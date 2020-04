Von Bundesliga-Spielen bis Wacken: Im Sommer 2020 gibt es keine großen Veranstaltungen. Wir zeigen im Video auch, was sie mit Tickets tun, die wegen des Coronavirus wertlos werden.

Corona in NRW: Umfrage-Hammer! 70 Prozent halten Laschet und Landesregierung für...

Fast 30.000 Infizierte, 857 Tote – noch immer grassiert Corona in NRW und macht eine Rückkehr zur Normalität unmöglich.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Die Maßnahmen zur Eindämmung der weltweiten Pandemie greifen. Seit Montag sind sind die strikten Regeln zur Bekämpfung von Corona in NRW etwas gelockert.

Corona in NRW: Alle News, Entwicklungen und Zahlen hier im Liveblog

Wie geht es weiter? Können die Infektionszahlen trotz offener Geschäfte weiter gebremst werden? Wo kann ich einkaufen? Kommt doch noch eine Mundschutz-Pflicht?

Viele Fragen zum gefährlichen Virus sind noch unbeantwortet. Hier im Liveblog halten wir dich über alle Entwicklungen zu Corona in NRW auf dem Laufenden. Fallzahlen, News, Hintergründe – hier verpasst du nichts.

Aktuelle Nachrichten zu Corona in NRW im Liveblog

Montag, 20. April

21.20 Uhr: Bochum lockert Regeln für Beerdigungen

Die Stadt Bochum hat die Regeln für Beerdigungen gelockert. Sofern die Hygieneregeln und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, sind ab sofort auch mehr als zehn Personen für Beisetzung und Totengeben zugelassen. Allerdings bleiben noch immer die städtischen Trauerhallen geschlossen, Beerdigungen können also nur im Freien durchgeführt werden. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt.

In Bochum wurden bislang insgesamt 408 Bürger positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 299 genesen, 94 sind noch infiziert. 15 Personen sind an den Folgen des Virus gestorben.

20.30 Uhr: Umfrage: 70 Prozent zufrieden mit Landesregierung

Viele Bürger halten die schwarz-gelbe Landesregierung in der Corona-Krise für kompetent. Laut einer Umfrage von infratest dimap für den WDR sind 70 Prozent der Befragten mit der Arbeit der CDU/FDP-Regierung zufrieden. Das ist der beste Wert, den eine Landesregierung in 20 Jahren je erzielte. Auch Ministerpräsident Armin Laschet ist bei der Bevölkerung beliebt.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet steht in der Corona-Krise in ganz Deutschland im Blickpunkt. (Archivfoto) Foto: imago images / Revierfoto

18.45 Uhr: Polizei: Weniger Verstöße gegen Corona-Auflagen

Die Polizei in NRW hat am Wochenende weniger Verstöße gegen die Corona-Auflagen registriert. Laut NRW-Innenministerium mussten die Beamten seltener eingreifen als noch am Osterwochenende. Es habe von Freitag bis Sonntag 1.213 Ordnungswidrigkeiten und 38 Straftaten gegeben. Über Ostern dagegen wurden an vier Tagen 1.734 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und 68 Strafanzeigen gestellt

17.30 Uhr: NRW-Gesundheitsministerium: Fast 30.000 Infizierte, über 850 Tote

In NRW sind laut Gesundheitsministeriuim inzwischen 28.935 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. 857 davon sind an der Erkrankung gestorben. 18.234 gelten als genesen. Es gibt allerdings keine Meldepflicht.

Corona in NRW: Der harte Kampf gegen die Pandemie geht weiter. (Symbolfoto) Foto: imago images, Montage: DER WESTEN

17.00 Uhr: Landesregierung will keine Maskenpflicht einführen

Die NRW-Landesregierung wird laut Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann keine Schutzmasken-Pflicht anordnen. Laumann in der „Rheinischen Post“: „Nordrhein-Westfalen folgt dem letzte Woche von Bund und Ländern gefassten Beschluss: Wir empfehlen den Menschen – insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkauf im Einzelhandel – dringend den Gebrauch von Alltags- oder Community-Masken.“ Eine Empfehlung sei aber keine Anordnung.

16.35 Uhr: Warnung vor Pleitewelle! IHK NRW schlägt Alarm

Die IHK NRW, der Zusammenschluss aller 16 Industrie- und Handelskammern in NRW, warnt vor einer beispiellosen Pleitewelle. Vor allem das Reise- und Gastronomiegewerbe sowie der Einzelhandel seien in einer existenzbedrohenden Lage. Ralf Mittelstädt, Hauptgeschäftsführer von IHK NRW: „Die Rückmeldungen aus dem Reise- und Gastgewerbe sowie dem Einzelhandel sind mehr als alarmierend. Denn trotz fehlender Umsätze müssen Fixkosten wie Mieten und Gehälter weiterhin bezahlt werden.“

Die Umsatzeinbrüche werden kurzfristig nicht aufzuholen sein. Daran würden auch die Teilöffnungen nicht viel ändern. Mittelstädt weiter: „Eine kurzfristige Wiederöffnung ist nicht jedem Betrieb so einfach möglich. Es müssen zum Beispiel neue Waren erst eingekauft und der Personalbedarf geplant werden. Hinzu kommen jetzt auch noch die notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen.“

Angesichts der für viele Unternehmen noch länger ausbleibenden Umsätze sind sie erneut auf direkte Unterstützung angewiesen. Denn ohne eine Perspektive für das Wiederanlaufen erhöhen Kredite und Bürgschaften lediglich die Schulden. Mittelstädt: „Wir sind sehr um die Betriebe besorgt. Diese Unternehmen sowie die Händler, die bis heute noch nicht öffnen dürfen, brauchen jetzt einen einheitlichen, fairen und umsetzbaren Plan für den Exit unter Einhaltung der erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen.“

Das Coronavirus hat NRW voll erwischt, Mediziner können nur noch mit Schutzmaske und -handschuhen arbeiten. (Symbolfoto) Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur

16.00 Uhr: Centro Oberhausen: Geschäfte geöffnet – Managerin verblüfft: „Hätten das nicht erwartet“

Seit Wochen herrscht im Centro Oberhausen geisterhafte Stimmung. Zur Eindämmung des Coronavirus waren bis auf wenige Ausnahmen alle Läden geschlossen. Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen gelten neue Regeln. Geschäfte mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen seitdem wieder öffnen - mit teilweise überraschenden Auswirkungen. >> HIER KANNST DU DIE GANZE GESCHICHTE LESEN!

15.30 Uhr: 780.000 Studenten starten in Sommersemester

In NRW sind knapp 780.000 Studenten an 70 Hochschulen in das Sommersemester 2020 gestartet. Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband zur Deutschen Presse-Agentur: „Es sind sowohl von den Lehrenden als auch von den Studierenden große Flexibilität und viel Kreativität gefordert. Zwar fällt der Präsenz-Unterricht komplett aus, aber wir sind guten Mutes, dass der digitale Betrieb gut läuft.“

14.50 Uhr: Münster verkündet Details zu Maskenpflicht

Nun gibt es auch die Details zur Maskenpflicht in Münster. Der Krisenstab habe sich zu dieser Maßnahme entschieden, weil seit der Wiederöffnung kleinerer Läden mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs seien. „Es darf aber auch ein Schal oder ein Tuch vor dem Mund sein“, sagte die Sprecherin der Stadt.

Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen. Die Bürger hätten sich bislang an die geltenden Abstandsregeln gehalten. Man gehe davon aus, dass sie nun auch der Verpflichtung nachkommen, Mund und Nase beim Einkaufen oder Busfahren zu bedecken.

Ab kommender Woche gilt auch in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wie schon in Sachsen eine Maskenpflicht. Mehrere Städte weiterer Bundesländer schreiben das Tragen von Alltagsmasken inzwischen ebenfalls vor.

13.30 Uhr: Auch Münster führt Maskenpflicht ein

Nach Dorsten hat nun auch Münster bekannt gegeben, eine Maskenpflicht einzuführen. Das bestätigte der Leiter des städtischen Krisenstabs am Montagmittag den „Westfälischen Nachrichten“. Die Maskenpflicht soll demnach am kommenden Montag (27. April) in Kraft treten, Details sollen im Laufe des heutigen Montags verkündet werden.

12.45 Uhr: Neues Pandemie-Gesetz ungültig?

Das vor wenigen Tagen verabschiedete Pandemie-Gesetz für NRW ist nach Ansicht der SPD ungültig. Im verkündeten Gesetzestext sei ein Passus entfallen, der im Landtag so noch von CDU, FDP, SPD und Grünen beschlossen worden sei. „Folglich sind alle behördlichen Anordnungen und Maßnahmen, die im Vertrauen auf dieses Gesetz in der letzten Woche veranlasst wurden, ohne Rechtsgrund erfolgt“, heißt es in einem Schreiben von SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty an den Landtagspräsidenten.

„Die Folgen kann ich nicht absehen. Sie können jedoch gravierend sein“, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Kutschatys Schreiben vom Montag. Er habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag „dringend gebeten, das Gesetz schnellstmöglich komplett neu auszufertigen und zu verkünden“.

10.45 Uhr: Stadt Dorsten führt Maskenpflicht ein

Dorsten führt als erste NRW-Stadt eine Maskenpflicht ein! Die gilt zunächst in städtischen Verwaltungsgebäuden und auf dem Wertstoffhof, ab Donnerstag dann auch in allen Kitas der Stadt, allerdings nur für Erwachsene. Ab Dienstag würden die rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Gebäude bis auf Weiteres grundsätzlich nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten, teilte die Stadt mit. Die Regelung gelte auch für Bürger. Bürger ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz können einen Einweg-MNS zum Preis von einem Euro am Eingang des jeweiligen Verwaltungsgebäudes kaufen.

„Uns muss klar sein, dass die Corona-Krise noch nicht beendet ist. Daher gilt weiterhin, gemeinsam alles dafür tun, mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Und dafür ist der Mund-Nasen-Schutz ein geeignetes Mittel“, begründete der Bürgermeister die Maßnahmen.

10.00 Uhr: Laschet verteidigt Lockerungen nach Merkel-Kritik

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland nach der scharfen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel verteidigt. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums am Montag. Von anderen Teilnehmern hieß es zudem aber auch, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt.

Die NRW-Landesregierung hatte unter anderem angekündigt, man wolle bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Merkel hatte die Diskussionen über weitergehende Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus zuvor im CDU-Präsidium außergewöhnlich scharf kritisiert. Nach DPA-Informationen aus Teilnehmerkreisen machte Merkel deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark.

9.15 Uhr: Universitäten starten ins Sommer-Semester

An den Hochschulen in NRW startet für Hunderttausende Studierende heute das Sommersemester – aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausschließlich online. Bis Präsenzveranstaltungen an den 70 nordrhein-westfälischen Hochschulen wieder möglich sind, werden viele Studierenden im Land zum großen Teil vor dem Bildschirm im Videochat statt im Hörsaal sitzen.

8.40 Uhr: Grüne fordern Rettungsschirm für Kommunen

Die Grünen in NRW haben einen Rettungsschirm für krisengebeutelte Städte und Gemeinden gefordert. In einem Gespräch mit der „Neuen Westfälischen“ sagte die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur, die Kommunen würden durch die Krise „hart getroffen“ und benötigten „mindestens acht Milliarden Euro an frischem Geld“. Die schwarz-gelbe Landesregierung sollte ihnen „jetzt Sicherheit geben und neben dem Rettungsschirm für die Wirtschaft einen für die Städte und Gemeinden aufspannen“.

Maskenpflicht an Schulen? Bei fast 2 Millionen Schülern in NRW eine Mammutaufgabe. Foto: imago images/ZUMA Wire

7.40 Uhr: Wirbel um Maskenpflicht an NRW-Schule

Ab heute wird der Schulbetrieb in NRW schrittweise reaktiviert, bis zum ersten Unterricht am Donnerstag sollen die Schulen corona-fit gemacht werden. Ausreichend Waschbecken, Desinfektionsmittel und Sitzordnung mit Abstandswahrung reichen einem Rektor in Hürth aber nicht.

Der Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums informierte die Eltern nun per Mail über eine Maskenpflicht. Der Mundschutz soll demnach am Eingang verteilt werden, bevor in der Folgewoche waschbare Masken eingesetzt werden sollen. Das berichtet der „Express“.

6.20 Uhr: Erste Lockerungen ab heute

Guten Morgen! Ab heute greifen in Deutschland die ersten Lockerungen der strengen Anti-Corona-Maßnahmen. Viele Geschäfte dürfen wieder öffnen, die NRW-Landesregierung ist dabei sogar noch einen Schritt weiter gegangen, als die Länder in der Konferenz beschlossen hatten. Wo du ab heute wieder einkaufen kannst, erfährst du hier >>

Das Coronavirus hat NRW weiter fest im Griff. (Symbolbild)

Sonntag, 19. April

22.50 Uhr: Illegale Demonstration in Köln

In Köln sind am Sonntagnachmittag rund 20 Personen zu einer Demonstration zusammengekommen. Diese richtete sich gegen die Außerkraftsetzung von Grundgesetzen in Folge des Infektionsgesetztes, welches der Regierung erlaubt, beispielsweise das Versammlungsrecht einzuschränken.

Wie die „Bild“ berichtete, erhielt die Versammlungsleiterin einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht, 20 weitere erhielten Bußgelder. In den vergangenen Tagen hatte es deutschlandweit Demonstrationen gegen die weitreichenden Einschränkungen gegeben. Den Demonstranten wird dabei von einigen Medien wie beispielsweise „Belltower-News“ Nähe zu Verschwörungstheoretikern unterstellt. Auch fällt der Begriff einer „Querfront“, da sich Personen aus dem linken sowie rechten Spektrum versammelten.

