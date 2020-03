Coronavirus: Ibuprofen wird knapp! Apotheker warnt: „Unsere Schwachstelle!“

Essen. Herrscht in Deutschland bald Ibuprofen-Knappheit wegen des Coronavirus?

Fest steht: Der Erreger hält die Welt weiter in Atem. Allein in Deutschland gibt es über 150 bestätigte Fälle, in Italien ist die Zahl der Infektionen um 40 Prozent auf rund 1700 Fälle gestiegen, in Frankreich sind rund 130 Fälle gemeldet. Allein in China sind mittlerweile über 88.000 Fälle erfasst. Dort war der Virus ausgebrochen. Weltweit sind bereits etwa 3000 Menschen am neuartigen Virus gestorben.

Noch herrscht in Deutschlands Apotheken kein Mangel an Ibuprofen. Das könnte sich aber bald ändern. (Symbolfoto) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Und obwohl Virologen weiter zur Ruhe mahnen und auf die extrem niedrige Todesrate von 0,1 bis 0,2 Prozent hinweisen, sind Mundschutz und Desinfektionsmittel bereits Mangelware. Jetzt könnten die Apotheken in Deutschland und damit die Kunden aber vor einem neuen Engpass stehen: Das Ibuprofen soll ausgehen!

Coronavirus: Ibuprofen droht in Deutschland knapp zu werden

Das Mittel ist ein Schmerz- und Entzündungshemmer, wird oft bei Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und Grippe verwendet. Ideal also bei Symptomen vom Coronavirus. DER WESTEN hat mit Dr. Rolf-Günther Westhaus gesprochen. Er leitet die „Überruhr-Apotheke Westhaus“ in Essen, ist zudem Sprecher des Apothekerverbands Essen/Mülheim/Oberhausen.

--------------

Das ist Ibuprofen

Medikament aus der Gruppe der nichststeroidalen Antirheumatika

Wird eingesetzt bei Schmerzen, Entzündungen und Fieber

Rezeptfrei in der Apotheke erhältlich (bis 400 mg)

--------------

Westhaus zum kolportierten Ibuprofen-Mangel: „Es gibt noch keinen Mangel. Aber Ibuprofen ist ohnehin unsere kleine Schwachstelle, weil es weltweit nur sechs Werke gibt, die den Weltbedarf abdecken.“

In Japan tragen inzwischen die allermeisten Schüler einen Mundschutz gegen das Coronavirus – wie hier in Nagoya. Es sind Bilder, an die man sich gewöhnen muss. Foto: imago images / Kyodo News

Exportsperre könnte Engpass im Spätsommer auslösen

Der Engpass sei aber nicht allein auf das Coronavirus zurückzuführen. Westhaus: „Schon 2018 und 2019 hatten wir Lieferengpässe. Noch hat der Coronavirus keine Auswirkungen auf den europäischen Markt.“ Der Mediziner prognostiziert aber: „Falls es aber in China wegen des Coronavirus' zu einer Exportsperre kommen sollte, könnte Ibuprofen im Spätsommer auch bei uns sehr knapp werden.“

Auch die großen Pharmakonzerne wie Hexal oder Rational, die Ibuprofen herstellen, können nicht mehr machen als die Produktion auf ein Maximum hochzufahren.

Dr. Rolf-Günther Westhaus vom Apothekerverband Essen/Mülheim/Oberhausen Foto: Apothekerverband Essen/Mülheim/Oberhausen e. V.

Apothekerverbandssprecher: „Coronavirus-Hype ist schon durch“

Westhaus warnt im Gespräch mit DER WESTEN einmal mehr vor übertriebener Panikmache beim Coronavirus. Ein wirksamer Schutz seien letztlich nur entsprechende Hygienemaßnahmen. Er nüchtern: „Wir fassen uns unbewusst täglich etwa 3000 Mal ins Gesicht. Man sollte jetzt ein Bewusstsein dafür schaffen. Doch der Hype um das Coronavirus ist letztlich schon durch, die Sache ist geritzt.“

Er verweist auf die Inkubationszeit von 14 Tagen, die zwischen Infizierung und Ausbruch der Symptome liegen. „Wenn wir Symptome haben, sind mindestens zwei Wochen vergangen, in denen wir schon Hunderten anderen Menschen begegnet sind, Hände geschüttelt haben, andere Personen angehustet oder angeniest haben.“

-----------------------------

Der Coronavirus in NRW und in der Welt:

++ Coronavirus in NRW: Wo gibt es noch Desinfektionsmittel und Mundschutz zu kaufen? ++

++ Coronavirus in NRW: Erster Fall in Essen! ++ Lehrer infiziert ++ Mehrere Schulen müssen schließen ++

++ Coronavirus: Zweiter Todesfall in den USA ++ Jetzt ist der Erreger auch HIER angekommen! ++

-----------------------------

Wann gibt es einen Corona-Impfstoff

Er hält es frühestens für das erste Quartal 2021 für möglich, ein Impfstoff auf den Markt zu bringen. Ansonsten bleibe die Hoffnung auf das bevorstehende mildere Wetter, das das Virus schwächen könnte. Letztlich müsse man aber gelassen bleiben.

Der Essener Apotheker: „Wir Menschen gewöhnen uns an alles. Es ist genauso gefährlich, mit 200 Stundenkilometern Auto zu fahren oder Extremsportarten auszuüben. Und trotzdem machen wir das, nehmen die Risiken in Kauf. Das wird jetzt nicht anders.“