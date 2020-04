Coronavirus in NRW: Dringender Appell an Schulen ++ Zahl der Infizierten auf neuem Rekordwert

Corona-Kontaktverbot: Was vermissen die Essener am meisten?

Das Coronavirus hat NRW weiter fest im Griff, nichts ist mehr wie es vorher war. Nach Wochen des totalen Shutdowns sollen nun ab Montag kleinere Geschäfte wieder öffnen. Auch die Schulen sollen den Betrieb langsam wieder aufnehmen. Das Kontaktverbot bleibt jedoch noch bis mindestens Anfang Mai bestehen.

Bisher sind am Coronavirus in NRW 862 Menschen gestorben. Mehr als 29.000 haben sich in dem Bundesland infiziert. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die das Coronavirus überwunden haben. Mehr als 17.500 sind es inzwischen.

Unser Live-Blog informiert dich über alle wichtigen Corona-Themen in NRW.

Coronavirus in NRW: Alle News und Entwicklungen hier im Live-Blog

Die wichtigsten Entscheidungen für NRW in der Übersicht:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Hier findest alle neuen Entwicklungen zum Coronavirus in NRW.

______________________

Aktuelle News zu Corona in NRW im Blog

Sonntag, 19. April

8.30 Uhr: Ordnungsamt muss Versammlungen in Essen auflösen

Das Ordnungsamt in Essen musste am Freitag zahlreiche Versammlungen von Menschen auflösen. Besonders schlimm sei es im Stadtteil Altendorf gewesen. Dort hatten sich rund um den Niederfeldsee mehrere Menschen zusammen in die Sonne gesetzt. Es mussten Platzverweise erteilt werden.

Auch im Stadtgarten, der Brehminsel und im Löwental mussten die Ordnungskräfte einschreiten.

Wie viele Verstöße es waren, wird am Montag bekanntgegeben.

Samstag, 18. April

22.31 Uhr: Polizei Oberhausen warnt vor Enkeltrick

Die Polizei Oberhausen warnt über Twitter vor einer neuen sogenannten Enkeltrick-Masche. Demnach würden Betrüger am Telefon davon berichten, dass der Sohn der angerufenen schwer an Corona erkrankt sei und ein teures Medikament aus Amerika brauche. Bei mindestens zehn Senioren und Seniorinnen hatten es die Betrüger mit der Masche versucht.

Die Polizei empfiehlt, im Falle eines solchen Anrufs direkt die 110 zu wählen.

Heute (18.4.) wollen skrupellose Telefonbetrüger unter Ausnutzung der Corona-Pandemie Oberhausener Seniorinnen und Senioren abocken. Angeblich ist der Sohn schwer an Corona erkrankt und benötigt ein teures Medikament aus Amerika zum Überleben...https://t.co/pUIRZHqMNT — Polizei NRW OB (@polizei_nrw_ob) April 18, 2020

19.00 Uhr: Keine Sitzenbleiber in NRW!

Am Mittag wurde bekannt: Schülerinnen und Schüler in Hessen müssen während der Corona-Krise nicht um ihre Versetzung bangen. NRW hat jetzt nachgezogen. Auch hier sollen Schüler im laufenden Schuljahr grundsätzlich in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt werden.

Ein Sitzenbleiben wäre damit für Schüler und Schülerinnen in NRW ausgeschlossen - egal wie schlecht die Noten vor den Schulschließungen ausgesehen haben.

Vom Schreibtisch zu Hause aus arbeiten ist für viele Schüler in NRW Alltag geworden. Foto: imago images / Ralph Lueger

18.30 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Essen und Dortmund – Polizei Duisburg mit dringender Warnung

Auf Twitter veröffentlichte die Stadt Essen nun aktuelle Zahlen zum Coronavirus. Demzufolge sind aktuell 255 Personen in der Stadt erkrankt, 391 bereits genesen und 30 Personen gestorben. In Dortmund sind seit gestern fünf weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf 596. 393 sind jedoch bereits wieder genesen. Die große Anzahl derer, die das Virus also bereits überstanden haben, machen Hoffnung.

Ebenfalls auf Twitter warnte die Polizei Duisburg vor einer gefährlichen Betrugsmasche. So würden Betrüger im Namen des Bundesgesundheitsministerium Mails mit Schadsoftware verschicken. Diese hätten den Betreff: „Dies ist das geänderte Mitarbeiter-Antragsformular für Krankheit innerhalb des Arbeitnehmergesetzes"

Betrüger verschicken im Namen von @BMG_Bund Mails mit Schadsoftware. Sie werden mit dem Betreff: „Dies ist das geänderte Mitarbeiter-Antragsformular für Krankheit innerhalb des Arbeitnehmergesetzes" in Umlauf gebracht. Mehr Infos: https://t.co/vBg3G0gfFp#PolizeiNRW #Duisburg pic.twitter.com/HDQ5yvfvLy — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) April 18, 2020

17:45 Uhr: Dritter Todesfall in Hagen

In Hagen ist der dritte Mensch in Folge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Auskunft der Stadt um einen Mann, der über 80 Jahre alt war und mehrere Vorerkrankungen hatte. Insgesamt sind aktuell 81 Hagenerinnen und Hagener am Coronavirus erkrankt.

16.00 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Bochum – Stadt mit Checkliste für Einzelhandel

In Bochum wurden insgesamt 402 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind aktuell noch 106 infiziert.

Zudem hat die Stadt eine Checkliste für Geschäfte im Einzelhandel herausgegeben. Sie umfasst zwei Punkte. Zum einen die „Regelung des Kundenzuflusses“ mit Aspekten wie „Abstandslinien als Signal für Kunden“ oder „Mindestabstand zwischen geöffneten Kassen“, zum anderen „Hygienemaßnahmen“ wie „Kundendurchsagen zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen“ oder „Schutzvorrichtung (z.B. Plexiglasscheiben) zum Schutz des Kassenpersonals und der Kunden“. Die Liste soll als Orientierung für Einzelhändler gelten.

15.20 Uhr: Zahl der Infizierten steigt deutlich

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie 29.155 Infektionen gegeben, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das sind knapp 550 mehr bekannte Fälle als noch am Freitag. Die Zahl der zuvor positiv auf das Coronavirus getesteten Todesfälle stieg auf 862 an - um 54 im Vergleich zum Vortag. Genesen sind 17.502 Menschen, das sind 478 mehr als am Freitag.

Auf den Intensivstationen waren am Samstag noch 2.904 Betten frei, 1.942 davon mit Beatmungsgeräten. 632 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 486 künstlich beatmet.

Parallel veröffentlicht das Ministerium seit dieser Woche auch die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI zählte 28.306 Infektionen. Als Grund für den Unterschied wird genannt, dass die Meldewege „unterschiedlich lang“ seien. Um die Zahlen zwischen den Bundesländern korrekt vergleichen zu können, sollen ab Montag nur noch die Zahlen des RKI veröffentlicht werden.

13.35 Uhr: Städtetag fordert Schulen später zu öffnen

Der Städtetag NRW hat angesichts der wegen Corona notwendigen Hygienemaßnahmen das Land aufgefordert, die Schulen frühestens ab dem 27. April wieder zu öffnen. „Bereits ab dem 23. April zu starten, stellt die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme“, sagte der Städtetags-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann am Samstag. Der aktuelle Plan des Landes sieht vor, dass ab Donnerstag (23. April) Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, die Schule freiwillig wieder besuchen können.

„Die Schulen müssen grundgereinigt werden, die hygienischen Voraussetzungen für den Schutz vor Infektionen geschaffen, Räume vorbereitet und der Schülerverkehr organisiert werden.“ Dafür brauche man mindestens den Vorlauf von einer Arbeitswoche. Auch die Hygiene-Vorgaben und die Größe der zulässigen Lerngruppen müssten vom Land noch weiter konkretisiert werden.

12.10 Uhr: Abstand im öffentlichen Nahverkehr gefordert

Überall im öffentlichen und auch am besten im privaten Raum sollen 1,5 Meter Abstand zum nächsten Menschen gehalten werden. Im öffentlichen Nahverkehr ist das oft nicht möglich. Jetzt fordert der Deutsche Bahnkunden-Verband, dass es auch im ÖPNV eine Regelung dafür geben muss.

Das beginne zum Beispiel bei der Verstärkung des Schulbusangebotes in ländlichen Regionen, damit die Schüler den Mindestabstand einhalten können.

Außerdem fordert der Verband, dass Verkehrsunternehmen das Platzangebot mindestens verdoppeln. Nur so könnten Fahrgäste den Abstand einhalten. Zudem schlagen sie vor, die Sitzbänke in Bussen und Bahnen umzubauen. Die Mehrkosten sollen durch Kommunen und Aufgabenträger übernommen werden.

10.12 Uhr: Erster Mensch in Herne gestorben

Zum ersten Mal ist ein Mensch in Herne wegen des Coronavirus gestorben. Bisher hatte die Stadt keine Todesfälle zu beklagen, nun muss sie den ersten Covid-19-Toten beklagen.

Insgesamt gibt es 122 Infizierte in Herne, davon gelten 60 Menschen als wieder gesund.

9.30 Uhr: Tragen der Schutzmasken beim Autofahren verboten

Trotz der Coronavirus-Pandemie gibt es in NRW keinen Freibrief für Autofahrer zum Tragen von Schutzmasken. Polizisten würden je nach Einzelfall entscheiden, ob das Tragen einer Atemschutzmaske am Steuer medizinisch gerechtfertigt sei, teilte das NRW-Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Der Schutz der Gesundheit habe oberste Priorität. Wenn die Polizei aber Anhaltspunkte dafür habe, dass die Verdeckung des Gesichts bewusst genutzt wird, um Ordnungswidrigkeiten zu begehen, könne sie dennoch ein Bußgeld verhängen. Grundsätzlich dürfen Autofahrer ihr Gesicht nicht so sehr verdecken, dass es nicht mehr erkennbar ist.

8 Uhr: Zahl der Toten bleibt in NRW konstant

Die Zahl der Toten bleibt in NRW konstant. Mittlerweile sind 808 Menschen an dem Virus gestorben (Stand Samstagmorgen). Über 28.000 sind infiziert, mehr als 17.000 wieder genesen.

Am Donnerstag waren etwas mehr als 700 Tote in NRW.

Freitag, 17. April

21.36 Uhr: „Fridays For Future“ will bei Schulstart streiken

Die Umweltbewegung „Fridays For Future“ hat Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, bei Wiederbeginn der Schule zu streiken. Auf Twitter schrieb die Organisation: „Der Gesundheitsexperte Armin Laschet will die Schulen in NRW nächste Woche öffnen – was die Leute davon halten, seht ihr ja unter #SchulboykottNRW.“ Unter dem Hashtag hatten zahlreiche Nutzer ihren Unmut über die Lockerungen der Schutzmaßnahmen geäußert.

„Wir sagen: Bleibt am 24.04 zuhause, schützt eure Mitmenschen & macht beim #NetzstreikFürsKlima mit! So bekämpfen wir beide Krisen“, so die Organisation. Bis zum 4. Mai ist die Teilnahme am Unterricht noch freiwillig.

20.52 Uhr: Kölner Karneval soll trotz Corona stattfinden

Karneval in Zeiten von Corona? Das soll in der kommenden Session möglich sein. „Ohne hier auf Details einzugehen – eines ist für uns dabei eindeutig: Es wird 2021 eine Karnevalssession geben“, macht Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, allen Jecken Mut. „Das mag banal erscheinen, hat aber aus meiner Sicht etwas sehr Tröstliches in diesen aufgewühlten Zeiten.“ Wie genau die Auflagen sein werden, könne jedoch niemand seriös vorhersagen.

20.30: Unbekannte klauen tausende Schutzmasken

Unbekannte haben rund 3000 Schutzmasken aus der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Paderborn geklaut. Das berichtet die Polizei. Die Diebe brachen zwischen Donnerstag und Freitag die Tür zur Kleiderkammer auf. Dort durchsuchten sie einige Kisten und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Die Kartons mit den 3000 medizinischen Schutzmasken nahmen sie mit, so ein Polizeisprecher. Das DRK hatte zunächst eine höhere Anzahl geklauter Masken vermutet. Hinweise auf die Täter gab es bisher noch nicht.

19.53 Uhr: IKEA öffnet am Montag trotz Sondergenehmigung nicht

Trotz der Sondererlaubnis des Landes wird die Möbelkette IKEA ihre Filialen in NRW am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen.“ Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar.

Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

17.01 Uhr: Keine Verkürzung der Sommerferien in NRW

Wegen des wochenlangen Unterrichtaufalls hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel gebracht. Die Kultusminister der Länder unterstützen diesen Vorschlag jedoch nicht.

Auch Nordhrein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, in ihrem Land würden die Sommerferien nicht verkürzt. Solche Erwägungen gebe es in ihrem Ministerium nicht.

16.29 Uhr: Todesfall in Oberhausener Altenheim

Eine Bewohnerin des Martha-Grillo-Seniorenzentrums in Oberhausen ist an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das berichtet die „WAZ“. Die 91-Jährige wurde demnach am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie heute starb.

Sämtliche Mitarbeiter und Bewohner des Heimes sollen nun auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung getestet werden.

16 Uhr: Düsseldorf eröffnet neues Diagnosezentrum

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verlagert den Standort des Diagnostikzentrums zur Siegburger Straße. Dadurch sei es möglich, weiterhin rund 800 Tests am Tag durchzuführen. Das neue Zentrum öffnet am Mittwoch, dem 22. April.

Alle Menschen, die in Düsseldorf wohnen oder arbeiten und zugleich über Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot oder Fieber klagen, können sich an das Infotelefon 0211-8996090 wenden. Dort werde, wenn nötig, mit jedem Anrufer ein Termin für den Coronatest vereinbart.

11.15 Uhr: Schönes Wetter am Wochenende: Viele Kontaktverbots-Verstöße?

Am Wochenende droht den Ordnungsämtern in NRW wieder viel Arbeit. Für den Westen werden für Samstag und Sonntag viel Sonne und steigende Temperaturen vorausgesagt – das hatte in der Vergangenheit zu einer steigenden Zahl von Verstößen gegen das „Social Distancing“ geführt. Erneut werden die Ordnungsämter – teils mit Unterstützung der Polizei – für die Einhaltung des Kontaktverbots patroullieren. Es drohen empfindliche Strafen.

8.45 Uhr: Soforthilfe soll heute wieder starten

Am Freitag sollen nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen Selbstständige und Unternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW wieder beantragen können. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen.

Das Antragsformular solle im Laufe des Tages wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online verfügbar sein, kündigte das Wirtschaftsministerium an.

6.45 Uhr: Wegen Corona? Ordnungsamt-Autos angezündet

Drei Fahrzeuge des Ordnungsamts in Bielefeld haben in der Nacht zu Freitag gebrannt. Es war augenscheinlich Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Da ein Zusammenhang zur Corona-Krise, in der das Ordnungsamt maßgeblich an der Einhaltung der Kontaktverbote beteiligt ist, nicht auszuschließen sei, ermittle auch der Staatsschutz, hieß es weiter.

Einen der drei Wagen hätten die Feuerwehrkräfte vor der Zerstörung bewahren können, die anderen beiden seien massiv beschädigt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter blieb bisher erfolglos. Die Fahrzeuge waren vor dem Ordnungsamt im Ravensberger Park geparkt. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.

(DER WESTEN/dpa)