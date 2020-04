Corona in NRW: Laschet plädiert für Exit-Plan ++ „Nichts wird, wie es war“ ++ Noch nie „so schwere Bewährungsprobe“

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

Die aktuellen Zahlen aus NRW: Mehr als 26.000 bestätigte Fälle, über 570 Todesfälle und 12.800 Genesene (Stand: Sonntag)

Alle weiteren Entwicklungen erfährst du in unserem Newsblog

Corona in NRW bestimmt das öffentliche und soziale Leben der Menschen. Aktuelle News, Entwicklungen und neue Fallzahlen – da kannst auch schonmal schnell die Übersicht verlieren. Damit du immer auf dem neuesten Stand bist über Corona in NRW, haben wir im News-Blog die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

______________________

Alles, was du zu Corona in NRW und Deutschland wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

______________________

Aktuelle News zu Corona in NRW im Blog

+++ Hier kannst du den News-Blog aktualisieren +++

Ostersonntag, 12. April

21.10 Uhr: NRW habe noch nie „so schwere Bewährungsprobe“ erlebt

Laschet hebt weiter hervor, noch nie seit seiner Gründung 1946 habe das Land „eine so schwere Bewährungsprobe“ erlebt. Es sei „eine Zeit mit großen Sorgen“ um liebe Menschen, um die eigene Gesundheit, um den Arbeitsplatz, um die wirtschaftliche Existenz. Ostern werde nicht wie üblich gefeiert, „damit wir so Leben retten“. Besonders schmerzlich sei es, dass Familien weiter auf Abstand bleiben müssten. „Das alles ist hart.“ Der Landeschef dankt ferner allen Bürgern, „dass Sie sich an die Regeln halten, dass Sie Abstand halten und zusammenhalten“. Seinen Dank spricht er auch jenen aus, die für andere einkauften und sich kümmerten. „Tun wir alles, damit viel von diesem Geist in der Zeit nach der Krise in unserem Land lebendig bleibt.“

Auch denen, die selbst an Ostern „hart und unermüdlich“ arbeiteten, dankt Laschet: „Den Ärztinnen und Ärzten, Pflegern und Schwestern, Rettungskräften, Polizistinnen und Polizisten, den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Supermärkten und den vielen anderen, die dafür sorgen, dass unser Leben, unser Alltag, so gut es geht weiterlaufen kann.“

20.45 Uhr: Laschet: „Nichts wird, wie es war“

Laschet will den Ausstiegsfahrplan aus den Corona-Einschränkungen! „Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt“, sagte Laschet in seiner Osteransprache. Angesichts der negativen Folgen der Corona-Krise nicht nur wirtschaftlicher Art sei er überzeugt, dass die Bereitschaft zum Verzicht „auch eine Aussicht auf Normalisierung“ brauche. In dieser schwierigen Lage versuchten Regierung und Opposition, Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden, fügt Laschet hinzu. „Klar ist: Nichts wird, wie es war.“ Aber mit mehr Wissen über das Virus, Verantwortung, Rücksichtnahme und Schutz „können wir in eine neue Phase unseres Miteinanders eintreten“. Dies gehe nicht mit einem großen Sprung, sondern mit „vielen kleinen, vorsichtigen Schritten“.

Laschet hat bereits eine Expertengruppe zu dem Thema einberufen. In einem 15-seitigen Papier des interdisziplinären Teams (Titel: „Weg in eine verantwortungsvolle Normalität“) heißt es, über Lockerungen könne erst nachgedacht werden, wenn klar sei, dass das Gesundheitssystem „absehbar nicht überfordert ist“. Es müssten die Voraussetzungen für ein besseres „Monitoring“ der Krise geschaffen sein. Dann aber könne die Rückkehr zur Normalität „schrittweise forciert werden“. Weiter sagt Laschet in seiner Osterrede: „Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben.“ „Wir werden diese Bewährungsprobe bestehen. Unser Land kann das. Am Ende gewinnt das Leben.“

18.25 Uhr: Historische Osteransprache! Laschet plädiert für Exit-Strategie

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich in einer historischen Osteransprache an die Menschen in Nordrhein-Westfalen gewandt. Die Corona-Krise werde auch in Zukunft jedem noch viel abverlangen. Gleichzeitig fordert er einen „Fahrplan“ für eine Normalisierung des öffentlichen Lebens. Es sei schmerzhaft, dass Kinder an diesem Osterfest ihre Großeltern nicht sehen dürfen. Aber dies sei der außergewöhnlichen Situation geschuldet: „Wir feiern Ostern, das Fest des Lebens, nicht – damit wir so Leben retten.“

Laschet bedankt sich an alle, die an Ostern hart für das Allgemeinwohl arbeiten müssen: „Der Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, ist richtig. Die Ausbreitung des Virus verlangsamt sich von Tag zu Tag.“ Trotz aller Erfolge seien die negativen Auswirkungen der Krise unübersehbar, so Laschet: „Ich denke an die Hunderttausenden, die leiden unter Kurzarbeit, unter schon eingetretener oder drohender Arbeitslosigkeit.“ Kollektiver Verzicht sei nur dann weiterhin möglich, wenn es auch eine „Aussicht auf Normalisierung“ gebe. Experten hätten Kriterien vorgelegt, „die uns den Weg zurück in eine verantwortungsvolle Normalität aufzeigen.“

Die komplette Osteransprache von Armin Laschet wird um 19.55 Uhr im WDR Fernsehen und WDR Radio ausgestrahlt.

Armin Laschet am Ostersonntag in seiner Ansprache an die NRW-Bevölkerung. Foto: WDR

17.20 Uhr: Drei weitere Todesfälle in Essen

In Essen gibt es drei weitere Coronavirus-Todesfälle. Das hat die Stadt mitgeteilt. In der Nacht zu Ostersonntag ist eine 90-Jährige im Marienhospital verstorben. Sie war Bewohnerin der Einrichtung St. Anna in Altendorf. Einen weiteren Todesfall gab es Sonntag auch im Universitätsklinikum Essen. Dort verstarb ein 76-Jähriger, der am Coronavirus erkrankt war und an schweren Vorerkrankungen litt.

Weiterhin starb am Sonntag ein 89-Jähriger mit multiplen Vorerkrankungen im Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen. In Essen sind insgesamt somit 25 Corona-Todesfälle zu verzeichnen.

17.00 Uhr: Bonner Virologe wehrt sich gegen Kritik an Studie

Der Virologe Hendrik Streeck arbeitet an einer Studie in dem vom Coronavirus besonders betroffenen Kreis Heinsberg. Nach der Veröffentlichung von Zwischenergebnissen hat es Kritik gehagelt. Jetzt wehrt sich der Wissenschaftler der Uniklinik Bonn!

Am Sonntag hat er dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Die Veröffentlichung ist keinesfalls leichtfertig erfolgt. Wir haben bis in die Nacht auf Donnerstag darüber diskutiert, ob wir jetzt erste Daten präsentieren sollen. Wir entschieden uns dazu aus ethischen Gründen, und weil wir uns verpflichtet fühlten, einen nach wissenschaftlichen Kriterien erhobenen validen Zwischenstand vor Publikation mitzuteilen.“ Das sei absolut üblich, zudem halte die Feldstudie alle Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Streeck weiter: „Wir übererfüllen sogar diese Empfehlungen.“

Laut dem vorgestellten Studien-Zwischenergebnis haben 15 Prozent der Bürger in der Gemeinde Gangelt eine Immunität gegen das Coronavirus ausgebildet. Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, liegt demnach (bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten) bei 0,37 Prozent. Die in Deutschland derzeit von der amerikanischen Johns-Hopkins-University berechnete entsprechende Rate liegt mit 1,98 Prozent um das Fünffache höher.

Der Virologe Hendrik Streeck am 9. April bei der Vorstellung der Studien-Zwischenergebnisse in Düsseldorf. Foto: imago images / Future Image

16.11 Uhr: Polizei lobt Oster-Ausflügler in Bochum

Dickes Lob für alle Oster-Ausflügler in Bochum seitens der Polizei! Bei knapp 300 Kontrollen am Karsamstag und Ostersonntag in Parks und Grünanlagen seien laut Polizei und Ordnungsbehörden nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Vor allem der Westpark und der Ümminger See waren gut besucht. Lediglich am Samstag wurde eine Gruppe aus sieben Personen angezeigt. Für jeden von ihnen könnte es bald 200 Euro Bußgeld drohen.

15.23 Uhr: Kreis Kleve: Von 422 Infizierten sind acht verstorben

Nach Angaben des Kreises Kleve sind bis heute bei 422 Menschen im Kreis Kleve das Coronavirus bestätigt worden. Von diesen sind 180 Personen genesen, 41 Personen sind noch im Krankenhaus und acht Personen verstorben.

14.52 Uhr: Immer mehr Infizierte im Kreis Olpe (Sauerland)

Das Coronavirus breitet sich auch im Kreis Olpe aus. Bei mittlerweile 400 Personen im Kreis (Stand Sonntag, 12. April) wurde das Coronavirus nachgewiesen.

14.28 Uhr: Erste Todesfälle in Hattingen

In Hattingen gibt es die ersten Corona-Todesfälle. Wie die Stadt am Ostersonntag meldet, starb der erste Corona-Patient im Stadtgebiet am Samstag im Evangelischen Krankenhaus.

13.48 Uhr: Böser Angriff auf Polizisten

In Lippstadt kam es in der Osternacht zu einem bösen Angriff auf Polizisten. Ein Mann hustete die Beamten an: "Ich habe Corona! Das habt ihr jetzt auch", schrie der 31-Jährige. Hier alle Einzelheiten!

12.34 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 569

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist auf 26 333 gestiegen. Das waren 682 Fälle mehr als am Karsamstag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Ostersonntag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Sonntag 569 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 35 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Sonntag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 12 832 Genesene im Land - 656 mehr als am Vormittag des Vortags.

In der größten NRW-Stadt Köln gab es 2002 bestätigte Infektionen, 44 Todesfälle und 1186 Genesene. Die Landeshauptstadt Düsseldorf meldete 760 Infizierte, 9 Tote und 362 Genesene. Der seit Beginn der Corona-Krise stark betroffene Kreis Heinsberg hat 1573 Infizierte, 51 Todesfälle und 1041 Genesene.

11.02 Uhr: Aufregung vor Kölner Kirche

Die Turmbläser der Agneskirche in Köln meinten es wohl nur gut, als sie in der Nacht zu Ostersonntag laustark die Auferstehung Jesu verkündeten. Die ansässige Pfarrgemeinde hatte den Menschen zuvor empfohlen, von den Fenstern der eigenen Wohnungen aus den Klängen zu lauschen. Bei dem schönen Wetter tummelten sich aber auch am späten Abend im belebten Agnesviertel noch viele Menschen, die sich das Schauspiel an der Kirche von Näherem anschauen wollten. Wie der "Express" berichtet, versammelten sich etwa 150 Personen von der Agneskirche. Die Polizei musste das Spektakel dann auflösen.

9.31 Uhr: Polizei Bochum warnt vor Gefahr

Die Polizei Bochum warnt in der Corona-Krise nun vor einer ganz bestimmten Gefahr. Worum es geht, erfährst du hier.

9.01 Uhr: Polizei mit dringendem Appell

Polizei und Stadtverwaltungen in NRW haben auch an Ostersonntag die klare Bitte an die Menschen, sich an die geltenden Kontaktverbote und Corona-Auflagen zu halten. Bisher sind die Behörden sehr zufrieden. Der Großteil der Menschen hält sich an die Regeln, obwohl das schöne Wetter am Osterwochenende so sehr zu Ausflügen im Freien verleitet.

8.03 Uhr: Niederlande greifen hart durch

Viele Menschen in NRW würden an Ostern bei dem schönen Wetter gerne nach Holland fahren. Speziell die Küstenregionen in den Niederlanden sind bei Touristen aus NRW sehr beliebt. Doch das können die Deutschen sich in diesem Jahr abschminken. Die Holländer greifen knallhart durch (hier alle Infos).

06.58 Uhr: Erstmals keine Gottesdienste - außer in Düsseldorf

Wegen des Gottesdienstverbotes in der Corona-Krise bleiben die Kirchen in NRW an Ostern erstmals leer. Stattdessen predigen etwa der Kölner Kardinal Rainer Woelki und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, vor unbesetzten Kirchenbänken. Die Gottesdienste werden aber im Internet übertragen, einige auch im Radio oder Fernsehen.

Eine Ausnahme bildet ein Düsseldorfer Autokino: Dort sollen Gläubige am Sonntag an einer katholischen Messe unter freiem Himmel teilnehmen können - allerdings sitzen sie dabei in ihrem Fahrzeug und haben keinen direkten Kontakt zu den anderen Teilnehmern.

Die Christen haben sich einiges einfallen lassen, um dennoch etwas festliche Stimmung aufkommen zu lassen. So soll von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr in allen katholischen und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen mit möglichst allen Glocken geläutet werden. In einigen Gemeinden können sich die Gläubigen außerdem Osterkerzen abholen.

Samstag, 11. April

22.35 Uhr: Expertengruppe legt Regierung Plan zur Rückkehr zur Normalität vor

Eine von der NRW-Landesregierung eingesetzte Expertengruppe hat Maßgaben und Vorschläge für Lockerungen der strengen Corona-Einschränkungen vorgelegt. Laut der „FAZ“ nannte Ministerpräsident Armin Laschet die Vorschläge „transparent“ und „nachvollziehbar“.

Im Papier heißt es demnach: Wenn klar ist, dass das Gesundheitssystem „absehbar nicht überfordert ist“, könne die Rückkehr zur Normalität „schrittweise forciert werden“.

Ein möglicher Weg könne darin bestehen, „einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens nach und nach wieder zuzulassen“. Dazu gehörten Schulen, Universitäten und der Einzelhandel. Die konkreten Schritte und die Geschwindigkeit der Öffnung sollen sich dem Bericht zufolge an vier Kriterien orientieren.

Wo ist die Gefahr besonders hoch? Für wen wäre eine Ansteckung besonders gefährlich? Was ist für Wirtschaft und Gesellschaft besonders wichtig? Wie gut lassen sich im jeweiligen Bereich Schutzmaßnahmen umsetzen?

21.40 Uhr: Virtuelle Ostermärsche an Rhein und Ruhr

Wegen der Corona-Krise sind die traditionellen Ostermärsche an Rhein und Ruhr erstmals in ihrer Geschichte am Samstag nur virtuell gestartet. Unter dem Motto „Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee“ riefen die Veranstalter dazu auf, noch bis Ostermontag virtuell und zu Hause zu demonstrieren. Zum Auftakt gab es im Internet Videos mit Musikstücken und Ansprachen sowie die Texte von Reden, die ursprünglich beim Auftakt gehalten werden sollten. In Köln war ein für Samstag geplanter Osterspaziergang vom Kölner Friedensforum abgesagt worden. Die Stadt und das Verwaltungsgericht hatten die Veranstaltung mit Verweis auf die Regeln des Coronaschutz-Gesetzes nicht erlaubt.

21.10 Uhr: Die neusten Fallzahlen für NRW

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist auf 25 651 gestiegen. Das waren 1152 Fälle mehr als am Karfreitag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Seit Beginn der Epidemie wurden 534 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, das waren 32 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Samstag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 12 176 Genesene im Land - das waren 476 mehr als am Vormittag des Vortags. In der größten NRW-Stadt Köln gab es 1957 bestätigte Infektionen, 43 Todesfälle und 1150 Genesene. Die Landeshauptstadt Düsseldorf meldete 750 Infizierte, 9 Tote und 316 Genesene.

20.45 Uhr: NRW-Bürger befolgen Appell

Trotz des langen Osterwochenendes samt Sonnenschein folgen die Menschen in NRW der Aufforderung der Behörden, zuhause zu bleiben. „Im Großen und Ganzen“ würden sich die Menschen an den Appell der Innenminister von NRW und den Niederlanden halten, an Ostern nicht in das Nachbarland zu fahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sogar der „Car-Freitag“ der Autotuner verlief in Nordrhein-Westfalen deutlich ruhiger als in den vergangenen Jahren.

19.40 Uhr: Einfallsreiche Christen an Corona-Ostern

Wegen des Gottesdienstverbotes in der Corona-Krise bleiben die Kirchen in Nordrhein-Westfalen an Ostern erstmals leer. Stattdessen predigen etwa der Kölner Kardinal Rainer Woelki und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, vor unbesetzten Kirchenbänken. Die Gottesdienste werden aber im Internet übertragen, einige auch im Radio oder Fernsehen.

Die Christen haben sich einiges einfallen lassen, um dennoch etwas festliche Stimmung aufkommen zu lassen. So soll von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr in allen katholischen und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen mit möglichst allen Glocken geläutet werden. In einigen Gemeinden können sich die Gläubigen außerdem Osterkerzen abholen. In einem Düsseldorfer Autokino sollen Gläubige am Sonntag an einer katholischen Messe unter freiem Himmel teilnehmen können - in ihrem Fahrzeug.

18.50 Uhr: Virologen schlagen nach Heinsberg-Studie Alarm

Die ersten Resultate der Heinsberg-Studie ließen Gutes hoffen. Untersuchungen im deutschen Corona-Epizentrum Gangelt hatten ergeben, dass 15 Prozent der untersuchten Bürger bereits vom Coronavirus infiziert waren und sich bei ihnen eine Immunität entwickelt hätte. Sogar über die Möglichkeit von Lockerungen der Corona-Maßnahmen sei von Virologen bereits spekuliert worden.

Nun schlagen andere Virologen aber Alarm. Sie zweifeln die Qualität der Studie an und stellen sogar die ganze Methode in Frage. „Da wird einfach so wenig erklärt, dass man nicht alles versteht“, warnt Christian Drosten von der Charité Berlin und erklärt, dass es keine breit verfügbaren Tests gebe, die eine Immunität sicher nachweisen könnten. Die einzige Nachweis-Möglichkeit, aufwändige Neutralisationstests, seien vom leitenden Virologen der Studie, Hendrik Streeck von der Uni Bonn, nicht erwähnt worden.

Auch, dass einzelne Haushalte ausgewählt und dort alle Personen getestet worden seien, stößt auf Kritik. „Man darf dann keineswegs alle Ergebnisse aus diesen Haushalten nehmen und in Prozent umrechnen, sondern allenfalls eine Person pro Haushalt", so Epidemiologe Gérard Krause.

17.30 Uhr: Dortmund meldet 11 neue Corona-Fälle

Am Karsamstag sind in Dortmund elf positive Testergebnisse dazu gekommen, wie die Stadt vermeldet. Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund insgesamt 538 positive Tests vor. 256 Personen gelten als genesen. „Zurzeit werden in Dortmund 28 Corona-Patient*innen stationär behandelt; 15 intensivmedizinisch, darunter elf beatmete Personen“, heißt es aus Dortmund, wo bislang drei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

15.55 Uhr: Tuner- und Raserszene am Karfreitag ruhig

Der als Saisonauftakt der Autotuning-Szene geltende „Car-Freitag“ ist 2020 in Nordrhein-Westfalen deutlich ruhiger als in den Vorjahren gewesen. In Gelsenkirchen verhielt sich die Szene laut Polizei „weitgehend unauffällig“, es kam zu lediglich vier Ordnungswidrigkeiten. In Duisburg kontrollierte die Polizei am Karfreitag verstärkt und stellte 116 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, elf Fahrer erhielten ein Fahrverbot. Zwei technisch veränderte Autos beschlagnahmte die Polizei jeweils in Dortmund und Düsseldorf. In Paderborn hatte die Stadt per Allgemeinverfügung Tuning-Treffen untersagt. Dort war auf den Straßen „so gut wie gar nichts los“, sagte ein Sprecher am Samstag.

14.52 Uhr: Erste Tote in Oberhausen

Eine Frau (66) ist am Samstag in einem Krankenhaus an den Folgen der Corono-Infektion gestorben. Sie stammte aus Duisburg, wurde aber in dem Oberhausener Krankenhaus behandelt. Sie ist die erste Tote auf Oberhausener Stadtgebiet.

14.25 Uhr: Ostermärsche virtuell gestartet

Wegen der Corona-Krise sind die traditionellen Ostermärsche an Rhein und Ruhr erstmals in ihrer Geschichte am Samstag nur virtuell gestartet. Unter dem Motto „Atomwaffen verbieten - Klima schützen statt aufrüsten - Nein zur EU-Armee“ riefen die Veranstalter dazu auf, noch bis Ostermontag virtuell und zu Hause zu demonstrieren. Zum Auftakt gab es im Internet Videos mit Musikstücken und Ansprachen sowie die Texte von Reden, die ursprünglich beim Auftakt gehalten werden sollten.

Nicht nur Kriegsgegner und die Anti-Atomkraft-Bewegung mussten zu Ostern auf langjährige Gewohnheiten verzichten. Wegen Corona durften auch die Osterfeuer nicht angezündet werden. Diese Brauchtumsveranstaltungen in vielen Vereinen und Kirchengemeinden am Osterwochenende wurden wegen der Kontaktverbote von der Landesregierung untersagt. Das trifft auch auf den traditionellen Osterräderlauf in Lügde zu. Dort werden immer am Ostersonntag vor rund 25 000 Zuschauern mit Stroh umflochtene Holzräder einen Berg hintergerollt.

12.51 Uhr: Mehr als 1.100 Neuinfektionen über Nacht

Dramatischer Anstieg von Neuinfektionen in NRW: Innerhalb der letzten 24 Stunden gibt es 1.150 neue Fälle. Damit wurden bereits 25.561 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 12.176 Menschen wieder gesund. 534 Menschen kostete die Infektion das Leben. Allein in den letzten 24 Stunden starben 32 weitere Patienten.

12.41 Uhr: Herne hat bisher keine Toten wegen Covid-19

Die Stadt Herne hat nach wie vor keine Toten wegen des Coronavirus zu vermelden. Am Samstagmittag gab die Stadt bekannt, dass bisher 97 Menschen positiv getestet wurden, davon gelten 47 als bereits wieder genesen.

11.46 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 89-jährige Essenerin mit multiplen schweren Vorerkrankungen gestorben. Das bestätigt die Stadt am Samstagmittag. Unabhängig von den gravierenden Grunderkrankungen wurde sie in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. In Essen sind 22 Menschen (Stand Samstagmittag) in Verbindung mit dem Virus gestorben.

11.36 Uhr: Mutter von drei Kindern hat dringende Bitte

Eine Mutter von drei Kindern aus dem nördlichen Ruhrgebiet lebt mit sehr geringem Einkommen und ist jetzt in großer Sorge. Denn sie bekommt die Folgen des Coronavirus im Alltag mehr zu spüren als andere Menschen. Wieso das so ist, liest du hier.

10.31 Uhr: Landesregierung und Polizei produzieren Dankes-Video

Mit einem außergewöhnlichen Video danken die NRW-Polizei und Innenminister Herbert Reul (CDU) den Bürgern für ihr Verhalten in der Corona-Krise: Das Landespolizeiorchester spielte eine moderne Version von „Freude schöner Götterfunken“ ein. Wegen der Kontaktsperre betraten die Musiker einzeln und nacheinander eine Schießanlage, um ihren Part einzuspielen. Das Video ist seit Samstag online. Es sei vielleicht „ein musikalische "Wir schaffen das!"“, sagt der Leiter der Bigband des Landespolizeiorchetsers, Hans Steinmeier, in dem Film.

Wie das Innenministerium mitteilte, enstand der knapp fünfminütige Film im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in Selm. „Bei der Produktion des Videos wurden die Handlungsempfehlungen des Robert Koch-Institutes streng eingehalten.“ So sieht man jeweils nur einen Musiker vor der Kulisse mehrerer Streifenwagen mit Blaulicht. Am Computer wurden Bilder und Ton danach zu Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie zusammen geschnitten.

Corona-Video der Polizei

09.37 Uhr: Bundespolizei kontrolliert Grenze zu Holland

Ein Ausflug in die Niederlande scheint sehr verlockend zu sein am Osterwochenende bei rund 25 Grad und strahlendem Sonnenschein. Die Grenzen sind zwar weiterhin geöffnet, doch wird nach wie vor von Ausflügen abgeraten. Die Bundespolizei kontrolliert verstärkt an der Grenze zwischen NRW und den Niederlanden und appelliert an alle Reiselustigen: „Bleibt zuhause!“

08.42 Uhr: Essener Arbeitsagentur startet Job-Hotline

Da zurzeit viele Menschen in Kurzarbeit sind oder gar nicht mehr zur Arbeit gehen können, aber dennoch Geld benötigen, vermittelt die Arbeitsagentur in Essen nun Jobs mit Hilfe einer Job-Hotline. Wie das genau funktioniert, liest du hier.

08.14 Uhr: Städte fordern Rückkehr zur Normalität

Die großen Städte Nordrhein-Westfalens wollen frühzeitig an der Erarbeitung von Konzepten zum Ausstieg aus den Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt werden. Es werde wichtiger, die Frage zu beantworten, wie lange Kontaktsperren oder Schul- und Geschäftsschließungen zum Schutz vor der Pandemie noch anhalten müssten, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen.

Die NRW-Städte forderten eine stufenweise Rückkehr zur Normalität, sagte Dedy. „Wir werden sicherlich in vier oder sechs Wochen nicht schon wieder so leben wie Anfang des Jahres.“ Aus Sicht der Städte müsse es zwingend bundeseinheitliche Regelungen geben. Bund und Länder sollten sich in der nächsten Woche bei ihren Beratungen auf ein bundesweites Stufenkonzept einigen, appellierte der kommunale Spitzenverband.

07.36 Uhr: Bürger mit Arbeit der Landesregierung sehr zufrieden

Die Düsseldorfer Landesregierung bewährt sich in den Augen der Bürger im Management der Corona-Krise. 77 Prozent der Teilnehmer einer aktuellen Forsa-Umfrage bewerteten die Arbeit der CDU/FDP-Regierung als gut, meldet der „Kölner Stadtanzeiger“ (Samstag), der die repräsentative Umfrage mit dem „Express“ in Auftrag gegeben hatte. Nur 15 Prozent der Befragten kämen zu dem Urteil „weniger gut bzw. schlecht“.

Die positive Bewertung der Regierungsarbeit zog sich dabei den Angaben zufolge durch fast alle politischen Lager. Lediglich die Anhänger der AfD reagierten mehrheitlich ablehnend: Nur zu 37 Prozent gaben sie der Landesregierung gute Noten für die Krisenbewältigung.

07.14 Uhr: 502 Tote und fast 25.000 Infizierte in NRW

In NRW hat es bisher 502 Tote (Stand Samstagmorgen) wegen des Coronavirus gegeben. Insgesamt haben sich 24.499 Menschen infiziert, 11.700 sind wieder genesen. NRW liegt nach Baden-Württemberg und Bayern damit auf Platz Drei eines unrühmlichen Rankings.

Karfreitag, 10. April

22.49 Uhr: Pflegeheim in St. Augustin evakuiert

Ein Pflegeheim in St. Augustin bei Bonn ist am Freitag teilevakuiert worden, weil es nicht mehr genug Personal gab. „40 oder 50 Bewohner werden gerade von den Rettungskräften verlegt - ganz ruhig, ohne Blaulicht“, sagte der Landrat im Rhein-Sieg-Kreis, Sebastian Schuster (CDU), am Freitagabend in der „Aktuellen Stunde“ des WDR. „Das Personal des Heims hat gesagt "Wir kriegen das nicht hin" - und dann haben wir uns gezwungen gesehen zu evakuieren“, sagte der Landrat weiter. Laut WDR hat das Heim 70 Bewohner. 38 Pflegekräfte seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Die Dienstpläne des Heims für Ostern seien schon fertig gewesen - und dann seien am Mittwoch Mitarbeiter positiv getestet worden, am Donnerstag weitere, so Schuster. „Und dann war scheinbar keine Personalreserve vorhanden und dann hat man gesagt "Das ist der Notstand".“ Es sei eine Katastrophe, wenn eine solche Einrichtung „die weiße Fahne raushängt und sagt: Wir schaffen es nicht“.

21.46 Uhr: Verbraucherzentrale NRW erhebt schwere Vorwürfe

Während der Corona-Krise fallen viele Veranstaltungen wie Konzerte oder Sportevents ins Wasser. Laut eines neuen Gesetzesentwurfs des Bundeskabinetts steht den enttäuschten Käufern kein Recht eine Erstattung zu. Dagegen richtet sich nun ein starker Protest der Verbraucherzentrale. Hier die Einzelheiten!

20.34 Uhr: Corona-Verstöße am Karfreitag - das ist die Polizei-Bilanz

Die Polizei hatte an Karfreitag alle Hände voll zu tun. Permanent wurden Verstöße gegen die Corona-Auflagen gemeldet. Hier alle Infos!

20.07 Uhr: Innenminister von NRW und den Niederlanden mit dringendem Appell

Die Innenminister der Niederlande und Nordrhein-Westfalens haben am Freitag an ihre Landsleute appelliert, an Ostern nicht in das Nachbarland zu fahren. „Gemeinsam möchten wir die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. Das geht nur, wenn unsere deutschen Nachbarn über das Osterwochenende nicht zum Einkaufen oder an die See fahren“, sagte der niederländische Minister Ferdinand Grapperhaus laut einer Mitteilung des NRW-Innenministeriums.

NRW-Minister Herbert Reul (CDU) schloss sich an und sagte, europäische Solidarität bedeute in diesen Tagen auch, Rücksicht zu nehmen und nicht nach Deutschland zu reisen. Er bitte die niederländischen Nachbarn dringend, über das lange Wochenende nicht nach Winterberg oder an den Rhein zu kommen. „Bitte bleiben Sie zu Hause“, sagte der Minister.

19.16 Uhr: Gibt's heute Abend wieder illegale Autorennen?

An Karfreitag ließen in den vergangenen Jahren immer wieder Tuning-Freunde die Motoren ihrer Sportwagen bei illegalen Autorennen aufheulen. Dabei kam es regelmäßig zu schrecklichen Unfällen. Im Ruhrgebiet konnten die Polizeistellen bis jetzt noch keine Vorkommnisse melden. Doch die illegalen Rennen werden ohnehin meist erst am späten Abend ausgetragen. Wie streng die Polizei in diesem Jahr gegen Verstöße vorgehen will, kannst du hier nachlesen.

17.58 Uhr: Verstöße gegen Corona-Auflagen in NRW

In ganz NRW kommt es immer wieder zu Verstößen gegen Corona-Auflagen. Die Polizei berichtet ständig von Einsätzen. Wo es am schlimmsten ist, erfährst du hier.

15.31 Uhr: Alarmierende Zahlen aus Nachbarland Belgien

Die Zahl erfasster Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist im NRW-Nachbarland Belgien binnen eines Tages um 325 gestiegen. Hinzu kamen in der jüngsten Statistik 171 Todesfälle in Pflegeheimen aus der Zeit vom 18. bis 31. März, wie das zuständige Krisenzentrum am Freitag mitteilte. Die Gesamtzahl liegt nun bei 3019 Todesfällen. Belgien hat nur elf Millionen Einwohner. Zum Vergleich: Deutschland mit seinen 83 Millionen Einwohnern hat bislang etwa 2300 Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus registriert.

14.23 Uhr: „Car-Freitag“ in NRW – Polizei erwartet trotz Corona viel Arbeit

Die Polizei geht davon aus, dass die Tuning-Freunde aus ganz NRW trotz Corona-Krise zum „Car-Freitag“ an die üblichen Treffpunkte reisen werden. Weil sie den „Straßenverkehr gefährden und die öffentliche Ordnung stören“, müssen sie mit Strafen rechnen.

Unter anderem die Polizei Dortmund hat in NRW angekündigt, deswegen an „Car-Freitag“ und in der Nacht zum Samstag verstärkt gegen Raser und Tuner vorzugehen. Hier kannst du mehr zum Thema lesen.

12.13 Uhr: Polizisten gezielt angehustet

Bei zwei Einsätzen in Werne und Schwerte sind Beamte der Kreispolizeibehörde Unna gezielt angehustet worden.

Während einer Verkehrsunfallaufnahme teilte ein augenscheinlich alkoholisierter 54-jähriger Unfallverursacher den Einsatzkräften mit, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe, und hustete dabei mehrfach demonstrativ in Richtung der Beamten. Die legten daraufhin Schutzmasken und Einweghandschuhe an.

Immer wieder werden Polizisten aus NRW während der Corona-Krise Ziel von Attacken (Symbolbild). Foto: dpa

Aufgrund des Verkehrsverstoßes wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Die Behauptung des 54-Jährigen, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, erwies sich dabei als Lüge

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in Schwerte hustete eine stark alkoholisierte 36-Jährige eine Streifenwagenbesatzung mehrfach an und äußerte, dass sie mit dem Coronavirus infiziert sei. Die eingesetzten Beamten trugen zum Tatzeitpunkt keine Schutzmasken und keine Einweghandschuhe. Aber: Anschließende Ermittlungen ergaben auch hier, dass die 36-Jährige nicht mit dem Coronavirus infiziert war.

Sowohl gegen den 54-jährigen Werner als auch gegen die 36-jährige Schwerterin wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

11.07 Uhr: Neue Fallzahlen für NRW

Laut aktuellen Corona-Zahlen für NRW, die das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales täglich mitteilt, sind nun 24.499 Menschen am Coronavirus erkrankt. 502 Menschen sind gestorben, 11.700 gelten als genesen

9.43 Uhr: Rückkehrer müssen in Quarantäne

Wer aus dem Ausland nach NRW zurückkehrt, muss ab sofort zwei Wochen in Quarantäne. Das teilte die Staatskanzlei mit. Die Regelung soll bis einschließlich 19. April gelten.

Laut Verordnung müssen sich Menschen, die mehr als 72 Stunden im Ausland waren und dann nach Deutschland einreisen, „auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere Unterkunft“ begeben und diese 14 Tage nicht verlassen.

Zudem müssen sie sich bei den für sie zuständigen Behörden melden. Während der Quarantäne ist es Betroffenen laut Verordnung nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht „dem Hausstand des Aufenthaltsorts“ angehören.

8.11 Uhr: Polizei sucht mit Drohnen nach Corona-Übeltätern

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen testet derzeit in zehn Behörden den Einsatz von jeweils zwei Drohnen. Die Fluggeräte würden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, sagte eine Sprecherin des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).

In Düsseldorf und Dortmund wurden die – mit Lautsprechern ausgestatteten – Drohnen zuletzt auch im Zuge der Corona-Krise gestartet. Unter anderem, um Orte abzusuchen und Menschen an beliebten Sammelpunkten per Lautsprecher vor den gesundheitlichen Folgen zu warnen.

Die Polizei betont, dass die Kamera der Drohne nicht zur Identifizierung einzelner Menschen diene. „Es werden auch keine Bilder gespeichert.“ Es gehe nur um Übersichtsaufnahmen – vor allem bei schwer zu überblickenden Gebieten.

7.21 Uhr: Schlechte Nachrichten für NRW-Ministerpräsident Laschet

Von den möglichen Kanzlerkandidaten der Union hat CSU-Chef Markus Söder inzwischen den mit Abstand größten Rückhalt in der Bevölkerung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur wünschen sich 27 Prozent der Befragten, dass der bayerische Ministerpräsident bei der nächsten Bundestagswahl für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt.

NRW-Ministerpräsident Laschet könnte in der Corona-Krise etwas für seine Popularität tun, aber... Foto: dpa

Weit abgeschlagen dahinter liegen der frühere Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz mit 12 und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet mit 8 Prozent. Gesundheitsminister Jens Spahn kommt auf 7 Prozent und der Außenpolitiker Norbert Röttgen nur noch auf 3 Prozent. 43 Prozent der Befragten machten keine Angaben.

NRW-Ministerpräsident Laschet konnte anders als Söder von seinem Krisenmanagement in der Corona-Krise offensichtlich nicht profitieren. Der größte Verlierer ist Röttgen, der seit Ausbruch der Krise kaum noch in Erscheinung getreten ist.

>> Mehr Blogeinträge laden <<

________________________

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung? Dann schreibe eine Mail an wirhelfen@derwesten.de oder schaue in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Coronavirus im Ruhrgebiet vorbei:

________________________

(DER WESTEN/dpa)