab 27. April dürfen Media Markt und Saturn wieder öffnen. Das teilte der Konzern am Freitagmittag mit. In anderen Bundesländern hatten die Elektro-Märkte schon wieder geöffnet. Jetzt sieht Nordrhein-Westfalen nach. Dafür werden die Geschäfte auf 800 Quadratmeter verkleinert. Die Corona-Maßnahmen müssen auch hier eingehalten werden.

12.19 Uhr: Wann werden Restaurants wieder in NRW öffnen?

Hier sieht Gesundheitsminister Laumann noch keinen Handelsspielraum zum jetzigen Zeitpunkt. „Die Frage steht jetzt noch nicht an.“ Denn noch ließe es die Lage nicht zu, Maskenpflicht alleine reiche dort nicht aus. Mal müsse abwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.

12.10 Uhr: Maskenpflicht: Das droht dir bei Verstoß gegen das Gesetz

Ordnungsämter und Polizei sollen die Maskenpflicht durchsetzen. Es gibt aber noch keinen eigenen Bußgeldkatalog vom Land, erklärt Laumann. Die Kommunen sollen die Menschen erst ansprechen und sie auf das Gesetz hinweisen. Andernfalls kämen sie nicht in Geschäfte oder in den Nahverkehr.

Werde das nicht befolgt, können Ordnungsämter im nächsten Schritt über Bußgelder nachdenken. Der Gesundheitsminister hofft aber, dass die Menschen diese Freiwilligkeit des Gebotes annehmen und sich vernünftig verhalten. Kinder ab sechs Jahren sollen diese Masken tragen.

12.04 Uhr: Laumann: Trotz Maskenpflicht noch Abstand halten!

Laumann erklärt in der Pressekonferenz weiter, dass die Zahl der Reproduktionszahl im Moment in NRW 0,9 beträgt. Die Ansteckungsrate steigt also nicht mehr so enorm.

Die aktuellen Zahlen in NRW:

31.110 Infizierte

20.257 Genesene

1052 Todesfälle

Dann kommt er auf die Verordnung zur Mundschutzpflicht zu sprechen. „Maskenpflicht ist nicht dafür da, dass man denkt, dass man den Abstand nicht mehr einhalten muss“, mahnt der Gesundheitsminister. Das sei weiterhin das Wichtigste, um die Übertragung zu verhindern.

Diese gilt es in Bussen und Bahnen, in Geschäften und Gastronomien (wenn Speisen abgeholt werden). Auch in Fahrschulwagen und Taxis müssen sie getragen werden.

12.02 Uhr: Karl-Josef Laumann informiert über die aktuelle Corona-Lage in NRW

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informiert am Freitagmittag über die aktuelle Corona-Lage in NRW. Zunächst erklärt der Minister, er sei sehr traurig heute und spricht dann über den verstorbenen Politiker Norbert Blüm. Er nennt ihn unter anderem „den prägendsten Sozialpolitiker der Bundesrepubkik Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg“.

11.45 Uhr: Nach heftiger Kritik von Rezo - jetzt reagiert Armin Laschet

Der Youtuber Rezo hatte die NRW-Landesregierung vor ein paar Tagen in einem Video heftig angegriffen und die Schulöffnung in der Corona-Krise kritisiert. Jetzt meldet sich Armin Laschet zurück - und das äußerst positiv.

Zwei Mal hätten die beiden bereits telefoniert, so der Ministerpräsident. Der Austausch sei wichtig und rege die Diskussion an. „Die Entscheidungen mögen einem nun gefallen oder nicht. Aber die Ideen, die dahinter stehen, die sind wichtig für ein gutes Zusammenleben in der Gesellschaft.“

Darüber hinaus sei der Schulstart gut verlaufen bei den Abschlussklassen, so Laschet. Viele Schüler seien erschienen, die Schulen waren gut vorbereitet. Er gab aber auch zu, dass man noch nachbessern könne.

#Bildung in Zeiten von #Corona – das ist ein großes Thema und eine wichtige Debatte, die nicht nur das Netz bewegt. @RezoMusik hat die Debatte aktuell nochmal bereichert. Pro und Contra muss man in einer Demokratie offen austragen! #nrwkanndas @landnrw @bildungslandnrw pic.twitter.com/ouHsR3ABFM — Armin Laschet (@ArminLaschet) April 23, 2020

11.18 Uhr: Landesregierung unterstützt Zoo in Coronakrise

Es waren schlimme Nachrichten, die in den vergangenen Tagen laut wurden. Manche Zoos dachten darüber nach, Tiere zu schlachten, um sie den anderen Zootieren als Futter vorzusetzen - so schlecht gut es den Tierparks in der Coronakrise. Jetzt hat die Landesregierung 11,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um den finanziell schwach aufgestellten Zoos in NRW unter die Arme zu greifen.

10.33 Uhr: Virologe Streeck aus Bonn mahnt als Gast bei Maybritt Illner

Nachdem der Virologe Hendrik Streeck der Universität Bonn seine umstrittene Studie aus dem Kreis Heinsberg veröffentlichte >>>mehr dazu liest du hier <<< sitzt er nun bei Maybritt Illner als Talkshow-Gast in der Sendung. Dort warnte er: „Es kann sein, dass wir eine zweite oder dritte Infektionswelle haben werden.“ Hier geht es zum kompletten Artikel der Sendung >>>

10.04 Uhr: Grugapark öffnet wieder - doch die Sache hat einen Haken

Spaziergänger können sich freuen: Der Grugapark öffnet am 29. April (Mittwoch) wieder. Beliebte Wege am Baldeneysee waren gesperrt und auch die Gruga hatten geschlossen, um Menschenansammlungen während des Kontaktverbotes zu vermeiden. Doch nun werden die Maßnahmen etwas gelockert.

Doch natürlich müssen die Besucher auch hier weiterhin den Mindestabstand und geltende Maßnahmen einhalten. Auch dürfen nur 3000 Menschen gleichzeitig in den Park. Doch nicht alles wird so sein wie zuvor: Die Spielplätze in der Gruga bleiben vorerst dicht. Das teilte der Park auf Nachfrage eines Facebooknutzers mit.

Die Essener freuen sich jedenfalls über die Nachricht. Sie schreiben unter anderem:

Super, ich freue mich so sehr!

Ich bin begeistert

Ich freue mich riesig wieder den Park zu genießen

9.13 Uhr: Ruhrbahn erlaubt sich diesen kleinen Scherz

Die Ruhrbahn in Essen und Mülheim hat auch in der Coronakrise ihren Humor nicht verloren. Das Verkehrsunternehmen erlaubte sich jetzt einen kleinen Scherz. Busse und Bahnen sind im Moment viel leerer, weil viele Menschen im Home Office arbeiten. Ist euch das auch schon Zuhause passiert?

8.08 Uhr: Irre Szenen in NRW nach Wiedereröffnung von Ikea

Als einziges Bundesland hat NRW Möbelhäusern erlaubt wieder zu öffnen. Und dass obwohl es von der Bundesregierung hieß, dass Geschäfte über 800 Quadratmeter von einer Wiedereröffnung erst einmal ausgeschlossen sind. In NRW kam es prompt zur Eröffnung in dieser Woche zu einem Ansturm bei Ikea in vielen Filialen. Mehr dazu hier >>>

7.23 Uhr: Kölnerin harrt sechs Wochen in Quarantäne aus!

Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen zwei Wochen in Quarantäne ausharren, bevor sie wieder geheilt auf die Straße gehen können. Doch so war es nicht bei einer Kölnerin! Die Frau durfte sechs Wochen lang die Wohnung nicht verlassen. Ihre Geschichte liest du hier >>>

6.52 Uhr: Land NRW will Obdachlosen helfen

Das Coronavirus ist für alle Menschen nicht leicht zu verkraften. Doch besonders hart trifft es jene, die keine eigene Wohnung haben. Obdachlose bekommen nun von der NRW-Landesregierung Unterstützung. Wie das Sozialministerium am Donnerstag mitteilte, wurde Ende Märze eine halbe Million als Soforthilfe für die freien Träger der Wohnungslosenhilfe bewilligt.

„Das Leben auf der Straße ist in der Coronakrise besonders schwierig geworden“, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann. „Und weiter:„ Deshalb haben wir mit dem Notfallpaket schnelle Hilfe für die Ärmsten der Armen bereitgestellt.“

So können sie Menschen auf der Straße „mit dem Lebensnotwendigsten versorgen“, heißt es. Dazu gehören in erster Linie Lebensmittel, Essensgutscheine und Hygieneartikel. Aber auch Zelte, Kleidung oder Schlafsäcke werden benötigt. „Wer buchstäblich keine Vorräte anlegen kann, spürt die Krise am schnellsten“, so Laumann.

52 Städte in NRW haben diese im Notfallpaket zur Verfügung gestellten Gelder bereits erhalten.

6.14 Uhr: Macron dankt Laschet für die Aufnahme französischer Corona-Patienten

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich jetzt bei NRW für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt. In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte Macron das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Das Schreiben Macrons, das der dpa vorliegt, beginnt mit der förmlichen Anrede des Ministerpräsidenten und der handschriftlichen Ergänzung „Cher Armin“ (Lieber Armin). Macron betonte: „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteil werden.“

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden. Ein 76-Jähriger starb am Montag im Uni-Klinikum, zwei weitere Männer konnten - deutlich stabilisiert - bereits nach Frankreich zurückkehren. Weitere Patienten werden weiter in Essen versorgt.

Corona hält die Welt in Atem

Diese Geschäfte haben in NRW wieder geöffnet:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

Diese Läden haben in NRW weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden bleiben weiterhin geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseure (Öffnung ab 4. Mai möglich)

(dso/js/red/dpa)