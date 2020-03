Coronavirus in NRW: Erstes Bundesland schließt Flughäfen – zieht NRW nach?

Düsseldorf. Wegen des Coronavirus sollen in Baden-Württemberg bald keine Flugzeuge mehr starten und landen. Die Flughäfen werden geschlossen.

Bleiben die Maschinen in NRW wegen des Coronavirus auch bald am Boden?

Reisende aus dem Ausland sollen in Baden-Württemberg noch zurückgeholt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur zur geplanten Schließung der Flughäfen. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne. Der Beschluss soll demnach im Lauf der Woche in Kraft treten.

Coronavirus: Schließt auch NRW seine Flughäfen?

In Nordrhein-Westfalen ist noch nichts über eine Schließung der Flughäfen bekannt. „Wir informieren sofort über alle Maßnahmen“, sagte eine Sprecherin des NRW-Verkehrsministeriums auf DER WESTEN-Anfrage.

Wegen der Verbreitung des Coronavirus ist der Flugverkehr ohnehin seit Tagen eingebrochen. Etliche Länder haben ihre Grenzen zu Deutschland geschlossen. Die USA lässt keine Europäer mehr ins Land. Die Bundesregierung rät davon ab, unnötige Reisen – zu denen auch touristische Reisen gehören – anzutreten.

---------------------------------

Mehr zum Coronavirus:

Coronavirus in NRW: Weitere Tote ++ Nahverkehr eingeschränkt ++ Kneipen, Bars und Schwimmbäder dicht

Coronavirus: Schock-Zahlen aus Italien ++ Ärzte mit dringender Forderung ++ Bayern plant den Katastrophenfall

Coronavirus: Hamsterkäufe in NRW-Städten! SO reagieren Aldi und Lidl

---------------------------------

Die Corona-Krise wird zur Krise für die Luftfahrtbranche. Europas Fluggesellschaften bereiten sich auf noch mehr Flugstreichungen vor. Unter anderem hat die Lufthansa Kurzarbeit für Mitarbeiter am Boden und in der Kabine beantragt.

Experten: Nicht alle Fluggesellschaften werden Corona-Krise überleben

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die gesamte Branche werden damit noch härter. Experten erwarten einen Ausleseprozess, den längst nicht alle Fluggesellschaften überleben werden.

Baden-Württemberg ist neben NRW am schlimmsten vom Coronavirus getroffen. 977 Infektionen sind hier bestätigt, etwa 2500 waren es am Montag in NRW. (jg mit dpa)