Corona in NRW: Achtung! Polizei warnt jetzt Vor DIESER Gefahr ++ Geschäfte und Betriebe bald wieder auf? Minister prescht vor

Mehr als 400 Menschen sind in Folgen von Corona in NRW bereits gestorben, die Zahl der Infizierten steigt weiterhin täglich.

Das öffentliche und vor allem soziale Leben steht wegen der Kontaktsperre zur Eindämmung von Corona in NRW still. Schulen, Kitas und Unis sind geschlossen, auch Restaurants, Bars und Friseure sind zu.

Corona in NRW: Alle Infos und Entwicklungen im Newsblog

Wie verbreitet ist das Coronavirus in NRW und in meiner Stadt? Was sind die neusten Verhaltensregeln? Was tun besonders betroffene Menschen, Wirtschaftszweige und Städte?

Mit unserem Newsblog zum Coronavirus in NRW bist du immer auf dem neusten Stand.

Hier gibt es alle neusten Informationen rund um Corona in NRW.

Donnerstag, 9. April

06.55 Uhr: Mettmann: Weitere 33 Bewohner von Flüchtlingsheim infiziert

In einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann bei Düsseldorf haben sich weitere 33 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Stadt mitteilte, wurden nach einem Krankheitsfall vorige Woche nun alle 88 Bewohner getestet. Die Betroffenen wurden nun auf zwei Unterkünfte verteilt. Auch die negativ getesteten Bewohner sind unter häuslicher Quarantäne, berichtete die Stadt.

06.20 Uhr: Polizei NRW rüstet bei Schutzausrüstung auf

Die Polizei in NRW rüstet in Sachen Schutzausrüstung auf: Für rund 19 Millionen Euro sollen unter anderem 6 Millionen Atemschutzmasken, 20 Millionen Handschuhe und 78.500 Liter Desinfektionsmittel gekauft werden. Das geht aus einer Vorlage der Landesregierung an den Haushalts- und Finanzausschuss vor.

06.00 Uhr: Studienergebnisse zum Kreis Heinsberg erwartet

Ministerpräsident Armin Laschet erhält heute vom Bonner Virologen Hendrik Streeck Zwischenergebnisse der Coronavirus-Feldstudie über den Kreis Heinsberg. Laschet, Streeck und der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), wollen darüber in einem Presse-Briefing in Düsseldorf informieren.

04.20 Uhr: Landtag soll in Sondersitzung über Pandemie-Gesetz entscheiden

Das umstrittene „Epidemiegesetz“ der Landesregierung soll deutlich entschärft werden. Die schwarz-gelbe Koalition rang am Mittwoch über mehrere Stunden mit den Fraktionsspitzen von SPD und Grünen, um eine grundlegende Änderung im Konsens zu erreichen. Am späteren Abend gab es grünes Licht. Am Mittwoch soll der Landtag NRW in einer Sondersitzung beschließen.

0.15 Uhr: LKA warnt vor Fake-Hilfsportalen

Das Landeskriminalamt NRW warnt vor gefälschten Corona-Soforthilfe-Internetseiten. „Skrupellose Betrüger versuchen damit von der Corona-Krise zu profitieren“, teilte das LKA mit. Täter würden die Fake-Internetseiten u.a. prominent über Werbeanzeigen in Suchmaschinen platzieren. Soforthilfe könnten Unternehmer nur über die Seite https://soforthilfe-corona.nrw.de beantragen. Antragssteller seien auf Webseiten geleitet worden, „die offensichtlich die Daten der Antragsteller abgreifen wollten“, hieß es.

Mittwoch, 8. April

21.10 Uhr: Geschäfte und Betriebe schon bald wieder auf?

Der stellvertretende NRW-Ministerpäsident Joachim Stamp (FDP) glaubt an eine baldige Normalisierung für die Betriebe und Geschäfte in Nordrhein-Westfalen: Man werde prüfen, mit welchen hygienischen Auflagen Betriebe wieder in die Produktion gehen können, sagte er der "Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung" (NRZ).

Und: „Ich bin der Überzeugung, dass auch zahlreiche Geschäfte Ende des Monats wieder öffnen können, wenn sichergestellt ist, dass dort die gleichen Regeln eingehalten werden wie in Supermärkten", betonte der NRW-Minister für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration. Es sei mit großer Verantwortung verbunden, "dass wir einerseits Ansteckungsrisiken weiter minimieren, aber auch andererseits keine existentiellen Schäden verursachen durch Maßnahmen, die nicht zwingend notwendig sind".

19.54 Uhr: Erste Erntehelfer werden am Donnerstag eingeflogen

Inmitten der Corona-Krise werden am Donnerstag erste Erntehelfer nach Deutschland eingeflogen. Es kommen Arbeiter mit Sonderflügen der Lufthansa-Tochter Eurowings - bislang sind zwei Landungen am Flughafen Düsseldorf sowie eine am Flughafen Berlin-Schönefeld bestätigt. An den darauffolgenden Tagen werden auch Flüge in Karlsruhe erwartet. Wie viele Menschen in den Fliegern sitzen werden, wurde zunächst nicht bekannt. Die Helfer werden unter anderem dringend für die Spargelernte gebraucht.

Rumänien erlaubt Saisonarbeitern trotz der Corona-Krise die Ausreise mit dem Flugzeug. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich am vergangenen Donnerstag geeinigt, 80 000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland zu fliegen. Um beim Ernten und anderen dringenden Feldarbeiten zu helfen, können im April und Mai je 40 000 Menschen kommen.

Insgesamt seien schon etwa 20 000 Erntehelfer registriert, sagte am Mittwoch eine Pressesprecherin der Fluggesellschaft Eurowings in Köln. Sie kämen nicht nur aus Rumänien, sondern zum Beispiel auch aus Polen und Bulgarien.

19.12 Uhr: Weiterer Corona-Patient in Essen verstorben

Wie die Stadt Essen am Abend mitteilt, ist ein weiterer Infizierter verstorben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erlag der 85-jähriger Essener der Erkrankung.

„Der Patient hatte erhebliche Vorerkrankungen und wurde bereits stationär behandelt“, so die Stadt. Somit sind in Essen 21 Menschen an dem Coronavirus verstorben.

18.46 Uhr: Supermarkt-Neueröffnung in Dortmund sorgt für Chaos

Gerade erst hatte am Mittwoch der türkische Supermarkt in der Dortmunder Nordstadt eröffnet, da musste er schon wieder dicht machen. Nach der Eröffnung waren zahlreiche Menschen in das Geschäft geströmt, drängten sich dicht an dicht durch die Gänge. Polizei und Ordnungsamt lösten das Chaos auf. Nachdem die Corona-Auflagen erfüllt worden waren, durfte der Supermarkt wieder öffnen.

18.08 Uhr: Geplantes NRW-Pandemie-Gesetz soll entschärft werden

Das geplante Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen mit weitreichenden Befugnissen für die Landesregierung in der Corona-Krise könnte in wesentlichen Punkten entschärft werden. So werde der besonders strittige Passus zur Zwangsverpflichtung von Ärzten und Pflegern im Katastrophenfall wohl gestrichen, verlautete am Mittwoch aus Fraktionskreisen. Stattdessen könnte es ein Freiwilligenregister geben. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Diese Korrekturen hatte die Opposition gefordert. Die SPD hatte angekündigt, dem Gesetz nur zustimmen, wenn Zwangsverpflichtungen von medizinischem Personal gestrichen würden. Auch Rechtsexperten hatten bei diesem Punkt Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit geäußert.

Die Fraktionsspitzen von CDU, FDP, SPD und Grünen verhandelten seit Mittwochnachmittag über Korrekturen an dem Gesetz. Es soll am Donnerstag in einer Landtags-Sondersitzung verabschiedet werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) möchte eine möglichst einstimmige Verabschiedung im Landtag erreichen. Die AfD wurde nicht an den Verhandlungen beteiligt.

17.27 Uhr: NRW will Besuche in Altenheimen erlauben – Experte mit deutlichen Worten

Bewohner der nordrhein-westfälischen Pflegeheime sollen trotz Corona-Krise möglichst bald wieder Besuch empfangen dürfen. Er habe bei Wissenschaftlern der Hochschule für Gesundheit in Bochum Vorschläge für kurzfristige Lösungen in Auftrag gegeben, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Wie und wann das umgesetzt werden könne, sei aber noch offen.

„Das sind ja alles Menschen mit einer ohnehin noch sehr verkürzten Lebenserwartung“, sagte Laumann zur Situation in den Pflegeheimen. „Wir müssen alles daran setzen, dass diese Menschen ihre restliche Lebenszeit nicht in Isolation verbringen müssen.“ Die rigorosen Besuchssperren seien sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für ihre Angehörigen sehr belastend.

Bei Überlegungen zu Exit-Stragien aus corona-bedingten Einschränkungen bleibe die Situation hochbetagter vorerkrankter Menschen meist außen vor, kritisierte der Gesundheitsminister. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bezeichnete Exit-Strategien in diesem Bereich hingegen als „hochgefährlich“, da ein ausreichender Grundschutz in den Altenheimen und der ambulanten Pflege fehle. „Es wäre lebensgefährlich für Menschen der Hochrisikogruppe, hier falsche Erwartungen in der Bevölkerung zu wecken“, warnte Stiftungsvorstand Eugen Brysch in einer Mitteilung. „Das Erreichte wird aufs Spiel gesetzt.“ Nötig seien stattdessen mehr Personal, Geräte sowie Corona-Tests für alle Heimbewohner mit Grippe-Symptomen.

Gesundheitsminister lehnt Aufnahmestopp ab

Trotz der angespannten Situation lehnt Laumann einen Aufnahmestopp für Pflegeheime in NRW weiterhin ab. „Wir müssen die Heime für neue Fälle offen halten“, bekräftigte er. Für viele Menschen gebe es auf Grund ihrer schweren Erkrankungen - etwa infolge eines Schlaganfalls - gar keine Alternative zur stationären Pflege. „Auch Krankenhausbetten können nur frei werden, wenn man diese Menschen unterbringen kann.“

NRW gehe dabei bewusst andere Wege als Bayern oder Niedersachsen. Wegen des Todes mehrerer mit dem Coronavirus infizierter Pflegebedürftiger in Heimen hatten diese Bundesländer einen Aufnahmestopp verhängt. „Ich will das aber, wenn es eben geht, weiter nicht“, sagte Laumann.

Auch pauschale Ausgangsbeschränkung für ältere Menschen aufgrund der Coronavirus-Pandemie lehnt der 62-Jährige ab. „Das Lebensalter sagt nicht alles über den Gesundheitszustand eines Menschen aus“, stellte Laumann fest. Es gebe mit Sicherheit 70-Jährige, die in besserer Verfassung seien, das Virus zu überstehen als mancher 50-Jährige. „Eine Ausgangssperre vom Lebensalter abhängig zu machen, finde ich problematisch“, sagte Laumann. Auch für Ältere gelte das Recht auf Selbstbestimmung.

17.14 Uhr: Todeszahlen steigen, aber die Zahl der Genesenen

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW weiter auf nun 22 849 bestätigte Fälle gestiegen. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Mittwoch (Stand 16.00 Uhr). Am Dienstagnachmittag waren es 21 825 registrierte Infizierte. Die Todesfälle im Land nahmen von 363 auf 413 gemeldete Verstorbene zu. Die Zahl der Genesenen kletterte in Nordrhein-Westfalen binnen eines Tages von 8858 Personen auf aktuell 9875 bestätigte Fälle.

Die Verdopplung der Infektionszahlen - und damit die Dynamik der Corona-Krise - verlangsamt sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums. Stark betroffen waren die größte NRW-Stadt Köln, der Kreis Heinsberg sowie Aachen mit der Städteregion Aachen. Dem Ministerium zufolge basieren die Angaben auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen.

Aus dem Integrationsministerium hieß es auf Anfrage, in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes seien bis Mittwoch 47 Flüchtlinge positiv auf den Erreger getestet worden. Je einen Fall habe es in Kerpen und Schleiden gegeben, 45 Infizierte in Euskirchen. Die Betroffenen seien isoliert worden. Grundsätzlich seien in den Einrichtungen Quarantäne-Bereiche und umfassende hygienische Schutzmaßnahmen vorgesehen. Aus den Flüchtlingsheimen der Kommunen war kürzlich ein Fall in Mettmann gemeldet worden.

16.02 Uhr: Tempo-Sünder sollen es diesen Car-Freitag schwer haben

Für die Tuning- und Raser-Szene ist der Karfreitag jeher ein besonderer Feiertag: Bei Rennen gefährden die Fahrer das eigene und das Leben anderer. Durch den ausbleibenden Ferienverkehr und das geringe Verkaufskommen sind die Straßen in NRW wenig befahren – eine Spielwiese für alle Tempo-Sünder. Die Polizei Duisburg will gewohnt hart durchgreifen: Am Karfreitag und dem kompletten Osterwochenende werden vor allem „im Bereich der Hamborner L1 (Duisburger- und Weseler Straße) Kontrollen“ durchführt.

Einige Kfz-Mechaniker stehen den Beamten bei, um verbotene Tuning-Maßnahmen direkt auffliegen zu lassen. Bei Verstößen drohen Anzeigen, Bußgelder und Fahrverbote.

„In Zeiten von Corona und des nach wie vor geltenden Kontaktverbots werden die Ordnungshüter auch ein Auge darauf haben, dass Fahrzeuge nur mit maximal zwei Personen besetzt sind. Verstöße wird die Polizei konsequent verfolgen“, teilt die Polizei Duisburg mit.

2019 kontrollierte die Duisburger Polizei an Karfreitag insgesamt etwa 1300 Fahrzeuge, stoppte 166 Raser und stellte drei unzulässig getunte Autos sicher.

15.31 Uhr: NRW bestellt 29 Millionen Schutzmasken bei Bielefelder Firma

Nordrhein-Westfalen lässt in der Corona-Krise Schutzmasken von einem Bielefelder Unternehmen produzieren. Der Automobilzulieferer DFA habe den Auftrag über rund 29 Millionen Masken erhalten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Täglich würden 320 000 Stück für NRW gefertigt. Das Land bezahle für den Auftrag rund 17 Millionen Euro. Die Masken sollen vorrangig an Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für behinderte Menschen verteilt werden.

Die Firma DFA beliefert normalerweise VW, Daimler, BMW oder Audi mit Produkten die zur Schalldämmung in den Autos eingesetzt werden. Wegen Auftragsmangels hat sie ihre Produktion im vergangenen Monat auf Atemschutzmasken umgestellt. Aktuell heißt es auf der Homepage des Unternehmens: Durch Großaufträge der öffentlichen Hand sei „ein Großteil unserer Produktionskapazität quasi ausverkauft“. Laumann zufolge strebt DFA eine Wochenkapazität von 3,5 Millionen Masken an. Voraussichtlich bis Ende Mai würden die Schutzmasken in Einzelteilen geliefert. Anhand einer beiliegenden Anleitung ließen sie sich jedoch im Handumdrehen zusammensetzen.

Die Masken aus Bielefeld seien aber nur ein „Tropfen auf dem heißen Stein“ sagte Laumann. Das Land sei dabei, weitere Unternehmen für die Maskenproduktion zu finden. NRW wolle einen „erheblichen Anteil der Produktion von Schutzkleidung“ im eigenen Land fertigen. Denn auf den internationalen Märkten gebe es in vielen Bereichen „Wild West“-Methoden. NRW habe bereits 3,7 Millionen Schutzmasken landesweit ausgeteilt.

Zuvor war bekannt geworden, dass das Bundesland einem millionenschweren Betrug mit nicht existierenden Atemschutzmasken aufgesessen war. Zwei Vertriebsfirmen sollten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Traunstein rund zehn Millionen Masken für knapp 15 Millionen Euro an NRW liefern. Einen Großteil des schon gezahlten Geldes hat NRW zurückbekommen.

15.01 Uhr: Verdoppelung der Corona-Infektionen NRW verlangsamt sich weiter

Die für die Berechnung der Dynamik der Corona-Krise wichtige Verdoppelung der Infektionszahlen verlangsamt sich in Nordrhein-Westfalen weiter. Sie liege jetzt bei zwölf Tagen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Sollte diese Dynamik so bleiben, gäbe es in NRW aber am Ende dieses Monats 164 000 Corona-Infizierte. Ziel sei es, auf einen Verdoppelungszeitraum von 16 Tagen zu kommen. Dann wären es rund 97 000 Infizierte. Anfang April hatte Laumann gesagt, dass er auf einen Verdoppelungszeitraum von 12 bis 15 Tagen hoffe.

Die Landesregierung befürchtet bei zu hohen Infektionszahlen eine Überlastung des Gesundheitssystems. Das „Nadelöhr“ seien die Beatmungsgeräte, sagte Laumann. Schätzungen zufolge brauchten etwa 2,5 Prozent der Corona-Infizierten Beatmung - bei 164 000 Infizierten wären das bereits 4100 Beatmungspatienten. Die Krankenhäuser bauten die Zahl der Beatmungsplätze aber weiter aus, so Laumann. Gab es Mitte März noch rund 4200, seien es derzeit schon knapp 5000.

Derzeit liegen nach Angaben Laumanns in den NRW-Krankenhäusern rund 680 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Von ihnen müssten 547 beatmet werden.

14.10 Uhr: Laumann: Todesrate in Deutschland die geringste in Europa

Die Todesrate in Deutschland sei europaweit mit weitem Abstand die geringste, sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann. Sie liege bei 1,8 Prozent der bestätigten Fälle. Schon in den Niederlanden liege diese bei knapp unter zehn Prozent.

13.25 Uhr: Pflegeheim-Bewohner sollen bald Besuch empfangen dürfen

Pflegeheim-Bewohner in NRW sollen bald wieder Besuch empfangen dürfen. Er habe bei mehreren Wissenschaftlern Praxisvorschläge in Auftrag gegeben, wie das Leben in den Heimen trotz Virus aufrechterhalten werden könne, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf.

12.30 Uhr: Flughafen Düsseldorf nur 5 Prozent Verkehrsaufkommen

Wegen der Corona-Pandemie hat der Flughafen Düsseldorf nur fünf Prozent des üblichen Verkehrsaufkommens. In 70 Kilometer entfernten Weeze gibt es vorerst keine regulären Flüge. An den Airports herrscht Leere.

11.55 Uhr: NRW-Abiturprüfungen ab 12. Mai

Die wegen der Corona-Krise verschobenen schriftlichen Abiturprüfungen in NRW können nach derzeitiger Einschätzung des Schulministeriums vom 12. Mai an starten. Das sagte Schulstaatssekretär Matthias Richter am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. Auch in den anderen Bundesländern könnten die schriftlichen Abiprüfungen vermutlich abgehalten werden. Für NRW gehe er davon aus, dass die Prüfungen unter der Beachtung des Infektionsschutzes durchgeführt werden könnten.

11.03 Uhr: Laschet-Ausraster im ZDF mit Dunya Hayali

Am Mittwochmorgen war Ministerpräsident Laschet per Videoschalte in das ARD-Morgenmagazin zugeschaltet. Dort interviewte ihn Moderatorin Dunja Hayali. Hayali sagte, sie habe den Eindruck, Bayern gebe in der Corona-Krise den Takt vor, Bund und Länder würden nur folgen. Angesprochen auf seine, im Vergleich zu Söder schwachen Umfragewerte, wurde Laschet pampig: „Ich weiß nicht, ob das Ihr Ernst ist, Frau Hayali, das Sie angesichts dieses Themas Umfragewerte messen. Ich kümmere mich darum, dass wir gut durch diese Krise kommen.“

Und weiter: „Das mag ein journalistisches Geschäft sein, über Umfragen zu spekulieren. Wissen Sie, wenn Sie abends ins Bett gehen und an Corona denken und morgens aufstehen und schon wieder an Corona denken, da finde ich solche Fragen absurd!“

Armin Laschet verteidigt seine Krisenpolitik

Laschet verteidigte seine Krisenpolitik noch weiter: Er sei einer der ersten gewesen, der ein Szenario für die Rückkopplung der Maßnahmen gefordert habe. Der Ministerpräsident weiter: „Ich vermag nicht zu erkennen, wo Sie hier besondere Probleme in NRW sehen.“

10.40 Uhr: Zahl der Toten in NRW steigt auf 408

Das NRW-Gesundheitsministerium hat neue Zahlen zu den bestätigten Corona-Infektionen veröffentlicht. Demnach wurden 22.669 Menschen positiv getestet. 408 sind durch das Coronavirus gestorben. 9.636 vormals Infizierte gelten als genesen.

09.40 Uhr: Laschet kontert Söder! „Sehe keine Maskenpflicht für Deutschland“

Ministerpräsident Laschet kontert seinen bayrischen Kollegen Markus Söder (CSU) in der Causa Maskenpflicht. Laschet im ZDF: „Eine Maskenpflicht für ganz Deutschland sehe ich derzeit nicht.“ Söder hatte sich für eine schrittweise Lockerung der öffentlichen Beschränkungen unter strengen Auflagen ausgesprochen und eine Maskenpflicht als „sehr wahrscheinlich“ bezeichnet.

Laschet betont dagegen, er setze bei einer Entscheidung über Maßnahmen wie Abstandsregeln und Hygienevorkehrungen auf das Ergebnis einer Studie im besonders stark betroffenen Kreis Heinsberg.

08.50 Uhr: Waldbauernverband warnt

Der Waldbauernverband NRW mahnt, beim Osterspaziergang im Wald „auf Abstand“ zu bleiben – auch mit Blick auf Bäume: Spaziergänger sollen auf Anpflanzungen Rücksicht nehmen und diese nicht betreten. Der Verband weiter: „Trockene Bäume und trockene Äste können unvermittelt herabfallen. Auch ist die Waldbrandgefahr jetzt besonders hoch. Rauchen und offenes Feuer müssen unterbleiben.“

07.55 Uhr: Laschet äußert sich über Verschiebung der Kommunalwahlen

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht eine Verschiebung der Kommunalwahlen in NRW wegen der Corona-Krise kritisch. Laschet zum „Kölner Stadt-Anzeiger“: „Wahlen sind in einer Demokratie mit die höchsten Güter, die verschiebt man nicht mal eben leichtfertig.“ Die Kommunalwahlen sind für den 13. September geplant.

Eine reine Briefwahl, wie zuletzt in Bayern, sei für NRW keine Option. Das Innenministerium dazu: „Nach dem derzeit geltenden Kommunalwahlgesetz ist eine reine Briefwahl - also ohne gleichzeitige Urnenwahl - nicht zulässig.“

06.45 Uhr: Horror-Zahlen aus NRW

NRW ist weiterhin eines der vom Coronavirus meist betroffenen Bundesländer. Bis Mittwochmorgen hat das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands fast 22.000 Infizierte und 363 Tote zu verzeichnen.

Dienstag, 7. April

22.52 Uhr: Neuss: Frau mit Coronavirus bringt gesundes Kind zur Welt

In Neuss hat eine mit dem Coronavirus infizierte Mutter ihr Kind zur Welt gebracht. Wie die "Rheinische Post" berichtet, verlief die Geburt erfolgreich. Für das Geburts-Team des Lukaskrankenhaus stellte die Geburt mit einer an Coronavirus erkrankten Mutter eine Premiere dar.

22.43 Uhr: Anwohner melden Corona-Verstoß auf Sportplatz – Polizei entdeckt weiteres Geheimnis

In Köln meldeten Anwohner einen klaren Verstoß gegen Corona-Auflagen auf einem Sportplatz. Als die Polizei anrückte, machten die Beamten noch eine weitere erschreckende Entdeckung (hier alle Einzelheiten).

20.49 Uhr: Laschet stellt Öffnungen kleinerer Läden in Aussicht

Nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet könnten in der Corona-Krise bei einer stufenweisen Rückkehr zur Normalität möglicherweise zunächst kleinere Läden wieder öffnen. „In den Bäckereien wird zum Beispiel der Mindestabstand zwischen den Kunden nach meiner Wahrnehmung fast überall eingehalten“, sagte der CDU-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch). „Deswegen könnte eine Option sein, zunächst die kleinen Läden, in denen sich nicht viele Menschen gleichzeitig aufhalten, wieder zu öffnen.“

Bei der Wiederöffnung der Gastronomie könnte es ebenfalls ein Kriterium sein, „wie gut der Schutz der Gäste und Mitarbeiter vor Ansteckung gewährleistet werden kann“. Damit sich das neuartige Coronavirus nicht so schnell ausbreitet, wurde das öffentliche Leben in den vergangenen Wochen massiv eingeschränkt.

19.32 Uhr: Zwei weitere Todesfälle in Essen

Wie die Stadt mitteilte, gab es am Dienstag in Essen zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung. Eine 87-jährige Essenerin ist verstarb im Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen. Ein 56-Jähriger Essener verstarb im Universitätsklinikum. Insgesamt 19 Essenerinnen und Essener sind in Verbindung mit einer Infizierung an dem Coronavirus bislang verstorben.

18.49 Uhr: Zahl der Toten in NRW steigt auf 363

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW weiter auf nun 21 825 bestätigte Fälle gestiegen. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag - Stand 16.00 Uhr. Am Montagnachmittag seien es 20 814 Infizierte gewesen. Die Todesfälle im Land nahmen von 297 auf 363 gemeldete Verstorbene zu. Erstmals bezifferte das Ministerium auch die Gesamtzahl der Genesenen - das waren 8858 Personen in Nordrhein-Westfalen.

17.20 Uhr: Land NRW um 15 Millionen Euro betrogen

Das Land NRW ist beim Versuch, 10 Millionen Atemschutz-Masken zu kaufen, um knapp 15 Millionen Euro betrogen worden. Hier alle Einzelheiten!

16.11 Uhr: Kirschblüten-Andrang! Bonn sperrt Altstadtstraßen

Weil trotz der Corona-Regeln zu viele Menschen die berühmte Kirschblüte in Bonn bewundert haben, sperrt die Stadt von diesem Mittwoch an Straßen in der Altstadt. „Leider hat sich seit Beginn der Kirschblüte Ende vergangener Woche gezeigt, dass die Anziehungskraft dieses Naturschauspiels größer ist als die Bereitschaft, das Kontaktverbot zu befolgen und Abstand zu halten“, sagte der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) laut Mitteilung vom Dienstag. Er habe gehofft, dass Appelle „bei den Menschen ankommen“.

An acht Stellen sollen laut Mitteilung am Mittwochvormittag Absperrbaken aufgestellt werden. Die Stadt werde den Zugang kontrollieren.

15.15 Uhr: Loveparade-Verfahren eingestellt?

Das Landgericht Duisburg hat wegen der Corona-Krise die Einstellung des Loveparade-Strafprozesses vorgeschlagen. Damit würde der Prozess ohne Urteil beendet. Die Verfahrensbeteiligten sollen bis zum 20. April Stellung nehmen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie sei nicht absehbar, wann und wie die derzeit unterbrochene Verhandlung fortgesetzt werden könne, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden. Angeklagt sind drei Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Die Hauptverhandlung hatte im Dezember 2017 begonnen. Zuletzt wurde am 4. März 2020 verhandelt. Es war der 183. Verhandlungstag. Erst vergangene Woche hatte das Gericht wegen der Corona-Krise eine Unterbrechung unbestimmter Dauer mitgeteilt.

Im Fall einer Einstellung will die Kammer ihre Erkenntnisse zu den Geschehnissen um die Loveparade 2010 in einem schriftlichen Beschluss zusammenfassen und dessen Inhalt im Rahmen einer zeitlich begrenzten Hauptverhandlung vortragen. Der nächste Sitzungstermin ist auf den 21. April 2020 bestimmt. Ob er stattfinden kann, ist wegen der Pandemie noch unklar.

14.30 Uhr: Ministerpräsident Laschet: „Maßnahmen wirken!“

NRW-Ministerpräsident Laschet hat auf einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken würden. Eine Entwarnung gebe es jedoch nicht. Für die NRW-Landesregierung gebe es in diesem Jahr „keine Osterpause“, sagte Laschet. Das Kabinett tage auch über die Ostertage regelmäßig weiter. „Wir brauchen einen Fahrplan in eine wachsame, verantwortungsvolle Normalität. Wenn wir zurückkehren in das normale öffentliche Leben, wird das nicht so sein wir vorher.“ Und weiter: „Wir werden weiterhin Schutzmaßnahmen in Abstufungen brauchen.“ Noch aber „sind wir in der Phase der Eindämmung“ des Coronavirus, sagte Laschet.

„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, an den Maßnahmen wie etwa dem Kontakverbot festzuhalten. Wir müssen durchhalten, mindestens bis zum Ostersonntag. Danach hoffe die Landesregierung laut Laschet, dass erste Daten zur Corona-Verbreitung aus der Studie in Heinsberg vorliegen, um einen langsamen und kontrollierten Ausstieg aus den Maßnahmen in die Wege leiten zu können.

„Unser Fokus ist darauf gerichtet, nicht noch weitere Bereiche zu schließen.“ Ein weiterer Shutdown sei nicht das Ziel, sagte der Ministerpräsident. Entschieden werden solle jedoch „im gemeinsamen Konsenz mit allen Bundesländern“, erklärte Laschet. Ein Zeitplan zum Ausstieg soll ab dem Dienstag nach Ostern zusammen mit dem Bund und den Bundesländern gemeinsam besprochen werden.

13.50 Uhr: Virologe will im Kreis Heinsberg weiter forschen

Virologe Hendrik Streeck, Leiter der Corona-Studie im Kreis Heinsberg, will seine Forschung in der Region auch auf die Zeit von möglichen Lockerungen im öffentlichen Leben ausweiten. „Wir werden auch wahrscheinlich im Nachgang versuchen, dass wir zum Beispiel alle paar Wochen in Gangelt wieder testen dürfen“, sagte Streeck. Ein Ziel ist es, aufzuklären, wie viele Menschen sich unbemerkt infizieren.

13.10 Uhr: Stadt Sprockhövel hat Ärger mit Umweltministerium

Die Stadt Sprockhövel hat sich Ärger mit dem NRW-Umweltministerium eingehandelt. Da die örtlichen Recyclinghöfe wegen Corona bis Ende der vergangenen Woche geschlossen waren, hatte die Stadt Osterfeuer ausnahmsweise erlaubt, die aus Gartenabfällen bestückt sind. „Gartenabfälle zu verbrennen, ist verboten“ rügte daraufhin das Ministerium. Osterfeuer sind in diesem Jahr in NRW zudem generell untersagt - wegen Corona.

12.25 Uhr: Kölner Band gibt Autokino-Konzert

Die Kölner Band Brings tritt am 17. und 18. April im Autokino in Porz auf. Die Konzerte seien als „Signal der Lebensfreude in diesen Zeiten schwerer Prüfungen“ gedacht, teilte die Band am Dienstag mit. Das Autokino lasse 250 Fahrzeuge mit je zwei Erwachsenen und einem Kind bis 14 Jahren zu. Die Band werde live spielen, das Konzert auf die Leinwand übertragen. Über eine hauseigene Frequenz werde der Ton in die Autos gesendet. Oberbürgermeisterin Henriette Reker: „Nachdem das Autokino wieder eröffnen darf, ist das Eröffnungs-Kinokonzert eine Streicheleinheit für die kölsche Seele.“

11.33 Uhr: Bochumer Fiege-Brauerei führt Kurzarbeit ein

Die Bochumer Privatbrauerei Moritz Fiege führt Kurzarbeit ein. Die Komplett-Schließung gastronomischer Betriebe habe das Fassbiergeschäft der Brauerei zum Erliegen gebracht, heißt es. Das Bierbrauen und die Abfüllung von Flaschenbier seien nicht beeinträchtigt, die Biere seien weiter problemlos im Handel erhältlich, so heißt es weiter.

11.00 Uhr: Polizei im Hochsauerland schenkt Krisenstab 3.500 Schutzmasken

Die Polizei im Hochsauerland schenkt dem Krisenstab 3.500 Schutzmasken aus ihren Beständen. Von dort erfolgt eine Unterverteilung auf Krankenhäuser, Pflegeheime, den Rettungsdienst und anderer Institutionen, die einen dringenden Bedarf haben. Damit soll der Engpass im Hochsauerland gemildert werden.

10.40 Uhr: NRW-SPD fordert Korrektur an Pandemie-Gesetz

Die SPD-Opposition fordert weitgehende Korrekturen am geplanten Pandemie-Gesetz der schwarz-gelben Landesregierung. Die „Zwangsrekrutierung“ von medizinischem Personal müsse aus dem Gesetzentwurf herausgestrichen werden, sagte Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag dem WDR. Dagegen müssten in das Gesetz Befristungen der Maßnahmen sowie Kontrollrechte des Parlaments aufgenommen werden.

10.00 Uhr: Düsseldorfer Ostergottesdienste sollen stattfinden

Trotz der Corona-Krise sollen Gläubige in einem Düsseldorfer Autokino Ostergottesdienste besuchen können. Geplant sei ein ökumenischer Gottesdienst an Karfreitag, ein katholischer am Ostersonntag und ein evangelischer an Ostermontag, sagte ein Sprecher des Veranstalters der Deutschen Presse-Agentur. Beginnen sollen die Live-Gottesdienste jeweils um 11 Uhr. Bis zu 500 Fahrzeuge haben Platz.

09.00 Uhr: Laschet kündigt Gespräche über Bundesliga-Fortsetzung an

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (59) hat Gespräche über die Fortsetzung der Bundesliga-Saison mit Geisterspielen in der kommenden Woche angekündigt. „Die Liga hat ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte“, sagte Laschet im RTL-Interview und kündigte an, dass man diese Frage in der „nächsten Woche“ erörtern werde. „Wir brauchen einen Konsens“, sagte Laschet, „die Bundesliga wird vielleicht absehbar wieder spielen. Aber klar ist: ohne Zuschauer!“

07.45 Uhr: Junge Frau fürchtet um das Leben ihres Vaters und ist wütend – „Wie kann es sein, dass...“

Kristina (28) ist in Sorge. Die junge Frau aus NRW sorgt sich um ihren Vater. Sie und ihre Geschwister sind zuhause, sie sind Studenten, haben moderne Berufe gelernt, die aus dem Home Office erledigt werden können. „Der einzige, der aktuell rausgeht und sich tagtäglich dem hohen Infektionsrisiko aussetzen muss: Mein an Asthma leidender Vater", erzählt sie. >> HIER GEHT ES ZUR GANZEN GESCHICHTE!

06.30 Uhr: Polizei warnt jetzt vor DIESER Gefahr im Internet

Auch während der Corona-Krise versuchen sich Betrüger durch kriminelle Machenschaften zu bereichern. Neben Fake News warnte die Polizei NRW daher zuletzt mehrfach vor dem so genannten Enkel-Trick. Hierbei versuchen Betrüger, die Angst vor dem Coronavirus auszunutzen, um am Telefon an das Geld älterer Menschen zu kommen. >> VOR DIESER GEFAHR WARNT DIE POLIZEI!

