Coronavirus in NRW: Weitere Todesfälle ++ NRW-Shutdown bis 19. April ++ Städte schließen Kneipen, Bars, Schwimmbäder ++

2100 Menschen in NRW sind inzwischen am Coronavirus infiziert

Ab Montag sind alle Schulen und Kitas dicht

Die ersten Ruhrgebietsstädte ordnen den kompletten Shutdown an

Das Coronavirus hat NRW fest im Griff: Das öffentliche Leben steht immer mehr still, Schulen und Kitas werden geschlossen und Großveranstaltungen abgesagt.

Immer mehr Menschen sind in NRW mit dem Coronvirus infiziert – sechs Menschen starben bereits.

Mit unserem Newsblog halten wird dich auf dem neuesten Stand zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Sonntag, 15. März

17.40 Uhr: NRW beschließt weitgehenden Shutdown

Noch am Sonntag sollen durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Demnach müssten bereits ab Montag alle Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen schließen. Ab Dienstag sei dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt.

Ebenso ab Dienstag sind den Angaben zufolge Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen nicht mehr gestattet. Bibliotheken, Restaurants, Gaststätten und Hotels sollen in ihrem Betrieb an strenge Auflagen gebunden werden, die eine Verbreitung des Coronavirus verhindern.

Banken und Einzelhandelsbetriebe, insbesondere für Lebensmittel, Apotheken und Drogerien bleiben geöffnet. Die Regelungen sollen laut Staatskanzlei zunächst bis zum 19. April gelten.

17.31 Uhr: Weiterer Todesfall in NRW

Ein 81-Jähriger, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist am Sonntag verstorben. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit. Dort gibt es insgesamt 54 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Dutzende Rachenabstriche wurden vorgenommen und müssen zum Teil noch ausgewertet werden. Die Betroffenen haben sich laut Stadt nicht nur an anderen Orten im In- und Ausland angesteckt, sondern es gab auch weitere Übertragungen innerhalb Düsseldorfs.

17.18 Uhr: Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote eingestellt

Die Landesregierung in NRW hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Noch am Sonntag sollten durch Erlass des Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

16.48 Uhr: Fünfter Todesfall in NRW

In Nordrhein-Westfalen ist eine fünfte mit dem Coronavirus infizierte Person gestorben. Eine 84-jährige Frau aus Gangelt mit ernsthaften Vorerkrankungen sei in der Nacht auf Freitag einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neuss erlegen, teilte der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, am Sonntag mit. Auch in diesem Fall sei die Virus-Infektionsquelle noch unbekannt. „Jede dieser Nachrichten betrübt mich zutiefst. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie“, erklärte der Landrat.

16.36 Uhr: Drei neue Fälle in Hagen

Am Wochenende wurden insgesamt drei neue Fälle einer Coronaerkrankung in Hagen bestätigt. „Betroffen sind zwei Frauen mittleren Alters sowie ein junger Mann. Alle drei waren zuvor aus Österreich zurückgekehrt, allerdings unabhängig voneinander. Im Umfeld beider Frauen gibt es nur wenige Kontaktpersonen, der Mann hatte zu vielen Personen in und außerhalb von Hagen Kontakt“, so die Stadt Hagen.

15.55 Uhr: Stadt Duisburg mit Klarstellung

Auch in Duisburg gilt die Allgemeinverfügung. Heißt: Auch hier bleiben Bars, Kneipen, Discotheken, Schwimmbäder un Turnhallen geschlossen. Doch stellt die Stadt klar: „Alle Geschäfte gehören zur Daseinsvorsorge (Bekleidung, Baumärkte, Tiernahrung etc.) und sind vom Verbot NICHT erfasst. Bei Geschäften handelt es sich in der Regel nicht um Veranstaltungen.“

15.25 Uhr: Essen sagt ALLE Veranstaltungen ab – auch Kneipen, Bars und Discos dicht

In einem Statement hat Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verkündigt. „Der Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger stehen an erster Stelle“, heißt es in einem Facebook-Post.

Daher werden alle Veranstaltungen abgesagt. Davon sind Gottesdienste, Kneipen, Bars, Diskotheken aber auch Schwimmbäder und Turnhallen betroffen. „Damit vermeiden wir eine Überlastung unseres Gesundheitssystems“, erklärt Kufen.

Auch die Angebote der Stadtverwaltung werdendrastisch reduziert. Welche Einschränkung folgen, lässt Kufen offen: „Die Funktions- und Handlungsfähigkeit unserer Stadt halten wir so aufrecht.“

In Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und der IHK sollen die wirtschaftlichen Folgen für kleine und mittelständische Unternehmen abgemildert werden. Der Oberbürgermeister abschließend: „Ich bin mir sicher, dass die Essenerinnen und Essener in dieser Krise zusammenstehen. (...) Was die Einsatzkräfte der Feuerwehr, das medizinische Personal und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bisher geleistet haben, ist sehr beeindruckend.“

14.36 Uhr: Kultkneipe „Drehscheibe“ bekommt Corona-Wut zu spüren

Chaoten haben die Kultkneipe „Drehscheibe“ in Essen mit einem Schriftzug beschmiert. Damit haben sie wohl ihrem Unmut kund getan, dass die Location am Wochenende noch geöffnet hatte, obwohl vielerorts bereits Kneipen und Bars dicht machen mussten. Möglicherweise fühlten sich der oder die Unbekannten durch eine Facebook-Post provoziert. >> Hier die ganze Geschichte lesen!

14.31 Uhr: Bestätigte Corona-Fälle in NRW: Zahl steigt auf 2100

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen über die Marke von 2000 gestiegen. Am Sonntag gab es (Stand 11.30 Uhr) 2100 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, wie das Gesundheitsministerium in Düsseldorf mitteilte. Am Samstag waren es zur selben Zeit 1636 Fälle und damit 464 weniger.

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 650 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 140 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, waren es 129 Fälle. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf waren 36 Fälle bekannt, in Dortmund 19 und in Essen 52.

13.43 Uhr: So witzig reagiert ein Essener Geschäft auf Hamsterkäufe

Bei all dem Ernst um die Coronavirus-Krise, hat ein Geschäft auf der Rüttenscheider Straße in Essen den Spaß nicht verloren. Im Schaufenster des Geschenkshops Rue 200 hängt ein Zettel mit der Aufschrift: „Bei einem Kauf ab 50 € erhalten sie gratis Rolle Toilettenpapier“. Die Spitze an alle Hamsterkäufer hat dem ein oder anderen Spaziergänger den Sonntag versüßt.

Diese Schild hat einigen Spaziergängern auf der Rü am Sonntag ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Foto: DER WESTEN

13.14 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr reagiert

Die Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen reagieren auf die Coronavirus-Krise. Um Busfahrer vor Infektionen zu schützen, hält zum Beispiel der Dortmunder Verkehrsbetrieb seit Samstag die Vordertüren von Linienbussen geschlossen. Flatterbänder sorgen im Innenraum für einen Mindestabstand zum Fahrersitz. Auch ein Ticketkauf beim Fahrer ist bis auf weiteres nicht mehr möglich. Fahrscheinpflicht besteht dennoch. Außerdem soll an jeder Haltestelle gründlich gelüftet werden.

Auch in Essener Bussen ist der Vordereinstieg gesperrt. Die Türen öffnen nun automatisch, um Berührungspunkte zu vermeiden. Im Fahrplan gibt es nach Angaben der Ruhrbahn zunächst keine Einschränkungen.

In Dortmund trennen Busfahrer und Fahrgäste Flatterband. Foto: Caroline Seidel/ dpa

In Bonn und Köln ist der Vordereinstieg in Bussen erst ab Montag, 16. März, gesperrt. Ab dem 18. März gilt in Köln außerdem ein angepasster Samstagsfahrplan, da die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Die Kölner Verkehrs-Betriebe rechnen nach eigenen Angaben mit Personalausfällen. Auch in Detmold im Kreis Lippe entfallen ab dem 17. März einige Verstärkerlinien im Busverkehr aufgrund der Schulschließungen.

Die Rheinbahn im Raum Düsseldorf treffe vorerst keine besonderen Maßnahmen, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Seit Freitagmorgen werde allerdings regelmäßig an jeder Haltestelle gelüftet.

12.09 Uhr: Stadt Essen bietet Notfallbetreuung in Kitas und Schulen an

Die Stadt Essen hat einen Lösungsansatz für Eltern gefunden, die aus beruflichen Gründen nicht auf ihre Kinder aufpassen können. Zu den sogenannten „Schlüsselpersonen“ zählen solche, die in folgenden Einrichtungen arbeiten:

Krankenhäuser

Arztpraxen

Senioreneinrichtungen / ambulante Pflegedienste

Fahrdienste wie bspw. Krankentransporte und Taxis

Feuerwehr

Polizei

Pharmazeutische Betriebe

Lebensmittelversorgung

Stadtverwaltung

Justiz

Energieversorgung, bspw. Netzbetreiber und Tankstellen

Wasserversorgung

(Abfall-) Entsorgung

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe

Öffentlicher Personennahverkehr

„In allen Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege sind die Mitarbeitenden in der Einrichtung bzw. der Pflegestelle anwesend“, so die Stadt Essen. So könne die Beratung und Information der Eltern sichergestellt werden. Auch Fragen rund um die Notbetreuung für unentbehrliche Schlüsselpersonen werden direkt vor Ort geklärt.

Die Notbetreuung soll in den bereits von den Kindern besuchten Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen eingerichtet werden. Schlüsselpersonen müssen bis Mittwoch, 18. März, eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz in der Einrichtung der kritischen Infrastruktur vorzulegen (hier findest du den Vordruck).

Zur Schließung der Schulen

Vom 18. März bis zum 3. April (letzter Schultag vor den Osterferien) soll eine Notbetreuung in Schulen für die Kinder von „unentbehrlicher Schlüsselpersonen“ eingerichtet werden, die im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten - sofern eine private Betreuung oder eine flexible Arbeitsgestaltung für diesen Personenkreis nicht möglich ist.

Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden. Hiervon werden insbesondere die Kinder in den Klassen 1 bis 6 erfasst. Zeitlich sollen dabei die üblichen Unterrichtszeiten und die Zeiten der Betreuung im Offenen Ganztag (OGS) abgedeckt werden. In welchen Schulen eine Notbetreuung eingerichtet wird, wird spätestens am Dienstag bekannt gegeben.

Für die Notbetreuung in der Schule ist von den Eltern ebenfalls bis zum 18. März eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen werden.

Über weitere Entwicklungen und Regelungen wird die Öffentlichkeit schnellstmöglich informiert.

Ferienbetreuung über den Ferienspatz der Stadt Essen

Die Betreuungsangebote im Rahmen des Ferienspatzes der Stadt Essen werden ebenfalls abgesagt.

11.45 Uhr: OB Sören Link zum Shutdown in Duisburg

„Ich weiß, dass die neu getroffenen Maßnahmen das Leben von fast allen Duisburgerinnen und Duisburgern auf ganz unterschiedliche Weise betreffen. Ich kann den Impuls eines jeden verstehen, der sich jetzt wünscht, die getroffenen Maßnahmen seien eigentlich gar nicht nötig, seien übertrieben.





Ich muss Ihnen jedoch sagen: jede einzelne Maßnahe ist nötig und sinnvoll, um den Virus so schnell es geht auszuhungern. Bleiben Sie zuhause, schützen Sie so alte und kranke Mitmenschen.





Lassen Sie uns für das Gemeinwohl einstehen und unsere eigenen Probleme für eine Weile zurück stellen. Schwache Mitbürger und das medizinische Personal, Alten- und Krankenpfleger, die Feuerwehrleute, Rettungsdienste und die Polizei brauchen unsere uneingeschränkte Solidarität.





Wer heute und in den nächsten Tagen zuhause bleibt, sich an alle Hygieneregeln hält trägt einen Stück dazu bei, dass sich die Lage schneller wieder normalisieren kann. Bislang sind alle Corona Erkrankungen in Duisburg mild verlaufen und unser Gesundheitssystem arbeitet gewohnt professionell für die Bürger unserer Stadt.





Jeder kann durch sein Verhalten ein Stück dazu beitragen, das dies so bleibt. Im Team schaffen wir das. Ich bitte Sie deswegen herzlich: Arbeiten Sie mit im Team Duisburg - gemeinsam sind wir stark.“



11.18 Uhr: Gespenstische Leere im öffentlichen Raum

Ungewohnter Anblick: Nur wenige Autos auf der A40 bei Essen. Foto: dpa

Sonst flanieren am Centro Oberhausen hunderte Menschen, am Sonntag herrscht gespenstische Stille. Foto: dpa

Wie alle Zoos in NRW, hat auch die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen am Sonntag zu. Foto: dpa

Ein verwaister Spielplatz in Oberhausen: Keine spielenden Kinder in Sicht. Foto: dpa

Autos Fehlanzeige: Leer gefegte A516 bei Oberhausen. Foto: dpa



10.53 Uhr: Köln verbietet alle Veranstaltungen

Köln verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen. „Wir werden jegliche Veranstaltungen im Kölner Stadtgebiet bis einschließlich 10.4.2020 untersagen“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller am Samstag im Rathaus. „Dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.“ Geschlossen würden auch alle Kinos und Theater sowie Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten.

Ausgenommen seien etwa Wochenmärkte, die der Nahversorgung dienten und Veranstaltungen, die „aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ notwendig seien. „Was wir nicht untersagen an dieser Stelle ist der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit einem Essensangebot auch eine Versorgungsfunktion wahrnehmen“, sagte Keller. Die bisherige Empfehlung, Veranstaltungen nach Möglichkeit zu meiden, sei am Freitagabend in Köln eher nicht angenommen worden, es habe sogar „Corona-Partys“ gegeben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte der Deutschen Presse-Agentur, Köln stehe jetzt vor „einer der größten Herausforderungen in der jüngsten Geschichte“. Unterhaltung stehe jetzt für einige Zeit mal nicht mehr im Mittelpunkt. Das öffentliche Leben werde jetzt beruhigt. „Ich stelle fest, dass die Menschen, die heute mir gesagt haben, sie hätten den Krieg als Kind erlebt, wesentlich besser damit zurechtkommen als alle, die in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo immer alles möglich war.“

10.21 Uhr: Winterberg beendet Skisaison frühzeitig

Winterberg beendet frühzeitig die Skisaison: Ab Montag, dem 16. März, stehen alle Lifte still. Eigentlich wäre die Saison bis in die Osterferien gelaufen, aber das Coronavirus lässt den Verantwortlichen keine andere Wahl.

09.09 Uhr: Duisburg sagt alle Veranstaltungen ab

Die Stadt Duisburg greift durch: Per Allgemeinverfügung untersagt sie ab einschließlich Sonntag, 15. März 2020, bis einschließlich 10. April 2020 jegliche Veranstaltung im Duisburger Stadtgebiet.





Damit folgt die Stadt Duisburg dem Erlass des Landes NRW vom 13.3.2020, Veranstaltungen mit einer erwarteten Teilnehmerzahl unter 1.000 Teilnehmern grundsätzlich zu untersagen.





Davon betroffen sind:

Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften

musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb (insbesondere Diskotheken, Clubs und Bars) sowie alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz

Theater- und musikalische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge jeglicher Art, der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten

der Besuch von Sportkursen, Fitnessstudios und ähnlichen Sporteinrichtungen

Bürgerhäusern, alle Jugendzentren und Jugendeinrichtungen

„Ausgenommen von diesem Verbot sind nur solche Veranstaltungen, die aus Gründen überwiegenden öffentlichen Interessen notwendig sind, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise Wochenmärkte, die der Nahversorgung der Bevölkerung dienen“, teilt die Stadt mit.

Der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit einem Essensangebot der Versorgung dienen, bleibt möglich. Von der Schließung sind neben den Bürgerhäusern auch alle Jugendzentren und Jugendeinrichtungen betroffen.

Die Zahl der Infizierten steigt auch in Duisburg stetig an, aktuell gibt es 24 Fälle.

07.22 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet warnt

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet warnt in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) vor unnötigen Hamsterkäufen. „Hamstern oder Stehlen von Desinfektionsmitteln in Krankenhäusern ist unsolidarisch“, so der CDU-Politiker. „Kauf, was nötig ist, vielleicht auch etwas mehr, um Einkaufsgänge zu reduzieren. Aber keine panischen Hamsterkäufe.“ Die Versorgung in Deutschland sei sicher, Lieferengpässe bei Nahrungsmitteln und Toilettenpapier werden nicht erwartet, zudem bleiben Supermärkte offen.

Außerdem warnt Laschet davor, Apotheken zu stürmen - das könnte zu großen Problemen führen. Er sagt in der FAS: „Wenn jeder anfänt, Medikamente zu horten, die er nicht braucht, bricht auch das beste System zusammen. Das System beruht auf Vertrauen, und jeder trägt dazu bei, dass dieses Vertrauen auch erhalten bleibt. Er warnt vor Egoismus.“

Samstag, 14. März

20.38 Uhr: 1154 Fälle in NRW

In Deutschland sind bis zum Samstagnachmittag nach Zahlungen des Robert Koch-Instituts 3795 laborbestätigte Covid-19-Fälle registriert worden - 733 mehr als am Vortag. Acht Menschen seien bisher an der Krankheit gestorben, teilte das RKI am Abend auf seiner Internetseite mit. Die meisten Fälle (1154) meldete weiterhin Nordrhein-Westfalen, wo vor allem der Landkreis Heinsberg betroffen ist. Aus Bayern wurden 681 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, aus Baden-Württemberg 569.

19.31 Uhr: 24 Infizierte in Bochum

In Bochum gibt es mittlerweile 24 Infizierte. Das gab die Stadt am Abend bekannt. In seiner heutigen Sitzung hat der Krisenstab der Stadt Bochum Regelungen getroffen, wie der Erlass des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Betreuung von Kindergartenkindern in Bochum umgesetzt wird. Danach müssen beide Elternteile in Berufen tätig sein, die zur „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dienen“. Ähnliche Regelungen plant das Land für die Betreuung von Schulkindern aus den Jahrgangstufen eins bis einschließlich sechs.

Außerdem teilte die Stadt mit, dass Besuche in Seniorenheimen und Krankenhäusern ab sofort auf das Notwendigste beschränkt werden sollen. Die städtischen Dienstleistungen sollen weiterhin arbeiten, allerdings will die Stadt hier verstärkt auf telefonischen und schriftlichen Kontakt setzen, um Mitarbeiter und Kunden zu schützen.

Private und öffentliche Veranstaltungen - auch unter 1000 Teilnehmer - müssen ausfallen oder verschoben werden. Das Land hat zudem konkretisiert, bei Veranstaltungen mit unter 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass nur „notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und –vorsorge dienen“, stattfinden dürfen.

Alleine gestern gingen dort unter der Rufnummer 02 34 / 910 – 55 55 mehr als 3.000 Anrufe ein. Die Stadt hat bereits das Personal an der Hotline verstärkt, bittet aber dennoch darum, die Hotline nur in dringenden Verdachtsfällen auf eine mögliche Corona-Infektion anzurufen.

19.17 Uhr: 51 positive Corona-Fälle in Essen

In Essen gibt es inzwischen 51 positive Coronavirus-Fälle, die Zahl wurde am Samstagabend (14.3.) vom Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde aktualisiert. Beprobt wurden bisher 743 Personen in Essen, 601 kamen bereits mit einem negativen Ergebnis zurück. In 352 Fällen musste das Gesundheitsamt eine Quarantäne anordnen, 61 davon sind bereits ausgelaufen.

Die Wohnorte der Personen verteilen sich inzwischen auch über das gesamte Stadtgebiet, bereits acht von neun Stadtbezirken sind betroffen.

17.51 Uhr: Nach „Corona-Partys“ Köln verbietet ALLE Veranstaltungen

Bisher wurden Großveranstaltungen abgesagt. Die Stadt Köln geht jetzt noch einen Schritt weiter und verbietet ab Sonntag alle Veranstaltungen. „Wir werden jegliche Veranstaltungen im Kölner Stadtgebiet bis einschließlich 10.4.2020 untersagen“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller.

„Dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.“ Auch Kinos, Theater, Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten, müssen dicht machen.

Das Verbot gelte nicht für Wochenmärkte, die der Nahversorgung dienten und Veranstaltungen, die „aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ notwendig seien. „Was wir nicht untersagen an dieser Stelle ist der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit einem Essensangebot auch eine Versorgungsfunktion wahrnehmen“, sagte Keller.

Bisher hatte die Stadt Köln empfohlen Veranstaltungen zu meiden. Das habe am Freitagabend aber nicht funktioniert, so die Stadt. Stattdessen habe es sogar „Corona-Partys“ gegeben.

16.32 Uhr: Spahn warnt vor Fake-News

In Zeiten der Corona-Krise sind diverse Fake-News im Umlauf. Jens Spahn warnt insbesondere vor einer Falschmeldung, die sich derzeit über Whatsapp verbreitet. Was darin steht, erfährst du hier >>>

15.18 Uhr: Erste Bar in Dortmund schließt

Mit der Marlene Bar zieht die erste Bar Dortmunds freiwillig Konsequenzen aus der Corona-Krise. „Wir sind eine recht kleine Bar, in der sich die Gäste auf engen Raum treffen und feiern – Aktuell ist dies eine ideale Umgebung zur Weitergabe der Viren“, teilte das Team auf seiner Facebook-Seite mit. Deshalb macht die Bar vorerst dicht - mindestens bis zum Ende der Osterferien.

„Bitte habt Verständnis, aber diese radikale Maßnahme schützt Euch, unsere Mitarbeiter und viele andere Menschen“, heißt es.

13.49 Uhr: Herne bestätigt neuen Covid-19-Fall

Die Stadt Herne hat einen neuen Covid-19-Fall bestätigt. Damit sind in der Ruhrgebietsstadt fünf Personen positiv getestet worden. Neue Zahlen hat aktuell auch das Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht. Demnach sind mittlerweile ist die Zahl der Corona-Fälle in NRW auf 1636 gestiegen.

Der Kreis Heinsberg bleibt mit 589 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen. In Aachen und Umgebung 85 Infektionen. In Köln sind 83 Fälle bekannt. In der zweitgrößten Stadt Düsseldorf 23, in Dortmund 14 und in Essen 34.

11.18 Uhr: Alleingang von Laschet? Städte kritisieren NRW-Ministerpräsidenten

Schon gestern haben die Stadt Köln und der Kreis Siegen-Wittgenstein anklingen lassen, dass die Schließung von Schulen und Kitas sie vor eine große Herausforderung stellen.

Heute legt Dortmund nach und erklärte, von Armin Laschet überrumpelt worden zu sein. „Diese Entscheidungen der Landesregierung kamen für die Stadt Dortmund völlig überraschend; sie wurden zuvor weder besprochen noch angekündigt“, kritisierte die Stadt. Man wolle jetzt die Regelungen zu Schulen und Kitas prüfen.

10.29 Uhr: Urlaub storniert? Das musst du jetzt wissen

Vielen Menschen macht der Coronavirus bei der Urlaubsplanung einen Strich durch die Rechnung. Insbesondere in NRW, das in Deutschland besonders von der Ausbreitung des Erregers betroffen ist. Deine Reise wurde stoniert? Das musst du jetzt wissen >>>

07.29 Uhr: Keine Besuche mehr im Altenheim

In NRW sollen Bewohner von Altenheimen vorerst nicht mehr besucht werden, um die Gefahrengruppe vor einer Ansteckung des Coronavirus zu schützen.

Freitag, 13. März

22.46 Uhr: Kitas in Köln und Siegen bleiben offen

Eigentlich hatte Armin Laschet heute mitgeteilt, dass ab Montag landesweit alle Kitas geschlossen bleiben müssen. Köln und Siegen wollen sich zu Beginn der kommenden Woche allerdings über das Verbot hinwegsetzen. Am Montag und Dienstag seien noch alle Kindertagesstätten offen von Seiten der Stadt Köln. „Die Stadt appelliert jedoch an die Eltern, ihre Kinder auch schon an diesen beiden Tagen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.“

Auch der Kreis Siegen-Wittgenstein teilte mit, alle Kitas und Tagespflegestellen am Montag öffnen zu lassen. Kinder, „deren Eltern in der Kürze der Zeit keine Betreuung gefunden haben“ dürften dorthin gebracht werden. Die Entscheidung der Landesregierung stelle „viele Eltern, aber auch die Jugendämter der Stadt Siegen und des Kreises Siegen-Wittgenstein vor eine große Herausforderung“, hieß es. Wie es danach weitergeht, solle am Montag beraten werden.

22.40 Uhr: Paderborn-Profi infiziert

Jetzt hat es mit Luca Kilian auch den ersten Profi aus der Bundesliga erwischt. Der 20-Jährige vom SC Paderborn wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Luca Kilian hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: imago images / Team 2

Heute hätte er noch auf dem Platz stehen können gegen Fortuna Düsseldorf, hätte die DFL den Spieltag nicht doch noch kurzfristig abgesagt. Der Verein hat sofort Konsequenzen gezogen. Mehr Infos hier >>>

20.20 Uhr: Nachbarländer schließen Grenzen

Du hattest vor, zu reisen? Das könnte in nächster Zeit schwierig werden. Denn Deutschlands Nachbarländer machen nach und nach ihre Grenzen dicht. So haben am Freitag Polen, Dänemark und die Tschechische Republik mitgeteilt, keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land zu lassen. Das betrifft auch Deutsche.

20.06 Uhr: Lieferando mit drastischer Maßnahme

Auch Lieferando hat auf die Infektionswelle reagiert. Und zwar nicht nur in NRW, sondern europaweit. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden alle Mitarbeiter angewiesen, eine kontaktlose Lieferung durchzuführen. Wie das aussieht, erfährst du hier >>>

19.49 Uhr: NRW-SPD sagt Landesparteitag ab

Die SPD in Nordrhein-Westfalen hat ihren für den 16. Mai geplanten Landesparteitag wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Die NRW-SPD verzichte zunächst „bis auf weiteres auf Gremiensitzungen sowie auf öffentliche thematische Veranstaltungen“, erläuterte Generalsekretärin Nadja Lüders.

Zur Abstimmung innerhalb des Vorstands oder bei geplanten Veranstaltungen werde die Partei auf Telefon- und Videokonferenzen zurückgreifen, so Lüders.

19.02 Uhr: Türkei stellt Flugverkehr nach Deutschland ein

Eine Maßnahme, die auch Auswirkungen auf viele Menschen in NRW haben wird. Die Türkei hat beschlossen, den Flugverkehr nach Deutschland komplett einzustellen. Die Maßnahme gilt ab Samstagmorgen vorerst bis zum 17. April. Mehr Infos dazu hier >>>

18.01 Uhr: Städte richten Notfallplan ein

Schulen und Kitas sind ab Montag landesweit geschlossen. Die Kommunen müssen nun Lösungen finden für Eltern aus besonderen Berufsgruppen, etwa aus dem Gesundheitsbereich. Sie sollen weiterhin arbeiten können. Für ihre Kinder soll es Notfall-Betreuungsmöglichkeiten geben.

Die Stadt Recklinghausen etwa begrüßt die Schließung der Einrichtungen. Bürgermeister Christoph Tesche will bis spätestens Mittwoch dauerhafte Notfallplätze für Kinder organisiert haben. „Für den Bereich der Grundschulen und den Klassen fünf und sechs an den weiterführenden Schulen können wir nach unserer Einschätzung genügend Plätze zur Betreuung anbieten. Dabei ist aber immer zu bedenken, dass es sich um eine Notbetreuung handelt. Das bedeutet, dass wir die Zahl der zu betreuenden Kinder also möglichst geringhalten müssen, damit die Maßnahme des Landes, die Schulen zu schließen, überhaupt Wirkung entfalten kann“, sagte Recklinghausens Schuldezernent Dr. Sebastian Sanders.

Auch für die 64 Kitas der Stadt soll es Lösungen geben, die am Wochenende mit den Trägern abgestimmt werden.

17.20 Uhr: Corona-Verdacht? Das musst du jetzt wissen

Tausende Menschen haben sich bereits in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert, möglicherweise auch in deinem direkten Umfeld. Du glaubst, dass du auch betroffen bist? Dann solltest du dir drei Fragen stellen und danach erst weitere Maßnahmen treffen. Welche das sind, erfährst du hier >>>

16.58 Uhr: Laschet mit drastischen Worten

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat bei seiner Pressekonferenz am Mittag drastische Wort gewählt. Man stehe wahrscheinlich „vor der größten Bewährungsprobe“ in der Landesgeschichte. „Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird“, so Laschet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat am Freitag drastische Maßnahmen verkündet, um den Coronavirus einzudämmen. Foto: imago images / Reichwein

Er habe sich mit zahlreichen Experten ausgetauscht. Die unheilvolle Prognose: In den kommenden ein bis zwei Jahren werde sich aller Wahrscheinlichkeit nach „eine große Zahl der Bevölkerung“ in NRW mit dem Coronavirus infizieren - „und das in mehreren Wellen“, warnte Laschet. Zwar sei der Krankheitsverlauf beim überwiegenden Teil der Betroffenen nicht bedrohlich. Aber man müsse mit einer hohen Zahl schwerer Verläufe rechnen Daher müssen jetzt die „Schwächsten in unserer Gesellschaft“ geschützt werden, forderte der NRW-Ministerpräsident.

16.26 Uhr: Revierderby fällt aus!

Jetzt also doch. Der Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende ist abgesagt. Eigentlich wollte die DFL zumindest diesen Spieltag noch durchziehen. Doch die aktuellen Ereignisse ließen den Verantwortlichen keine Wahl. Hier erfährst du, wie es jetzt im Profi-Fußball weitergeht >>>

Die DFL hat den Bundesliga-Spieltag abgesagt. Foto: imago images / RHR-Foto

15.29 Uhr: Auch Unis bleiben geschlossen

Nicht nur Schulen und Kitas bleiben ab Montag geschlossen. Auch der Start des Sommersemesters an den Hochschulen wird verschoben. Die Unis bleiben bis zum 19. April dicht.

15.07 Uhr: Gehen die Lebensmittel aus?

Sorgen zunehmende Hamsterkäufe dafür, dass die Lebensmittel ausgehen? Nein, sagt Armin Laschet. „Lieferketten sind alle da. Alle Lebensmittelketten werden beliefert.“

15.03 Uhr: Wie geht es weiter?

Armin Laschet sagte am Freitag, dass vor dem 19. April, dem Ende der Osterferien, die Lage gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut neu bewertet wird.

„Es muss ins erster Linie darum gehen, möglichst viele Menschenleben zu retten“, sagte der Ministerpräsident. „Es geht darum, Zeit zu gewinnen, um eine Überlastung der Gesundheitssystem zu verhindern.“

14.59 Uhr: Nahverkehr wird nicht eingestellt

„Der Nahverkehr muss funktionieren“, sagt Laschet. Restaurants oder Discotheken werden vorerst nicht geschlossen.

14.45 Uhr: Kitas bleiben auch geschlossen

Ab Montag dürfen Kinder keine Kitas in NRW mehr betreten, sagte Laschet. Er appellierte an alle Eltern, durch Überstundenabbau oder Urlaubsnahme, für die Kinder zu sorgen. Laschet warnt: „Die schlechteste Betreuungsform ist, Kinder zu den Großeltern zu geben!“

Laschet hofft trotzdem, dort kommunale Betreuungsangebote für Kinder von Berufsgruppen, die nicht zu Hause bleiben können, sicherzustellen. Dazu zählen etwa Pfleger, Ärzte, Polizisten und Arbeitnehmer in wichtigen Infrastrukturbereichen.

14.42 Schulen ab Montag geschlossen

Die Schulen werden bereits ab Montag geschlossen. Das teilte Ministerpräsident Laschet am Freitag mit.

Die zweiwöchigen Osterferien in NRW beginnen am 6. April. Damit würden die Schulen etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. Offen blieb zunächst die Betreuungsfrage für die Schülerinnen und Schüler.

„Die Lehrer bleiben im Dienst“, sagte Laschet zu den vorgezogenen Ferien. „Wenn Eltern in Betreuungsproblemen sind, sind die Lehrer am Montag in den Schulen.“ Ab Mittwoch müsse ein kommunaler Betreuungsmechanismus funktionieren.

Außerdem: „In weiterführenden Schulen wird sichergestellt, dass Prüfungen absolviert werden können.“ Das heißt, dass die Abiprüfungen wie geplant stattfinden sollen.

12.32 Uhr: Kein Vordereinstieg im Bus

Die Vordereingänge in Bussen werden von mehreren Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen gesperrt. Ein Mindestabstand wird zum Fahrer hergestellt. Fahrgäste sollen die hinteren Türen benutzen. Ein Ticketkauf beim Fahrer ist bis auf weiteres nicht möglich.

„Die Ticketpflicht ist dadurch selbstverständlich nicht aufgehoben“, hieß es am Freitag bei den Stadtwerken Dortmund DSW21 und bei der Ruhrbahn. Fahrgästen ohne Abo werde empfohlen, Tickets über das Handy zu kaufen oder an einem Ticketautomaten.

11.57 Uhr: Dramatischer Anstieg der Zahlen

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist in NRW noch weiter gestiegen. Inzwischen sind es 1264 bestätigte Erkrankungen mit dem Erreger Sars-CoV-2. Das sind 460 Fälle mehr als noch am Mittwochnachmittag.

Am Donnerstagnachmittag waren es noch 1041 Fälle gewesen. Der Kreis Heinsberg bleibt mit 525 nachgewiesenen Infektionen mit großem Abstand am stärksten betroffen. In Aachen und der Städteregion Aachen gab es zusammen 71 Infektionen mit den neuartigen Coronavirus.

Für Köln wurden 63 Fälle berichtet, für den Kreis Coesfeld 33, den Kreis Lippe 32 und für die Kreise Steinfurt und Recklinghausen jeweils 31 Infektionen. Zahlreiche andere Städte und Kreise hatten niedrige zweistellige oder einstellige Fallzahlen.

10.55 Uhr: Keine Veranstaltung ab 200 Menschen

Jens Spahn hatte dazu aufgerufen, Veranstaltungen über 1000 Besucher zu canceln. Die Stadt Duisburg geht noch einen Schritt weiter: Vor diesem Hintergrund werden auch Fremdveranstaltungen oberhalb von 200 Besuchern untersagt.





Oberbürgermeister Sören Link appelliert eindringlich an die Landesregierung, den Kommunen eindeutige rechtliche Vorgaben zu machen. Dies gilt insbesondere für die Kinderbetreuunggsangebote und Schulen. „Mich erreichen zahlreiche Fragen von besorgten Eltern. Den Menschen fehlen klare Entscheidungen. Nur, wenn wir diese haben, können wir alle damit beginnen, den Alltag neu zu organisieren“, so Link

10.32 Uhr: Amateur-Fußball setzt aus

Der Amateur-Fußball in NRW kommt zum Erliegen. Der FLVW hat am Freitagmorgen alle Vereine gebeten, sämtliche Spiele bis zum 19. April einzustellen.

9.52 Uhr: RTL-Event in Essen soll stattfinden

Am 8. April will RTL in Essen „Die Passion“ aufführen. Das Mega-Event soll trotz Coronavirus auf jeden Fall stattfinden, sagte RTL-Sprecherin Anke Eickmeyer auf DER WESTEN-Nachfrage. Urspünglich war geplant auf dem Burgplatz mit bis zu 6.000 Zuschauern die Passionsgeschichte aufzuführen.

Mehrere hundert Freiwillige sollten ein riesiges Kreuz vom Grugapark bis zum Burgplatz tragen und so die Kreuzigungsgeschichte Jesu Christi darstellen. Die Corona-Lage machte RTL diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung. "Da „Die Passion“ hauptsächlich ein TV Event ist, ist die Zuschauer Anzahl vor Ort für uns nicht entscheidend", sagte die Sprecherin. Entweder werde "Die Passion" mit einer Teilnehmerzahl unter 1000 oder ohne Zuschauer stattfinden.

9.25 Uhr: Gibt es Hoffnung? Düsseldorf testet Medikament

An der Düsseldorfer Uni-Klinik werden derzeit „in ausgewählten Einzelfällen“ antivirale Medikamente eingesetzt. Diese sind für die Behandlung von Coronavirus-Patienten aber noch nicht zugelassen. Zu den Medikamenten gehört die Arznei Remdesivir, die derzeit nur direkt über den Hersteller nach Einzelfallprüfung zur Verfügung gestellt werde, teilte die Uni-Klinik am Donnerstagabend mit.

Es handle sich dabei um sogenannte „individuelle Heilversuche“, die nur für bestimmte Patienten erwogen werden könnten.

„Da aktuell noch keine belastbaren Daten zu Remdesivir in Bezug auf die Anwendung bei einer Infektion mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) am Menschen vorliegen, befindet sich das UKD gemeinsam mit zwei anderen Kliniken und dem Hersteller auf dem Weg zur Etablierung von entsprechenden Studien“, so die Uni-Klinik in ihrer Mitteilung.

6.20 Uhr: Schließen die Schulen in NRW?

Berlin, das Saarland und Bayern machen es vor: Die Schulen werden geschlossen. ZIeht NRW nach? Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rechnet für den heutigen Freitag mit einer Entscheidung über Schulschließungen in NRW. Auch über Kitas solle in diesem Zusammenhang entschieden werden, sagte Gebauer am Morgen bei WDR5.

Immer mehr Bundesländer lassen ihre Schulen schließen. Foto: dpa

Noch am MIttwoch hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) keinen Anlass gesehen, Kitas, Schulen oder Universitäten landesweit zu schließen.

