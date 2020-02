Coronavirus in NRW: 4 Kita-Kinder infiziert ++ Schulen HIER dicht ++ 4 Verdachtsfälle in Duisburg

Das Coronavirus ist in NRW angekommen

Es gibt 41 bestätigte Fälle im Land

Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle - auch im Ruhrgebiet

Das Coronavirus ist nun auch in NRW angekommen. Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg ist an dem Virus erkrankt. Seitdem folgen täglich neue Meldungen von Coronavirus-Infektionen in NRW. Die Zahl ist mittlerweile auf über 40 Infizierte gestiegen. Zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfälle.

In unserem News.Blog halten wir dich auf dem Laufenden. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Coronavirus in NRW.

Coronavirus - das sind die bestätigten Fälle:

Kreis Heinsberg: Ein Paar aus Selfkant wurde am Montag und Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Mitarbeiterin des Mannes und ihr Lebensgefährte sind ebenfalls infiziert. 14 weitere Infizierte kamen Kreis Heinsberg dazu: Neun Personen aus Gangelt (Kreis Heinsberg), zwei aus der Gemeinde Selfkant (Kreis Heinsberg) eine aus der Stadt Heinsberg. Ein Infizierter lebt in Herzogenrath, eine Frau aus Düsseldorf ist im Kreis in Quarantäne.

Köln: Ein Bundeswehr-Soldat ist infiziert und nach Koblenz gebracht worden.

Mönchengladbach: Ein Arzt, der in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach arbeitet ist ebenfall infiziert. Der Mann hat eine Karnevalssitzung besucht, auf der auch das infizierte Paar war.

Bergheim: Ein Mitarbeiter der Knappschaft-Versicherung wurde positiv getestet

Kreis Wesel : eine Person aus Kamp-Lintfort ist ebenfalls infiziert

Bonn: Ein Mitarbeiter einer Schule in Bonn ist am Coronavirus erkrankt

Kreis Heinsberg: Vier Kita-Kinder sind infiziert. Ihnen geht es aber gut

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

+++ Newsblog aktualisieren +++

Samstag, 29. Februar

13.19 Uhr: Vier Kita-Kinder infiziert

Bei vier Kindern aus dem Kreis Heisberg ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Sie alle gehen in die Kita, in der die Frau des ersten Infizierten als Erzieherin arbeitet. Allen vier Betroffenene gehe es aber gut.

11.57 Uhr: Drei Infizierte in Aachen

In Aaachen sind drei Menschen an Coronavirus erkrankt. Das sagte ein Sprecher der dpa. Eine Frau stamme aus dem Kreis Heinsberg, wegen anderer Gründe werde sie im Aachener Klinikum behandelt.

Die beiden anderen Patienten sind eine Mutter und ihr jugendlicher Sohn.

11.30 Uhr: Vier Verdachtsfälle in Duisburg

In Duisburg gibt es vier weitere Verdachstfälle. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Drei Personen seien in häuslicher Quarantäne, ein Patient wird im Krankenhaus behandelt.

Drei der Betroffenen hielten sich in Italien auf, der Vierte hatte Kontakt zu einem Infizierten in Heinsberg. Testergebnisse werden am Nachmittag erwartet.

11.00 Uhr: Grundschule in Bonn 2 Wochen dicht

Die Stadt Bonn informiert auf einer Pressekonferenz über den den Fall. Die Kontaktperson des Infizierten seien gefunden, heißt es. Die Clemes-August-Schule bleibt zwei Wochen lang geschlossen. Der an Coronavirus Erkrankte sei auch Bus gefahren. Er sei aber nicht lange und nicht nahe genug an den anderen Fahrgästen gewesen, weshalb die Menschen vermutlich nicht gefährdet seien.

Der Infizierte ist 23 Jahre alt und habe auch eine Karnevalsveranstaltung in Heinsberg besucht.

10.33 Uhr: Schulen im Kreis Heinsberg geschlossen

Im Kreis Heinsberg werden die Schulen wegen des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Bis einschließlich 6. März werden Kitas und Schulen nicht geöffnet sein.

10.27 Uhr: 30 Feuerwehrmänner unter Quarantäne

Unter den rund 1000 Menschen in Quarantäne im Kreis Heinsberg sind auch 30 Mitglieder der Feuerwehr Gangelt. Das gab die Feuerwehr bekannt. Während der Quarantäne werden die Einsatzkräfte von anderen Einheiten der Gemeinde unterstützt.

„Die Feuerwehr Gangelt bleibt jedoch einsatzbereit und ist auch weiterhin für die Sicherheit der Bevölkerung bestens gerüstet“, betont die FF.

10.00 Uhr: 38 Infizierte im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg sind nachweislich 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen. Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen. Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. Rund 1000 Menschen sind in Quarantäne.

08.53 Uhr: Erster bestätigter Fall in Bonn

Auch in Bonn gibt es nun einen Fall von Coronavirus. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Mitarbeiter im Offenen Ganztag der Clemes-August-Schule. Der Infizierte war in der Hausaufgabenbetreuung der Schule tätig. Rund 185 Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer und Mitarbeiter der Schule waren in Kontakt mit dem Mann.

Die Familien sollen zunächst zu Hause bleiben. Im Laufe des Vormittags sollen weitere Informationen bekanntgegeben werden.

In Bonn gibt es den ersten bestätigten Fall des #CoronaVirusDE .

07.24 Uhr: Fibo in Köln verschoben

Wegen des Coronavirus ist die Fibo, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, verschoben worden. Eigentlich hätte das Event im April stattfinden sollen. In der zweiten Jahreshälfte soll die Messe dann nachgeholt werden.

Silke Frank, Direktorin der Fibo Global Fitness Events: „Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht. Unsere Kunden, Partner und das FIBO-Team haben unglaublich hart an dieser Veranstaltung gearbeitet.“ Dennoch sei es unerlässlich, „dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen“, so Frank weiter.

Freitag, 28. Februar

19.46 Uhr: Stadt Düsseldorf will Coronavirus-Diagnoszentrum aufbauen

Die Stadt Düsseldorf hat jetzt Pläne für ein Coronavirus-Diagnostik-Zentrum ins Gespräch gebracht.

Die Stadt will dafür ein eigenes Gebäude zur Verfügung stellen. Noch an diesem Wochenende soll das Diagnostikzentrum seine Arbeit aufnehmen, teilt die Stadt mit.

Ziel sei es, die Praxen der niedergelassenen Ärzte zu entlasten, der Bevölkerung eine Anlaufstelle zu bieten und Beeinträchtigungen des Gesundheitssystems zu verhindern.

Das Coronavirus ist in NRW angekommen. (Symbolbild) Foto: dpa

18.33 Uhr: Erster Coronavirus-Fall im Kreis Wesel

Wie der Kreis Wesel am Freitag in einer Mitteilung bestätigt, gibt es jetzt auch den ersten Coronavirus-Fall im Kreis Wesel. Die betroffene Person wohnt in Kamp-Lintfort.

18.28 Uhr: „Patient Null“ wird vielleicht nie gefunden

Die Behörden wissen noch immer nicht, wo sich der erste bekannte Patient (47) in NRW mit dem neuen Coronavirus infiziert hat. Den sogenannten „Patient Null“, bei dem sich der 47-Jährige angesteckt haben muss, werde vielleicht auch nie gefunden. Das sagte Landrat Stephan Pusch (CDU) am Freitag bei einer Pressekonferenz.

16.39 Uhr: NRW setzt Alarm aus

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Fälle hat das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Probealarm abgesagt. Die Bevölkerung solle nicht verunsichert werden, hieß es aus der Pressestelle des Ressorts. Am 5. März hätten in allen Kommunen Warnmittel getestet werden sollen - wie etwa Sirenen, Lautsprecherfahrzeuge oder Warn-Apps.

15.45 Uhr: 35 Infizierte in Heinsberg

Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Heinsberg ist auf 35 gestiegen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag bei ntv.

15.20 Uhr: Verdachtsfälle in Duisburg negativ

Die Stadt Duisburg meldet: Die vier Verdachtsfälle wurden negativ getestet - die Personen sind nicht mit dem Coronavirus infiziert.

14.30 Uhr: Erster NRW-Patient weiter in kritischem Zustand, aber ...

Die Uniklinik Düsseldorf gibt ein Update zum ersten Corona-Patienten (47) aus Gangelt. „Der Zustand des Ehemannes ist weiterhin kritisch, hat sich seit gestern aber etwas stabilisiert“, schreibt die Klinik.

Er leidet unter einer schweren Lungenentzündung, seine Ehefrau ebenfalls. Ihr Zustand ist stabil.

Bei der Behandlung schließt sich die Klinik mit internationalen und deutschen Experten kurz. „Es gibt derzeit mehrere vielversprechende Therapieansätze, deren Wirksamkeit jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden kann“, heißt es weiter.

Auch der Krankheitsverlauf einzelner Krankheiten kann nicht abgesehen werden.

12.58 Uhr: Infizierter arbeitet in Düsseldorf

Einer der Betroffenen aus dem Kreis Heinsberg ist Mitarbeiter der Düsseldorfer Unternehmensberatung Ernst & Young. Er hat laut Unternehmen im Düsseldorfer Büro gearbeitet. Alle Mitarbeiter der Niederlassung seien aufgefordert worden, bis auf weiteres zu Hause zu bleiben.

Das gilt auch für den Standort in Essen, wo der Mann einen Tag gearbeitet hatte. Der infizierte Mitarbeiter habe nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Kontakt zu Mandanten gehabt.

12.03 Uhr: Schule nach Verdacht bei Lehrerin geschlossen

Weil eine Lehrerin sich möglicherweise mit Coronavirus infiziert hat, ist in Bielefeld eine Schule geschlossen worden. Der Verdacht ist noch nicht bestätigt. Die Schließung sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt der Rektor der „Neuen Westfälischen“.

10.46 Uhr: Neuer Corona-Fall im Rheinland

In Bergheim im Rhein-Erft-Kreis gibt es einen neuen bestätigten Coronavirus-Fall. Der Kreis teilte mit, dass ein Mitarbeiter der Knappschaft-Versicherung in der Geschäftsstelle Bergheim positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Mitarbeiter soll auch auf der Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg gewesen sein.

Die Hauptverwaltung in Bochum hat entschieden, die Geschäftsstelle für die nächsten zwei Wochen zu schließen. Alle Mitarbeiter, die mit dem Mann in Kontakt standen werden nun getestet, sämtliche Knappschaftsmitarbeiter der Geschäftsstelle sind bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne.

10.08 Uhr: Duisburger nicht mit Coronavirus infiziert

Die beiden Verdachtsfälle aus Duisburg haben sich erst einmal nicht bestätigt, die Testergebnis waren negativ. Sicherheitshalber wird ein zweiter Test durchgeführt. Bis das Ergebnis vorliegt, befindet sich das Paar in häuslicher Quarantäne. Es gibt darüber hinaus zwei neue Verdachtsfälle. Es handelt sich um ein italienisches Paar, das zu Gast in Duisburg ist.

6.19 Uhr: Verdacht in Essen nicht bestätigt

Der Corona-Verdacht in Essen hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadt gegenüber DER WESTEN bestätigt, gab es in der Nacht Entwarnung. Eine Familie aus Stoppenberg soll im Kreis Heinsberg gemeinsam mit den Infizierten Karneval gefeiert haben, einige Familienmitglieder hätten grippeähnliche Symptome gezeigt.

Die Familie bleibt demnach noch acht Tage lang in Quarantäne.

6.01 Uhr: Infizierte zu Hause untergebracht

Die 14 neu infizierten Menschen aus dem Kreis Heinsberg bleiben zu Hause. Eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus.

Mehr zum Coronavirus in NRW findest du hier>>> (cs mit dpa)