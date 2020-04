Coronavirus in Köln: Wegen verkaufsoffenem Sonntag! Anwohner gehen auf die Barrikaden – „Schauen, wer's überlebt“

Köln. Während in den vergangenen Tagen und Wochen die Geschäfte wegen der Krise um das Coronavirus konsequent geschlossen blieben, sollen die Geschäfte in Köln nicht nur schrittweise wieder öffnen, sondern sogar am kommenden Sonntag ihre Türen öffnen – so zumindest der Plan der Stadt.

Doch die Anwohner gehen deshalb nun auf die Barrikaden!

Köln: Coronavirus hin oder her - Am Sonntag sollte ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden. Die Anwohner waren außer sich. (Symbolbild) Foto: imago images/Future Image

Coronavirus in Köln: Anwohner wegen verkaufsoffenem Sonntag außer sich

Am Montag öffneten gerade erst die ersten Läden, nachdem sie aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen mehrere Wochen geschlossen blieben. Und gleich nach der schrittweisen Öffnung kleiner Läden sollen die Geschäfte in Köln auch am kommenden Sonntag öffnen. Der 26. April ist schließlich als verkaufsoffener Sonntag in der Südstadt sowie in Rodenkirchen vorgesehen.

Dass viele Anwohner überhaupt nicht begeistert von dem Plan sind, ist nachzuvollziehen. Die Zahl der Infizierten sowie der Todesfälle nehmen in den vergangenen Tagen zwar nicht mehr so stark zu wie noch Anfang des Monats, dennoch ist das Coronavirus weiterhin präsent.

So schreiben Anwohner auf Twitter beispielsweise:

„Ich glaube, dass die ganze Welt uns für total bekloppt halten wird, wenn wir etwas von langsamer Öffnung schreiben und dann ein verkaufsoffener Sonntag gemacht wird.“

„Ich habe seit sieben Wochen keinen Cent Umsatz mehr gemacht, bin zu bis mindestens Anfang Mai, lese mir Merkblätter für Insolvenzen durch, halte mich an alle Regeln und Köln macht einen verkaufsoffenen Sonntag?“

„Da fragt man sich, wer dümmer ist: a) Die Behörde, die am verkaufsoffenen Sonntag festhält, b) die Unternehmen, die öffnen werden, c) die Kunden, die hingehen werden.“

„Ist das Oktoberfest inzwischen eigentlich schon nach Köln verlegt worden?“

„Ich muss meiner Mom erklären, dass sie bitte immer noch allein zuhause bleibt und nicht ihre Freundinnen trifft oder sonst was. Und Köln macht einen verkaufsoffenen Sonntag. Ist das ihr Ernst Armin Laschet?“

„Verkaufsoffener Sonntag in Köln. Ich werd' bekloppt. Warum haben wir uns eigentlich die letzten Wochen angetan? Dann lassen wir den ganzen Scheiß einfach und schauen, wer's überlebt. Hauptsache, im Depot werden die Duftkerzen verkauft.“

Stadt rudert zurück

Damit ist klar: Die Anwohner sind deutlich gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Köln. Und am Dienstag stimmte die Stadt dann schließlich doch gegen den geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 26. April.

Er sollte in Kombination mit der ebenfalls abgesagten „Südstadt-Safari“ und der „Rodenkirchener Kunstmeile“ erfolgen. Der verkaufsoffene Sonntag sei demnach bereits Anfang Februar im Rahmen der Jahresplanung festgelegt worden, wie die Stadt weiter bekannt gab.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Köln soll jetzt – nach aktuellem Stand – am 3. Mai in Porz-Mitte stattfinden.