In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Coronavirus in NRW: Supermarkt-Angestellte erhebt schwere Vorwürfe – gegen DIESE Kunden

Das Coronavirus bestimmt seit Wochen das Leben der Menschen auf der gesamten Welt. In Deutschland wurden nach Wochen der Einschränkungen die ersten Maßnahmen gelockert.

Doch es gibt auch neue Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. So gilt in NRW ab Montag teilweise eine Mundschutzpflicht, etwa in Supermärkten.

Eine junge Supermarkt-Angestellte aus dem Ruhrgebiet begrüßt diese Maßnahme. Sie erhebt in der WAZ schwere Vorwürfe gegen bestimmte Kunden.

Nicht jeder nimmt den Schutz vor dem Coronavirus in NRW ernst. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Coronavirus in NRW: Supermarkt-Angestellte regt sich über diese Kunden auf

„Wir arbeiten hier fast alle mit einem flauen Gefühl im Magen“, so die Supermarkt-Mitarbeiterin, die unter anderem für das Befüllen und Aufräumen der Regale zuständig ist.

Und hier habe sie in den letzten Wochen bittere Erfahrungen gemacht mit rücksichtslosen Kunden. Kaum einer würde sich in den schmalen Gängen an die Abstandsregeln halten, meckert sie.

Nicht alle Kunden halten sich nach Angaben einer Supermarkt-Angestellten an den notwendigen Mindestabstand. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

„Das interessiert kaum noch jemanden“

Selbst an den Kassen würde die Kontaktverbot-Disziplin immer weiter aufweichen, beobachtet sie.

