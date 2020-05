Coronavirus in NRW: Lockerungen beschlossen – Das darfst du jetzt wieder machen

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten in NRW ist wieder gesunken. Von Dienstag auf Mittwoch gibt es 168 Neu-Infektionen. Das sind pro Landkreis und kreisfreie Städte gerade einmal drei bis vier Personen.

Geschäfte durften deshalb in den letzten zwei Wochen bei Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen wieder öffnen. Am Mittwoch wurden nun weitere Coronavirus-Lockerungen in NRW bekanntgegeben.

Kanzlerin Angela Merkel verständigte sich am Mittwoch telefonisch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer – darunter auch Armin Laschet für NRW. „Wir sind auf dem Weg in eine verantwortungsvolle Normalität“, so Laschet. Diese Lockerungen erwarten dich jetzt:

Kontaktverbot verlängert, aber...

Bis zum 5. Juni gilt weiterhin das Kontaktverbot. Aber es gibt eine Lockerung: Mitglieder von zwei Haushalten dürfen zukünftig wieder zusammen im öffentlichen Raum unterwegs sein, zum Beispiel etwas Essen gehen, sobald die Gastronomie offen ist.

Gastronomie öffnet schrittweise

Zwischen dem 9. und 22. Mai sollen Restaurants und Kneipen wieder öffnen dürfen. Betriebe müssen aber gewährleisten, dass die Hygiene-Regeln eingehalten werden. So muss der Abstand von 1,5 Metern an einem Tisch eingehalten werden – das gilt für Personen, die nicht in einem Haushalt leben.

800 Quadratmeter-Regel gekippt

Bisher durften Geschäfte, die mehr als 800 Quadratmeter Fläche haben, nicht öffnen. Einige Geschäfte reduzierten deshalb durch Absperrungen ihre Fläche. Diese Regelung wird außer Kraft gesetzt. Dann dürfen wieder alle Geschäfte mit kompletter Fläche öffnen.

Freizeitsport wieder erlaubt

Sportler, die unter freiem Himmel ihren Sport ausüben, dürfen dies wieder tun. Hygiene-Regeln müssen aber weiterhin eingehalten werden.

Pflegeheime öffnen wieder

Bereits am Dienstag gab NRW-Gesundheitsminister bekannt, dass ab Sonntag, dem Muttertag, Bewohner in Pflegeheimen wieder besucht werden dürfen. Wenn Heime die Möglichkeit haben, außerhalb des Gebäudes, im Garten, Terrasse, Gärten oder Containern, Besuche zu ermöglichen, dürfen dort zwei Personen gleichzeitig jemanden besuchen.

Wenn die Person ihr Zimmer nicht verlassen kann, darf sie auch dort besucht werden – aber mit Maske und weiteren Schutz. Infizierte dürfen aber nicht besucht werden. Heime sollen ein eigenes Konzept entwickeln. „Muss aber nicht bis zum Muttertag vorliegen“, so Laumann. Maximal zwei Stunden pro Tag darf eine Person besucht werden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie durften Menschen in Heimen nicht besucht werden. Gesundheitsminister Laumann bekam etliche Briefe von Angehörigen, die erzählten, wie schwer ihnen das fiele. (Symbolbild) Foto: imago images / Steinach

-----------

Das sind die Symptome des Coronavirus':

Fieber (häufig)

trockener Husten (häufig)

Schnupfen (selten)

Kurzatmigkeit (selten)

Gliederschmerzen (selten)

Hals- und Kopfschmerzen (selten)

Durchfall oder Erbrechen (selten)

-----------

Behinderteneinrichtungen wieder offen

Auch dürfen Behinderten-Werkstätte- und Einrichtungen wieder öffnen. „Sie sind unverzichtbarer Teil der Tagesstrukturierung“, sagt Karl-Josef Laumann. Die Stätten sollen ebenfalls ein Konzept entwickeln. Niemand soll aber gezwungen werden, dort hinzugehen. Zusätzliche Kosten für Maßnahmen sollen von der Pflegeversicherung übernommen werden.

--------

Mehr zum Coronavirus:

--------

Aktuell sind fast 4000 Menschen in NRW noch mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt waren bisher 33.977 Menschen positiv getestet wurden. Aber: Sollten die Infektionszahl mit dem Coronavirus wieder steigen, müssen Landkreise und kreisfreie Städte einzeln wieder zum Lockdown zurückkehren.

Das gilt ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt. Dann sollen die Beschränkungen, die am 20. April beschlossen wurden, wieder in Kraft treten. Das gilt aber nicht für Einrichtungen, dann wird es dort nur Einschränkungen geben. (ldi)