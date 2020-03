Coronavirus in NRW: Ärzte in Aachen treffen extrem gefährliche Entscheidung

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus

Die Zahl der Infektionen im Bundesland sind 134 Fälle gestiegen

Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle - auch im Ruhrgebiet

Das Coronavirus breitet sich in NRW immer weiter aus.

Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg war zuerst an Covid-19 erkrankt. Seitdem folgen täglich neue Meldungen von Coronavirus-Infektionen in NRW. Zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfälle.

In unserem News-Blog halten wir dich auf dem Laufenden über Covid-19. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Donnerstag, 5. März: Ärzte im Kreis Heinsberg treffen extrem gefährliche Entscheidung

Diese Entscheidung ist extrem gefährlich. Ärzte im Kreis Heinsberg scheinen sich nicht mehr komplett an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zu halten. Demnach würden sich Ärzte und Krankenhäuser gegen die Sicherheitsmaßnahmen auflehnen.

Hintergrund: Wenn ein Mitarbeiter einer Arztpraxis, einer Krankenhausstation etc. am Coronavirus erkrankt ist, sollen auch seine Kollegen unter Quarantäne gestellt werden. Krankenhäuser im Raum Aachen sollen diese Vorgaben aber als unrealistisch verworfen haben. So werden laut Merkur, Kollegen von Infizierten ohne erkennbare Symptome nicht mehr automatisch isoliert.

Die Krankenhäuser begründen ihre Entscheidung so, dass die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes ganze Krankenhäuser außer Kraft setzen könnten. Andererseits ist die Entscheidung auch brandgefährlich. Schließlich können die Mitarbeiter und Ärzte weitere Menschen anstecken.

Mittwoch, 4. März

21.54 Uhr: Arzt sendet Hilferuf

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in NRW steigt, und den Ärzten fehlt vielfach die Ausrüstung, um sich gegen das Virus zu schützen. Der Landrat im besonders betroffenen Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), berichtete von dramatischen Appellen aus der Praxis, etwa von einem Kinderarzt: „Herr Pusch, sorgen Sie dafür, dass wir weiter arbeiten können, sonst sterben meine kleinen Patienten an anderen Krankheiten!“, schrieb dieser Arzt.

In dieser Situation springt das Land für Krankenhäuser und Arztpraxen mit einer Großbestellung in die Bresche. Nordrhein-Westfalen will eine Million Schutzmasken kaufen, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte.

20.19 Uhr: Drei Infizierte im Märkischen Kreis

Im Märkischen Kreis gibt es drei bestätigte Corona-Fälle. Die Betroffenen sind unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Plettenberg, das keine Kontaktpersonen hatte und keine Symptome zeigt. Die dritte Person ist ein Lüdenscheider: dessen einzige Kontaktperson ist die Ehefrau. Sie wird ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt.

18.20 Uhr: Bochumer Senior mit Corona infiziert - „Vorbildlich verhalten“

Die Stadt Bochum hat weitere Details zum ersten Corona-Patienten in der Stadt bekanntgegeben. Demnach handelt es sich um einen 68-jährigen Rentner aus Bochum-Stiepel. Der Mann ist leicht erkrankt und seit Montag freiwillig in häuslicher Quarantäne. Das Testergebnis bei seiner Ehefrau steht noch aus. Sie befindet sich mit ihm in Quarantäne.

„Das Ehepaar hat vorbildlich gehandelt und sich telefonisch informiert, als erste Symptome (Husten und Fieber) auftraten. Vorsorglich ist es in ihrer Wohnung geblieben und hat Kontakt zu anderen vermieden“, lobt die Stadt das Verhalten der beiden Senioren. Die Frau sei nur einmal einkaufen gewesen. „Nach Einschätzungen des Gesundheitsamtes sind daraus keine weiteren Maßnahmen abzuleiten“, heißt es weiter. Beide waren zuvor im Skiurlaub in Südtirol und haben sich dort mutmaßlich infiziert.

Bochumer können sich beim Informationstelefon unter 02 34 / 910 - 55 55 täglich von 8 bis 16 Uhr informieren. Dort werden alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln beantwortet.

17.57 Uhr: Frau aus Duisburg hat sich bei Seminar angesteckt

In Duisburg gibt es einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist eine Frau, die sich in Düsseldorf bei einem Seminar angesteckt hat. An dem Seminar hat auch eine Person aus Heinsberg teilgenommen. Die Frau hat lediglich leichte Krankheitssymptome, ihr gesundheitlicher Zustand ist stabil. Der Lebenspartner der Frau wurde negativ getestet.





Es wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Derzeit werden die Kontaktpersonen ermittelt.

17.43 Uhr: Pflegedienstmitarbeiterin aus Gelsenkirchen infiziert - Schüler wird freiwillige Quarantäne empfohlen

Nach dem zweiten bestätigten Coronavirus-Fall in Essen wurden am Dienstag weitere Proben von Personen aus dem Umfeld der erkrankten Person aus aus dem Südviertel genommen. Von den zehn Proben war eine positiv. Dabei handelt es sich um eine Mitarbeiterin eines Essener Pflegedienstes.

Die gute Nachricht: die Frau aus Gelsenkirchen hatte nur einen weiteren pflegerischen Einsatz. Bei einer Schülerin der Käthe-Kollwitz-Schule in Essen-Rüttenscheid. Auch bei dem Kind wurde durch das Gesundheitsamt und die Feuerwehr ein Abstrich genommen. Sie bleibt vorsorglich in angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Auch insgesamt 56 betroffenen Schülern sowie dem Lehrpersonal und Betreuern, die sich zur gleichen Zeit mit der Mitarbeiterin des Pflegedienstes während des Offenen Ganztages in einem Raum aufgehalten hatten, empfiehlt das Gesundheitsamt freiwillig bis Mitte März in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Sie wurden werden durch das Gesundheitsamt informiert, können sich aber aber auch direkt am Bürgertelefon unter 0201/1238888.

15.34 Uhr: Erster Fall in Bochum

Auch in Bochum gibt es nun den ersten bestätigten Coronafall. Die Stadt will am Abend die Öffentlichkeit zu weiteren Details informieren.

14.20 Uhr: Infizierte Erzieherin in Münster war zuvor in Heinsberg

Die mit dem Coronavirus infizierte Erzieherin aus Münster soll laut Münstersche Zeitung beim Karneval in Heinsberg gewesen. Der 24-Jährigen soll es laut Gesundheitsamt gut gehen. An der Kita wurden 40 weitere Kontaktpersonen ermittelt, die sich in häuslicher Quarantäne befinden.

Die Uni Münster sagte unterdessen alle Kongresse und Tagungen ab, hieß es am Mittag.

12.53 Uhr: Mehr als 100 Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg sind mittlerweile 104 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Sieben Patienten würden stationär im Krankenhaus behandelt, sagte Landrat Stephan Pusch am Mittwoch. Bei zwei Fällen läge ein ernster Verlauf vor - darunter ist der Fall des 47-Jährigen, der als Erstinfizierter aus NRW gilt. Die meisten der 104 mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten seien allerdings schon längst wieder symptomfrei und gelten als geheilt, sagte Pusch.

11.45 Uhr: Zahl der Infektionen in NRW auf 129 gestiegen.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist deutlich auf 129 gestiegen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmorgen in Düsseldorf. Davon seien 87 Fälle im Kreis Heinsberg festgestellt worden. Bei insgesamt vier Patienten gebe es schwere Krankheitsverläufe.

11.14 Uhr: Erzieherin in Münster infiziert

Das Coronavirus breitet sich auch im Münsterland aus. In der Stadt Münster wurden am Mittwoch zwei Fälle bestätigt. Unter anderem soll sich eine Erzieherin infiziert haben. Die Kita wurde geschlossen.

10.37 Uhr: NRW kauft eine Million neue Masken

Nordrhein-Westfalen will mit einer Großbestellung dafür sorgen, dass es Ärzten und Pflegern bei der Behandlung möglicher Coronavirus-Infizierter nicht an Schutzbekleidung fehlt. „Wir werden heute die Kaufverträge unterschreiben, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Million Masken kauft“, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Es habe ihn „sehr geärgert“, dass sich das medizinische Personal Sorgen wegen fehlender Schutzausrüstung gemacht habe. Diese Sorge sei mit der Großbestellung vom Tisch.

In der Zwischenzeit werde das Land dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg mit Material helfen. „Wir haben über 7000 Atemschutzmasken, knapp 3000 Schutzanzüge, 2000 Testsets organisiert und in den Kreis Heinsberg geschickt“, sagte Laumann.

Ärzte aus dem Kreis Heinsberg hatten in einem schriftlichen Hilferuf am Dienstag kritisiert, die Versorgung der niedergelassenen Ärzte mit Schutzmasken sei katastrophal.

10.23 Uhr: Abiturienten in Sorge

Abiturienten in NRW haben Bedenken, dass das Coronavirus den bevorstehenden Abiturprüfungen einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Die erste Abi-Prüfung steht am 21. April an. In NRW sind bereist die ersten Schulen wegen Coronavirus-Verdachtsfällen geschlossen worden. Wie die WAZ berichtet, hätten auch die Eltern Sorge: „Wir haben den Eindruck, dass die Schulen mit der Situation allein gelassen werden“, so Ralf Radke, Vorsitzender der Landeselternschaft der integrierten Schulen (LEIS). Es sei wichtig, dass alle Prüfungen ordnungsgemäß abliefen.

09.27 Uhr: Spiel Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund steht vor Absage

Die Partie Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund am Samstag steht aufgrund des Coronavirus vor einer Absage. Das NRW-Gesundheitsministerium rät deshalb dazu, das Spiel zu verschieben. Alle Infos dazu hier >>>

7.23 Uhr: Essen gibt Empfehlung für Veranstaltungen raus

Die Stadt Essen hat jetzt eine Empfehlung für Veranstaltungen ab 25 Personen herausgeben. Demnach solle eine Anwesenheitspflicht erfolgen. Teilnehmer sollten sich mit ihren Kontaktdaten in Listen eintragen. Wie das bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Messen konkret ablaufen soll, ist nicht beschrieben.

Außerdem wird empfohlen, Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben, wenn die Kontakte nicht ermittelt werden können, da die Termine die Ausbreitung des Coronavirus' nur fördern könnten.

Zudem sollten Vorsichtsmaßnahmen und enger Kontakt zu anderen Menschen wie zum Beispiel Tanzen vermieden werden, rät die Stadt. Das Tragen eines Mundschutzes sei hingegen nicht erforderlich. Hier kannst du die Empfehlungen der Stadt Essen nachlesen.

6.10 Uhr: Lehrerin im Kreis Düren infiziert

Im Kreis Düren ist ein weiterer Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Lehrerin bestätigt worden. Die Frau sei aus der Städteregion Düren und unterrichte an der Johannes-Schule in Aldenhoven-Siersdorf, teilte der Kreis Düren am Dienstagabend mit. Damit steige die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis auf drei.

Die Grundschule bleibt vorsichtshalber am Mittwoch geschlossen. Lehrer, Eltern und Schüler seien informiert worden. Der Lehrerin geht es laut Kreis-Gesundheitsamt gut. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Dienstag, 3. März

20.03 Uhr: Zweiter Fall in Essen!

In Essen wurde zum zweiten Mal das Coronavirus festgestellt: Bei der Infizierten handelt es sich um eine 89-jährige Patientin, teilte die Uniklinik Essen mit. Die Frau kam wegen Blutzuckerbeschwerden und einer Durchfallerkrankung in die Uniklinik.

Am Dienstag verschlechterte sich der Zustand der Patientin, wonach die Frau auf das Coronavirus getestet wurde. Die Frau wird in einem Isolationszimmer auf einer Intensivstation versorgt und befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand.

17.50 Uhr: Hilferuf aus dem Kreis Heinsberg

Die Ärzte aus dem Kreis Heinsberg schlagen wegen der Folgen des Coronavirus für die gesundheitliche Versorgung Alarm!

Die „medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an“, heißt es in dem Brief, der auch vom Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) unterschrieben ist. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen. „Wir brauchen dringend Hilfe (...)“, hieß es in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.

16.20 Uhr: Schüler aus Duisburg bleiben zu Hause

Schüler einer Klasse der James-Rizzi-Schule in Duisburg dürfen bis Ende der Woche nicht zur Schule. Sie waren gemeinsam mit einer Klasse aus Berlin in Italien auf Klassenfahrt. Ein Lehrer der Berliner Klasse wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet. Da die 14-Tage-Frist noch nicht abgelaufen ist, sollen die Kinder nun vorsichtshalber bis Ende der Woche nicht zur Schule gehen. Betroffen sind 14 Schüler im Alter zwischen 12 und 16 Jahren und vier Betreuer.

15.40 Uhr: Coronavirus betrifft NRW-Wirtschaft noch nicht

Der größte Teil der nordrhein-westfälischen Unternehmen spürt nach Erkenntnissen des Wirtschaftsministeriums noch keine Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Deutliche Einbußen hätten allerdings Tourismus, Logistik und das Messewesen zu verkraften, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Gleiches gelte für Unternehmen, die auf Zulieferungen aus China angewiesen seien.

14.20 Uhr: Entwarnung am Flughafen Düsseldorf

Nach einem Coronavirus-Einsatz am Düsseldorfer Flughafen hat die Stadt Düsseldorf nun Entwarnung gegeben. So war am Montag ein britischer Passagier aus Abu Dhabi kommend mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion gelandet. Er wurde vorsorglich in Quarantäne genommen. Die Tests verliefen jedoch negativ. Der Mann konnte mittlerweile weiterreisen.

13.14 Uhr: Ergebnis aus Kölner Knast ist da

Aufatmen in der Kölner JVA. Nachdem am Sonntag ein Inhaftierter über Fieber geklagt hatte, stand sofort der Coronavirus-Verdacht im Raum. Jetzt ist klar: Es war ein Fehlalarm. Das berichtet der „Express“.

11.21 Uhr: Experte mit düsterer Prognose

Es gibt neue Zahlen. Wie das RKI mitteilte, gibt es mittlerweile in NRW 101 bestätigte Coronavirus-Fälle. Vize-Präsident Lars Schaade prognostiziert, dass der Virus „voraussichtlich nicht wieder verschwinden wird“. Stattdessen werde er sich eher langfristig etablieren. Ziel müsse es sein, die Infektionswelle zu verlangsamen. Schaade empfiehlt Bürgern in stark betroffenen Regionen den Kontak zu anderen Menschen einzuschränken, möglichst zu Hause zu bleiben. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen.

10.01 Uhr: Hilferruf aus Heinsberg: „Die Situation betrachte ich selber als ernst“

Die meisten Coronavirus-Fälle NRW's gibt es weiter in Heinsberg. Hunderte Menschen sind hier in Quarantäne. Das habe nach Angaben des Landrats Stephan Pusch weitreichende Folgen. „Die Situation betrachte ich selber als ernst“, sagte der CDU-Politiker in einem Facebook-Video. Das größte Problem: Immer mehr Arztpraxen müssten sich beim Gesundheitsamt abmelden. Denn nach den Vorschriften des Robert-Koch-Institutes (RKI) muss auch medizinisches Personal, das Kontakt zu Infizierten hatte, für 14 Tage in Quarantäne.

Der Landrat stellt sich nun die Frage, ob diese strenge Linie aufrechterhalten werden kann. Zumindest, wenn das Personal „keinerlei Symptome“ zeige und „entsprechende Schutzvorrichtungen“ getroffen würden, so Pusch. Ihm gehe es um die Versorgung von Notfällen. Zum Beispiel bei einem Patienten mit Herzinfarkt: „Für den ist erstmal sekundär, ob die abstrakte Gefahr besteht, dass er sich bei diesem Arztbesuch noch mit dem Coronavirus ansteckt“, sagte Pusch.

08.43 Uhr: Diebstähle in Krankenhäusern

Unglaubliche Vorfälle in Essener Krankenhäusern! Wie Radio Essen berichtet, verschwinden in mehreren Kliniken in Essen derzeit Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Die Produkte konnten eigentlich immer einfach auf Station stehen gelassen werden. Doch in Zeiten des Coronavirus greifen Diebe zu. Möglicherweise, um die Produkte teuer bei Amazon zu verkaufen.

6.46 Uhr: Einsatz in Oberhausen wegen Coronavirus

Am Sonntag kam es zu einem Einsatz am Metronom-Theater in Oberhausen. Das berichtet die WAZ.

Grund: Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung einer Person im Musical-Theater. Die Muscial-Besucher wurden während des Einsatzes festgehalten. Alle mussten ihre Kontaktdaten abgeben, damit das Gesundheitsamt im späteren Verlauf die Besucher informieren könnte. Unter Quarantäne wurde allerdings niemand gestellt.

6.25 Uhr: Frau aus Unna mit Coronavirus infiziert

In Unna ist eine 61 Jahre alte Frau am Coronavirus erkrankt. Bereits in der letzten Woche hatte die Frau entsprechende Symptome und suchte zunächst ihren Hausarzt auf.

Später meldete sie sich dann in der Kassenärztlichen Notfallpraxis (KV) am Katharinen-Hospital in Unna, wie die Westfälische Allgemeine berichtet. Die Symptome waren zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht sonderlich ausgeprägt, so dass die behandelnde Ärztin keine Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts sah aber einen Test auf Grippeviren anordnete, wie das Blatt berichtet.

Das Labor stellte das Covid-19-Virus in der Probe fest. Der Zustand der bereits zuvor immungeschwächten Frau sei zunächst besorgniserregend gewesen, zitiert die Zeitung Amtsarzt Roland Staudt. Nach Auskunft der Stadt sei der Zustand der Patientin, die jetzt in einem Dortmunder Krankenhaus liegt, aber stabil.

Montag, 2. März

16.19 Uhr: Infizierter landet in Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf ist am Montag ein mit dem Coronavirus infizierter Mann gelandet. Er kam um 6.20 Uhr von Abu Dhabi an. Der Passagier habe sich noch vor seinem Abflug testen lassen und dann während des Fluges das Ergebnis erhalten. Er zeige keine Symptome und müsse nicht in einer Klinik behandelt werden. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes hätten ihn aber betreut. Die Personalien der Mitreisenden seien erfasst worden.

14.43 Uhr: Hunderte melden sich an Bürgertelefonen

Im Ruhrgebiet gibt es lang wenige bestätigte Corona-Fälle. Die Behörden haben trotzdem reichlich zu tun. Beispiel gefällig? Allein In Bochum haben in den letzten Tagen rund 300 Menschen beim Bürgertelefon angerufen. Bei Ärzten und beim Gesundheitsamt gingen 25 Verdachtsfälle ein. Bestätigt hat sich bislang allerdings keiner.

13.57 Uhr: 86 Fälle in NRW

Mittlerweile ist die Zahl der Infektionen in NRW auf 86 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Montagmorgen mit. Damit stieg die Zahl der bekannten Fälle von Coronavirus Sars-CoV-2 in Deutschland auf insgesamt 150 Fälle.

11.47 Uhr: Vodafone-Mitarbeiter infiziert

Schlechte Nachrichten für Vodafone-Deutschland. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Vodafone seinen Mitarbeitern einem Bericht der „Rheinischen Post“ zufolge am Montag mit. Der Angestellte ist am Freitag positiv getestet worden, nachdem er an der Karnevalssitzung in Heinsberg teilgenommen hatte, bei der sich viele andere Menschen angesteckt hatten. Auswirkungen auf die Arbeit in der Düsseldorfer Vodafone-Zentrale hat der Fall jedoch nicht. Denn nach der Karnevalssitzung hat er sich nicht mehr dort aufgehalten. Stattdessen war der Corona-Patient auf Dienstreise in Großbritannien, gemeinsam mit einem Kollegen aus Unterföhring. Dieser und sechs weitere Mitarbeiter sollen nun aus dem Homeoffice arbeiten.

Vodafone zog in der Zwischenzeit Konsequenzen und hat vorerst alle nicht zwingend notwendigen Dienstreisen gestrichen.

10.48 Uhr: Aufregung um einen Knast in NRW. Wie der „Express“ berichtet, soll es einen Corona-Verdacht in der JVA Ossendorf in Köln geben. Demnach seien am Vormittag einige Insassen nicht zu Gerichtsverhandlungen gebracht werden, um eine mögliche Weitervebreitung zu verhindern.

07.54 Uhr: Weiterer Coronavirus-Fall bestätigt

In Bergheim wurde ein weiterer Coronavirus-Fall bestätigt. Ein Lehrer des Gutenberg-Gymnasiums hat sich infiziert, wie die Stadt mitteilte.

Die Schule bleibe deshalb vorsorglich am Montag und am Dienstag geschlossen.

07.40 Uhr: Schulen schließen

In Büren (Kreis Paderborn) bleiben am Montag und Dienstag ein Gymnasium und eine Grundschule geschlossen.

Grund: Bei einer Familie aus Büren war am Sonntag der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion aufgekommen.

06.25 Uhr: Engpässe in Apotheken

Mittlerweile ist die Anzahl der Infizierten in NRW auf über 70 gestiegen. Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Mundschutz ist deshalb enorm. In Apotheken sind beide Utensilien derzeit restlos ausverkauft. Wie die Lage bei Drogerien in NRW ist, erfährst du hier >>>

Sonntag, 1. März

18.52 Uhr: Erster Coronavirus-Fall in Essen

Wie die Stadt Essen am Sonntagabend bekannt gibt, gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall in Essen. „Eine Frau aus Kettwig hatte eine Karnevalsveranstaltung im Kreis Heinsberg besucht, an der auch eine Person teilgenommen hatte, die inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde“, so eine Stadtsprecherin.

Die Frau zeige milde gesundheitliche Symptome und ist vorsorglich bereits seit Samstag in häuslicher Quarantäne. Sie hatte sich am Samstag über das Bürgertelefon bei der Stadt gemeldet.

Das Gesundheitsamt der Stadt Essen sowie die Feuerwehr sind zur Zeit vor Ort und betreuen die Person. Darüber hinaus werde nun der Personenkreis identifiziert, der unmittelbaren Kontakt hatte.

17.05 Uhr: Zwei Fälle bei der Polizei im Kreis Viersen

Wie die Kreispolizeibehörde Viersen am Sonntagnachmittag mitteilt, macht das Coronavirus auch vor der Polizei nicht Halt. Zwei Polizistinnen wurden positiv gestestet.

Die beide Beamtinnen, die zwar bei der Kreispolizei in Viersen arbeiten, aber nicht im Kreis Viersen wohnen, zeigen derzeit keine Krankheitssymptome und befinden sich in häuslicher Isolation.

„Wir nehmen die Lage ernst, aber es besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis. Wir verstärken alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus", sagt der Abteilungsleiter der Polizei, Manfred Krüchten. Die Sicherheit der Bürger sei nach wie vor gewährleistet.

Den Behörden zufolge wurden alle Mitarbeiter informiert, die in Kontakt mit den Beamtinnen standen. Vorsorglich blieben nun mehrere Mitarbeitende ebenfalls in häuslicher Isolation. Auch Bürger, die soweit bekannt in Kontakt mit den beiden standen, seien informiert worden.

16.59 Uhr: Im Raum Aachen ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf sechs gestiegen. Das berichteten die Krisenstäbe der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen, die am Sonntag jeweils drei Covid-19-Betroffene meldeten.

Neben der bereits bekannten Frau aus Gangelt im Kreis Heinsberg, die in einer Aachener Klinik isoliert behandelt wird, sind nun ein 29-Jähriger und seine gleichaltrige Lebensgefährtin positiv getestet worden. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Aus der Städteregion waren am Samstag bereits eine infizierte Mutter und ihr Sohn aus Würselen gemeldet worden. Man zähle zudem eine Frau aus Herzogenrath bei Aachen hinzu, deren Fall aber schon vor einigen Tagen publik geworden war, wie ein Sprecher erläuterte.

15.17 Uhr: Sirenen-Warntag abgesagt

Das NRW-Innenministerium hat wegen der Sorge vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen vor der Ausbreitung des Coronavirus' den landesweiten geplanten Sirenen-Warntag in NRW abgesagt. Dieser sollte eigentlich am Donnerstag (5. März) stattfinden.

Angesichts der verbreiteten Sorge wegen der Coronafälle solle „möglichen Missverständnissen und Verunsicherungen vorgebeugt werden“, teilte die Stadt Duisburg mit.

Auch die Landeshauptstadt Düsseldorf fürchtete, dass der Probealarm zu Fehlinterpretationen führen könne. Am Donnerstag hätten sonst alle Sirenen der Kommunen aufgeheult.

14.54 Uhr: Stadt Duisburg gibt Entwarnung

Der letzte Verdachtsfall in der Stadt Duisburg ist negativ ausgefallen. Damit gab es bislang 9 Verdachtsfälle, zwei davon waren positiv. Die beiden jungen Frauen sind in häuslicher Quarantäne in ihrer Heimatstadt. Sie haben Duisburg verlassen.

13.05 Uhr: Zwei Feuerwehrmänner in Köln infiziert

Zwei Mitarbeiter der Feuerwehr in Köln (NRW) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet der WDR. Wegen Ansteckungsgefahr hat die Stadt Köln 21 weitere Feuerwehrleute unter Quarantäne gestellt. Sie hatten Kontakt zu den Infizierten.

12.15 Uhr: Aachen meldet Neu-Infektionen

Die Anzahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist im Raum Aachen von drei auf sechs gestiegen, so die Krisenstäbe der Stadt Aachen und der Städteregion Aachen. Alle Patienten haben einen Bezug zum Kreis Heinsberg.

11.00 Uhr: Gute Nachrichten für Heinsberg

Gute Nachrichten für Hunderte Bewohner im Kreis Heinsberg. Die Behörden haben die häusliche Quarantäne aufgehoben. Ein Sprecher erklärte, dass die Betroffenen, die keine Symptome zeigen, sich wieder frei bewegen dürften.

10.35 Uhr: Kleve errichtet Diagnostikzelt

In Kleve hat das Katholische Karl-Leisner-Klinikum eine Fieberambulanz eingerichtet. Das Diagnostikzelt für Coronavirus-Tests sei direkt an der Klinik errichtet worden, damit an keinem anderen Ort mehr Tests durchgeführt werden müssten. Diese Maßnahme soll Mitarbeiter und Patienten vor einer Ansteckung schützen.

10.00 Uhr: Gute Nachrichten von Horst Seehofer

Es gibt auch gute Nachrichten. So hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, dass fieberhaft an einem Coronavirus-Impfstoff gearbeitet werde. Wann dieser genutzt werden kann, liest du hier.

9.00 Uhr: 70 Personen infiziert

Bei nunmehr 70 Personen wurde das Coronavirus in NRW diagnostiziert. Fast alle haben eine Verbindung nach Heinsberg.

7.55 Uhr: Grundschullehrerin infiziert – drastische Konsequenz

Schreckliche Nachrichten aus Mönchengladbach (NRW). Eine Grundschullehrerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Stadt zog direkt die Konsequenzen und kündigte die Schließung der Grundschule bis zum 15. März an. Die infizierte Lehrerin, weitere 30 Lehrkräfte und rund 70 Schüler müssen sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Die Lehrerin ist bereits seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne.

6.45 Uhr: 69 Fälle in NRW – interne Mail aus Uniklinik Düsseldorf aufgetaucht

Mittlerweile hat sich die Zahl der Menschen in NRW, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 69 erhöht. Überall im Land werden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Auch in der Uniklinik Düsseldorf, in der derzeit die ersten beiden Coronavirus-Patienten in NRW untergebracht sind.

In einer internen Mail an die Angestellten der Uni sowie die Studierenden der Heinrich-Heine-Universität, die dieser Redaktion vorliegt, empfiehlt die Rektorin Prof. Dr. Anja Steinbeck, dass Mitarbeiter Zuhause bleiben sollen, wenn sie „ernsthafte Sorge haben“, ungeschützt mit Corona-Patienten in Kontakt gekommen zu sein.

In der Mail heißt es wörtlich: „Falls Sie kürzlich in solchen Gebieten waren und ernsthafte Sorge haben, dass Sie zu den Betroffenen zählen, empfehle ich Ihnen vorsorglich zum Schutz Ihrer Gesundheit und um weitere Infektionen zu vermeiden – unabhängig davon, ob Sie unter Krankheitssymptomen leiden – nach Abstimmung mit Ihren Fachvorgesetzten bis auf Weiteres zuhause zu bleiben.“

Samstag, 29. Februar

21.19 Uhr: Drei weitere Coronafälle in Duisburg

Neben einem zuvor Infizierten in Duisburg kommen noch weitere hinzu. Zwei Frauen (Mitte 20) wurden ebenfalls positiv getestet. „Beide hatten bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen direkten Kontakt zu einem Infizierten“, teilte die Polizei mit. Eine wohnt in Geilenkirchen. Sie ist zur Zeit zu Besuch in Duisburg. Die andere junge Frau wohnt in Duisburg.

Beide arbeiten in Viersen. „Das Gesundheitsamt ermittelt nun die entsprechenden Kontaktpersonen, die Gesundheitsämter in Geilenkirchen und Viersen sind informiert. Nach jetzigem Stand sind lediglich vier potentielle Kontaktpersonen in Duisburg betroffen“, so die Stadt.

Ein weiterer Verdacht war negativ, ein weiterer steht noch aus.

20.02 Uhr: Zug am Hauptbahnhof in Hagen gestoppt

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus bei einem Mitarbeiter ist ein Zug in Hagen von der Bundespolizei gestoppt worden - für etwa eineinhalb Stunden.

Das Ganze habe sich aber als Fehlalarm entpuppt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Samstagabend. Die Beamten seien alarmiert worden, weil den Kollegen des Mitarbeiters Erkältungssymptome bei ihm aufgefallen waren.

In der Folge nahm die alarmierte Bundespolizei beim nächsten Stopp des Regionalexpress 7 in Hagen die Personalien von 48 Fahrgästen in dem Zug auf, der von National Express betrieben wurde. Das ebenfalls alarmierte Gesundheitsamt untersuchte den Mitarbeiter und gab dann Entwarnung. Nach rund anderthalb Stunden habe der Zug seine Fahrt fortsetzen können, sagte die Sprecherin weiter.

19.58 Uhr: Messe Düsseldorf sagt Veranstaltung ab

Wegen des Coronavirus wird die Düsseldorfer Fachmesse „Pro Wein“ verschoben. Über einen alternativen Termin werde zeitnah beraten, teilte die Messe Düsseldorf am Samstag mit. Die Weinmesse sollte eigentlich am 15. März beginnen.

Auch weitere Eigenveranstaltungen in Düsseldorf werden den Angaben zufolge auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Dies betreffe die Messen „Beauty“, „Top Hair“, Draht-Fachmesse „wire“ und Rohr-Messe „Tube“.

18.51 Uhr: Weiterer Verdachtsfall in Duisburg

Im Laufe des Tages ist ein weiterer begründeter Verdachtsfall in Duisburg hinzugekommen, der ebenfalls im Bethesdakrankenhaus betreut wird. Das teilte die Stadt am Abend mit. Ein Patient, der sich bereits im Bethesda befindet, wurde mittlerweile negativ gestetet. Die übrigen vier Testergebnisse stehen allerdings noch aus.

17.30 Uhr: 185 Kinder in Qaurantäne in Bonn

Ein 22-jähriger Student, der in der OGS einer Bonner Schule arbeitete, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Generalanzeiger aus Bonn berichtet, müssen jetzt 185 Kinder und auch die Lehrer in häuslicher Quarantäne bleiben.

Der 22-Jährige hatte auch beim Karneval in Heinsberg mitgefeiert. Er zeigte nur leichte Symptome.

15.11 Uhr: Neuer Fall in Köln

Nun hat sich auch eine Frau aus Köln infiziert, wie der „WDR“ berichtet. Die Frau hatte ebenfalls in Heinsberg Karneval gefeiert.

14.34 Uhr: Borussia Dortmund installiert Desinfektionsstationen im Stadion

In ganz Nordrhein-Westfalen werden Vorkehrungen getroffen. Borussia Dortmund hat im Westfalenstadion Desinfektionsstationen installiert. Der BVB spielt am Samstag gegen den SC Freiburg (hier im Live-Ticker). Zudem wurde den Spielern verboten, Selfies zu machen und Autogramme zu verteilen.

13.19 Uhr: Vier Kita-Kinder infiziert

Bei vier Kindern aus dem Kreis Heisberg ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Sie alle gehen in die Kita, in der die Frau des ersten Infizierten als Erzieherin arbeitet. Allen vier Betroffenene gehe es aber gut. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag nach einer Sitzung des Krisenstabs mit. Den Kindern gehe es gut. Sie zeigten „allenfalls leichte Erkältungssymptome“, sagte eine Sprecherin.

11.57 Uhr: Drei Infizierte in Aachen

In Aaachen sind drei Menschen an Coronavirus erkrankt. Das sagte ein Sprecher der dpa. Eine Frau stamme aus dem Kreis Heinsberg, wegen anderer Gründe werde sie im Aachener Klinikum behandelt.

Die beiden anderen Patienten sind eine Mutter und ihr jugendlicher Sohn.

11.30 Uhr: Vier Verdachtsfälle in Duisburg

In Duisburg gibt es vier weitere Verdachstfälle. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Drei Personen seien in häuslicher Quarantäne, ein Patient wird im Krankenhaus behandelt.

Drei der Betroffenen hielten sich in Italien auf, der Vierte hatte Kontakt zu einem Infizierten in Heinsberg. Testergebnisse werden am Nachmittag erwartet.

11.00 Uhr: Grundschule in Bonn zwei Wochen dicht

Die Stadt Bonn informiert auf einer Pressekonferenz über den Fall. Die Kontaktperson des Infizierten seien gefunden, heißt es. Die Clemes-August-Schule bleibt zwei Wochen lang geschlossen. Der an Coronavirus Erkrankte sei auch Bus gefahren. Er sei aber nicht lange und nicht nahe genug an den anderen Fahrgästen gewesen, weshalb die Menschen vermutlich nicht gefährdet seien.

Der Infizierte ist 22 Jahre alt und habe auch eine Karnevalsveranstaltung in Heinsberg besucht.

10.33 Uhr: Schulen im Kreis Heinsberg geschlossen

Im Kreis Heinsberg werden die Schulen wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Bis einschließlich 6. März werden Kitas und Schulen nicht geöffnet sein.

10.27 Uhr: 30 Feuerwehrmänner unter Quarantäne

Unter den rund 1000 Menschen in Quarantäne im Kreis Heinsberg sind auch 30 Mitglieder der Feuerwehr Gangelt. Das gab die Feuerwehr bekannt. Während der Quarantäne werden die Einsatzkräfte von anderen Einheiten der Gemeinde unterstützt.

„Die Feuerwehr Gangelt bleibt jedoch einsatzbereit und ist auch weiterhin für die Sicherheit der Bevölkerung bestens gerüstet“, betont die FF.

10.00 Uhr: 38 Infizierte im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg sind nachweislich 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen. Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen. Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. Rund 1000 Menschen sind in Quarantäne.

8.53 Uhr: Erster bestätigter Fall in Bonn

Auch in Bonn gibt es nun einen Fall von Coronavirus. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Mitarbeiter im Offenen Ganztag der Clemes-August-Schule. Der Infizierte war in der Hausaufgabenbetreuung der Schule tätig. Rund 185 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer und Mitarbeiter der Schule waren in Kontakt mit dem Mann.

Die Familien sollen zunächst zu Hause bleiben. Im Laufe des Vormittags sollen weitere Informationen bekanntgegeben werden.

In Bonn gibt es den ersten bestätigten Fall des #CoronaVirusDE . Fortlaufend aktualisierte Informationen auf https://t.co/Tm2aVdhlGR — Bundesstadt Bonn (@BundesstadtBonn) February 29, 2020

7.24 Uhr: Fibo in Köln verschoben

Wegen des Coronavirus ist die Fibo, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, verschoben worden. Eigentlich hätte das Event im April stattfinden sollen. In der zweiten Jahreshälfte soll die Messe dann nachgeholt werden.

Silke Frank, Direktorin der Fibo Global Fitness Events: „Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Unsere Kunden, Partner und das FIBO-Team haben unglaublich hart an dieser Veranstaltung gearbeitet.“ Dennoch sei es unerlässlich, „dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen“, so Frank weiter.

Freitag, 28. Februar

19.46 Uhr: Stadt Düsseldorf will Coronavirus-Diagnoszentrum aufbauen

Die Stadt Düsseldorf hat jetzt Pläne für ein Coronavirus-Diagnostik-Zentrum ins Gespräch gebracht.

Die Stadt will dafür ein eigenes Gebäude zur Verfügung stellen. Noch an diesem Wochenende soll das Diagnostikzentrum seine Arbeit aufnehmen, teilt die Stadt mit.

Ziel sei es, die Praxen der niedergelassenen Ärzte zu entlasten, der Bevölkerung eine Anlaufstelle zu bieten und Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems zu verhindern.

18.33 Uhr: Erster Coronavirus-Fall im Kreis Wesel

Wie der Kreis Wesel am Freitag in einer Mitteilung bestätigt, gibt es jetzt auch den ersten Coronavirus-Fall im Kreis Wesel. Die betroffene Person wohnt in Kamp-Lintfort.

18.28 Uhr: „Patient Null“ wird vielleicht nie gefunden

Die Behörden wissen noch immer nicht, wo sich der erste bekannte Patient (47) in NRW mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Den sogenannten „Patient Null“, bei dem sich der 47-Jährige angesteckt haben muss, werde vielleicht auch nie gefunden. Das sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag bei einer Pressekonferenz.

16.39 Uhr: NRW setzt Alarm aus

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Fälle hat das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Probealarm abgesagt. Die Bevölkerung solle nicht verunsichert werden, hieß es aus der Pressestelle des Ressorts. Am 5. März hätten in allen Kommunen Warnmittel getestet werden sollen - wie etwa Sirenen, Lautsprecherfahrzeuge oder Warn-Apps.

15.45 Uhr: 35 Infizierte in Heinsberg

Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Heinsberg ist auf 35 gestiegen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag bei ntv.

15.20 Uhr: Verdachtsfälle in Duisburg negativ

Die Stadt Duisburg meldet: Die vier Verdachtsfälle wurden negativ getestet - die Personen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert.

14.30 Uhr: Erster NRW-Patient weiter in kritischem Zustand, aber ...

Die Uniklinik Düsseldorf gibt ein Update zum ersten Corona-Patienten (47) aus Gangelt. „Der Zustand des Ehemannes ist weiterhin kritisch, hat sich seit gestern aber etwas stabilisiert“, schreibt die Klinik.

Er leidet unter einer schweren Lungenentzündung, seine Ehefrau ebenfalls. Ihr Zustand ist stabil.

Bei der Behandlung schließt sich die Klinik mit internationalen und deutschen Experten kurz. „Es gibt derzeit mehrere vielversprechende Therapieansätze, deren Wirksamkeit jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden kann“, heißt es weiter.

Auch der Krankheitsverlauf einzelner Krankheiten kann nicht abgesehen werden.

12.58 Uhr: Infizierter arbeitet in Düsseldorf

Einer der Betroffenen aus dem Kreis Heinsberg ist Mitarbeiter der Düsseldorfer Unternehmensberatung Ernst & Young. Er hat laut Unternehmen im Düsseldorfer Büro gearbeitet. Alle Mitarbeiter der Niederlassung seien aufgefordert worden, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

Das gilt auch für den Standort in Essen, wo der Mann einen Tag gearbeitet hatte. Der infizierte Mitarbeiter habe nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Kontakt zu Mandanten gehabt.

12.03 Uhr: Schule nach Verdacht bei Lehrerin geschlossen

Weil eine Lehrerin sich möglicherweise mit Coronavirus infiziert hat, ist in Bielefeld eine Schule geschlossen worden. Der Verdacht ist noch nicht bestätigt. Die Schließung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt der Rektor der „Neuen Westfälischen“.

10.46 Uhr: Neuer Corona-Fall im Rheinland

In Bergheim im Rhein-Erft-Kreis gibt es einen neuen bestätigten Coronavirus-Fall. Der Kreis teilte mit, dass ein Mitarbeiter der Knappschaft-Versicherung in der Geschäftsstelle Bergheim positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mitarbeiter soll auch auf der Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg gewesen sein.

Die Hauptverwaltung in Bochum hat entschieden, die Geschäftsstelle für die nächsten zwei Wochen zu schließen. Alle Mitarbeiter, die mit dem Mann in Kontakt standen werden nun getestet, sämtliche Knappschaftsmitarbeiter der Geschäftsstelle sind bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne.

10.08 Uhr: Duisburger nicht mit Coronavirus infiziert

Die beiden Verdachtsfälle aus Duisburg haben sich erst einmal nicht bestätigt, die Testergebnis waren negativ. Sicherheitshalber wird ein zweiter Test durchgeführt. Bis das Ergebnis vorliegt, befindet sich das Paar in häuslicher Quarantäne. Es gibt darüber hinaus zwei neue Verdachtsfälle. Es handelt sich um ein italienisches Paar, das zu Gast in Duisburg ist.

6.19 Uhr: Verdacht in Essen nicht bestätigt

Der Corona-Verdacht in Essen hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadt gegenüber DER WESTEN bestätigt, gab es in der Nacht Entwarnung. Eine Familie aus Stoppenberg soll im Kreis Heinsberg gemeinsam mit den Infizierten Karneval gefeiert haben, einige Familienmitglieder hätten grippeähnliche Symptome gezeigt.

Die Familie bleibt demnach noch acht Tage lang in Quarantäne.

6.01 Uhr: Infizierte zu Hause untergebracht

Die 14 neu infizierten Menschen aus dem Kreis Heinsberg bleiben zu Hause. Eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus.

Mehr zum Coronavirus in NRW findest du hier>>> (cs, js, pen, jg, ak, jhe mit dpa)