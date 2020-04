Corona in NRW: HEUTE Tag der Entscheidung: Wird das Kontaktverbot verlängert? ++ Schulen sollen nach Osterferien öffnen ++

Die aktuellen Zahlen aus NRW: Mehr als 27.000 bestätigte Fälle, 662 Todesfälle und 13.800 Genesene

Alle weiteren Entwicklungen erfährst du in unserem Newsblog

Corona in NRW sorgt für Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen. Mehr als 27.000 bestätigte Fälle gibt es in NRW, 662 Todesfälle sind bislang bekannt.

Aktuelle Nachrichten, Entwicklungen und neue Fallzahlen – es ist schwer, den Überblick zu behalten. Damit du immer auf dem neuesten Stand bist über Corona in NRW, haben wir im News-Blog die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Immer aktuell und auf den Punkt.

Alles, was du zu Corona in NRW und Deutschland wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

Aktuelle News zu Corona in NRW im Blog

Mittwoch, 15. April

06.50 Uhr: Kontaktsperren bis 3. Mai?

Es ist der Tag der Entscheidungen. Dürfen sich die Bürger über Lockerungen freuen oder bleiben die harten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiter bestehen. Um 14 Uhr startet die Video-Konferenz, in der Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen entscheiden wollen.

Vorab einigten sich laut Bild die Staatskanzleichefs mit dem Kanzleramt auf einige Eckpunkte. Demnach sollen Kontaktsperren, Versammlungs- und Reiseverbote bis (mindestens) 3. Mai gültig bleiben. Die Bürger dürfen sich über einige Lockerungen freuen. Diese könnten aber jederzeit wieder aufgehoben werden, sollten die Infektionen wieder zunehmen. Wichtiges Kritierium in diesem Zusammenhang: die sogenannte „Reproduktionszahl“. Sie soll langfristig unter 1,0 sinken. Sprich: ein Infizierter steckt weniger als eine Person in seinem Umfeld an.

„Wir brauchen einen Konsens der 16 Länder. Gerade in der Schulpolitik darf es keine Alleingänge geben“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dienstag, 14. April

22.30 Uhr: 662 Tote in NRW

In NRW sind bisher 662 Menschen an dem Coronavirus gestorben (Stand Dienstagabend). 27.206 Menschen haben sich infiziert, 13.867 sind bereits wieder genesen. In einigen Städten sind mittlerweile mehr Menschen wieder genesen als neu infiziert worden.

20.58 Uhr: Stadt Essen hat gute Nachrichten

Erneut liegt die Zahl der genesenen Personen in Essen über der Anzahl der noch am Coronavirus erkrankten Personen. Am Dienstag gibt es 343 Menschen in Essen, die wieder genesen sind. 255 Personen sind aktuell noch am Coronavirus erkrankt. Seit Beginn der Erkrankungswelle gab es insgesamt 624 Fälle. 26 Menschen sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infizierung verstorben. Insgesamt wurden bisher 5.284 Personen beprobt und es sind 4.102 Ergebnisse negativ ausgefallen. 490 Menschen befinden sich in Essen momentan noch in angeordneter Quarantäne, bei 2.682 konnte diese inzwischen wieder aufgehoben werden. Insgesamt hat das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde in 3.172 Fällen eine Quarantäne angeordnet.

20.14 Uhr: Rheinbahn führt Kurzarbeit ein

Die Rheinbahn führt in der Corona-Krise Kurzarbeit ein. Als Gründe nannte das Verkehrsunternehmen am Dienstag rückläufige Fahrgastzahlen und Einnahmen. „Die Entscheidung für Kurzarbeit trägt dazu bei, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reduzieren und die Geschäftsfähigkeit des Verkehrsunternehmens zu sichern“, teilte die Rheinbahn mit. Gemeinsam mit der Arbeitnehmerseite sei eine sozialverträgliche Lösung gefunden worden, hieß es. „Der Umfang und die Dauer der Kurzarbeit richten sich nach den an uns gestellten Anforderungen.“

Die Rheinbahn betonte, dass die Maßnahme keine Auswirkungen auf das derzeitige Fahrplanangebot habe. Werktags gelte weiter ein Samstagsfahrplan mit verstärkten Fahrten in den Spitzenzeiten am Morgen.

19.23 Uhr: Bayer schenkt Regierung Medikament gegen das Virus

Der Pharmakonzern Bayer stellt Deutschland acht Millionen Tabletten des eigentlich gegen Malaria entwickelten Medikaments Chloroquin für den Einsatz gegen das Coronavirus zur Verfügung. Die Lieferung stamme von chinesischen Herstellern und werde in den kommenden Tagen übergeben, teilte der Konzern am Dienstag mit. In den vergangenen Wochen hätten andere Länder, darunter China, Italien und die USA, bereits mehrere Millionen Tabletten kostenlos erhalten.

„Verschiedene Untersuchungen in Laboren und Kliniken“ lieferten erste Hinweise darauf, dass Chloroquin zur Behandlung von am neuartigen Coronavirus erkrankten Patienten geeignet sein könnte, erklärte Bayer-Vorstandschef Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. „Sollten sich diese Erkenntnisse in weiteren Studien bestätigen, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, durch Bereitstellung von Produktionskapazitäten für Chloroquin in Europa ausreichende Mengen des Medikaments herzustellen.“ Das Mittel werde weiterhin kostenlos abgegeben.

17.59 Uhr: Mittwoch ist der Tag der Entscheidung

Das Virus-Geschehen in NRW verlangsamt sich, gespannt schauen die Menschen dem Mittwoch entgegen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will nach Gesprächen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sagen, wie es weitergeht in der Corona-Krise. In Nordrhein-Westfalen jedenfalls sollen die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Eine Woche später könnten die ersten Kita-Kinder folgen und wieder in die Betreuung kommen dürfen.

Das Land ist jetzt für alle Fälle mit einem Pandemie-Gesetz vorbereitet. Es wurde vom Landtag am Dienstag mit großer Mehrheit verabschiedet. Für den Fall einer katastrophalen Entwicklung sieht es außerordentliche Regierungsbefugnisse vor. Aufatmen heißt es hingegen bei den kleineren Unternehmen und Selbstständigen: Nach der Aussetzung der Corona-Soforthilfe wegen Betrugsfällen soll das Programm am Freitag wieder starten.

16.37 Uhr: Schulen sollen nach den Osterferien wieder öffnen

Die Schulen in NRW sollen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen. Das sei ihr „festes Ziel“, um vor allem die Durchführung von Prüfungen und die Vergabe von Abschlüssen zu ermöglichen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

16.17 Uhr: Armin Laschet: „Es wird keinen Tag X geben“

Am Dienstag skizzierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf die mögliche Marschrichtung: kein Datum, an dem alle Kitas, Schulen und Geschäfte in Deutschland gleichzeitig wieder öffnen, sondern einheitliche, für die Bürger nachvollziehbare Maßstäbe für einen „Fahrplan in eine verantwortungsvolle Normalität“. In der Schaltkonferenz wolle er allerdings für „Flexibilität in grundsätzlicher Übereinstimmung“ plädieren, kündigte Laschet an.

Da die Länder etwa unterschiedliche Abitur- und Ferientermine hätten, müsse es auch daran angepasste Lösungen geben. Was das genau für die Schulen in NRW bedeute, werde das Landeskabinett am Donnerstag beraten und die entsprechenden Rechtsgrundlagen beschließen, sagte Laschet.

14.59 Uhr: Hunderte Strafanzeigen wegen Betrugs mit Corona-Soforthilfe

Wegen des Cyberbetrugs mit der Corona- Soforthilfe sind bereits 372 Strafanzeigen bei der NRW-Polizei eingegangen. Entsprechende Server mit Fake-Seiten seien in der Slowakei und in den USA ermittelt worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag.

Von sieben Fake-Domains mit NRW-Bezug seien fünf inzwischen abgeschaltet. Bundesweit seien sogar 104 gefälschte Seiten ermittelt worden. „Wir können nicht ausschließen, dass noch weitere Fake-Seiten existieren, oder neu ins Netz gestellt werden.“ Die Betrüger seien schwer zu ermitteln. Das Ausmaß des Schadens und die Zahl der Opfer seien noch unklar.

Bei staatlich anmutenden Webseiten, die auf .com oder .info enden, sei äußerste Vorsicht geboten. Die NRW-Behörden hätten immer die Endung .nrw.de oder .nrw.

13 Uhr: SPD fordert bei Schulstarts: Entweder oder!

Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die Schule entweder für jüngere Kinder oder Abschlussjahrgänge wieder zu eröffnen. Beides zusammen gehe nicht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag. Diese Entscheidung müsse am Mittwoch in der Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten gefällt werden, damit Eltern, Schüler und Lehrer Klarheit hätten, so Kutschaty.

Er halte es für „absolut wahnsinnig“, wieder alle Schüler gleichzeitig zu unterrichten: „Das geht so nicht.“ Wenn man zum Beispiel die Abschlussprüfungen durchziehe, könnten die so gebundenen Lehrer sich nicht gleichzeitig um die jüngeren Kinder kümmern.

12 Uhr: Gesundheitsministerium: Nur 222 Neu-Infektionen in den letzten 24 Stunden

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus am Dienstag auf 27.206 gestiegen. Das waren - Stand 10.00 Uhr - 222 Infektionen mehr als am Vormittag des Ostermontags, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg in NRW um 48 auf insgesamt 661. Auch die Zahl der Genesenen stieg, am Dienstagvormittag waren es 551 mehr als am Ostermontag, insgesamt lag die Zahl der Genesenen bei 13.867.

11 Uhr: Landtag verabschiedet Pandemie-Gesetz

Der Landtag hat in Düsseldorf mit großer Mehrheit im dritten Anlauf ein Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmten ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen dafür. Die AfD stimmte dagegen.

Ursprünglich wollte die schwarz-gelbe Landesregierung das Gesetz bereits zu Beginn des Monats im Eilverfahren durch den Landtag bringen. Das war an der Opposition gescheitert. Sie hatte - ebenso wie Staatsrechtler - erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken wegen geplanter Grundrechtseinschränkungen geltend gemacht.

Das gesamte Gesetz ist bis zum 31. März 2021 befristet. Die erweiterten Handlungsbefugnisse können angewandt werden, nachdem der Landtag zuvor eine „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ festgestellt hat. Dies stand am Dienstag bereits auf der Tagesordnung der Landtagssondersitzung. Die Befugnis gilt zunächst zwei Monate.

10 Uhr: FC-Profi unterstützt Kindheitsklub

Bundesliga-Profi Toni Leistner unterstützt seinen Kindheitsclub mit einer noblen Geste. „Nie vergessen, wo man herkommt. Deswegen möchte ich unterstützen, indem ich die Gehälter der Jugendtrainer meines Jugendvereins SC Borea Dresden in diesem Monat übernehme, dass auch in Zukunft Talente für den Dresdner Fußball heranwachsen können“, teilte der Verteidiger des 1. FC Köln via Twitter mit.

9 Uhr: Neue Fallzahlen von RKI und JHU

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 125.098 angegeben - ein Plus von 2082 seit dem Vortag. Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 130.072 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 2969 Todesfälle, die JHU 3194 Tote.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 25.040 / +470 / 711

Bayern: 33.569 / +554 / 872

Berlin: 4668 / +67 / 56

Brandenburg: 1916 / +36 / 40

Bremen: 492 / +6 / 20

Hamburg: 3808 / +38 / 59

Hessen: 6183 / +69 / 147

Mecklenburg-Vorpommern: 619 / +1 / 11

Niedersachsen: 7885 / +162 / 211

Nordrhein-Westfalen: 25.300 / +417 / 545

Rheinland-Pfalz: 4880 / +70 / 70

Saarland: 2112 / +33 / 52

Sachsen: 3751 / +96 / 70

Sachsen-Anhalt: 1207 / +14 / 25

Schleswig-Holstein: 2164 / +30 / 49

Thüringen: 1504 / +19 / 31

Gesamt: 125.098 / +2082 / 2969

8 Uhr: Polizei schlägt Alarm: Notruf nicht mit Corona-Fragen blockieren

Mit einer eindringlichen Bitte hat sich die Polizei Märkischer Kreis an die NRW-Bürger gewendet. Das Problem: Der Notruf wird ständig durch Menschen blockiert, die Corona-Fragen stellen. „Zahlreiche Menschen haben noch immer viele Fragen zum Thema Corona. Was darf ich? Was darf ich nicht? Leider griffen gerade über Ostern viele zum Telefon, tippten die 110 ein und blockierten so den Notruf“, so die Polizeibehörde.

Eine gefährliche Entwicklung, wenn die wichtigen und vielleicht sogar lebensbedrohlichen Notrufe dadurch nicht durchkommen. „Die Polizei bittet dringend, die Notruf-Nummer 110 für Notfälle frei zu halten, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist“, heißt es in einer Mitteilung.

7.30 Uhr: Gesundheitsminister: Schulstart nach Ostern ausgeschlossen

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hält es für „ausgeschlossen, dass schon am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen“. Die Landesregierung verhandele derzeit mit den Kita-Trägern über einen Stufenplan und bereite einen „Maßnahmenkatalog für ein sicheres Beisammensein zwischen Kindern und Erzieherinnen und Erziehern“ vor, sagte Stamp der WAZ.

Bei den Maßnahmen gehe es um Hygieneregeln, die mit den Kindern eingeübt werden müssten, zum Beispiel das Händewaschen. Die Landesregierung diskutiere darüber, „dies zunächst mit den älteren Kindern einzuüben und dann jahrgangsweise zu erweitern“, sagte der FDP-Politiker. „Eventuell könnten wir Ende des Monats damit beginnen, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung der Hygienemaßnahmen bis dahin gewährleistet werden kann.“

6.55 Uhr: Flut von Hochzeits-Absagen in NRW

Bei den Standesämtern in den NRW-Städten häufen sich wegen der Corona-Krise die Hochzeitsabsagen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf sagten zuletzt etwa zwei Drittel aller Paare ihre geplante Trauung ab oder haben diese verschoben. „Ohne Eltern, ohne Geschwister, ohne Freunde - wem macht denn dann noch Heiraten Spaß?“, sagte ein Stadtsprecher.

In Köln hätten die Beamten im März unter der Woche nur rund die Hälfte der Trauungen vollzogen und am Wochenende etwa 60 Prozent. Auch in Aachen, Dortmund und Essen verzeichneten die Standesämter etliche Verschiebungen und Absagen. Wegen der Corona-Maßnahmen in NRW müssen Paare bei ihren Trauungen derzeit auf Gesellschaft verzichten. Während Köln und Aachen noch Trauzeugen erlaubt, sind in Münster, Düsseldorf und Dortmund nur das Paar und der Standesbeamte oder die Standesbeamtin dabei.

6.15 Uhr: Unis vor virtuellem Semesterstart

Vorträge aus dem Fernsehstudio, Webseiten für Erstsemester und eingescannte Bücher: Mit kreativen Maßnahmen bereiten sich die Hochschulen in NRW auf den digitalen Semesterstart vor. An der RWTH Aachen bedeutet das für die Lehrenden, ihre Vorlesungen vorab im Fernsehstudio aufzuzeichnen. So spricht der Germanistik Professor Thomas Bein vor der Kamera über Hildegard von Bingen. Im Hintergrund ist ein sogenannter Greenscreen, später sollen dort die Folien zu sehen sein. Die Studierenden können dann über eine Plattform auf die Videos zugreifen.

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Hochschulen mit Online-Unterricht in das Sommersemester starten. Zuvor war der Beginn der Vorlesungszeit bereits auf den 20. April verschoben worden.

Ostermontag, 13. April

23.30 Uhr: NRW-Landtag will Epidemie-Gesetz verabschieden

Der NRW-Landtag kommt am Dienstag in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen, um das Epidemie-Gesetz in dritter Lesung zu verabschieden. Es verschafft der Landesregierung im Fall einer Verschärfung der Corona-Krise besondere Durchgriffsrechte.

Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie die Oppositionsparteien SPD und Grüne hatten dem Gesetzentwurf am Donnerstag bereits in zweiter Lesung zugestimmt. Die AfD beantragte jedoch eine dritte Lesung, für die die Sondersitzung nötig wird. Die Verabschiedung gilt als Formsache.

20.11 Uhr: Menschen halten sich an Beschränkungen

Vor möglichen Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen haben sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen trotz des herrlichen Frühlingswetters am Oster-Wochenende weitestgehend an das Kontaktverbot gehalten. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren nach Ordnungswidrigkeiten lag zumeist unter denen des Vorwochenendes, teilten die Städte mit.

Am Mittwoch wollen sich die Regierungschefs der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die nächsten Schritte verständigen und festlegen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Eine von der nordrhein-westfälischen Landesregierung eingesetzte Expertengruppe hat Maßgaben und Vorschläge für Lockerungen der strengen Corona-Einschränkungen vorgelegt.

In dem Papier des interdisziplinären Teams heißt es, über Lockerungen könne erst nachgedacht werden, wenn klar sei, dass das Gesundheitssystem „absehbar nicht überfordert ist“ und Voraussetzungen für ein besseres „Monitoring“ der Krise geschaffen seien. Dann aber könne die Rückkehr zur Normalität „schrittweise forciert werden“.

18.12 Uhr: Nächster Todesfall in Essen

In Essen ist ein weiterer Mensch nach einer Corona-Erkrankung gestorben. Am Ostermontag erlag eine 94-jährige Essenerin im Elisabeth-Krankenhaus Essen den Folgen. Sie war Bewohnerin der Kaiser-Otto-Residenz in Essen-Steele und hatte multiple Vorerkrankungen. Damit sind in Essen 26 Menschen in Verbindung mit einer Corona-Infizierung verstorben.

Aktuell gibt es 265 am Coronavirus erkrankte Essenerinnen und Essener. 326 sind nach einer Erkrankung wieder genesen. Seit Beginn der Erkrankungswelle sind 617 Menschen in Essen von einer Erkrankung betroffen.

16.44 Uhr: 17 Infizierte in Hagener Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Hagen sind 17 Bewohner und sieben Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Das ist der Grund dafür, dass in Hagen die Fallzahl - im Gegensatz zu dem aktuellen Deutschlandtrend mit sinkenden Neuinfektionen - zuletzt auffällig gestiegen ist“, teilte die Stadt mit.

Nachdem eine Pflegekraft mit Erkältungssymptomen ein positives Testergebnis erhalten hat, ließ das Hagener Gesundheitsamt alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Pflegepersonal vorsorglich auf das Coronavirus testen. Den Erkrankten geht es gut. Bis auf eine Ausnahme mit leichten Krankheitssymptomen sind alle anderen symptomfrei. Das Hagener Gesundheitsamt steht in engem Austausch mit der Heimleitung. Es wurden sämtliche Schutzmaßnahmen getroffen, damit für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Hagener Bevölkerung kein Ansteckungsrisiko besteht.

15.11 Uhr: Wenig los auf westdeutschen Straßen

Am Osterwochenende ist die Verkehrslage in Nordrhein-Westfalen deutlich ruhiger gewesen als sonst an den Feiertagen üblich. „Der Verkehr war am Wochenende deutlich reduziert“, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle.

Damit hätten sich die Erwartungen der Polizei bestätigt, dass wegen der aktuellen Corona-Regelungen weniger Menschen zu Ausflügen und Familienbesuchen unterwegs seien. „Über das Wochenende hinweg haben wir vielleicht zwölf Staus auf den Autobahnen gezählt.“ Darunter seien keine besonders schweren Unfälle gewesen.

Nach Angaben des Polizeisprechers ging es auch auf den Autobahnen zu den typischen Ausflugsgebieten ruhig zu. Weder in Richtung Eifel oder Sauerland, noch auf den Autobahnen nach Belgien oder in die Niederlande seien größere Verkehrsprobleme gemeldet worden.

14:16 Uhr: Wichtige Mitteilung der Polizei

Die offensichtlich entsetzte Polizei im Märkischen Kreis hat ein wichtiges Anliegen: Zahlreiche Menschen hätten noch immer viele Fragen zum Thema Corona, schreibt sie in einer Mitteilung. „Was darf ich? Was darf ich nicht?“

Die Polizei richtet einen wichtigen Appell an die Menschen in NRW (Symbolbild). Foto: dpa

Leider griffen gerade über Ostern viele zum Telefon, tippten die 110 ein und blockierten so den Notruf.

„Bedauerlicherweise schreckte der Hinweis, dass sie gerade eine Nummer für Notfälle gewählt haben, einige nicht davon ab, trotzdem weitere Fragen zu stellen“, heißt es weiter.

Die Polizei bittet dringend, die Notruf-Nummer 110 für Notfälle frei zu halten, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

13.23 Uhr: Neues zum Soforthilfe-Betrug in NRW

Betrüger haben offenbar die komplette Webseite des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums gefälscht, um Corona-Soforthilfen auf eigene Bankkonten umzuleiten. Am vergangenen Mittwoch wurde nach Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ die Fake-Seite „wirtschaft-nrw.info“ angemeldet, auf der auch ein Antragsformular für Corona-Soforthilfen zu finden ist.

Wie NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ nun berichten, bestätigten Vertreter des NRW-Innenministeriums und des Wirtschaftsministeriums die Fälschung der Webseite. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass damit die Daten von Antragstellern abgegriffen werden sollen, um sie anschließend mit veränderten Kontoverbindungen auf der echten Antragsseite des Landes Nordrhein-Westfalen einzugeben.

Die echte Seite war aufgrund früherer Betrugsversuche am Donnerstag vorläufig abgeschaltet worden, sollte aber bald wieder an den Start gehen.

12.36 Uhr: Die neuen Zahlen für NRW sind da

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist auf 26.984 gestiegen. Das waren 651 Fälle mehr als am Sonntag, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Ostermontag mit. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Montag 613 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 44 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Montag aber auch insgesamt 13.316 Genesene im Land – 484 mehr als am Vormittag des Vortags.

In Köln, der größten Stadt in NRW, gab es 2.025 bestätigte Infektionen, 48 Todesfälle und 1.214 Genesene. Düsseldorf als Landeshauptstadt meldete 771 Infizierte, 10 Tote und 382 Genesene. Der seit Beginn der Corona-Krise stark betroffene Kreis Heinsberg hat 1.577 Infizierte, 51 Todesfälle und 1046 Genesene.

12.01 Uhr: Bei Polizeieinsatz – Mann droht mit Corona

Nach privaten Streitigkeiten hat ein angetrunkener 26-jähriger Castrop-Rauxeler von der Polizei einen Platzverweis bekommen. Er zeigte sich aber wenig einsichtig und kam dem Platzverweis nicht nach. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, schlug er um sich, beleidigte die Polizisten und spuckte nach ihnen. Dabei kündigte er an, mit Corona infiziert zu sein.

Bei dem Widerstand wurde der 26-Jährige leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Dem Tatverdächtigen wurden Blutproben entnommen, weil er betrunken war und möglicherweise Drogen genommen hatte. Ein konkreter Hinweis auf eine Corona-Infektion des Mannes ergab sich nicht.

Die eingesetzten Polizisten wurden ebenfalls leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes und Beleidigung angezeigt.

11.41 Uhr: Große NRW-Städte wollen so schnell wie möglich zurück zur Normalität

Menschen in Köln: Wann lockern die großen NRW-Städte die Corona-Regeln? Foto: dpa

Die großen Städte Nordrhein-Westfalens wollen frühzeitig an der Erarbeitung von Konzepten zum Ausstieg aus den Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt werden. Es werde wichtiger, die Frage zu beantworten, wie lange Kontaktsperren oder Schul- und Geschäftsschließungen zum Schutz vor der Pandemie noch anhalten müssten, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages Nordrhein-Westfalen, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Städte beschäftigen sich mit Ausstiegskonzepten, sagte Dedy und betonte: „Wir brauchen Vorlaufzeit.“ Der Städtetag NRW vertritt 40 Städte mit insgesamt rund neun Millionen Einwohnern.

Die NRW-Städte forderten eine stufenweise Rückkehr zur Normalität, sagte Dedy. „Wir werden sicherlich in vier oder sechs Wochen nicht schon wieder so leben wie Anfang des Jahres.“ Aus Sicht der Städte müsse es zwingend bundeseinheitliche Regelungen geben. Bund und Länder sollten sich in der nächsten Woche bei ihren Beratungen auf ein bundesweites Stufenkonzept einigen, appellierte der kommunale Spitzenverband.

11.33 Uhr: Anzeige gegen 15 Demonstranten in Köln

Die Polizei hat am Sonntag eine nicht angemeldete Demonstration in der Kölner Innenstadt aufgelöst. Nach Angaben der Polizei waren am Nachmittag etwa 60 Menschen durch die Stadt gezogen, obwohl wegen der Corona-Regelungen alle Demonstrationen am Osterwochenende verboten worden waren.

Sie demonstrierten unter anderem gegen die Zustände im griechischen Flüchtlingslager Moria. Die meisten Teilnehmer liefen demnach davon, als die Polizei dazukam. Gegen 15 Menschen wurde Anzeige erstattet.

10.43 Uhr: Gute Nachrichten aus Essen

Die Zahl der genesenen Personen steigt in Essen weiter an und liegt weiterhin über der Anzahl der noch am Coronavirus erkrankten Personen. Das teilte die Stadt mit. Am Montagmorgen gab es 276 Personen in Essen, die am Coronavirus erkrankt sind. Seit Beginn der Erkrankungswelle gab es insgesamt 616 Fälle.

315 Menschen sind inzwischen wieder genesen. 25 Menschen sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infizierung verstorben.

Insgesamt wurden bisher 5.112 Personen getestet, 4.016 Ergebnisse sind negativ ausgefallen. 520 Menschen befinden sich in Essen momentan noch in angeordneter Quarantäne, bei 2.608 konnte diese inzwischen wieder aufgehoben werden.

10.01 Uhr: Werden die Kommunalwahlen verschoben?

Nach Ostern muss aus Sicht von SPD, Grünen und FDP überprüft werden, ob der Kommunalwahltermin für Nordrhein-Westfalen trotz Corona-Krise zu halten ist. Bislang will das Innenministerium am 13. September festhalten.

Die Generalsekretärin der NRW-SPD, Nadja Lüders, sieht Probleme, falls infolge der coronabedingten Versammlungsverbote Fristen für Parteitage, Konferenzen und Delegiertenversammlungen nicht eingehalten werden können. „Deshalb müssen wir nach Ostern reden, was verfassungsgerecht und möglich ist“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Laut Kommunalwahlgesetz müssen Parteien und Wählergruppen ihre Vorschläge bis zum 16. Juli beim Wahlleiter einreichen. „Damit wird es aber extrem eng“, stellte Lüders fest. In einigen Bezirken sei noch über Kandidaturen zu entscheiden.

9.46 Uhr: Laschet unter Druck

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist im „Heute Journal“ ordentlich unter Druck geraten. Es ging um Lockerungen in der Corona-Politik. Laschet hatte ein eigenes Gutachten vorgelegt – für das er allerdings kritisiert wird. Hier mehr über seine Auseinandersetzung mit Moderator Claus Kleber lesen.

9.13 Uhr: Familiendrama – eine Person in Lebensgefahr

Drama in Kerpen: Eine gefährliche Ketten-Reaktion hat sich dort bei einer Familie abgespielt. Eine Frau hat nach und nach viele Familienmitglieder mit dem Coronavirus angesteckt – eine Person schwebt jetzt in Lebensgefahr. Hier mehr lesen.

8.32 Uhr: Kölner Wirt regt sich auf

Im Kölner „Express“ macht ein Wirt aus der Südstadt seinem Ärger Luft. Er bietet einen To-Go-Lieferservice an. Als sich vergangene Woche mehrere Leute um sein Veedels-Lokal versammelten, einige mit Bierchen in der Hand, kam das Ordnungsamt vorbei.

Strafe für jeden Betroffenen wegen des geltenden Kontaktverbots: jeweils 250 Euro. Für den Wirt 2000 Euro. „Ich finde das echt hart“, sagt der Wirt. „Und die betroffenen Kunden natürlich auch.“ Hier mehr lesen.

8.16 Uhr: Das Wetter passt sich dem Zuhausebleiben an...

Am Ostermontag fällt das Zuhausebleiben vielleicht etwas leichter, denn es wird deutlich kühler.Nach mehreren Tagen mit herrlichem Frühlingswetter wird es am Ostermontag in Nordrhein-Westfalen deutlich kühler. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen zum Wochenanfang nur noch auf Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad.

Zum Ende der Karwoche und am Ostersonntag hatte überwiegend blauer Himmel und deutlich wärmere Lufttemperaturen die Menschen noch ins Freie gelockt. Wegen des Kontaktverbotes in der Corona-Krise waren Treffen von größeren Gruppen in Nordrhein-Westfalen allerdings untersagt.

7.03 Uhr: Schüler aus Heinsberg wollen kein Abi schreiben

Abiturienten im besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen haben die Landesregierung zur Absage der schriftlichen Prüfungen aufgefordert. In einem offenen Brief und einer Petition sprechen sie sich für ein Durchschnittsabitur oder Prüfungen im kommenden Jahr aus. Würden die Klausuren wie angekündigt ab dem 12. Mai geschrieben, könnte das den Notenschnitt vieler deutlich verschlechtern, argumentieren die Schüler. Bei einem Durchschnittsabitur würden die Noten der vergangenen Halbjahre die Endnote bilden.

Es gehe nicht darum, sich vor den Prüfungen zu drücken, schreiben die Schüler von acht Gymnasien. Aber viele hätten Erkrankte in der Familie, und einige bangten auch um die Arbeitsplätze ihrer Eltern - das bedeute psychischen Druck. Zudem sei der Unterricht seit Mitte Februar entfallen, den Stoff müssten sie sich daher selbst beibringen.

An einigen Schulen im Kreis Heinsberg sei auch das Vor-Abitur ausgefallen. „Wir Schüler sind von dem Leid, welches die Corona-Krise mit sich gebracht hat, genauso betroffen wie der Rest der Bevölkerung auch“, heißt es in dem Brief.

Ostersonntag, 12. April

21.10 Uhr: NRW habe noch nie „so schwere Bewährungsprobe“ erlebt

NRW-Ministerpräsident Laschet hat eine Ansprache wegen Corona gehalten. Foto: dpa

Laschet hebt weiter hervor, noch nie seit seiner Gründung 1946 habe das Land „eine so schwere Bewährungsprobe“ erlebt. Es sei „eine Zeit mit großen Sorgen“ um liebe Menschen, um die eigene Gesundheit, um den Arbeitsplatz, um die wirtschaftliche Existenz. Ostern werde nicht wie üblich gefeiert, „damit wir so Leben retten“. Besonders schmerzlich sei es, dass Familien weiter auf Abstand bleiben müssten. „Das alles ist hart.“ Der Landeschef dankt ferner allen Bürgern, „dass Sie sich an die Regeln halten, dass Sie Abstand halten und zusammenhalten“. Seinen Dank spricht er auch jenen aus, die für andere einkauften und sich kümmerten. „Tun wir alles, damit viel von diesem Geist in der Zeit nach der Krise in unserem Land lebendig bleibt.“

Auch denen, die selbst an Ostern „hart und unermüdlich“ arbeiteten, dankt Laschet: „Den Ärztinnen und Ärzten, Pflegern und Schwestern, Rettungskräften, Polizistinnen und Polizisten, den Verkäuferinnen und Verkäufern in den Supermärkten und den vielen anderen, die dafür sorgen, dass unser Leben, unser Alltag, so gut es geht weiterlaufen kann.“

20.45 Uhr: Laschet: „Nichts wird, wie es war“

Laschet will den Ausstiegsfahrplan aus den Corona-Einschränkungen! „Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt“, sagte Laschet in seiner Osteransprache. Angesichts der negativen Folgen der Corona-Krise nicht nur wirtschaftlicher Art sei er überzeugt, dass die Bereitschaft zum Verzicht „auch eine Aussicht auf Normalisierung“ brauche. In dieser schwierigen Lage versuchten Regierung und Opposition, Bund und Land, so viel wie möglich gemeinsam zu entscheiden, fügt Laschet hinzu.

Armin Laschet am Ostersonntag in seiner Ansprache an die NRW-Bevölkerung. Foto: WDR

„Klar ist: Nichts wird, wie es war.“ Aber mit mehr Wissen über das Virus, Verantwortung, Rücksichtnahme und Schutz „können wir in eine neue Phase unseres Miteinanders eintreten“. Dies gehe nicht mit einem großen Sprung, sondern mit „vielen kleinen, vorsichtigen Schritten“.

Laschet hat bereits eine Expertengruppe zu dem Thema einberufen. In einem 15-seitigen Papier des interdisziplinären Teams (Titel: „Weg in eine verantwortungsvolle Normalität“) heißt es, über Lockerungen könne erst nachgedacht werden, wenn klar sei, dass das Gesundheitssystem „absehbar nicht überfordert ist“. Es müssten die Voraussetzungen für ein besseres „Monitoring“ der Krise geschaffen sein. Dann aber könne die Rückkehr zur Normalität „schrittweise forciert werden“. Weiter sagt Laschet in seiner Osterrede: „Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben.“ „Wir werden diese Bewährungsprobe bestehen. Unser Land kann das. Am Ende gewinnt das Leben.“

18.25 Uhr: Historische Osteransprache! Laschet plädiert für Exit-Strategie

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich in einer historischen Osteransprache an die Menschen in Nordrhein-Westfalen gewandt. Die Corona-Krise werde auch in Zukunft jedem noch viel abverlangen. Gleichzeitig fordert er einen „Fahrplan“ für eine Normalisierung des öffentlichen Lebens. Es sei schmerzhaft, dass Kinder an diesem Osterfest ihre Großeltern nicht sehen dürfen. Aber dies sei der außergewöhnlichen Situation geschuldet: „Wir feiern Ostern, das Fest des Lebens, nicht – damit wir so Leben retten.“

Laschet bedankt sich an alle, die an Ostern hart für das Allgemeinwohl arbeiten müssen: „Der Weg, den wir gemeinsam eingeschlagen haben, ist richtig. Die Ausbreitung des Virus verlangsamt sich von Tag zu Tag.“ Trotz aller Erfolge seien die negativen Auswirkungen der Krise unübersehbar, so Laschet: „Ich denke an die Hunderttausenden, die leiden unter Kurzarbeit, unter schon eingetretener oder drohender Arbeitslosigkeit.“ Kollektiver Verzicht sei nur dann weiterhin möglich, wenn es auch eine „Aussicht auf Normalisierung“ gebe. Experten hätten Kriterien vorgelegt, „die uns den Weg zurück in eine verantwortungsvolle Normalität aufzeigen.“

Die komplette Osteransprache von Armin Laschet wird um 19.55 Uhr im WDR Fernsehen und WDR Radio ausgestrahlt.

17.20 Uhr: Drei weitere Todesfälle in Essen

In Essen gibt es drei weitere Coronavirus-Todesfälle. Das hat die Stadt mitgeteilt. In der Nacht zu Ostersonntag ist eine 90-Jährige im Marienhospital verstorben. Sie war Bewohnerin der Einrichtung St. Anna in Altendorf. Einen weiteren Todesfall gab es Sonntag auch im Universitätsklinikum Essen. Dort verstarb ein 76-Jähriger, der am Coronavirus erkrankt war und an schweren Vorerkrankungen litt.

Weiterhin starb am Sonntag ein 89-Jähriger mit multiplen Vorerkrankungen im Alfried-Krupp-Heim in Frohnhausen. In Essen sind insgesamt somit 25 Corona-Todesfälle zu verzeichnen.

17.00 Uhr: Bonner Virologe wehrt sich gegen Kritik an Studie

Der Virologe Hendrik Streeck arbeitet an einer Studie in dem vom Coronavirus besonders betroffenen Kreis Heinsberg. Nach der Veröffentlichung von Zwischenergebnissen hat es Kritik gehagelt. Jetzt wehrt sich der Wissenschaftler der Uniklinik Bonn!

Am Sonntag hat er dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Die Veröffentlichung ist keinesfalls leichtfertig erfolgt. Wir haben bis in die Nacht auf Donnerstag darüber diskutiert, ob wir jetzt erste Daten präsentieren sollen. Wir entschieden uns dazu aus ethischen Gründen, und weil wir uns verpflichtet fühlten, einen nach wissenschaftlichen Kriterien erhobenen validen Zwischenstand vor Publikation mitzuteilen.“ Das sei absolut üblich, zudem halte die Feldstudie alle Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ein. Streeck weiter: „Wir übererfüllen sogar diese Empfehlungen.“

Laut dem vorgestellten Studien-Zwischenergebnis haben 15 Prozent der Bürger in der Gemeinde Gangelt eine Immunität gegen das Coronavirus ausgebildet. Die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, liegt demnach (bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten) bei 0,37 Prozent. Die in Deutschland derzeit von der amerikanischen Johns-Hopkins-University berechnete entsprechende Rate liegt mit 1,98 Prozent um das Fünffache höher.

Der Virologe Hendrik Streeck am 9. April bei der Vorstellung der Studien-Zwischenergebnisse in Düsseldorf. Foto: imago images / Future Image

16.11 Uhr: Polizei lobt Oster-Ausflügler in Bochum

Dickes Lob für alle Oster-Ausflügler in Bochum seitens der Polizei! Bei knapp 300 Kontrollen am Karsamstag und Ostersonntag in Parks und Grünanlagen seien laut Polizei und Ordnungsbehörden nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt worden. Vor allem der Westpark und der Ümminger See waren gut besucht. Lediglich am Samstag wurde eine Gruppe aus sieben Personen angezeigt. Für jeden von ihnen könnte es bald 200 Euro Bußgeld drohen.

15.23 Uhr: Kreis Kleve: Von 422 Infizierten sind acht verstorben

Nach Angaben des Kreises Kleve sind bis heute bei 422 Menschen im Kreis Kleve das Coronavirus bestätigt worden. Von diesen sind 180 Personen genesen, 41 Personen sind noch im Krankenhaus und acht Personen verstorben.

14.52 Uhr: Immer mehr Infizierte im Kreis Olpe (Sauerland)

Das Coronavirus breitet sich auch im Kreis Olpe aus. Bei mittlerweile 400 Personen im Kreis (Stand Sonntag, 12. April) wurde das Coronavirus nachgewiesen.

14.28 Uhr: Erste Todesfälle in Hattingen

In Hattingen gibt es die ersten Corona-Todesfälle. Wie die Stadt am Ostersonntag meldet, starb der erste Corona-Patient im Stadtgebiet am Samstag im Evangelischen Krankenhaus.

13.48 Uhr: Böser Angriff auf Polizisten

In Lippstadt kam es in der Osternacht zu einem bösen Angriff auf Polizisten. Ein Mann hustete die Beamten an: "Ich habe Corona! Das habt ihr jetzt auch", schrie der 31-Jährige. Hier alle Einzelheiten!

12.34 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 569

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist auf 26 333 gestiegen. Das waren 682 Fälle mehr als am Karsamstag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Ostersonntag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Sonntag 569 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 35 mehr als am Vortag. Zudem meldete das Ministerium am Sonntag (Stand 11.30 Uhr) insgesamt 12 832 Genesene im Land - 656 mehr als am Vormittag des Vortags.

In der größten NRW-Stadt Köln gab es 2002 bestätigte Infektionen, 44 Todesfälle und 1186 Genesene. Die Landeshauptstadt Düsseldorf meldete 760 Infizierte, 9 Tote und 362 Genesene. Der seit Beginn der Corona-Krise stark betroffene Kreis Heinsberg hat 1573 Infizierte, 51 Todesfälle und 1041 Genesene.

11.02 Uhr: Aufregung vor Kölner Kirche

Die Turmbläser der Agneskirche in Köln meinten es wohl nur gut, als sie in der Nacht zu Ostersonntag laustark die Auferstehung Jesu verkündeten. Die ansässige Pfarrgemeinde hatte den Menschen zuvor empfohlen, von den Fenstern der eigenen Wohnungen aus den Klängen zu lauschen. Bei dem schönen Wetter tummelten sich aber auch am späten Abend im belebten Agnesviertel noch viele Menschen, die sich das Schauspiel an der Kirche von Näherem anschauen wollten. Wie der "Express" berichtet, versammelten sich etwa 150 Personen von der Agneskirche. Die Polizei musste das Spektakel dann auflösen.

9.31 Uhr: Polizei Bochum warnt vor Gefahr

Die Polizei Bochum warnt in der Corona-Krise nun vor einer ganz bestimmten Gefahr. Worum es geht, erfährst du hier.

9.01 Uhr: Polizei mit dringendem Appell

Polizei und Stadtverwaltungen in NRW haben auch an Ostersonntag die klare Bitte an die Menschen, sich an die geltenden Kontaktverbote und Corona-Auflagen zu halten. Bisher sind die Behörden sehr zufrieden. Der Großteil der Menschen hält sich an die Regeln, obwohl das schöne Wetter am Osterwochenende so sehr zu Ausflügen im Freien verleitet.

8.03 Uhr: Niederlande greifen hart durch

Viele Menschen in NRW würden an Ostern bei dem schönen Wetter gerne nach Holland fahren. Speziell die Küstenregionen in den Niederlanden sind bei Touristen aus NRW sehr beliebt. Doch das können die Deutschen sich in diesem Jahr abschminken. Die Holländer greifen knallhart durch (hier alle Infos).

06.58 Uhr: Erstmals keine Gottesdienste - außer in Düsseldorf

Wegen des Gottesdienstverbotes in der Corona-Krise bleiben die Kirchen in NRW an Ostern erstmals leer. Stattdessen predigen etwa der Kölner Kardinal Rainer Woelki und der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, vor unbesetzten Kirchenbänken. Die Gottesdienste werden aber im Internet übertragen, einige auch im Radio oder Fernsehen.

Eine Ausnahme bildet ein Düsseldorfer Autokino: Dort sollen Gläubige am Sonntag an einer katholischen Messe unter freiem Himmel teilnehmen können - allerdings sitzen sie dabei in ihrem Fahrzeug und haben keinen direkten Kontakt zu den anderen Teilnehmern.

Die Christen haben sich einiges einfallen lassen, um dennoch etwas festliche Stimmung aufkommen zu lassen. So soll von 09.30 Uhr bis 09.45 Uhr in allen katholischen und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen mit möglichst allen Glocken geläutet werden. In einigen Gemeinden können sich die Gläubigen außerdem Osterkerzen abholen.

