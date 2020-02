Coronavirus in NRW angekommen: Schulen und Kitas bleiben geschlossen ++ Nahverkehr könnte eingestellt werden ++ das musst du jetzt wissen!

Der Coronavirus hat NRW erreicht - was du jetzt alles beachten und wissen musst.

Düsseldorf. Der Coronavirus hat Deutschland – und nun auch NRW – erreicht. Nach ersten Informationen der „Rheinischen Post“ ist ein 47-Jähriger aus der Gemeinde Selfkant bei Heinsberg (in der Nähe von Aachen) am Coronavirus erkrankt.

Coronavirus in NRW: Patient in kritischem Zustand

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten Patienten ist nach Behördenangaben kritisch. Wie der Kreis Heinsberg am Dienstagabend mitteilte, war der Mann am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden.

Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Nach WDR-Informationen wird der Mann künstlich beatmet. Damit ist der zweite Fall an nur einem Tag in Deutschland bestätigt worden. Zuvor war bereits ein Mensch aus Baden-Württemberg positiv gemeldet worden.

Kitas und Schulen bleiben im Kreis dicht

Ein Krisenstab des Kreises hat am Dienstag beschlossen, dass Schulen und Kitas im Kreisgebiet Heinsberg am Mittwoch geschlossen bleiben. Auch die Kreisverwaltung bleibt als erste Vorsichtsmaßnahme dicht.

Zurzeit werde auch noch überlegt, den öffentlichen Personennahverkehr auszusetzen. Der Krisenstab sei in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf.

Wo sollte ich mich nicht aufhalten?

Der Krisenstab legt Bürgern nahe, Besuche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu vermeiden. Zusätzlich sollen die Notrufnummern 110 und 112 nicht unnötig blockiert werden.

Was tun, wenn Coronavirus-Symptome auftreten?

„Menschen, die zurzeit grippeähnliche Symptome aufweisen, werden gebeten, ihren Hausarzt bzw. Notarztpraxis zunächst telefonisch zu kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise abzuklären“, informiert der Kreis Heinsberg.

Wer aus Gebieten zurückkehre, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben, beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßig und gründlich Hände mit Wasser und Seife waschen und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Wie kann ich mich schützen?

Die empfohlenen Schutzmaßnahmen sind im Grunde die gleichen wie in jeder Grippesaison. Konkret: Husten und Niesen sollte man in die Armbeuge und nicht in die Faust oder Handfläche. Hustet oder niest jemand anderes, hält man am besten einen bis zwei Meter Abstand.

Im Alltag müssen die Menschen ihre Hände zwar nicht ständig mit einem Desinfektionsmittel einreiben, sie sollten sie aber regelmäßig und gründlich mit Seife waschen. Und auch wenn es erstmal banal klingt: Man sollte sich so wenig wie möglich ins Gesicht fassen.

Einen Impfstoff gibt es noch nicht und wird es auch vor Jahresende nicht geben, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Wer sich gegen die Grippe impfen lässt, hilft aber dabei, das Gesundheitswesen zu entlasten. Und ältere Menschen können sich gegen Pneumokokken impfen lassen.

Wo gibt es aktuelle Infos?

Das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben Webseiten eingerichtet. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es Tipps auf Englisch. Für Fragen hat auch die Krankenkasse Barmer eine kostenlose Hotline (0800/84 84 111) eingerichtet. Sie ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Deutschland?

Das Robert-Koch-Institut erfasst ständig die Lage und schätzt das Risiko für die Bevölkerung ein. Nach Aussage des Instituts gibt es zurzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Viren anhaltend im Umlauf sind. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag jedoch in Berlin, man müsse damit rechnen, dass sich die Krankheit auch in Deutschland ausbreiten könne.

Neben den beiden aktuellen Fällen aus NRW und Baden-Württemberg, sind bisher in Deutschland nur wenige bestätigte Infektionsfälle aufgetreten. Sie betrafen eine Firma in Bayern oder Menschen, die Anfang Februar 2020 aus Wuhan in China ausgeflogen worden waren, wo es weltweit die meisten Fälle von Covid-19 gibt. Fast alle diese Patienten sind bereits gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. (dpa/mb)