Coronavirus in NRW: Wo gibt es noch Desinfektionsmittel und Mundschutz zu kaufen?

Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Jetzt ist es auch in Deutschland angekommen.

Spätestens seit dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall vom Dienstagabend ist die Nachfrage nach Mundschutz und Desinfektionsmittel explodiert. In vielen Apotheken und Drogeriemärkten wie bei dm sind sie bereits Mangelware.

Wir haben uns deswegen für dich einmal umgehört, wo es die begehrten Güter noch zu kaufen gibt. So viel vorab: Um aktuell Mundschutz und Desinfektionsmittel zu ergattern, gehört eine Portion Glück dazu. Doch schon bald könnte sich die Lage etwas entspannen. Außerdem verraten Apotheker, warum der Mundschutz dir nicht den Schutz bietet, den du vielleicht erwartest.

Mundschutz und Desinfektionsmittel: Engpass bei dm

Die Verunsicherung der Menschen in NRW ist groß, auch wenn Virologen und Experten zur Ruhe mahnen. So liege die Letalität des Coronavirus , also die Anzahl der Fälle mit tödlichem Verlauf, Schätzungen zufolge zwischen 0,1 bis zwei Prozent. Zum Vergleich: Bei den Influenza-Grippewellen schätzt man diesen Wert auf etwa 0,1 bis 0,2 Prozent. Gefährdet sind dabei vor allem Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere.

Dennoch ist der Ansturm auf Mundschutz und Desinfektionsmittel riesig. Nicht nur in den Apotheken, sondern auch bei den Drogeriemärkten. Von Kerstin Erbe, dm-Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produktmanagement, heißt es: „Wir bieten Hygieneartikel wie Tücher und Gele sowie Desinfektionsspray unter anderem von unseren dm-Marken Balea und Denkmit an. Wir beobachten, dass die Nachfrage stark steigt.“

Beim Mundschutz sei die Situation sogar noch angespannter: So sei „der Mundschutz von Mivolis derzeit nahezu nicht mehr verfügbar. Wir arbeiten bereits daran, die Verfügbarkeit der Produkte in unseren dm-Märkten sicherzustellen.“

Rossmann, der zweite große Drogeriemarkt in Deutschland, war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Apotheken häufig restlos ausverkauft

Nicht nur bei dm und Rossmann sind Hygieneartikel und Mundschutz gefragt. Bei den Apotheken ist beides schon mitunter seit Wochen vergriffen. „Wenn ich noch 100 Mundschütze da hätte, hätte ich die bis um 10.30 Uhr locker verkaufen können, aber es ist nichts mehr da“, heißt es aus der Helferich-Apotheke in Mülheim. Schon seit Wochen würden die Kunden zudem viele Fragen zum Coronavirus haben. Auch das Desinfektionsmittel sei inzwischen so gut wie ausverkauft.

Mehr Glück könnte man aktuell in den Apotheken in Krankenhäusern haben. So soll es beispielsweise in der Krankenhausapotheke des Evangelischen Krankenhauses in Duisburg noch Desinfektionsmittel geben.

Bald könnte es Nachschub geben

In der der ÜberRuhr-Apotheke Westhaus sind beide Utensilien hingegen vergriffen. Dr. Rolf-Günter Westhaus, Pressesprecher des Apothekerverbandes für Essen, erklärt: „Normalerweise wird der Mundschutz nicht nachgefragt, nur in der Ärzteschaft.“ Seit den Coronavirus-Fällen habe die Nachfrage so stark zugenommen, dass die Hersteller nun nicht mehr hinterher kämen.

Das sei „nicht nur in Essen, sondern in allen Apotheken bundesweit“ der Fall. In einer vorsichtigen ersten Einschätzung äußert er am Freitag: „Nächste Woche bekommen die Apotheken in Deutschland Mundschutz und Desinfektionsmittel wohl nachgeliefert.“

Die Versorgung von Ärzte-Praxen mit diesen Gütern, die sonst auch teilweise über die Apotheken beliefert werden, sei jedoch gesichert. „Die Ärzte, genau wie wir, brauchen den Mundschutz ja für ihre Arbeit und haben einen Vorrat.“

Darum ist ein Mundschutz wenig hilfreich

Westhaus mahnt jedoch: Ein Mundschutz helfe zum Schutz vor eigener Infektion im Grunde gar nicht. Deutlich sinnvoller sei der Gebrauch von Desinfektionsmitteln. Spätestens nach 20 Minuten würde ein Mundschutz durch die Atemluft ohnehin zu feucht werden. „Leider sind wir die Bilder aus China oder Japan gewöhnt“, sagt er.

Ähnliches erklärt auch Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes in NRW: „Ein Mundschutz wird nicht empfohlen. Man kann sich selbst damit nur minimal schützen.“ Sinnvoll sei der Einsatz lediglich bei bereits erkrankten Patienten. Bei ihnen könnte der Mundschutz verhindern, weitere Personen anzustecken.

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) rät vom Mundschutz ab. Es geben „keine hinreichende Evidenz dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung für eine gesunde Person, die ihn trägt, signifikant verringert.“ Alle Informationen, wie du dich richtig vor dem Coronavirus in NRW schützen kannst, findest du >>>hier. (dav)