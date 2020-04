Coronavirus in NRW: Laschet pfeift Schulministerium zurück! ++ „Wollen alles tun, dass...“

Corona in NRW – das Virus grassiert massiv weiter

1.200 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Mehr als 32.000 Personen sind infiziert

Kontaktverbot, Maskenpflicht, Bars und Restaurants geschlossen: Das Coronavirus bestimmt das Leben aller Menschen, auch in NRW.

Neue Entwicklungen, Entscheidungen über Lockerungen und Einzelschicksale sind an der Tagesordnung. Das Coronavirus in NRW

Coronavirus in NRW: Alle neuen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

In unserem Newsblog zu Corona in NRW bringen wir dich stets auf den neuesten Stand.

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

Donnerstag, 30. April

21.45 Uhr: Laschet: Müssen über Folgen für Wirtschaft diskutieren

Ministerpräsident Laschet hat erneut dafür geworben, die wirtschaftlichen Folgeschäden verstärkt zu diskutieren. Die Rezession sei „ein sehr, sehr hoher Preis, über den wir in den letzten Wochen viel zu wenig gesprochen haben“, sagte er am Donnerstagabend im ZDF. Man müsse bedenken, dass zum Beispiel auch Kurzarbeit gesundheitliche Schäden beim Menschen verursachen könne. „Wir wollen alles tun, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt“, sagte Laschet. Aber man müsse auch sehen, wie man Menschen wieder in Arbeit bringe. „Das ist das, was wir beim nächsten Mal intensiver erörtern werden.“

20.15 Uhr: Leverkusen hebt Bollerwagen-Verbot auf

Die Stadt Leverkusen hat ein geplantes Bollerwagen- und Alkoholverbot für das Mai-Wochenende wieder aufgehoben. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag einem Eilrechtsantrag zur Aufhebung der entsprechenden Allgemeinverfügung in weiten Teilen stattgegeben, wie die Stadt mitteilte. Demnach sei es nun wieder erlaubt, öffentlich Alkohol zu trinken, Bollerwagen zu ziehen und Musikanlagen zu nutzen.

19.00 Uhr: Doch keine Grundschulöffnung in NRW ab 11. Mai?

Laschet hat die Pläne des Schulministeriums relativiert, am 11. Mai die Grundschulen für alle Schüler in einem rollierenden System wieder zu eröffnen. Eine entsprechende Mail an die Schulen werde „korrigiert“, sagte Laschet. Am 6. Mai werde alles weitere mit Bund und Ländern besprochen.

18.35 Uhr: Zeitpunkt der Spielplatz-Öffnung unklar

Noch sei nicht entschieden, wann Spielplätze wieder öffnen. „Das werde ich am Freitag diskutieren“, so Laschet. Und fügt hinzu: „Es ist gelungen, die Dynamik der Ausbreitung zu brechen.“ Die wöchentlichen Infektionszahlen seien innerhalb weniger Wochen drastisch zurückgegangen. Jetzt gehe es darum, nach vorne zu schauen und dafür zu sorgen, dass die Hygieneregeln weiter eingehalten würden. Wenn das gelinge, könnten weitere Lockerungsmaßnahmen ins Auge gefasst werden, sagte Laschet.

18.22 Uhr: Laschet: NRW kann Corona-Infektionsketten nachverfolgen

Die Gesundheitsämter in NRW sind laut Laschet in der Lage, Kontaktketten bei Infizierungen nachzuverfolgen. Die 54 Ämter seien ausgebaut worden, das Land habe zudem zusätzliches Personal angeboten, so Laschet. „Die konsequente Kontaktverfolgung ist wichtig, wenn die Corona-Pandemie erfolgreich bekämpft werden und weitere Lebensbereiche geöffnet werden sollen.“

18.15 Uhr: Ministerpräsident Laschet kündigt Kita-Entscheidung am 6. Mai an

In einem Statement kündigt Ministerpräsident Armin Laschet für den 6. Mai eine Entscheidung bezüglich der Wiederöffnung der Kitas an. Dann treffen sich erneut Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Länder. Laschet am Donnerstag in Düsseldorf: „Dass die Spielplätze öffnen, freut mich. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Der große Teil bezieht sich auf die Wiederöffnung von Kindertagesstätten.“ Vor allem der Aspekt der Kindeswohlgefährdung beschäftige Laschet. „Für diese Kinder müssen wir eine Lösung finden.“

17.30 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof verliert Klage gegen Corona-Auflagen

Galeria Karstadt Kaufhof aus Essen hat seine Klage gegen die Corona-Auflagen verloren. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied am Donnerstag, dass die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter rechtens sei.

16.45 Uhr: 841 Infizierte in Duisburg

In Duisburg haben sich insgesamt 841 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 21 Menschen verstorben. 615 sind wieder genesen, aktuell gibt es also noch 205 Infizierte. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt.

16.15 Uhr: Gesetz verabschiedet! Schüler bleiben nicht sitzen

Der Landtag hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem keine Nachteile für Schüler und Studenten in NRW zu erwarten sind. So soll wegen der Corona-Krise niemand sitzen bleiben. Prüftermine für Schüler und Lehramts-Anwärter können verschoben werden. Laut Schulministerin Gebauer sollen im laufenden Schuljahr alle in die nächsthöhere Klasse versetzt werden.

15.50 Uhr: Grundschüler sollen ab Mai zur Schule

Paukenschlag für alle Grundschüler! Schon im Mai sollen alle vier Grundschuljahrgänge zurück in die Schule. Das hat das Schulministerium am Donnerstag bekanntgegeben: „Ab dem 11. Mai 2020 sollen in einem tageweise rollierenden System die Kinder aller Jahrgangsstufen wieder in ihre Schulen gehen können.“

Am 7. und 8. Mai 2020 soll zunächst nur Unterricht für die 4. Klassen stattfinden. Dies gelte für die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen. Geplant sei, dass ab dem 11. Mai ein Jahrgang pro Werktag in die Schule gehe, nach einem festen Plan bis zu den Sommerferien. Es solle so viel Unterricht und Betreuung stattfinden wie möglich. Die Notbetreuung soll fortgesetzt werden.

14.30 Uhr: Zahl der Toten steigt auf über 1200

In Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der bestätigten Infektionen um 258 neue Fälle auf insgesamt 32 672 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Zudem wurden am Donnerstag 19 weitere Todesfälle bekannt. Somit erhöhte sich die Zahl der Toten, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 1219, teilte das NRW-Gesundheitsministerium.

Die aktuelle Reproduktionszahl für NRW betrug am Donnerstag 0,8. Das bedeutet, dass zehn infizierte Menschen im Durchschnitt acht weitere mit dem Virus anstecken. Die Reproduktionszahl, die das Robert Koch-Institut (RKI) berechnet, ist allerdings nur ein Schätzwert. 772 weitere Menschen haben ihre Genesung bis Donnerstag gemeldet. Die Infektion mit dem Virus haben bislang 24 327 Menschen überstanden.

Das Coronavirus hat NRW weiter fest im Griff. Die Zahl der Toten steigt über 1200. (Symbolbild) Foto: imago images / Future Image

13.00 Uhr: Dreister Diebstahl an Wuppertaler Tafel

Der Wuppertaler Tafel sind 8800 gespendete Atemmasken gestohlen worden. Der Gesichtsschutz sollte vor dem Eingang ausgegeben werden, damit auch Besucher ohne Maske die Räume geschützt betreten und Lebensmittel mitnehmen könnten, berichtete ein Mitarbeiter am Donnerstag. Einbruchspuren hinterließen die Unbekannten bei ihrer Tat nicht. Die Tafel hat eine Belohnung von 1000 Euro für die Wiederbeschaffung ausgesetzt und bei der Polizei Anzeige erstattet.

12.33 Uhr: Schüler aus NRW reichen Klage gegen Schulöffnung ein

Zwei Schüler aus NRW haben eine Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht.

In den beiden Eilanträgen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster argumentieren beide Schüler, es liege eine Ungleichbehandlung vor, wenn nur die Viertklässler zurück in die Schulen geholt würden, sagte eine OVG-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Ein Eilantrag sei von einem Jungen aus Arnsberg, der zweite von einer Schülerin aus Gladbeck eingereicht worden - beide am Mittwoch. Mit einer Entscheidung sei nicht in dieser Woche zu rechnen.

12.00 Uhr: FDP fordert Öffnung der Spielplätze – Kita-Start konkretisiert

Die FDP im Düsseldorfer Landtag dringt auf längerfristige Perspektiven für eine Normalisierung des öffentlichen Lebens in Zeiten der Corona-Pandemie. Der Fraktionschef der Liberalen, Christof Rasche, forderte am Donnerstag die sofortige Öffnung von Spielplätzen sowie ab dem 4. Mai die Öffnung von Sportanlagen unter freiem Himmel. Zudem sollten sich „bald“ wieder bis zu fünf Menschen gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten können.

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen werden nach Überzeugung von Familienminister Joachim Stamp (FDP) trotz der Corona-Krise nicht über Jahre in der Notbetreuung bleiben müssen. Die Landesregierung sei dabei, einen neuen Regelbetrieb zu organisieren, erklärte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Noch vor den Sommerferien sollten alle Kinder wieder in frühkindliche Angebote eingebunden werden.

11.00 Uhr: Mann hustet Bahnmitarbeiterin und Reisende an

Mutmaßlich um einer Fahrpreisnacherhebung zu entgehen, könnte gestern Mittag (29. April) ein 40-jähriger Mann aus Bochum behauptet haben, dass er mit dem Coronavirus infiziert sei. Bei seiner Fahrausweiskontrolle durch Bahnmitarbeiter soll der 40-Jährige seine Schutzmaske vom Gesicht gezogen und anschließend lautstark in Richtung der Bahnmitarbeiterin und einer weiteren Reisenden gehustet haben. Die Bundespolizei nahm den Mann im Dortmunder Hauptbahnhof in Gewahrsam.

Nach Rücksprache mit den Behörden in Bochum, bestätigte sich ein Corona-Verdacht jedoch nicht.

10.00 Uhr: Schock-Zahlen der Agentur für Arbeit

Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im April um fast 11 Prozent auf mehr als 718.000 Personen angestiegen. Das ist ein Anstieg um 69.846 Menschen. Das war der stärkste Anstieg in einem Monat seit Februar 2005. Das teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Seit Anfang März meldeten außerdem fast 152 000 Betriebe im bevölkerungsreichsten Bundesland ihre Pläne an, möglicherweise mehr als 2,1 Millionen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. „Jetzt, Ende April, können wir zum ersten Mal konkrete Zahlen dokumentieren, wie sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-Pandemie am Arbeitsmarkt in NRW auswirken“, sagte Torsten Withake, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.

8.00 Uhr: NRW-Minister: „Was mir richtig leid tut, ...“

Große Beschlüsse sind nicht angekündigt, dennoch erwarten die Bürger von der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag (14.00 Uhr) Fortschritte aus der Corona-Krise. Auch in Nordrhein-Westfalen sind noch viele Fragen offen. Es wird erwartet, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag nach dem Gespräch der Bundeskanzlerin mit den 16 Länderchefs Antworten zum weiteren Weg in NRW gibt. In Kitas und Schulen stehen die Zeichen nach entsprechenden Empfehlungen der Familien- und der Kultusminister (KMK) auf schrittweise Öffnung.

Antworten könnte es bei der Bund-Länder-Konferenz auch auf die Frage geben, wie es mit Großveranstaltungen weitergeht. Wegen der Ansteckungsgefahr sind sie mindestens bis Ende August bundesweit untersagt. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Mittwoch im Landtag eingeräumt: „Was mir richtig leid tut, ist, dass ich überhaupt keine Idee habe, wie wir wieder Volksfeste machen können.“ Auch wie normale Gaststätten und Kneipen wieder eröffnet werden könnten, wisse er nicht. „Die Wahrheit ist, dass unser Land noch sehr lange mit dem Virus leben muss“, sagte Laumann. Es werde die Gesellschaft „weit bis ins nächste Jahr begleiten“.

6.40 Uhr: Studie zeigt klares Bild: Menschen in NRW gehen Lockerungen zu schnell

Jedem zweiten Deutschen geht die Lockerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu schnell. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 49 Prozent diese Meinung. Nur 15 Prozent sagten dagegen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens würden zu langsam zurückgenommen.

Gerade in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg, die nun mit einem Drei-Stufen-Plan Tourismus und Gastgewerbe wieder hochfahren wollen, geht den Bürgern eine zügige Lockerung zu schnell. In NRW sagen das 55 Prozent der Befragten. Ausgerechnet Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zählt dabei zu den Wortführern derjenigen, die sich für Lockerungen einsetzen.

6.20 Uhr: Friseure bereiten Wiedereröffnung vor

Die Friseurbetriebe in NRW dürfen nach der wochenlangen Schließung in der Corona-Krise ab Montag wieder öffnen - etliche Kunden werden trotzdem noch lange auf einen Termin warten müssen. „Viele Betriebe können viel weniger Kunden bedienen als sonst“, so der Geschäftsführer des Friseurverbandes NRW, Marc Ringel. Hintergrund sind die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen. In engen Salons etwa könne daher nur jeder zweite Bedienstuhl genutzt werden.

Entsprechend eines von der Berufsgenossenschaft des Friseurhandwerks erarbeiteten Arbeitsschutzstandards gilt in den Salons eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Kunden. Utensilien wie Kämme und Scheren müssen nach jedem Kunden gereinigt werden. Außerdem bleiben Augenbrauenzupfen, Gesichtskosmetik, Rasieren oder Bartpflege untersagt.

Mittwoch, 29. April

22.20 Uhr: Mehrere Versammlungen für 1. Mai in Köln angemeldet

Die Stadt Köln hat für den 1. Mai bislang 20 Versammlungsanmeldungen vorliegen, bei denen die Ausnahmegenehmigung geprüft wird. Die Polizei bereitet sich derweil auf einen größeren Einsatz für den 1. Mai vor. Für folgende Plätze und Standorte sind derzeit Versammlungen in Planung:

Domplatte, Roncalliplatz, Deutzer Werft, Heumarkt, Kapellenstraße, Weyertal, Kerpener Straße, Hans-Böckler-Platz, Gudrunstraße, Kalk Post, Ottoplatz sowie auf dem Berliner Platz in Leverkusen. Die Stadt rechnet mit weiteren Versammlungsanmeldungen.

19.44 Uhr: Rheinkirmes abgesagt – Schausteller hegen Plan

Eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen, die Rheinkirmes in Düsseldorf, ist nun auch offiziell abgesagt. Die Schausteller wollen nun auf eigene Faust eine alternative Veranstaltung stemmen. Oliver Wilmering, Vorsitzender des Düsseldorfer Schaustellerverbandes, sagte der dpa am Mittwoch: „Wir haben Stadt und Politik drei Konzepte vorgelegt, die auch sehr positiv aufgenommen wurden.“ Sie würden zurzeit ausgewertet. Mit Ergebnissen sei eventuell nächste Woche zu rechnen. Möglich wäre aus Sicht der Schausteller zum Beispiel ein umzäunter Rummel, bei dem man die Anzahl der Besucher regulieren könnte.

17.35 Uhr: NRW-Oberverwaltungsgericht bestätigt 800-Quadratmeter-Regel

Die Begrenzung der Verkaufsfläche für Warenhäuser, Technikmärkte und andere große Geschäfte in Nordrhein-Westfalen auf 800 Quadratmeter ist rechtens. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wies am Mittwoch den Antrag eines Kaufhausbetreibers aus Minden auf eine einstweilige Anordnung gegen die Coronaschutzverordnung des Landes ab. Die Verkaufsfläche sei ein Kriterium, „das eine unterschiedliche Behandlung einzelner Einzelhandelsbetriebe mit Blick auf ihre Relevanz für das weitere Infektionsgeschehen im Ansatz rechtfertigen könne“, teilte das Gericht mit.

In NRW dürfen Möbelhäuser oder Babymärkte ohne Begrenzung der Verkaufsfläche öffnen, Warenhäuser, Modehändler oder Technikmärkte aber nicht. Der Beschluss ist unanfechtbar.

15.59 Uhr: NRW-Gesundheitsminister mit erschreckender Prognose

Der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Bevölkerung auf einen bis ins kommende Jahr andauernden Kampf gegen das Coronavirus eingestimmt. „Die Wahrheit ist, dass unser Land noch sehr lange mit dem Virus leben muss“, sagte Laumann am Mittwoch im Landtag. Das Virus werde die Gesellschaft „weit bis ins nächste Jahr begleiten“, sagte er. „Wir werden die nächsten Wochen und Monate in unserem Land Schritt für Schritt versuchen, im Licht der Infektionszahlen wieder möglichst viel Normalität herzustellen“, sagte Laumann.

Am Donnerstag würden die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Öffnungen, etwa bei Spielplätzen, Museen und im Sport reden. „Was mir richtig leid tut, ist, dass ich überhaupt keine Idee habe, wie wir wieder Volksfeste machen können“, sagte Laumann.

14.50 Uhr: 254 Menschen an einem Tag infiziert

Innerhalb eines Tages haben sich 254 Menschen in Nordrhein-Westfalen neu mit dem Coronavirus infiziert. Somit erhöhte sich die Anzahl der bestätigten Infektionen seit dem ersten Fall in NRW auf 32.414 am Mittwoch, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Weitere 29 Menschen starben, so dass sich die Anzahl der Verstorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1200 in NRW erhöhte.

13.30 Uhr: Land stellt Drei-Stufen-Plan vor, um Restaurants und Hotels wieder zu eröffnen

Mit einem Drei-Stufen-Plan will NRW schrittweise die coronabedingten Einschränkungen für den Tourismus, die Gastronomie und die Hotellerie zurücknehmen. Eingeleitet werden soll die Öffnung mit touristischen Outdoor-Angeboten wie Zoos, Freizeitparks und Klettergärten, wie die Wirtschafts- und Tourismusminister der drei Länder am Mittwoch mitteilten.

In der zweiten Phase sollen Restaurants und mit eingeschränkter Nutzung Ferienwohnungen und Hotels folgen. Später solle dann der Übernachtungstourismus ohne Restriktionen wieder möglich sein. Dieses Konzept wollen die Länder in die Wirtschaftsministerkonferenz einbringen. „Zu welchem Datum die einzelnen Phasen beginnen, werden die Länder in Abstimmung mit dem Bund in Eigenverantwortung bestimmen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Bei allen Maßnahmen sei zu beachten, „dass der Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger Vorrang hat“. Deshalb sehe das Konzept die Einhaltung strikter Abstandsregelungen, Hygienevorgaben und Registrierungspflichten vor. Voraussetzung sei auch immer, dass die epidemiologische Lage sich weiter stabilisiere.

12.54 Uhr: NRW appelliert am Langen Wochenende nicht ins Nachbarland zu fahren

Vor dem langen Wochenende mit dem 1. Mai hat die NRW-Landesregierung gemeinsam mit den vier Grenzregionen zum Verzicht auf nicht notwendige Reisen in die Nachbarländer aufgerufen. Auch wenn es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen gebe, müsse man auf allen Seiten der Grenze umsichtig sein, sagte NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) am Mittwoch.

„Gemeinsam haben wir es geschafft, die Verbreitung des Virus in unserem grenzüberschreitenden Lebensraum zu verlangsamen. Je länger wir auf Shoppingtouren und Urlaub verzichten, umso schneller werden diese wieder möglich sein“, appellierte der Minister.

11.20 Uhr: Düsseldorfer Rheinkirmes abgesagt

Es war eigentlich schon fast klar, jetzt ist es aber offiziell: Die Rheinkirmes in Düsseldorf, die eigentlich vom 17. Juli bis 26. Juli hätte stattfinden sollen, wurde laut der Rheinischen Post abgesagt.

Allerdings arbeite man noch an alternativen Konzepten, verriet der Vorsitzende des Düsseldorfer Schaustellerverbandes. Doch die seien noch nicht spruchreif.

11.00 Uhr: Bundesregierung verlängert Reisewarnung

Nun ist es offiziell. Die Bundesregierung hat die reisewarnung bis zum 14. Juni verlängert. Bedeutet für Bürger in NRW: Die Pfingsferien sind betroffen. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte bereits am 17. März die Reisewarnung für alle touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen. Normalerweise gibt es solche Warnungen nur bei Gefahr für Leib und Leben. Beispielsweise für Reisen nach Syrien oder Afghanistan.

10.15 Uhr: 1200 Tote in NRW

Es sind nun 1200 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das sind 29 mehr Tote als noch am Vortag. Ingesamt gibt es über 32.000 Infizierte und mehr als 22.000 wieder gesunde Menschen in NRW.

9.30 Uhr: Maske schützt nicht vollständig

Ein Experte warnt nun davor, dass die Masken für Mund und Nase nicht unbedingt ausreichend vor einer Infektion schützen könnten. Professor Markus Kohlhaas aus Dortmund (NRW) ist Chefarzt einer Augenklinik und hat nun die Vermutung geäußert, dass auch über das Auge eine Infektion mit dem Virus möglich sei. Allerdings sei die Tränenflüssigkeit nicht ansteckend für andere Menschen, sagte er gegenüber dem Portal ruhr24.

9 Uhr: Lockdown-Maßnahmen werden nicht mehr so ernst genommen

Der Hausärzteverband Nordrhein warnt jetzt davor, dass das Risikobewusstsein in der Bevölkerung sinken könne. „Es scheint jetzt ein gesellschaftlicher Punkt erreicht zu sein, wo die Lockdown-Maßnahmen nicht mehr akzeptiert werden und eine gefährliche Sorglosigkeit Einzug hält“, sagte der Vorsitzende Oliver Funken der „Rheinischen Post“.

Unter anderem würde man das daran sehen, dass Patienten trotz Maskenpflicht nicht mehr mit Maske zur Sprechstunde kommen.

8.15 Uhr: Köln droht mit dieser Strafe bei Verletzung der Maskenpflicht

Ab dem heutigen Mittwoch wird in Köln hart durchgegriffen. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, soll bis zu 150 Euro Strafe zahlen müssen. Zunächst würde ermahnt werden, wer dann wieder erwischt wird, wird zur Kasse gebeten.

Die Landesregierung hatte keine pauschalen Strafen vorgesehen, sondern es den Kommunen selbst überlassen, wie hoch das Bußgeld bei Verletzung der Maskenpflicht ausfallen soll.

7.35 Uhr: Ab Mai sind Gottesdienste wieder erlaubt

Abstand zwischen den Betenden, kein Händeschütteln beim Friedensgruß: In den Kirchen in Nordrhein-Westfalen dürfen vom 1. Mai an wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden - unter strengen Corona-Schutzmaßnamen. „Wir wissen von vielen Gläubigen, dass sie sich sehr über die Wiedereinführung öffentlicher Gottesdienste freuen, weil sie besonders in dieser schweren Zeit Trost und Halt aus dem Glauben schöpfen“, sagte Thomas Klimmek, Sprecher des Kölner Erzbistums.

Die NRW-Landesregierung und Kirchenvertreter hatten sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, dass ab Mai unter Auflagen wieder Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung stattfinden dürfen. Verboten waren öffentliche Gottesdiensten in NRW aber nicht, vielmehr hatten Kirchen und Religionsgemeinschaften im Zuge der Corona-Krise selbst auf öffentliche Versammlungen verzichtet.

7.10 Uhr: Reisewarnung soll verlängert werden

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Das berichtete der „Spiegel“ am Mittwoch unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag. Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte „bis auf weiteres“, mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut „Spiegel“ an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.

Dem Bericht zufolge lässt das Papier aus dem Auswärtigen Amt allerdings offen, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in manchen Bundesländern schon Ende Juni beginnen. Wer allerdings über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese jetzt stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen.

In Deutschland galt die weltweite Reisewarnung für Touristen zunächst bis zum 3. Mai. Die Grenzen zu den Nachbarländern dürfen abgesehen vom Warenverkehr nur noch von Berufspendlern oder Menschen mit einem anderen dringenden Grund passiert werden.

6.30 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen aus NRW

Die Zahl der Neuinfektionen in NRW ist wieder gestiegen. Die Gesamtzahl hatte sich zuletzt in rund 57 Tagen verdoppelt, in NRW gab es vor wenigen Tagen noch eine Wert von 65 Tagen.

Insgesamt sind über 32.000 Menschen in NRW infiziert, über 22.000 wieder genesen und 1171 gestorben (Stand Mittwochmorgen).

+++ Corona hält die Welt in Atem – alle Entwicklungen in Deutschland und weltweit hier im Newsblog +++

Diese Geschäfte haben in NRW wieder geöffnet:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

Diese Läden haben in NRW weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden sind noch geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseur-Salons (Öffnung ab 4. Mai)

