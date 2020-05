Coronavirus in NRW: Laschet mit krasser Quarantäne-Forderung ++ So dreist wird bei Soforthilfen betrogen

Das Coronavirus bestimmt den Alltag in NRW. Mehr als 35.000 Menschen sind bisher positiv auf das Virus getestet worden. Aber: Etwa 29.000 sollen bereits wieder gesund sein. Mehr als 1.430 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

Langsam aber sicher wird zu einer Normalität in NRW zurückgekehrt: Zoos, Friseure und Museen sind wieder geöffnet. Seit dem 7. Mai gelten weitere Lockerungen, beispielsweise für Spielplätze, Sport, Schulen. Auch für Gaststätten ändert sich nun einiges.

Dienstag, 12. Mai

9.30 Uhr: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in NRW

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 170.508 angegeben - ein Plus von 933 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 172.576 Infizierte. Das RKI registrierte bislang 7533 Todesfälle, die JHU 7661 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 147.200.

In NRW gab es laut RKI-Zahlen bislang 35.333 Infektion. 201 mehr als am Vortag. 1456 Menschen sind bislang am Coronavirus in NRW gestorben.

7.30 Uhr: Laschet fordert Quarantäne-Lockerungen

rdrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt auf eine weitere Lockerung der staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus. In der „Rheinischen Post“ (Dienstag) plädierte er dafür, die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus den europäischen Ländern zu lockern. Zur Begründung verwies er auf das Ende des Lockdowns in Frankreich, wo die Menschen seit Montag wieder deutlich mehr Freiheiten haben. Zugleich bekräftigte er seine Forderung nach einer raschen Öffnung der deutschen Grenzen.

7.00 Uhr: Dreister Corona-Soforthilfen-Betrug

Neben mutmaßlich professionellen Betrügern haben offenbar auch Dutzende Arbeitslose, Studenten oder verschuldete Unternehmer unberechtigt Corona-Soforthilfen beantragt - und auch bekommen. In einem Bericht des Justizministeriums an den Landtag sind etliche Fälle dokumentiert, in denen nun ermittelt wird. In vielen Fällen hatten Banken die Behörden aufmerksam gemacht: Plötzlich waren auf Konten etwa von Hartz-IV-Empfängern 9000 Euro eingegangen.

Von 24 Betrugsverfahren, die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführt werden, schlug in zehn Fällen die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) Alarm wegen seltsamer Kontobewegungen: Die Schadenssummen hätten zwischen 9000 und 15 000 Euro gelegen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg berichtete von mehreren Fällen, die etwa von der Sparkasse gemeldet wurden: Unter anderem von einem Studenten, vier Arbeitslosen und zwei Rentnern.

Montag, 11. Mai

21,13 Uhr: Innenminister Reul mit dringendem Appell

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht bei einigen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen die Grenzen der Demonstrationsfreiheit erreicht. Dies sei der Fall, wenn der Mindestabstand unterschritten und Passanten und Polizisten bewusst angehustet werden, sagte Reul am Montag in Düsseldorf. „Diese Leute gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Das darf die Polizei nicht tolerieren.“

Zudem missbrauchten Extremisten von links und rechts den Protest für ihre staatsfeindlichen Zwecke. „Da gibt es keine Verschwörungstheorie, die abenteuerlich genug ist. Mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Passen sie auf, mit wem sie auf die Straße gehen. Passen sie auf, mit wessen Parolen sie unterwegs sind.“ Er werde das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz im Juni setzen.

19.15 Uhr: NRW-Familienminister Stamp mit weiteren Details zur Kita-Öffnung

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat seine Aussagen zum Besuch von noch nicht betreuten Kindern in Kitas präzisiert: Die angepeilten zwei Tage im Juni seien ein „Minimum“, sagte Stamp in einem Podcast der NRW-Lokalradios. Natürlich strebe er mehr Tage an - genaueres könne man aber heute noch nicht sagen.

Joachim Stamp, NRW-Familienminister

Stamp verwies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in diesem Zusammenhang auf den Ausfall von aktuell mehr als 20 Prozent der Fachkräfte, die zur Risikogruppe zählten - also zum Beispiel älter als 60 seien. „Wie weit der dritte Öffnungsschritt im Juni gehen kann, hängt davon ab, wie viele Fachkräfte dann tatsächlich arbeiten können und ob das Infektionsgeschehen es erlaubt, auch wieder größere Gruppen zu bilden“, so Stamp zur dpa.

Familienminister Joachim Stamp (FDP) rät dabei den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas, auf Mund-Nase-Schutmasken zu verzichten. Eine Alternative seien zum Beispiel durchsichtige Visiere aus Kunststoff. Letztlich sei es den Trägern und dem Personal aber freigestellt, ob sie dennoch Schutzmasken einsetzen.

Da Kinder Nähe bräuchten und auch mal in den Arm genommen werden müssten, sei das Abstandsgebot in Kitas oder der Tagespflege „nicht zu halten“, sagte Stamp. Daher versuche man mit Hygienekonzepten, das Risiko für das Fachpersonal zu minimieren.

18.59 Uhr: Gastronom aus Essen mit krasser Prognose "Wir werden wieder schließen"

Seit heute dürfen Gastronomien und Kneipen in NRW wieder öffnen - unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Doch um diese Auflagen zu erfüllen, müssten Gastronomen ganz schön bangen. DER WESTEN hat mit einem Inhaber aus Essen über die momentane Situation in der Coronakrise und die Wiedereröffnung gesprochen. Hier geht es zum kompletten Artikel >>>

13.54 Uhr: Nach Corona-Ausbruch in Fleischbranche: Massentests auch bei Tönnies

Nach einem Corona-Ausbruch in Coesfeld ist die ganze Fleischbranche in den Fokus gerückt. Nun sollen 20 000 Mitarbeiter großer wie kleiner Betriebe landesweit getestet werden. Beim Branchenriesen Tönnies arbeitet dafür ein eigenes Testzentrum.



Bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies haben am Montag im Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück Corona-Massentests begonnen. Seit dem Mittag sei das Testzentrum auf dem Gelände des Standorts im Kreis Gütersloh in Betrieb, sagte Unternehmenssprecher Andre Vielstädte.

Insgesamt arbeiten hier 6500 Menschen, nur ein Teil davon im Schlachthof. Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einer Fleischfabrik des Wettbewerbers Westfleisch in Coesfeld sollen in Nordrhein-Westfalen alle bis zu 20 000 Mitarbeiter in Schlachtbetrieben auf das gefährliche Virus getestet werden.

„Wir haben keinerlei Anlass von einem besonderen Infektionsgeschehen im Betrieb auszugehen“, sagte Tönnies-Sprecher Vielstädte. Nach Angaben des zuständigen Kreises Gütersloh habe keiner der dort labortechnisch bestätigten 23 Infizierten eine Verbindung zur Fleischindustrie.

10.13 Uhr: Corona-Infektionszahlen in Coesfeld am Wochenende weiter gestiegen

Im Kreis Coesfeld sind die Infektionszahlen nach einem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb weiter gestiegen. Am Sonntag seien im Kreisgebiet 780 nachgewiesene Ansteckungen verzeichnet worden, 35 mehr als am Samstag, sagte ein Kreissprecher. Laut Robert-Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen im Kreis bei knapp 96 und damit deutlich über der festgelegten Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Viele der von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen etwa für Gaststätten und Geschäfte werden damit im Kreis um eine Woche verschoben, wie der Kreis ankündigte.

Unter den Betroffenen im Kreis Coesfeld sind 230 Infizierte aus dem Westfleisch-Werk. 952 der rund 1200 Mitarbeiter seien dort bereits getestet worden, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort bleibe weiter geschlossen. Am Sonntag hatte es unter anderem auch Massentests in einem Westfleisch-Betrieb in Hamm gegeben. Rund 1000 Mitarbeiter seien dort getestet worden, die übrigen sollten am Montag folgen, sagte der Westfleisch-Sprecher. Ergebnisse zu den Tests in Hamm gab es am Montag zunächst noch nicht.

07.55 Uhr: Fitnessstudios eröffnet: Lange Schlangen um Mitternacht

In der Nacht zu Montag haben die ersten Fitnessstudios wiedereröffnet. Ganz kurz nach Mitternacht wurden etwa im Kölner Stadtteil Kalk die ersten Sportler wieder an die Geräte gelassen. Die Kette McFit sperrte dort ebenso wie an anderen Standorten in NRW um 0.01 Uhr die Türen auf. „Ich glaube, das haben alle herbeigesehnt“, sagte McFit-Gründer Rainer Schaller. Er betonte zugleich, dass es wichtig sei, die von der Politik vorgegeben Auflagen einzuhalten.

NRW hatte in der vergangenen Woche den Weg für eine Wiedereröffnung der Fitnessstudios am Montag freigemacht. Es gelten aber strenge Auflagen. Zwischen den genutzten Geräten muss genügend Abstand sein, Duschen bleiben zum Beispiel geschlossen.

Sonntag, 10. Mai

21.24 Uhr: Kölner Forscher verrät: „Remdesivir wirkt“

Eine Studie zum Medikament Remdesivir zur Bekämpfung der Corona-Erkankung kommt nach Angaben des Kölner Studienleiters voran. Die Studie sei „in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium“, sagte der Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Köln, Gerd Fätkenheuer, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und weiter: „Wir können sagen: Remdesivir wirkt. Wir haben nachgewiesen, dass das Medikament bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abmildert und verkürzt.“

Das Medikament gilt als ein mögliches Mittel zur Behandlung schwerer Coronavirus-Infektionen. In Deutschland ist das Mittel innerhalb eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bestätigten Arzneimittel-Härtefallprogrammes zugänglich und wird in klinischen Studien getestet.

19.47 Uhr: Fleischindustrie entwickelt sich zu Corona-Hotspot

Erst Oer-Erkenschwick, dann Coesfeld, jetzt auch noch Bochum. Die Fleischindustrie in NRW entwickelt sich immer mehr zum Corona-Hotspot. Im Bochumer Schlachthof wurden bislang nicht nur 22 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt machte auch eine weitere erschreckende Entdeckung. Mehr dazu erfährst du hier >>>

16.22 Uhr: Zahl der Infizierten in Coesfelder Fleischbetrieb steigt weiter – Firma geht vor Gericht

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Arbeiter in einem Coesfelder Fleischbetrieb stieg bis Sonntagmittag nach Angaben des Kreises auf 205 an. Knapp die Hälfte der Ergebnisse von bisher rund 950 Corona-Tests lag demnach vor.

Coronavirus in NRW: In diesem Fleischbetrieb in Coesfeld steigt die Zahl der Infizierten Foto: imago images / Kirchner-Media

Trotz der akuten Lage hat die Firma Westfleisch die befristete Schließung des betroffenen Schlacht- und Zerlegebetriebes per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Münster kippen wollen. Der zuständige Richter lehnte das jedoch am Sonntag ab.

Der Betrieb sei „aufgrund ersichtlich unzureichender Vorsichtsmaßnahmen“ zu einer „erheblichen epidemiologischen Gefahrenquelle“ nicht nur für die Belegschaft geworden, hieß es in der Begründung. Gewerkschaften forderten schärfere Kontrollen und grundlegend bessere Arbeitsbedingungen in allen Fleischbetrieben.

09.01 Uhr: Demo in Köln: Auch Kinder waren unter den Teilnehmern

Gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrierten am Samstagnachmittag hunderte Menschen in Köln – unangemeldet. Sie forderten Unbeteiligte auf, ihren Mundschutz abzunehmen. Was besonders schockiert: unter den Teilnehmern waren auch Kinder. Polizeipräsident Uwe Jacob: „Ich kann nachvollziehen, dass die momentane Ausnahmesituation für alle Kölner nicht leicht zu bewältigen ist. Aber gezielt seine Gesundheit, die seiner Kinder und die Gesundheit unbeteiligter Menschen zu gefährden, macht es nicht besser. Wer die neuesten Lockerungen so unvernünftig aufs Spiel setzt, begünstigt einen erneuten und rasanten Anstieg der Infektionsfälle.“

Coronavirus: In Köln haben Hunderte gegen die Corona-Einschränkungen protestiert.

(DER WESTEN mit dpa)