Coronavirus: Kunden kaufen Klopapier und fallen auf üblen Trick hinein – „Die Ware ist seltsamerweise ...“

Das Coronavirus sorgt in vielen Supermärkten für leere Regale: Da wo sich sonst Nudeln, Reis, Küchenrolle oder Toilettenpapier stapeln, herrscht meist nur noch gähnende Leere.

Einige Menschen versuchen nun genau davon zu profitieren. Im Internet finden sich Mundschutze, Desinfektionsmittel und auch Klopapier zu Wucher-Preisen. Die Polizei warnt nun auch vor einer weiteren Coronavirus-Betrugsmasche.

Coronavirus: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Immer häufiger würden im Netz gefälschte Shops auftauchen und Toilettenpapier und Desinfektionsmittel verkaufen. Eine entsprechende Warnung veröffentlichte die Polizei aus Hamm in NRW auf ihrem Facebook-Auftritt.

Dabei warnt die Behörde: „Sie ähneln im Look und Namen echten Shops und bieten Produkte online günstiger an - aber nur gegen Vorkasse. Der Haken an der Sache: Die Produkte werden nicht geliefert.“

Daran erkennst du Fake-Shops

Doch schon mit einigen Klicks kannst du herausfinden, ob es sich bei dem Onlineshop um einen echten Shop oder eine Fake-Shop handelt. Die Polizei hat dafür sieben Kriterien aufgelistet:

Die Ware wird ungewöhnlich günstigangeboten Die Ware ist seltsamerweise immer verfügbar Das Impressum ist unvollständig, fehlt oder die Inhalte sind nicht korrekt. Internetseiten sind per Gesetz dazu verpflichtet, ein Impressum auszuweisen. Wichtige Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) fehlen manchmal Der Domainname, die www-Adresse oben in deinem Browser, unterscheidet sich vom echtenHersteller. Dass kennst du vielleicht aus Fake-Seiten, die versuchen, Passwörter von Sozialen Medien abzugreifen. Statt „www.facebook.com“ steht dann zum Beispiel „www.facebook.com.ac“. Achte auf seltsame Endungen bei den Shops. Die Ware ist in der Regel nur gegenVorkasse erhältlich. Gütesiegel wie Trusted Shops oder S@fer Shopping vom TÜV Süd sind lediglich als Bild hineinkopiert und nicht überprüfbar

Das kannst du tun, wenn du schon bezahlt hast

Natürlich kannst du auch im Internet nach der Adresse suchen und prüfen, ob es Erfahrungen von anderen Nutzern gibt, die dort schon einmal etwas bestellt haben. Wenn dir einige der aufgezählten Dinge auf einer Webseite auffallen, ist es gut möglich, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Dann heißt es wie auch sonst während der Corona-Krise: Abstand halten.

Hast du bereits etwas bestellt und du bist dir sicher, dass es sich um einen Fake-Shop handelt, solltest du auf jeden Fall zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Bei deiner Bank kannst du zudem versuchen, die Zahlung rückgängig zu machen. (dav)