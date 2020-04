Coronavirus in NRW: Ordnungsamt-Autos angezündet ++ Polizei löst unverschämte Gruppen-Aktion auf ++ Das ändert sich für Bahnfahrer

Corona-Kontaktverbot: Was vermissen die Essener am meisten?

Die aktuellen Zahlen aus NRW: Mehr als 27.000 bestätigte Fälle, 708 Todesfälle und über 14.700 Genesene

Alle weiteren Entwicklungen erfährst du in unserem Newsblog

Weiterhin beherrscht Corona in NRW das öffentliche und private Leben. Mehr als 700 Menschen starben bereits an den Folgen von Covid-19, über 27.000 Menschen sind mit dem Virus infiziert.

Durch Corona in NRW ist das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt: Schulen, Kitas, Restaurants und Geschäfte sind seit mehreren Wochen geschlossen. Nachdem erste Maßnahmen Wirkung zeigten, wurde nun von Bund und Ländern eine schrittweise Lockerung beschlossen.

Corona in NRW: Alle News und Entwicklungen hier im Live-Blog

Alle wichtigen Entscheidungen im Überblick:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Hier findest alle neuen Entwicklungen zum Coronavirus in NRW.

______________________

Alles, was du zu Corona in NRW und Deutschland wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

______________________

Aktuelle News zu Corona in NRW im Blog

Freitag, 17. April

9.30 Uhr: Notbetreuung ausgebaut

Das Land NRW baut die Notbetreuung in Kindertagesstätten aus: In einer neuen Verordnung werden weitere Branchen genannt, aus denen Eltern ihre Kinder in die Kitas bringen dürfen. Darunter sind Mitarbeiter von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, Drogerien und Hausmeister. Die Verordnung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Sie gilt ab dem 23. April.

8.45 Uhr: Soforthilfe soll heute wieder starten

Am Freitag sollen nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen Selbstständige und Unternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW wieder beantragen können. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen.

Das Antragsformular solle im Laufe des Tages wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online verfügbar sein, kündigte das Wirtschaftsministerium an.

7.40 Uhr: Lehrerverband schlägt Alarm

Der NRW-Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. „Der Zeitplan ist zu ambitioniert“, sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der „Rheinischen Post“. In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen.

Bartsch kritisierte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihre Aufforderung an die Schulträger, die hygienischen Voraussetzungen zur Wiedereröffnung der Schulen zu schaffen. „Die Märkte sind ja de facto tot“, sagte Bartsch zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln. Auch Fragen der Reinigung, bauliche Maßnahmen und Kapazitäten bei der Beförderung müssten geklärt werden. „Da macht es sich die Ministerin schon einfach, wenn sie sagt, die Schulen hätten ja gewusst, dass es am 20. April wieder losgehen könnte.“

Der Lehrerverbandspräsident erwartet in der Corona-Krise mit Blick auf die Risikogruppe bei den Lehrern vor allem für junge und mittelalte Lehrer „deutliche Mehrbelastungen“.

6.45 Uhr: Wegen Corona? Ordnungsamt-Autos angezündet

Drei Fahrzeuge des Ordnungsamts in Bielefeld haben in der Nacht zu Freitag gebrannt. Es war augenscheinlich Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Da ein Zusammenhang zur Corona-Krise, in der das Ordnungsamt maßgeblich an der Einhaltung der Kontaktverbote beteiligt ist, nicht auszuschließen sei, ermittle auch der Staatsschutz, hieß es weiter.

Einen der drei Wagen hätten die Feuerwehrkräfte vor der Zerstörung bewahren können, die anderen beiden seien massiv beschädigt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter blieb bisher erfolglos. Die Fahrzeuge waren vor dem Ordnungsamt im Ravensberger Park geparkt. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.

Donnerstag, 16. April

22.23 Uhr: Armin Laschet bringt Schüler gegen sich auf

Für den Beschluss, die Schulen ab nächster Woche wieder zu öffnen um die Abiturienten und andere Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten zu können, wird Ministerpräsident Armin Laschet hart kritisiert. Besonders die betroffenen Schüler können die Entscheidung angesichts der drohenden Infektionsgefahr nicht verstehen und teilen ihre Meinung mit heftigen Worten mit, wie du >>>>>hier lesen kannst.

21.56 Uhr: Polizei löst Poker-Turnier mit 15 Personen auf

In Dortmund hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag ein Poker-Turnier in einer Kleingartenanlage aufgelöst.

Trotz heruntergelassener Jalousien hatten Zeugen das Treiben bemerkt und die Beamten informiert. Insgesamt 15 Personen befanden sich in einem Lokal, an dem zwei Poker-Tische standen. Die Polizei erteilte Platzverweise, wird gegen jeden eine Anzeige stellen.

Die Höhe der zu erwartenden Bußgelder wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung schätzt die Polizei Dortmund auf insgesamt 4000 Euro.

19.32 Uhr: CSD findet trotz Coronavirus statt

Der diesjährige Christopher-Street-Day findet trotz des Coronavirus statt, wie der Kölner „Express“ berichtet.

Die Parade, die für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und queeren Menschen demonstriert, wird von dem ersten Juli-Wochenende (4./5. 7.) auf die Zeit zwischen dem 9. bis 11. Oktober verschoben.

18.51 Uhr: Skandal um 60 000 Schutzmasken für Pflegeheime

Da Schutzmasken aktuell Mangelware sind, aber gerade im Gesundheits- und Pflegesektor dringend gebraucht werden, produziert Deutschland jetzt selbst die Masken. Doch eine Lieferung von 60 000 Schutzmasken, die die Stadt Essen für Pflegeheime erhalten hat, ist scheinbar unbrauchbar, wie du >>>>hier lesen kannst.

18.25 Uhr: Erlebnispark in NRW erhält deutschlandweite Ausnahmeregelung – Wiedereröffnung ab Freitag

Als einziger Tierpark in Deutschland darf das „Safariland Stukenbrock“ in Ostwestfalen wieder die Tore öffnen. Ab Freitag, 17.April dürfen täglich von 10 bis 16 Uhr sogenannte Auto-Safaris in dem Erlebnispark stattfinden.

Bis zu zwei Erwachsene mit eigenen Kindern oder Personen des eigenen Haushalts sind im privaten Pkw erlaubt, um Löwen, Tiger und andere Tiere zu sehen. Tickets für die Tour werden ausschließlich online verkauft, die Besucher drucken diese dann aus.

17.50 Uhr: Regulärer Zugverkehr in NRW ab 20. April

Gute Nachrichten für Bahnfahrer: Das Hagener Bahnverkehrsunternehmen „Abellio Rail“ fährt ab dem 20. April wieder regulär, der Corona-Sonderfahrplan wird aufgehoben. Abellio fährt in ganz NRW, unter anderem im Niederrhein-Netz (Mönchengladbach, Düsseldorf, Wesel, Bocholt, Arnhem), als auch das Ruhr-Sieg-Netz (Essen, Hagen, Iserlohn, Siegen) und von Bochum nach Gelsenkirchen.

In der Praxis fahren der Rhein-Ruhr-Express RE11 (von Düsseldorf bis nach Kassel), und die Bahnen S2 (von Essen nach Dortmund), S3 (Oberhausen nach Hattingen), S9 (Recklinghausen nach Hagen) und RB 32, RB40 und RE49 (fährt zwischen Wesel und Wuppertal) ab dem 20.April wieder regulär Trotzdem bittet das Unternehmen die Gäste, nur die nötigsten Fahrten anzutreten, um das Gesundheitsrisiko für Personal und andere Fahrgäste möglichst gering zu halten.

16.26 Uhr: Hier bekommst du jetzt noch Schutzmasken

Die Bundesregierung sieht aktuell von der Pflicht einer Mundschutz-Maske ab, empfiehlt ihr Tragen jedoch. Entsprechend begehrt ist der Schutz vor einer Corona-Infektion. Wo du jetzt noch Masken bekommen kannst und was du sonst für Optionen hast >>>> kannst du hier lesen.

15.47 Uhr: Borussia Dortmund erstattet Heimspiel-Tickets

Der Revier-Bundesligist Borussia Dortmund hat auf seiner Webseite angekündigt, allen Karteninhabern ihr Geld zu erstatten. Tageskarten für Heimspiele werden von Vereinsseite erstattet, wahlweise kann auch auf den Betrag verzichtet werden – stattdessen spendet der BVB dann anteilig den Wert an die Stiftung „Leuchte auf“.

Auch Dauerkarten werden anteilig erstattet, nach dem Datum der jeweiligen Partien. Jeder Karteninhaber werde in den nächsten 14 Tagen vom Klub angeschrieben und über seine Optionen aufgeklärt.

14.30 Uhr: Zeltfestival Ruhr auf 2021 verschoben

Nach der Entscheidung, dass alle Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt werden, steht auch fest, dass das Zeltfestival Ruhr in diesem Sommer ausfällt. Das Festival soll von 31.8 bis 5. September 2021 stattfinden.

12.41 Uhr: Ford will Produktion wieder starten

Ford will die Produktion am 4. Mai voraussichtlich in Köln und Saarlouis wieder starten, berichtet ntv. Auch Volkswagen hatte angekündigt, die Produktion wieder hochzufahren.

10.45 Uhr: So soll der Schulstart gelingen

Wie soll der Schulstart nach der Corona-Pause gelingen? Dazu hat sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag geäußert. „Ab dem 23. April sollen die ersten Schüler zur Vorbereitung auf Abschlüsse in weiterführende Schulen gehen können“, sagte Gebauer im Schulausschuss des Landtages. Am kommenden Montag sollen laut „Rheinische Post“ die Schulen zunächst für Schulleitungen und Lehrpersonal öffnen. So sollen die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Notwendig werden Raumnutzungs- und Abstandskonzepte sowie die Aufteilung in Lerngruppen sein.

NRW plant die Schulen schrittweise zu eröffnen. Sollten es die Infektionszahlen zulassen, sollen in NRW ab dem 4. Mai der Schulbesuch für die vierten Klassen wieder möglich sein.

08.45 Uhr: Kabinett will Voraussetzungen für nächste Exit-Schritte treffen

Das Landeskabinett kommt am Donnerstag zusammen, um die Voraussetzungen für die nächsten Schritte in der Corona-Krise zu schaffen. Zudem informiert Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) den Schulausschuss des Landtags über Details der geplanten Regelungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch in einer Videokonferenz darüber geeinigt, nach fast vier Wochen erste Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu lockern - das private und öffentliche Leben bleibt dennoch stark eingeschränkt.

Beim vorsichtigen Ausstieg aus den coronabedingten Einschränkungen schlägt Nordrhein-Westfalen keinen Sonderweg ein. Das bevölkerungsreichste Bundesland nutzt aber den schnellsten Korridor einer Bund-Länder-Vereinbarung, um nach den Osterferien schrittweise wieder die Schulen zu öffnen. Die Kitas hingegen blieben auch in NRW zunächst weiter geschlossen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwochabend in Düsseldorf.

08.00 Uhr: Corona-Verdachtsfall versuchte Frau zu vergewaltigen

Schlimmer Vorfall in Bochum! Ein Mann hat am Mittwochabend versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Es besteht der Verdacht, dass der Täter mit dem Coronavirus infiziert ist. >>> hier erfährst du mehr dazu

07.00 Uhr: Terrorverdächtiger in Kreis Heinsberg festgenommen

Der Kreis Heinsberg wurde als erster deutscher Corona-Hotspot bekannt. Am Mittwoch fuhr hier die Polizei groß auf. Grund war aber nicht Corona, sondern eine IS-Zelle, die die Polizei aushob. Vier Männer aus Tadschikistan, die in NRW lebten, wurden festgenommen, weil sie Anschlagspläne in Deutschland verfolgt haben sollen. Am Abend erließ der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Untersuchungshaft für die Männer. Ein fünfter sitzt bereits in Haft. Was sie geplant haben sollen, kannst du hier lesen.

Mittwoch, 15. April

21.12 Uhr: Familienminister Stamp begrüßt Beschluss der Landesregierungen

NRW-Familienminister Joachim Stamp hat sich positiv über den Kompromiss von Bund und Ländern zu den geplanten Lockerungen geäußert. Er sei sehr dankbar, dass die Bürger die bisherigen Maßnahmen so gut mitgetragen haben, sagte der FDP-Politiker laut dpa dem Kölner-Stadt-Anzeiger.

Trotzdem bleibt das oberste Ziel, die Virus-Verbreitung zu minimieren. „Die Entscheidungen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin sind ein wichtiges Zeichen, um eine behutsame Öffnung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens einzuleiten“, so der stellvertretende Ministerpräsident.

20.06 Uhr: Diese Festivals fallen im Sommer aus

Die Festivals in NRW und dem Ruhrgebiet treffen die Corona-Beschlüsse der Länder hart. Etliche beliebte Festivals fallen dem Verbot von Großveranstaltungen zum Opfer, das bis mindestens 31. August geht.

Darunter: Das Reggae-Festival „Summer Jam“ in Köln, das Mega-Festival „Parookaville“ in Weeze und das „Juicy Beats“ in Dortmund.

Letztere haben angekündigt: „Wir haben einen Plan B – Juciy Beats 2021 wird stattfinden und es wird laut!“ Eine Lösung für die gekauften Tickets wird in den nächsten Tagen erarbeitet. Auch der Großteil der 85.000 „Parookaville“-Karten waren bereits verkauft, diese werden jetzt erstattet.

19.23 Uhr: Ministerpräsident Laschet: „Abstand und Schutz werden Regeln unseres Alltags“

Armin Laschet hat sich auch zu anderen Bereichen des öffentlichen Lebens geäußert. So werde über die Religionsausübung am Donnerstag beraten, ein „persönliches Anliegen“ des Ministerpräsidenten.

Fußballspiele mit Zuschauern werden dagegen in dieser Saison nicht mehr stattfinden, über das weitere Vorgehen in der Bundesliga wurde in der Länder-Konferenz nicht gesprochen. Grundsätzlich werden „Abstand und Schutz zu Maßnahmen und Regeln unseres Alltags“.

Trotzdem zeigte sich der CDU-Politiker zufrieden mit dem Ausgang des Gipfeltreffens. „Unser Ziel, ins normale und öffentliche Leben zu kommen, ist heute erfüllt worden.“

19.06 Uhr: So läuft schrittweise Schulöffnung ab

Ministerpräsident Armin Laschet hat sich zu den Beschlüssen des Bundes und der Länder geäußert. Schüler, die vor einem Abschluss (Abitur, mittlere Reife) stehen, sollen sich bereits ab kommender Woche auf ihre Prüfungen vorbereiten können, auch entsprechende Prüfungen sollen stattfinden können.

Anschließend können ab dem 4.Mai auch weiterführende Schule wieder öffnen, bis hin zum letzten Jahrgang der Grundschulen.

Bis zum 29. April sollen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den Schulunterricht erarbeitet werden.

18.15 Uhr: Friseure dürfen ab 4.Mai wieder öffnen

Friseur-Betriebe sollen ab 4. Mai wieder öffnen dürfen, sofern sie entsprechende Schutzmaßnahmen einhalten können. Jeder Betrieb muss ein Konzept erarbeiten. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz zum weiteren Vorgehen bezüglich des Coronavirus bekannt gegeben.

17.35 Uhr: Mehr Infizierte und mehr Tote in NRW

Innerhalb eines Tages sind 451 nachgewiesene Corona-Infektionen in NRW hinzugekommen. Somit stieg die Zahl der durch das NRW-Gesundheitsministerium bestätigten Fälle am Mittwoch auf 27 657. Seit Dienstag kamen zudem 47 Todesfälle von Infizierten dazu, insgesamt sind damit im einwohnerstärksten Bundesland 708 Todesfälle seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet worden.

Derweil stieg auch die Zahl der Genesenen: Am Mittwoch kamen 819 dazu, in der Statistik gab es somit 14 686 Genesene.

17 Uhr: Schulen nach Ferienende weiter geschlossen

Die Schulen sollen in Deutschland erst am 4. Mai wieder öffnen. Beginnen sollen mit dem Betrieb Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

16.17 Uhr: Land und Bund sind sich einig über Maskenpflicht

Bund und Länder haben sich nach Informationen der dpa auf keine Maskenpflicht, sondern eine Empfehlung für Masken und Mundschutz geeinigt. So sollen im Handel und im öffentlichen Nahverkehr Masken getragen werden. Die Empfehlung sei „dringend“, aber nicht verpflichtend.

15.17 Uhr: Geschäfte könnten bald wieder öffnen

Erste Geschäfte sollen nach dem Willen des Bundes wieder öffnen, die Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie aber verlängert werden. Diesen Vorschlag will der Bund nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Bundesländern unterbreiten.

Nach der Beschlussvorlage für Merkels Beratungen mit den Ministerpräsidenten am Nachmittag sollen Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern womöglich schon am kommenden Montag wieder öffnen. Das entspricht etwa der Größe eines mittelgroßen Supermarkts. Es soll aber Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen geben. Unabhängig von der Verkaufsfläche könnten Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen.

10.45 Uhr: Zahl der Häuslichen Gewalt abgenommen

Die Zahl der häuslichen Gewalt in NRW hat während der Corona-Krise abgenommen. Das sagte Innenminister Herbert Reul. Demnach sei es von 1. März bis zum 13. April 2020 zu 3200 Fällen von häuslicher Gewalt gekommen, im Vorjahreszeitraum lag der Wert noch bei 4500 Fällen.

Doch Experten warnen, dass die Dunkelziffer um einiges höher liegen könnte, weil Fälle derzeit in Institutionen wie Kindergärten oder Schulen, aber auch auf dem Arbeitsplatz, nicht erkannt würden.

08.45 Uhr: Schulöffnung: Bayerns Ministerpräsident widerspricht NRW-Vorschlag

Während in Nordrhein-Westfalen bald die Schulen wieder geöffnet werden sollen, lehnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien wegen der andauernden Corona-Pandemie ab. „Ich bin sehr zurückhaltend bei Schulen“, sagte der CSU-Chef am Dienstagabend im „heute-journal“ des ZDF. Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als Erstes geöffnet werden sollen. „Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung.“

06.50 Uhr: Kontaktsperren bis 3. Mai?

Es ist der Tag der Entscheidungen. Dürfen sich die Bürger über Lockerungen freuen oder bleiben die harten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiter bestehen? Um 14 Uhr startet die Video-Konferenz, in der Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen entscheiden wollen.

Vorab einigten sich laut Bild die Staatskanzleichefs mit dem Kanzleramt auf einige Eckpunkte. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen:

Kontaktsperren, Versammlungs- und Reiseverbote sollen bis (mindestens) 3. Mai gültig bleiben.

Läden wie Boutiquen, Auto- oder Möbelhäuser bis 400 Quadratmeter sollen wie in Österreich zuerst öffnen können.

Geisterspiele in der Bundesliga sollen laut „Rheinische Post“ erlaubt werden. Auch Gesundheitsminister Spahn soll sich dafür ausgesprochen haben, so die RP unter Berufung auf Regierungskreise. Spahn hält diese für „möglich und auch wichtig für die Millionen Fußballfans angesichts der sonstigen Entbehrungen“.

Die Maskenproduktion in Deutschland soll deutlich hochgeschraubt werden

Unklar ist, ob es eine Maskenpflicht in Deutschland geben soll.

Die Lockerungen könnten aber jederzeit wieder aufgehoben werden, sollten die Infektionen wieder zunehmen. Wichtiges Kritierium in diesem Zusammenhang: die sogenannte „Reproduktionszahl“. Sie soll langfristig unter 1,0 sinken. Sprich: ein Infizierter steckt weniger als eine Person in seinem Umfeld an.

„Wir brauchen einen Konsens der 16 Länder. Gerade in der Schulpolitik darf es keine Alleingänge geben“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

(DER WESTEN/dpa)