Coronavirus in NRW: Schutzmaske beim Autofahren? ++ Karneval findet trotzdem statt ++ Gericht entscheidet über Ladenöffnungen

Das Coronavirus in NRW beherrscht weiterhin das Leben aller Menschen. Bald können kleine Geschäfte wieder öffnen, ein Stück Normalität soll so wieder erlangt werden. Ob sich das auf die Neuinfektionen auswirkt, bleibt abzuwarten.

Bisher sind am Coronavirus in NRW über 800 Menschen gestorben, 28.000 haben sich infiziert. Immerhin sind 17.000 auch wieder gesund.

Nun soll schrittweise zurückgegangen werden zum normalen Leben, zunächst werden Schule teilweise geöffnet, aber auch zahlreiche Einzelhändler dürfen wieder verkaufen.

Alle wichtigen Entscheidungen im Überblick:

Ab Montag dürfen Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche wieder öffnen (darunter auch Buchhandlungen, Auto- und Fahrradhändler)

Ein vorgeschriebener Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen bleibt bestehen

Großveranstaltungen bleiben bis mindestens 31. August verboten (darunter Fußballspiele, Schützenfeste und Festivals)

Prüfungen und schulische Prüfungsvorbereitungen sollen unter Einhaltung von Schutzkonzepten ab nächste Woche möglich sein

Samstag, 18. April

9.30 Uhr: Tragen der Schutzmasken beim Autofahren verboten

Trotz der Coronavirus-Pandemie gibt es in NRW keinen Freibrief für Autofahrer zum Tragen von Schutzmasken. Polizisten würden je nach Einzelfall entscheiden, ob das Tragen einer Atemschutzmaske am Steuer medizinisch gerechtfertigt sei, teilte das NRW-Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Der Schutz der Gesundheit habe oberste Priorität. Wenn die Polizei aber Anhaltspunkte dafür habe, dass die Verdeckung des Gesichts bewusst genutzt wird, um Ordnungswidrigkeiten zu begehen, könne sie dennoch ein Bußgeld verhängen. Grundsätzlich dürfen Autofahrer ihr Gesicht nicht so sehr verdecken, dass es nicht mehr erkennbar ist.

8.35 Uhr: Streit unter Einzelhändlern wegen Ladenöffnungen

Viele Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen bereiten sich nach der corona-bedingten Zwangspause auf den Verkauf unter strengen Hygienevorschriften vor. Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

Die Bund-Länder-Einigung, dass alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Größe wieder öffnen dürfen, umfasst laut einer Kölner Studie über 80 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes und sichert somit viele Existenzen. Allerdings gibt es auch Streit um die Begrenzung auf 800 Quadratmeter und eine Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen, nach der auch größere Einrichtungshäuser wieder für Kunden öffnen können.

Ob die bislang gültigen und neuen Regelungen ab der kommenden Woche juristisch haltbar sind, müssen die NRW-Gerichte vermehrt entscheiden. So wendet sich der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof gegen die durch die Corona-Schutzverordnung des Landes bedingte Schließung seiner Häuser. Das NRW-Oberverwaltungsgericht will dazu ab der nächsten Woche eine Entscheidung treffen.

8 Uhr: Zahl der Toten bleibt in NRW konstant

Die Zahl der Toten bleibt in NRW konstant. Mittlerweile sind 808 Menschen an dem Virus gestorben (Stand Samstagmorgen). Über 28.000 sind infiziert, mehr als 17.000 wieder genesen.

Am Donnerstag waren etwas mehr als 700 Tote in NRW.

Freitag, 17. April

22.34 Uhr: Weiterer Todesfall in Essen

Die Stadt Essen hat ihren nächsten Corona-Todesfall zu beklagen. Ein 58-jähriger Essener ist heute im Universitätsklinikum Essen verstorben. Das teilte die Stadt mit. Die Anteilnahme gelte der Familie und den Angehörigen. In Essen sind damit nach derzeitigem Stand 30 Menschen an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion verstorben.

21.36 Uhr: „Fridays For Future“ will bei Schulstart streiken

Die Umweltbewegung „Fridays For Future“ hat Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, bei Wiederbeginn der Schule zu streiken. Auf Twitter schrieb die Organisation: „Der Gesundheitsexperte Armin Laschet will die Schulen in NRW nächste Woche öffnen – was die Leute davon halten, seht ihr ja unter #SchulboykottNRW.“ Unter dem Hashtag hatten zahlreiche Nutzer ihren Unmut über die Lockerungen der Schutzmaßnahmen geäußert.

„Wir sagen: Bleibt am 24.04 zuhause, schützt eure Mitmenschen & macht beim #NetzstreikFürsKlima mit! So bekämpfen wir beide Krisen“, so die Organisation. Bis zum 4. Mai ist die Teilnahme am Unterricht noch freiwillig.

20.52 Uhr: Kölner Karneval soll trotz Corona stattfinden

Karneval in Zeiten von Corona? Das soll in der kommenden Session möglich sein. „Ohne hier auf Details einzugehen – eines ist für uns dabei eindeutig: Es wird 2021 eine Karnevalssession geben“, macht Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, allen Jecken Mut. „Das mag banal erscheinen, hat aber aus meiner Sicht etwas sehr Tröstliches in diesen aufgewühlten Zeiten.“ Wie genau die Auflagen sein werden, könne jedoch niemand seriös vorhersagen.

20.30: Unbekannte klauen tausende Schutzmasken

Unbekannte haben rund 3000 Schutzmasken aus der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Paderborn geklaut. Das berichtet die Polizei. Die Diebe brachen zwischen Donnerstag und Freitag die Tür zur Kleiderkammer auf. Dort durchsuchten sie einige Kisten und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Die Kartons mit den 3000 medizinischen Schutzmasken nahmen sie mit, so ein Polizeisprecher. Das DRK hatte zunächst eine höhere Anzahl geklauter Masken vermutet. Hinweise auf die Täter gab es bisher noch nicht.

19.53 Uhr: IKEA öffnet am Montag trotz Sondergenehmigung nicht

Trotz der Sondererlaubnis des Landes wird die Möbelkette IKEA ihre Filialen in NRW am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen.“ Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar.

Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

18.16 Uhr: Ministerpräsident Laschet rechnet mit Einschränkungen bis 2021

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, dass Deutschland in der Corona-Krise noch eine lange Phase des Verzichts bevorsteht. „Es wird weiterhin Einschränkungen geben müssen - sicher bis zum Ende des Jahres, wahrscheinlich darüber hinaus“, sagte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Wir werden unser altes Leben noch lange nicht leben können. Abstand und Schutz werden Regel und Maßstab unseres Alltags bleiben.“

17.01 Uhr: Keine Verkürzung der Sommerferien in NRW

Wegen des wochenlangen Unterrichtaufalls hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eine Verkürzung der Sommerferien ins Spiel gebracht. Die Kultusminister der Länder unterstützen diesen Vorschlag jedoch nicht.

Auch Nordhrein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, in ihrem Land würden die Sommerferien nicht verkürzt. Solche Erwägungen gebe es in ihrem Ministerium nicht.

16.29 Uhr: Todesfall in Oberhausener Altenheim

Eine Bewohnerin des Martha-Grillo-Seniorenzentrums in Oberhausen ist an einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das berichtet die „WAZ“. Die 91-Jährige wurde demnach am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie heute starb.

Sämtliche Mitarbeiter und Bewohner des Heimes sollen nun auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung getestet werden.

16 Uhr: Düsseldorf eröffnet neues Diagnosezentrum

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verlagert den Standort des Diagnostikzentrums zur Siegburger Straße. Dadurch sei es möglich, weiterhin rund 800 Tests am Tag durchzuführen. Das neue Zentrum öffnet am Mittwoch, dem 22. April.

Alle Menschen, die in Düsseldorf wohnen oder arbeiten und zugleich über Krankheitssymptome wie zum Beispiel trockenen Husten, Halsschmerzen, Atemnot oder Fieber klagen, können sich an das Infotelefon 0211-8996090 wenden. Dort werde, wenn nötig, mit jedem Anrufer ein Termin für den Coronatest vereinbart.

12.05 Uhr: Ruhrbahn reagiert auf Lockerung der Maßnahmen

Die Ruhrbahn reagiert auf die ab Montag gelockerten Corona-Maßnahmen. An Werktagen fahren die Busse und Bahnen in Essen ab Montag wieder im normalen Takt. Seit dem Corona-Lockdown hatte die Ruhrbahn ihr Angebot stark eingeschränkt. Nun kehrt auch im ÖPNV wieder etwas Normalität ein.

Außnahmen: Es wird weiter keinen Nachtexpress und Taxibusse geben, auch E-Wagen, der 5-Minuten-Takt und die Taktverdichtung für den Schülerverkehr bleiben eingestellt. Am Wochenende gilt weiterhin der bisherige Fahrplan mit vorgezogenen Fahrten im Frühverkehr.

11.15 Uhr: Schönes Wetter am Wochenende: Viele Kontaktverbots-Verstöße?

Am Wochenende droht den Ordnungsämtern in NRW wieder viel Arbeit. Für den Westen werden für Samstag und Sonntag viel Sonne und steigende Temperaturen vorausgesagt – das hatte in der Vergangenheit zu einer steigenden Zahl von Verstößen gegen das „Social Distancing“ geführt. Erneut werden die Ordnungsämter – teils mit Unterstützung der Polizei – für die Einhaltung des Kontaktverbots patroullieren. Es drohen empfindliche Strafen.

9.30 Uhr: Notbetreuung ausgebaut

Das Land NRW baut die Notbetreuung in Kindertagesstätten aus: In einer neuen Verordnung werden weitere Branchen genannt, aus denen Eltern ihre Kinder in die Kitas bringen dürfen. Darunter sind Mitarbeiter von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, Drogerien und Hausmeister. Die Verordnung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Sie gilt ab dem 23. April.

8.45 Uhr: Soforthilfe soll heute wieder starten

Am Freitag sollen nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen Selbstständige und Unternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW wieder beantragen können. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen.

Das Antragsformular solle im Laufe des Tages wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online verfügbar sein, kündigte das Wirtschaftsministerium an.

6.45 Uhr: Wegen Corona? Ordnungsamt-Autos angezündet

Drei Fahrzeuge des Ordnungsamts in Bielefeld haben in der Nacht zu Freitag gebrannt. Es war augenscheinlich Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Da ein Zusammenhang zur Corona-Krise, in der das Ordnungsamt maßgeblich an der Einhaltung der Kontaktverbote beteiligt ist, nicht auszuschließen sei, ermittle auch der Staatsschutz, hieß es weiter.

Einen der drei Wagen hätten die Feuerwehrkräfte vor der Zerstörung bewahren können, die anderen beiden seien massiv beschädigt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter blieb bisher erfolglos. Die Fahrzeuge waren vor dem Ordnungsamt im Ravensberger Park geparkt. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.

Donnerstag, 16. April

22.23 Uhr: Armin Laschet bringt Schüler gegen sich auf

Für den Beschluss, die Schulen ab nächster Woche wieder zu öffnen um die Abiturienten und andere Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten zu können, wird Ministerpräsident Armin Laschet hart kritisiert. Besonders die betroffenen Schüler können die Entscheidung angesichts der drohenden Infektionsgefahr nicht verstehen und teilen ihre Meinung mit heftigen Worten mit, wie du >>>>>hier lesen kannst.

18.51 Uhr: Skandal um 60 000 Schutzmasken für Pflegeheime

Da Schutzmasken aktuell Mangelware sind, aber gerade im Gesundheits- und Pflegesektor dringend gebraucht werden, produziert Deutschland jetzt selbst die Masken. Doch eine Lieferung von 60 000 Schutzmasken, die die Stadt Essen für Pflegeheime erhalten hat, ist scheinbar unbrauchbar, wie du >>>>hier lesen kannst.

16.26 Uhr: Hier bekommst du jetzt noch Schutzmasken

Die Bundesregierung sieht aktuell von der Pflicht einer Mundschutz-Maske ab, empfiehlt ihr Tragen jedoch. Entsprechend begehrt ist der Schutz vor einer Corona-Infektion. Wo du jetzt noch Masken bekommen kannst und was du sonst für Optionen hast >>>> kannst du hier lesen.

15.47 Uhr: Borussia Dortmund erstattet Heimspiel-Tickets

Der Revier-Bundesligist Borussia Dortmund hat auf seiner Webseite angekündigt, allen Karteninhabern ihr Geld zu erstatten. Tageskarten für Heimspiele werden von Vereinsseite erstattet, wahlweise kann auch auf den Betrag verzichtet werden – stattdessen spendet der BVB dann anteilig den Wert an die Stiftung „Leuchte auf“.

Auch Dauerkarten werden anteilig erstattet, nach dem Datum der jeweiligen Partien. Jeder Karteninhaber werde in den nächsten 14 Tagen vom Klub angeschrieben und über seine Optionen aufgeklärt.

14.30 Uhr: Zeltfestival Ruhr auf 2021 verschoben

Nach der Entscheidung, dass alle Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt werden, steht auch fest, dass das Zeltfestival Ruhr in diesem Sommer ausfällt. Das Festival soll von 31.8 bis 5. September 2021 stattfinden.

10.45 Uhr: So soll der Schulstart gelingen

Wie soll der Schulstart nach der Corona-Pause gelingen? Dazu hat sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag geäußert. „Ab dem 23. April sollen die ersten Schüler zur Vorbereitung auf Abschlüsse in weiterführende Schulen gehen können“, sagte Gebauer im Schulausschuss des Landtages. Am kommenden Montag sollen laut „Rheinische Post“ die Schulen zunächst für Schulleitungen und Lehrpersonal öffnen. So sollen die nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Notwendig werden Raumnutzungs- und Abstandskonzepte sowie die Aufteilung in Lerngruppen sein.

NRW plant die Schulen schrittweise zu eröffnen. Sollten es die Infektionszahlen zulassen, sollen in NRW ab dem 4. Mai der Schulbesuch für die vierten Klassen wieder möglich sein.

08.00 Uhr: Mann mit Verdacht auf Corona versuchte Frau zu vergewaltigen

Schlimmer Vorfall in Bochum! Ein Mann hat am Mittwochabend versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Es besteht der Verdacht, dass der Täter mit dem Coronavirus infiziert ist. >>> hier erfährst du mehr dazu

07.00 Uhr: Terrorverdächtiger in Kreis Heinsberg festgenommen

Der Kreis Heinsberg wurde als erster deutscher Corona-Hotspot bekannt. Am Mittwoch fuhr hier die Polizei groß auf. Grund war aber nicht Corona, sondern eine IS-Zelle, die die Polizei aushob. Vier Männer aus Tadschikistan, die in NRW lebten, wurden festgenommen, weil sie Anschlagspläne in Deutschland verfolgt haben sollen. Am Abend erließ der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Untersuchungshaft für die Männer. Ein fünfter sitzt bereits in Haft. Was sie geplant haben sollen, kannst du hier lesen.

