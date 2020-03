Coronavirus in NRW: Schulen dicht! DAS müssen Schüler trotzdem tun

Das Coronavirus bringt das Leben der Menschen in NRW durcheinander. Öffentliche Einrichtungen werden geschlossen, Menschen arbeiten von zu Hause aus, soziale Kontakte sollen vermieden werden.

Seit Montag sind wegen des Coronavirus auch die Schulen in NRW geschlossen. Bereits drei Wochen vor Beginn der Osterferien bleiben die Schüler in NRW zu Hause, der Unterricht ist ausgesetzt.

Aber heißt unterrichtsfreie Zeit auch gleichzeitig schulfreie Zeit?

Coronavirus: Schulen in NRW geschlossen – Heimarbeit für Schüler

Viele Schulen in NRW versuchen, die Schüler zu Hause mit Aufgaben einzubinden und eine Art Unterricht aus der Ferne stattfinden zu lassen.

Schon als bekannt wurde, dass alles auf eine Schließung der Schulen in NRW wegen des Coronavirus hinauslaufen sollte, prüften die Schulen im Land, wie und mit welchen Tools, Schüler mit Aufgaben und Material versorgt werden können.

---------------------------------

Mehr zum Coronavirus:

Coronavirus in NRW: Weitere Tote ++ Nahverkehr eingeschränkt ++ Kneipen, Bars und Schwimmbäder dicht

Coronavirus: Schock-Zahlen aus Italien ++ Ärzte mit dringender Forderung ++ Bayern plant den Katastrophenfall

Coronavirus: Hamsterkäufe in NRW-Städten! SO reagieren Aldi und Lidl

---------------------------------

„Das klappt besser, je älter die Schüler sind“, sagte Berthold Urch, Schulleiter der Alfred-Krupp-Schule in Essen. An einigen Grundschulen wie etwa der Käthe-Kollwitz-Schule in Essen haben die jüngeren Schüler bereits in der vergangenen Woche Unterrichtsmaterial in gedruckter Form mit nach Hause bekommen.

Andere Grundschulen wie die August-Döhr-Schule in Marl haben bereits Unterrichtsmaterial abfotografiert und für die Kinder ins Netz gestellt.

In den meisten Schulen in NRW beraten sich die Lehrer zu Beginn der ersten Woche ohne Unterricht noch, wie und auf welchem digitalen Wege Aufgaben zur Verfügung gestellt werden können.

Online-Aufgaben für die Grundschüler. Einige Schulen haben bereits am Freitag Aufgaben ins Netz gestellt. Foto: August-Döhr-Schule Marl

Lehrer und Schulleitung kamen dazu am Morgen in Konferenzen zusammen, wie etwa am Neuen Gymnasium in Bochum.

Abitur nicht in Gefahr

„Wir planen, am Montag und Dienstag Arbeits- und Übungsmaterial für die Schülerinnen und Schüler in geeigneter Form bereitzustellen, welches zuhause bearbeitet werden soll“, schreibt das Steinbart Gymnasium in Duisburg.

Besonders im Fokus stehen da laut Urch die Abiturjahrgänge.

Die Einstellung des Unterrichts bis zum Ende der Osterferien soll aber grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Termine der bevorstehenden Abiturprüfungen haben. Die für die Zulassung notwendigen Vorabiprüfungen wurden bereits abgelegt. Durch flexible Regelungen und Nachschreibtermine soll das Abitur 2020 sichergestellt werden.

Gleiches soll für zentrale Abschlussprüfungen der Klasse 10 oder andere Prüfungen gelten.

„Nicht prüfungsrelevant“

NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass das Ministerium eine Liste vorbereite, welche Apps genutzt werden können und welche Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen. Sie betonte: „Dieser Stoff ist nicht prüfungsrelevant. Es sind freiwillige Aufgaben.“

Dennoch appellierte sie an die Schüler, die Aufgaben zu Hause entsprechend zu bearbeiten um den roten Faden des Lehrstoffes aufrechtzuerhalten.

Zeitgleich gibt es Gespräche zwischen Ministerium und WDR, in den öffentlich-rechtlichen Programmen Bildungsinhalte anzubieten. (jg)