Corona in NRW: 363 Tote und 22.000 Infizierte ++ Wird Kommunalwahl verschoben? Klartext von Laschet: „Wahlen sind...“

Das Coronavirus grassiert weltweit – NRW ist stark betroffen

363 Tote in NRW

Alles was du zur Entwicklung von Covid-19 in NRW wissen musst, erfährst du hier

Mehr als 360 Menschen sind in Folgen von Corona in NRW bereits gestorben, die Zahl der Infizierten steigt weiterhin täglich.

Das öffentliche und vor allem soziale Leben steht wegen der Kontaktsperre zur Eindämmung von Corona in NRW still. Schulen, Kitas und Unis sind geschlossen, auch Restaurants, Bars und Friseure sind zu.

Corona in NRW: Alle Infos und Entwicklungen im Newsblog

Wie verbreitet ist das Coronavirus in NRW und in meiner Stadt? Was sind die neusten Verhaltensregeln? Was tun besonders betroffene Menschen, Wirtschaftszweige und Städte?

Mit unserem Newsblog zum Coronavirus in NRW bist du immer auf dem neusten Stand.

Hier gibt es alle neusten Informationen rund um Corona in NRW.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Mittwoch, 8. April

08.50 Uhr: Waldbauernverband warnt

Der Waldbauernverband NRW mahnt, beim Osterspaziergang im Wald „auf Abstand“ zu bleiben – auch mit Blick auf Bäume: Spaziergänger sollen auf Anpflanzungen Rücksicht nehmen und diese nicht betreten. Der Verband weiter: „Trockene Bäume und trockene Äste können unvermittelt herabfallen. Auch ist die Waldbrandgefahr jetzt besonders hoch. Rauchen und offenes Feuer müssen unterbleiben.“

07.55 Uhr: Laschet äußert sich über Verschiebung der Kommunalwahlen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht eine Verschiebung der Kommunalwahlen in NRW wegen der Corona-Krise kritisch. Laschet zum „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Wahlen sind in einer Demokratie mit die höchsten Güter, die verschiebt man nicht mal eben leichtfertig.“ Die Kommunalwahlen sind für den 13. September geplant.

Eine reine Briefwahl, wie zuletzt in Bayern, sei für NRW keine Option. Das Innenministerium dazu: „Nach dem derzeit geltenden Kommunalwahlgesetz ist eine reine Briefwahl - also ohne gleichzeitige Urnenwahl - nicht zulässig.“

06.45 Uhr: Horror-Zahlen aus NRW

NRW ist weiterhin eines der vom Coronavirus meist betroffenen Bundesländer. Bis Mittwochmorgen hat das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands fast 22.000 Infizierte und 363 Tote zu verzeichnen.

Dienstag, 7. April

22.52 Uhr: Neuss: Frau mit Coronavirus bringt gesundes Kind zur Welt

In Neuss hat eine mit dem Coronavirus infizierte Mutter ihr Kind zur Welt gebracht. Wie die "Rheinische Post" berichtet, verlief die Geburt erfolgreich. Für das Geburts-Team des Lukaskrankenhaus stellte die Geburt mit einer an Coronavirus erkrankten Mutter eine Premiere dar.

22.43 Uhr: Anwohner melden Corona-Verstoß auf Sportplatz – Polizei entdeckt weiteres Geheimnis

In Köln meldeten Anwohner einen klaren Verstoß gegen Corona-Auflagen auf einem Sportplatz. Als die Polizei anrückte, machten die Beamten noch eine weitere erschreckende Entdeckung (hier alle Einzelheiten).

20.49 Uhr: Laschet stellt Öffnungen kleinerer Läden in Aussicht

Nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet könnten in der Corona-Krise bei einer stufenweisen Rückkehr zur Normalität möglicherweise zunächst kleinere Läden wieder öffnen. „In den Bäckereien wird zum Beispiel der Mindestabstand zwischen den Kunden nach meiner Wahrnehmung fast überall eingehalten“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch). „Deswegen könnte eine Option sein, zunächst die kleinen Läden, in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten, wieder zu öffnen.“

Bei der Wiederöffnung der Gastronomie könnte es ebenfalls ein Kriterium sein, „wie gut der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung gewährleistet werden kann“. Damit sich das neuartige Coronavirus nicht so schnell ausbreitet, wurde das öffentliche Leben in den vergangenen Wochen massiv eingeschränkt.

19.32 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Essen

Wie die Stadt mitteilte, gab es am Dienstag in Essen zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung. Eine 87-jährige Essenerin ist verstarb im Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen. Ein 56-Jähriger Essener verstarb im Universitätsklinikum. Insgesamt 19 Essenerinnen und Essener sind in Verbindung mit einer Infizierung an dem Coronavirus bislang verstorben.

18.49 Uhr: Zahl der Toten in NRW steigt auf 363

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW weiter auf nun 21 825 bestätigte Fälle gestiegen. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag - Stand 16.00 Uhr. Am Montagnachmittag seien es 20 814 Infizierte gewesen. Die Todesfälle im Land nahmen von 297 auf 363 gemeldete Verstorbene zu. Erstmals bezifferte das Ministerium auch die Gesamtzahl der Genesenen - das waren 8858 Personen in Nordrhein-Westfalen.

17.20 Uhr: Land NRW um 15 Millionen Euro betrogen

Das Land NRW ist beim Versuch, 10 Millionen Atemschutz-Masken zu kaufen, um knapp 15 Millionen Euro betrogen worden. Hier alle Einzelheiten!

16.11 Uhr: Kirschblüten-Andrang! Bonn sperrt Altstadtstraßen

Weil trotz der Corona-Regeln zu viele Menschen die berühmte Kirschblüte in Bonn bewundert haben, sperrt die Stadt von diesem Mittwoch an Straßen in der Altstadt. „Leider hat sich seit Beginn der Kirschblüte Ende vergangener Woche gezeigt, dass die Anziehungskraft dieses Naturschauspiels größer ist als die Bereitschaft, das Kontaktverbot zu befolgen und Abstand zu halten“, sagte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) laut Mitteilung vom Dienstag. Er habe gehofft, dass Appelle „bei den Menschen ankommen“.

An acht Stellen sollen laut Mitteilung am Mittwochvormittag Absperrbaken aufgestellt werden. Die Stadt werde den Zugang kontrollieren.

15.15 Uhr: Loveparade-Verfahren eingestellt?

Das Landgericht Duisburg hat wegen der Corona-Krise die Einstellung des Loveparade-Strafprozesses vorgeschlagen. Damit würde der Prozess ohne Urteil beendet. Die Verfahrensbeteiligten sollen bis zum 20. April Stellung nehmen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie die derzeit unterbrochene Verhandlung fortgesetzt werden könne, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden. Angeklagt sind drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Die Hauptverhandlung hatte im Dezember 2017 begonnen. Zuletzt wurde am 4. März 2020 verhandelt. Es war der 183. Verhandlungstag. Erst vergangene Woche hatte das Gericht wegen der Corona-Krise eine Unterbrechung unbestimmter Dauer mitgeteilt.

Im Fall einer Einstellung will die Kammer ihre Erkenntnisse zu den Geschehnissen um die Loveparade 2010 in einem schriftlichen Beschluss zusammenfassen und dessen Inhalt im Rahmen einer zeitlich begrenzten Hauptverhandlung vortragen. Der nächste Sitzungstermin ist auf den 21. April 2020 bestimmt. Ob er stattfinden kann, ist wegen der Pandemie noch unklar.

14.30 Uhr: Ministerpräsident Laschet: „Maßnahmen wirken!“

NRW-Ministerpräsident Laschet hat auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken würden. Eine Entwarnung gebe es jedoch nicht. Für die NRW-Landesregierung gebe es in diesem Jahr „keine Osterpause“, sagte Laschet. Das Kabinett tage auch über die Ostertage regelmäßig weiter. „Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität. Wenn wir zurückkehren in das normale öffentliche Leben, wird das nicht so sein wir vorher.“ Und weiter: „Wir werden weiterhin Schutzmaßnahmen in Abstufungen brauchen.“ Noch aber „sind wir in der Phase der Eindämmung“ des Coronavirus, sagte Laschet.

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, an den Maßnahmen wie etwa dem Kontakverbot festzuhalten. Wir müssen durchhalten, mindestens bis zum Ostersonntag. Danach hoffe die Landesregierung laut Laschet, dass erste Daten zur Corona-Verbreitung aus der Studie in Heinsberg vorliegen, um einen langsamen und kontrollierten Ausstieg aus den Maßnahmen in die Wege leiten zu können.

„Unser Fokus ist darauf gerichtet, nicht noch weitere Bereiche zu schließen.“ Ein weiterer Shutdown sei nicht das Ziel, sagte der Ministerpräsident. Entschieden werden solle jedoch „im gemeinsamen Konsenz mit allen Bundesländern“, erklärte Laschet. Ein Zeitplan zum Ausstieg soll ab dem Dienstag nach Ostern zusammen mit dem Bund und den Bundesländern gemeinsam besprochen werden.

13.50 Uhr: Virologe will im Kreis Heinsberg weiter forschen

Virologe Hendrik Streeck, Leiter der Corona-Studie im Kreis Heinsberg, will seine Forschung in der Region auch auf die Zeit von möglichen Lockerungen im öffentlichen Leben ausweiten. „Wir werden auch wahrscheinlich im Nachgang versuchen, dass wir zum Beispiel alle paar Wochen in Gangelt wieder testen dürfen“, sagte Streeck. Ein Ziel ist es, aufzuklären, wie viele Menschen sich unbemerkt infizieren.

13.10 Uhr: Stadt Sprockhövel hat Ärger mit Umweltministerium

Die Stadt Sprockhövel hat sich Ärger mit dem NRW-Umweltministerium eingehandelt. Da die örtlichen Recyclinghöfe wegen Corona bis Ende der vergangenen Woche geschlossen waren, hatte die Stadt Osterfeuer ausnahmsweise erlaubt, die aus Gartenabfällen bestückt sind. „Gartenabfälle zu verbrennen, ist verboten“ rügte daraufhin das Ministerium. Osterfeuer sind in diesem Jahr in NRW zudem generell untersagt - wegen Corona.

12.25 Uhr: Kölner Band gibt Autokino-Konzert

Die Kölner Band Brings tritt am 17. und 18. April im Autokino in Porz auf. Die Konzerte seien als „Signal der Lebensfreude in diesen Zeiten schwerer Prüfungen“ gedacht, teilte die Band am Dienstag mit. Das Autokino lasse 250 Fahrzeuge mit je zwei Erwachsenen und einem Kind bis 14 Jahren zu. Die Band werde live spielen, das Konzert auf die Leinwand übertragen. Über eine hauseigene Frequenz werde der Ton in die Autos gesendet. Oberbürgermeisterin Henriette Reker: „Nachdem das Autokino wieder eröffnen darf, ist das Eröffnungs-Kinokonzert eine Streicheleinheit für die kölsche Seele.“

11.33 Uhr: Bochumer Fiege-Brauerei führt Kurzarbeit ein

Die Bochumer Privatbrauerei Moritz Fiege führt Kurzarbeit ein. Die Komplett-Schließung gastronomischer Betriebe habe das Fassbiergeschäft der Brauerei zum Erliegen gebracht, heißt es. Das Bierbrauen und die Abfüllung von Flaschenbier seien nicht beeinträchtigt, die Biere seien weiter problemlos im Handel erhältlich, so heißt es weiter.

11.00 Uhr: Polizei im Hochsauerland schenkt Krisenstab 3.500 Schutzmasken

Die Polizei im Hochsauerland schenkt dem Krisenstab 3.500 Schutzmasken aus ihren Beständen. Von dort erfolgt eine Unterverteilung auf Krankenhäuser, Pflegeheime, den Rettungsdienst und anderer Institutionen, die einen dringenden Bedarf haben. Damit soll der Engpass im Hochsauerland gemildert werden.

10.40 Uhr: NRW-SPD fordert Korrektur an Pandemie-Gesetz

Die SPD-Opposition fordert weitgehende Korrekturen am geplanten Pandemie-Gesetz der schwarz-gelben Landesregierung. Die „Zwangsrekrutierung“ von medizinischem Personal müsse aus dem Gesetzentwurf herausgestrichen werden, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag dem WDR. Dagegen müssten in das Gesetz Befristungen der Maßnahmen sowie Kontrollrechte des Parlaments aufgenommen werden.

10.00 Uhr: Düsseldorfer Ostergottesdienste sollen stattfinden

Trotz der Corona-Krise sollen Gläubige in einem Düsseldorfer Autokino Ostergottesdienste besuchen können. Geplant sei ein ökumenischer Gottesdienst an Karfreitag, ein katholischer am Ostersonntag und ein evangelischer an Ostermontag, sagte ein Sprecher des Veranstalters der Deutschen Presse-Agentur. Beginnen sollen die Live-Gottesdienste jeweils um 11 Uhr. Bis zu 500 Fahrzeuge haben Platz.

09.00 Uhr: Laschet kündigt Gespräche über Bundesliga-Fortsetzung an

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (59) hat Gespräche über die Fortsetzung der Bundesliga-Saison mit Geisterspielen in der kommenden Woche angekündigt. „Die Liga hat ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte“, sagte Laschet im RTL-Interview und kündigte an, dass man diese Frage in der „nächsten Woche“ erörtern werde. „Wir brauchen einen Konsens“, sagte Laschet, „die Bundesliga wird vielleicht absehbar wieder spielen. Aber klar ist: ohne Zuschauer!“

07.45 Uhr: Junge Frau fürchtet um das Leben ihres Vaters und ist wütend – „Wie kann es sein, dass...“

Kristina (28) ist in Sorge. Die junge Frau aus NRW sorgt sich um ihren Vater. Sie und ihre Geschwister sind zuhause, sie sind Studenten, haben moderne Berufe gelernt, die aus dem Home Office erledigt werden können. „Der einzige, der aktuell rausgeht und sich tagtäglich dem hohen Infektionsrisiko aussetzen muss: Mein an Asthma leidender Vater", erzählt sie. >> HIER GEHT ES ZUR GANZEN GESCHICHTE!

06.30 Uhr: Polizei warnt jetzt vor DIESER Gefahr im Internet

Auch während der Corona-Krise versuchen sich Betrüger durch kriminelle Machenschaften zu bereichern. Neben Fake News warnte die Polizei NRW daher zuletzt mehrfach vor dem so genannten Enkel-Trick. Hierbei versuchen Betrüger, die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen, um am Telefon an das Geld älterer Menschen zu kommen. >> VOR DIESER GEFAHR WARNT DIE POLIZEI!

Montag, 6. April

22.10 Uhr: Schulstart wirklich am 20. April?

Die Eltern in NRW hatten sich innerlich schon auf einen Schulstart nach den Osterferien eingestellt. Aber noch sind viele Aspekte nicht geklärt. Wegen der Pandemie hatte die Landesregierung alle Schulen bis zum 19. April geschlossen. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) war unlängst davon ausgegangen, dass der Schulbetrieb am 20. April weitergehen könnte. Der gemeinsame Schulbetrieb sollte nicht zu früh wieder starten, um keinen Multiplikator für das Virus zu schaffen, warnte dagegen jetzt der Bonner Virologe Hendrik Streeck.

„Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken“, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Landeselternkonferenz sprach sich dafür aus, im Zweifel lieber die Abiturprüfungen ausfallen zu lassen und zuerst die jüngeren Schüler zurück in die Klassenräume zu holen.

21.19 Uhr: Kurioser Corona-Vorfall in Hagen

Am vergangenen Wochenende rückten Polizisten in Hagen an, weil eine Frau die Beamten auf eine Party in einer Kneipe aufmerksam gemacht hatte. Als die Polizei an der Wirtschaft eintraf, staunten die Beamten nicht schlecht (hier alle Einzelheiten).

20.32 Uhr: Kommunalwahlen in Gefahr?

Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen in dem Brief an das Düsseldorfer Innenministerium, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können. Alle „Handlungsoptionen“ - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden. So könne noch schwerer werden, genügend Wahlhelfer und Wahlräume zu finden, die oft in Pflegeheimen oder Kitas seien, heißt es in dem Brief von Städte- und Gemeindebund, Städtetag und der Landkreistag.

19.51 Uhr: Stadt Bochum verteilt Schutzmaterialien

Die Stadt Bochum verteilt ab Dienstag Schutzmaterialien an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Das Material stammt aus Spenden, Lieferungen des NRW-Gesundheitsministeriums sowie von der Stadt selbst.

Insgesamt verlassen das städtische Lager:

300 Liter Handdesinfektionsmittel

37.000 Einmal-Handschuhe

38.000 Mund-Nasen-Schutzmasken

1.300 FFP2-Masken

1.100 Masken nach FFP3-Standard

19.22 Uhr: Duisburg: Männer sperren sich gegen Kontaktverbot

Am frühen Sonntagabend ermahnten Polizisten in Duisburg bei einer Streifenfahrt eine Gruppe von vier oder fünf jungen Männern, die sich nicht an das Kontaktverbot halten wollten. Zwei der Männer (17, 26) machten sich daraufhin über die Schutzregeln lustig und bepöbelten die Beamten. Als die Polizisten die Personalien der Männer kontrollierten, beruhigte der 26-Jährige sich. Er kam mit einer Ordnungswidrigkeits-Anzeige (200 Euro) davon. Der 17-Jährige wurde mit auf die Wache genommen und darf sich nun auch noch mit einer Anzeige wegen Widerstandes auseinandersetzen.

18.41 Uhr: Bielefeld: 42-köpfige Großfamilie in Quarantäne gestellt

In Bielefeld wurde eine 42-köpfige Familie in Quarantäne gestellt. Drei Familienmitglieder waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil die 42 Menschen allesamt unter einem Dach wohnen, müssen auch die 39 anderen Familienanghörigen in Quarantäne.

Nach Informationen der "Bild" fuhren Mitarbeiter der Stadt sowie Polizeibeamte am Samstag zu dem Haus, um alle Familienmitglieder über die künftigen Maßnahmen zu informieren. Einschreiten musste die Polizei nicht. Alle Bewohner zeigten sofort Verständnis für die verordneten Maßnahmen.

18.08 Uhr: Positiver Trend in Köln?

Die Stadt Köln hat am Montag "nur" 24 neue Fälle bestätigt. Insgesamt gab es in der Domstadt bislang 1792 Corona-Fälle. Ob der positive Trend sich fortsetzt, werden die kommenden Tage zeigen. Experten befürchten, dass das schöne Wetter der vergangenen Tage einige Menschen dazu animiert haben könnte, sich über die Corona-Auflagen hinwegzusetzen. Dieses Verhalten könnte steigende Infektions-Zahlen nach sich ziehen.

16.59 Uhr: Merkel mit guten Nachrichten für NRW-Pendler

Gute Nachrichten für alle Berufspendler in NRW! Angela Merkel hat auf einer Pressekonferenz am Montagnachmittag klargestellt, dass Berufspendler auch weiterhin die deutsche Grenzen problemlos überqueren dürfen – speziell in NRW, wo die Grenzkontrollen bisher nicht so verschärft wurden wie zum Beispiel an der bayrisch-österreichischen Grenze. „Man glaubt, dass der Verkehr an den Grenzen in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen sich auf die Pendler beschränkt“, sagte die Kanzlerin: „Daher glauben wir, dass wir mit den bisherigen Maßnahmen das Notwendige erreichen können. Dabei bleibt es vorerst.“

15.39 Uhr: Neues Autokino in Marl wegen Coronavirus

Weil die Kinos in Deutschland derzeit geschlossen bleiben müssen, hat das Marler Lichtspielhaus sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die Betreiber eröffnen nun ein Autokino. Der WDR hatte zuerst darüber berichtet. Dadurch steht den Menschen im Ruhrgebiet nach dem Autokino in Essen ein weiteres zur Verfügung.

14.43 Uhr: Mehrere positive Tests bei Mitarbeitern des Bergmannsheil in Bochum

Drei Stationen im Bergmannsheil in Bochum wurden isoliert, nachdem dort mehrere positive Corona-Tests bei Mitarbeitern festgestellt wurden.

Es handele sich dabei um Stationen für querschnittsgelähmte Patienten, heißt es. Dort werden bis auf weiteres keine Patienten aufgenommen. Bisher seien aber alle Tests der bereits vor der Isolation aufgenommenen Patienten negativ gewesen.

14.20 Uhr: Pandemiegesetz erfährt immer mehr Kritik

Das geplante Pandemiegesetz für Nordrhein-Westfalen ist aus Sicht mehrerer Rechtswissenschaftler erheblich korrekturbedürftig. In einer Sachverständigenanhörung des Landtags vertraten zwei Staatsrechtslehrer am Montag sogar die Auffassung, die vorgesehenen Zwangsverpflichtungen zum Einsatz in der Corona-Krise seien verfassungswidrig.

Die meisten Sachverständigen empfahlen, gravierende Entscheidungen über einen epidemischen Notstand nicht in die Hand des Gesundheitsministers zu legen, sondern dem Parlament zu überlassen. Die CDU/FDP-Koalition möchte verbindliche Durchgriffsrechte für den Fall einer schlimmen Ausbreitung der Corona-Epidemie in NRW. Ihr Gesetzentwurf sieht unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten im Notfall vor. Außerdem sollen die Behörden berechtigt werden, medizinisches Material sicherzustellen.

13.26 Uhr: Angela Merkel könnte heute Maßnahmen lockern

Am Montagnachmittag will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ans Volk wenden und in einer Pressekonferenz etwas bekanntgeben. Bisher ist noch nicht offiziell, worum es geht. Aber ein Konzeptpapier des Innenministeriums verrät, dass die Einschränkungen gelockert werden könnten.

Demnach sollen unter anderem Restaurants, der Einzelhandel und Schulen in bestimmten Regionen wiedereröffnet werden. Ob NRW auch davon betroffen sein wird, ist noch unklar. Außerdem stehe die Debatte einer Maskenpflicht auf dem Programm.

Die Konferenz beginnt um 16.15 Uhr.

11.56 Uhr: Mann hustet zwei Frauen an

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt wegen versuchter Körperverletzung gegen einen Mann (20) aus Gelsenkirchen. Er soll gezielt in die Richtung von zwei Frauen gehustet und gesagt haben, dass er mit dem Coronavirus infiziert sei.

Zuvor hatten die beiden Frauen den Mann immer wieder aufgefordert, mehr Abstand zu ihnen zu halten. Unter anderem auch weil er die ganze Zeit hustete.

11.28 Uhr: Grenzkontrollen könnte zu Engpässen in Supermärkten führen

NRW hat davor gewarnt, schärfere Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie auf weitere Nachbarländer auszudehnen. Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sieht vor allem Probleme beim Blick auf die Nachbarn Niederlande und Belgien. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse kämen für viele Händler in NRW von Produzenten oder aus den Logistikcentern in den Niederlanden, wie er „Focus Online“ sagte.

„Und was aus Übersee kommt wie zum Beispiel Südfrüchte, kommt häufig über die Häfen Rotterdam und Antwerpen“, sagte Wüst. Grenzkontrollen mit langen Wartezeiten im europäischen Binnenmarkt könnten Lieferketten enorm stören. „Das kann mehr Schaden anrichten als nützen“, warnte Wüst. Es könne zu Lieferengpässen in Supermärkten kommen.

Das Corona-Krisenkabinett will am Montag voraussichtlich über mehr Kontrollen an den Grenzen beraten.

10.39 Uhr: 302 Tote in NRW

Am Montagmittag ist die Zahl der Toten in NRW auf 302 gestiegen. 20.721 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert (Stand Montagmittag). Wie das Ministerium am Montag mitteilte, waren das nur 198 Fälle mehr als am Sonntag. Von Samstag auf Sonntag stieg die Zahl der Infizierten noch um gut 1100. Worauf dieser große Unterschied zurückzuführen ist, ist zunächst unklar. Rund um die Wochenenden gab es zuletzt häufiger Schwankungen bei den Corona-Zahlen.

10.09 Uhr: Grenzen zu Niederlanden bleiben geöffnet

Entgegen zahlreicher Meldungen aus niederländischen Medien bleiben die Grenzen zwischen Deutschland und dem Nachbarstaat vorerst geöffnet. Allerdings werde an der Grenze zu NRW verstärkt kontrolliert. Die Landesregierung halte die Deutschen dazu an, zuhause zu bleiben und die Osterfeiertage auf keinen Fall für einen Ausflug an den Strand nutzen zu wollen.

„Tun Sie es nicht!“, warnen zahlreiche Behörden in Deutschland auch wenn Reisen nicht ausdrücklich verboten sind. Der Besuch des eigenen Ferienhauses sei gestattet, eine Vermietung zu touristischen Zwecken allerdings nicht.

09.31 Uhr: Kommunalwahlen in NRW auf der Kippe

Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen bei der Landesregierung, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können.

Alle „Handlungsoptionen“ - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden, bitten in einem gemeinsamen Brief an das NRW-Innenministerium der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

09.06 Uhr: Virologe warnt vor zu früher erneuter Schulöffnung

Virologe Hendrik Streeck mahnt zur Vorsicht bei der möglichen Wiederaufnahme des Schulunterrichts in Nordrhein-Westfalen nach den Osterferien. „Wenn wir die Schulen zu früh wieder öffnen, schaffen wir womöglich einen Multiplikator für das Virus, der dann wieder gefährlich sein kann“, sagte der Direktor des Bonner Instituts für Virologie. Streeck untersucht derzeit im Auftrag der NRW-Landesregierung, wie sich das Coronavirus im besonders betroffenen Kreis Heinsberg ausgebreitet hat.

Es sei nicht leicht, das Risiko zu berechnen. „Wir wissen, dass die allermeisten Kinder gut mit einer Infektion umgehen können. Es gibt aber noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie oft Kinder ihre Eltern oder Großeltern unbemerkt anstecken“, sagte der Bonner Wissenschaftler.

Wegen der Corona-Krise hat die Landesregierung alle Schulen in NRW bis zum 19. April geschlossen. Wie es nach diesem Datum weitergeht, soll am 15. April feststehen. Eine weitere Verlängerung der Schulschließungen könnte Auswirkungen auch auf die Abiturprüfungen haben. „Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

08.39 Uhr: Über 20.000 Infizierte

In NRW sind 258 Menschen (Stand Montagmorgen) an dem Coronavirus gestorben. Über 20.000 sind infiziert, über 6200 wieder gesund nach Hause geschickt worden.

07.57 Uhr: „Car-Freitag“ fällt aus

Geht es nach der Polizei, fällt der sogenannte „Car-Freitag“ der Tuning-Szene in diesem Jahr quasi aus. „Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung in der bisher praktizierten Form wegen Corona nicht stattfinden wird und wegen des Kontakt- und Ansammlungsverbots auch nicht stattfinden darf“, sagt Frank Lemanis von der Polizei Bochum. „Wir werden das im Auge behalten, ob sich die Menschen daran halten“, betont er auf Anfrage der dpa. „Wenn mehr als zwei Personen in einem Auto sitzen, ist das ein Verstoß.“

Der „Car-Freitag“ ist benannt nach dem kirchlichen Karfreitag. An diesem Tag trifft sich traditionell die Tuner-Szene zum Saisonbeginn. In der Vergangenheit kam es an dem Tag auch zu illegalen Autorennen. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei massiv kontrolliert.

07.07 Uhr: Polizei muss Menschenmenge auflösen

Trotz frühlingshaften Temperaturen: Nach Auskunft mehrerer Polizeidienststellen haben sich die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen auch am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag an die Corona-Auflagen gehalten.

Nur in Düsseldorf hat es einen größeren Verstoß gegeben. Hier löste die Polizei eine Menschenmenge von rund 200 Leuten auf. Sie hatten sich zu zweit auf die Rheintreppen gesetzt und dabei den Mindestabstand nicht eingehalten.

06.38 Uhr: Corona-Krise sorgt für bessere Luft

Die Belastung der Luft mit Stickoxiden hat sich in Nordrhein-Westfalen seit Mitte März verringert. Grund ist der geringere Kraftfahrzeugverkehr infolge der Corona-Maßnahmen. „Bei der Stickoxidbelastung sehen die Tagesverläufe jetzt eher so aus wie an typischen Sonntagen“, sagte die Sprecherin des Landesumweltamtes (Lanuv), Birgit Kaiser de Garcia.

Normalerweise gebe es montags bis freitags morgens und am späten Nachmittag jeweils einen Ausschlag bei der Belastung. Seit die Schulen am 16. März geschlossen sind, könne man beobachten, dass die Belastungsspitzen ausblieben. Der Verlauf über den Tag sei jetzt gleichmäßiger und auf einem niedrigeren Niveau als sonst.

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung? Dann schreibe eine Mail an wirhelfen@derwesten.de oder schaue in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Coronavirus im Ruhrgebiet vorbei:

