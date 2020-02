Das Coronavirus hat NRW erreicht. Am Dienstagabend wurde ein Mann aus dem Kreis Heinsberg positiv auf das neuartige Virus getestet.

Coronavirus in NRW: Hunderte Menschen in Quarantäne! DAS steckt WIRKLICH hinter der Maßnahme

Essen. Das Coronavirus hat NRW erreicht. Nach dem ersten Fall im Kreis Heinsberg gibt es mittlerweile weitere bestätigte Infektionen in NRW.

Zur Eindämmung des Coronavirus mussten allein im Kreis Heinsberg Hunderte Menschen in häusliche Quarantäne. Auch in anderen Städten gibt es Verdachtsfälle, weswegen Betroffene isoliert werden müssen.

Doch was bedeutet die Anordnung genau? Was ist verboten während der Quarantäne und was nicht? Werden Betroffene im Falle des Falls krank geschrieben? Und wie werden sie versorgt?

Coronavirus in NRW: Das bedeutet die Quarantäne wirklich

Zuletzt hat es in Essen den ersten Coronavirus-Verdachtsfall gegeben. Bei der Familie wurde umgehend häusliche Quarantäne angeordnet. Heißt im Klartext: „Sie dürfen das Haus nicht mehr verlassen und nicht unter Menschen gehen“, erklärt Jasmin Trilling, Sprecherin der Stadt Essen.

Wie es um die Familie in Essen steht und alle weiteren Entwicklungen zum Ausbruch des Coronavirus in NRW kannst du hier bei uns im Live-Blog verfolgen >>>

Diese Entscheidung sei aufgrund des Gesundheitszustand der Essener Familie gefallen. Keiner von ihnen zeige Krankheitssymptome. Deshalb sei eine Isolierung im Krankenhaus nicht notwendig. Für den Fall der Fälle halten die Krankenhäuser nach Angaben der Stadtsprecherin allerdings Kapazitäten frei.

Muss ich Urlaub nehmen oder werde ich krankgeschrieben?

Für die Betroffenen hat das unmittelbare Konsequenzen. Sie müssen ihren Arbeitgeber über die Anordnung der Quarantäne informieren. Dafür kann das Gesundheitsamt eine Bescheinigung austellen.

Aber: Gibt es keine Symptome, kann kein Arzt die Betroffenen krankschreiben. „Wie der Arbeitgeber damit umgeht, hängt vom Einzelfall ab“, so Trilling. In der Regel würden die Arbeitnehmer freigestellt. In manchen Fällen müsse allerdings auch Urlaub genommen werden. Auch Home Office ist möglich.

+++ Coronavirus in NRW: Familie zwei Wochen in Quarantäne – Vater hat Angst um Existenz +++

„Ich würde davon ausgehen, dass jeder Arbeitgeber dankbar ist, wenn sein Angestellter den Virus nicht mit in den Betrieb bringt“, mutmaßt die Stadtsprecherin. Doch gesetzlich geregelt wird das nicht.

Dafür steht Arbeitnehmern allerdings nach Paragraph 56 des Infektionsschutzgesetzes eine Entschädigung für etwaigen Verdienstausfall zu. Alles dazu liest du hier >>>

Wie werde ich versorgt?

Außerdem gibt es Pläne zur Versorgung der Betroffenen. Dazu stehen die Behörden mit den Menschen in häuslicher Quarantäne täglich in Kontakt. „So überwachen wir den Krankheitsverlauf, fragen aber auch, ob sonst alles in Ordnung ist“, sagt Trilling.

+++ Coronavirus: DAS sind die Symptome – alles, was du zur Krankheit wissen musst +++

Gibt es kein soziales Netz, springt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ein. „Wenn Lebensmittel oder etwa Medikamente für andere Vorerkrankungen knapp werden, können wir Care-Pakete vorbeischicken“, so die Stadtsprecherin.

Sollte sich die Krise verschärfen, könnten noch andere Träger mit ins Boot geholt werden. Für den Notfall stünden etwa die Wohlfahrtsverbände (Caritas, Johanniter etc.) sowie das Technische Hilfswerk (THW) zur Verfügung. „Wir haben Pandemie-Pläne, die wir nach und nach aktivieren können“, beruhigt Trilling.

Wie überwachen die Behörden die Quarantäne?

Die beinhalten in der Theorie sogar Bußgelder für Betroffene, die Anordnungen zur Quarantäne nicht einhalten. Sollte festgestellt werden, dass Betroffene andere Menschen gezielt in Gefahr bringen, gebe es noch eine weitere Möglichkeit: „Man könnte rein theoretisch jemanden vor das Haus stellen.“

+++ Coronavirus: Amazon geht drastischen Schritt ++ 30 Infizierte in Deutschland, jetzt auch in Hamburg ++ Frau zum 2. Mal erkrankt +++

Doch da appelliert die Stadtsprecherin vor allem auf den gesunden Menschenverstand: „Wir gehen davon aus, dass niemand Personen in seinem Umfeld anstecken möchte.“