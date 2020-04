Corona in NRW: Heftige SPD-Attacke auf Regierung nach Maskenpflicht-Entscheidung ++ „Laschet als Satireobjekt“

In NRW gibt es die Maskenpflicht wegen Corona, so wie in fast allen anderen Bundesländern auch. NRW ist besonders betroffen von dem Virus: rund 30.000 Infizierte, 964 Tote (Stand Mittwochmittag) gibt es in NRW.

Dennoch kehren die Menschen zu einer gewissen Normalität zurück. Ministerpräsident Armin Laschet lockert immer mehr Maßnahmen, die im Kampf gegen Corona in NRW bisher aufrecht erhalten wurden. Allerdings gibt es ab Montag eine Maskenpflicht!

Seit vergangenem Montag haben viele Geschäfte wieder geöffnet, ab Donnerstag sollen manche Schüler wieder zur Schule gehen.

Corona in NRW: Alle News, Entwicklungen und Zahlen hier im Liveblog

In unserem News-Blog halten wir dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

______________________

Alles, was du zu Corona in NRW und Deutschland wissen musst:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

>> Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

>> Was bedeutet das Kontaktverbot für mich? Was ist erlaubt, was verboten?

______________________

Aktuelle Nachrichten zu Corona in NRW im Liveblog

+++ Liveblog hier aktualisieren +++

Mittwoch, 22. April

18.30 Uhr: Bochumer Moscheen bleiben auch an Ramadan geschlossen

Die Stadt Bochum hat mitgeteilt, dass trotz vollzogener und möglicherweise bevorstehender Lockerungen auch im Fastenmonat Ramadan (23. April bis 23. Mai) die Moscheen geschlossen bleiben. Auch Personenansammlungen im privaten oder öffentlichen Raum bleiben weiterhin untersagt.

In Bochum wurden insgesamt 420 Bürger positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind bereits 309 genesen und 96 aktuell noch infiziert. 15 Menschen sind am Virus gestorben.

17.45 Uhr: Metro öffnet alle Großmärke

Das Großhandelsunternehmen Metro öffnet in NRW alle 18 Märkte. Die Öffnung gilt vorerst bis zum 3. Mai. Bislang war Metro während des Lockdowns nur für Gewerbetreibende zugänglich, jetzt aber auch für normale Kunden. So soll die Versorgungslage im Land verbessert werden. Die Landesregierung hat diesem Plan bereits zugestimmt.

17.10 Uhr: Heftige SPD-Kritik an Landesregierung: „Laschet löst Berliner Flughafen als Satireobjekt ab“

Die SPD-Opposition im Landtag hat die Maskenpflicht als „halbherzig“ und „unzureichend“ kritisiert. Zwar sei die Verpflichtung vernünftig, sie müsse aber auch für öffentliche Gebäude wie Schulen, Gerichte und Rathäuser gelten, so SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch. Es sei „völlig unverantwortlich“, wenn Schulministerin Yvonne Gebauer eine Maskenpflicht für die Schulen ablehne.

Außerdem hat Kutschaty Ministerpräsident Armin Laschet direkt angegriffen. Der Grund: Laschets Vorstöße zu weiteren Lockerungen. Kutschaty: „Das ist faktenfreies Regieren.“ Man müsse zunächst abwarten, wie die bisherigen Lockerungen wirken würden. Kutschaty: „Er ist kein verantwortungsvoller Teamspieler mehr. Ich mache mir Sorgen um den Ruf des Landes NRW. Laschet löst gerade den Berliner Flughafen als Satireobjekt ab.“

Der SPD-Fraktionschef im NRW-Landtag Thomas Kutschaty. (Archivfoto) Foto: imago images / Ralph Sondermann

16.40 Uhr: Maskenpflicht in NRW – doch die Bürger stellen sich nur DIESE Frage

In NRW kommt die Maskenpflicht ab Montag, Vorbild ist dabei Jena. Dort gibt es seit über einer Woche keine Neuinfektionen mehr, nachdem dort die Maskenpflicht eingeführt wurde. Doch viele Menschen in NRW stellen sich bezüglich der Maskenpflicht vor allem eine wichtige Frage: Wo bekommen sie eine solche Maske her? >> HIER GEHT ES ZUR GANZEN GESCHICHTE!

15.15 Uhr: Duisburgs OB Link fordert Klarheit von Landesregierung

Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link hat die Maskenpflicht in NRW begrüßt, fordert aber von der Landesregierung mehr Klarheit über die Umsetzung der neuen Regel. Link am Mittwoch: „Grundsätzlich ist die Einführung der Verpflichtung, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, die richtige Entscheidung. Wir haben uns die Lockerungen in den letzten Wochen hart und diszipliniert erarbeitet.“

Und weiter: „Allerdings liegt uns nur eine sehr dünne Pressemitteilung des Landes vor, die dringend konkretisiert werden muss. Und das, obwohl das Thema Maskenpflicht bereits seit Tagen und Wochen breit diskutiert wurde. Da die Umsetzung am Ende in den Kommunen stattfinden muss, brauchen wir jetzt schnell verbindliche Anwendungsregelungen.“

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link hält die Maskenpflicht für richtig. Jetzt fordert er aber mehr Klarheit von der Landesregierung. (Archivfoto) Foto: imago images / Ritzau Scanpix

13.30 Uhr: Nach Beschluss der Maskenpflicht: Gibt es genügend Masken?

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) geht davon aus, dass für die Umsetzung der Maskenpflicht in NRW genügend Mund-Nase-Bedeckungen verfügbar sind. Es gehe um sogenannte Alltags- oder Communitymasken, sagte Scharrenbach.

Nordrhein-Westfalen führt wie die meisten anderen Länder eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag an ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend. Entscheidend für das Tragen der Maske sei der Mindestabstand von 1,5 Metern, sagte Scharrenbach. Werde dieser unterschritten, dann müsse eine Bedeckung getragen werden.

Beschlossene Sache: Auch in NRW musst du ab Montag einen Mundschutz gegen das Coronavirus tragen. Foto: imago images

12.05 Uhr: Jetzt also doch! Maskenpflicht in NRW beschlossen

Auch Nordrhein-Westfalen führt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag an sei das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Armin Laschet dazu: „Die Rückkehr in eine verantwortungsvolle Normalität bleibt eng verbunden mit einem konsequent verfolgten Schutz der Gesundheit. Wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen in allen deutschen Ländern.“

Und weiter: „Das Wichtigste bleibt: Abstand halten und die konsequente Einhaltung von Hygieneregeln. Nach Experten-Auffassung kann auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Wir müssen alles tun, was dabei hilft, umsichtig den Weg zurück zu einem Leben in Normalität zu finden. Die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens kann dabei sinnvoll unterstützen.“

11.32 Uhr: Unterricht in gewohnter Form wird es nicht geben

NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer hat die schrittweise Öffnung der Schulen schon ab diesem Donnerstag verteidigt. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs sei „möglich und erlaubt“, sagte Gebauer am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags.

„Mit dem morgigen Unterrichtsbeginn wollen wir auch ein Signal geben in Richtung Normalität“, betonte die FDP-Politikerin. „Unterricht in gewohnter Form, wie es ihn bis zum 13. März gegeben hat, werden wir in dieser Form bis Ende des Schuljahres so nicht durchführen können.“ Ziel sei es aber, allen Schülern bis dahin wenigstens eine teilweise Rückkehr zu ermöglichen.

9.36 Uhr: Laschet will noch deutlich mehr Lockerungen

Die Diskussion über weitere Lockerungen der Corona-Abwehrmaßnahmen geht auch nach den Appellen von Kanzlerin Angela Merkel und von Virologen unvermindert weiter. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt im Mai weitere Lockerungen an: Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch).

Zwar wisse man dann noch nicht, wie sich bisherige Lockerungen auswirkten und ob die Maßnahmen nicht doch wieder verschärft anstatt gelockert werden müssten. Virologen warnen sogar davor, noch mehr Maßnahmen herunterzufahren. „Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss“, sagte Laschet.

8.43 Uhr: Schulministerin NRW muss Schulöffnungen erklären

Knapp sechs Wochen nach der Schließung von Kitas und Schulen wegen der Corona-Infektionen werden die Schulen am Donnerstag für Prüflinge wieder öffnen. Am heutigen Mittwoch (10 Uhr) soll Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Fachausschuss des Landtags erklären, wie gut die Bildungsstätten darauf vorbereitet sind.

SPD, Grüne, Bildungsgewerkschaften und Schülervertreter haben erhebliche Zweifel, dass die Schulen ausreichend gerüstet sind. Sie sehen Defizite bei den nötigen Hygiene-Voraussetzungen, Räumlichkeiten und Personalkapazitäten. Schüler befürchten zudem Gesundheitsrisiken für sich und ihre Familien.

7.48 Uhr: Polizei hat massive Bedenken wegen Bundesliga-Fortsetzung

Ab Mai soll die Bundesliga weitergeführt werden, allerdings ohne Fans als Geisterspiel. Doch die Polizei hat trotzdem massive Bedenken. Denn: „Auch ohne Seuche ist Fußball sehr personalintensiv für die Polizei“, sagt Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Es bestehe die Gefahr, dass Fans sich trotz eines Kontaktverbots vor den Stadien versammeln, um ihre Mannschaften zu unterstützen.

Auch Erich Rettinghaus, NRW-Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, hält Spiele ohne Zuschauer für problematisch. „Derartige Veranstaltungen, welche auch mit gebündelten Anreisen von Fangruppen einhergehen, würden uns schon vor personelle Herausforderungen stellen.“

7 Uhr: Kitas sollen schnellstmöglich wieder eröffnen

Der NRW- Familienminister Joachim Stamp (FDP) strebt eine baldige Öffnung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen an. „Unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen wollen wir die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in NRW ermöglichen“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte sei für die Kinder von elementarer Bedeutung. „Wir möchten daher in behutsamen Stufen weitere Öffnungen in der Kindertagesbetreuung erreichen“, sagte Stamp. Kurz vor der Aufnahme des Schulbetriebs am Donnerstag in NRW hält derweil die teils massive Kritik an der Landesregierung an.

Noch immer gebe es offene Fragen, die viele Menschen verunsicherten. Vor allem für Eltern, die zur Risikogruppe gehören und deren Kinder nun wieder zur Schule gehen, könnte diese Maßnahme gefährlich werden.

6.30 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen in NRW

In NRW sind bisher fast 900 Menschen (Stand Mittwochmorgen) an dem Coronavirus gestorben. Knapp 30.000 Infizierte gibt es, aber auch mehr als 18.000 Menschen sind wieder gesund.

Dienstag, 21. April

21.45 Uhr: Dutzende Erkrankte in Uniklinik Essen

An der Uniklinik in Essen sind 38 Menschen am Coronavirus erkrankt. Wie das Krankenhaus mitteilt, haben sich 15 Patienten sowie 23 Mitarbeiter in der Klinik für Strahlentherapie infiziert.

Die Patienten wurden in häusliche Quarantäne entlassen oder in der Covid-19-Station des Klinikums versorgt. Einer der Patienten (76) verstarb am Montag. Der Franzose wurde mit schweren Vorerkrankungen Ende März aus Metz eingeflogen.

Auch die Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Manche konnten nach einer anschließenden Negativ-Testung wieder am Klinikum arbeiten.

„Das Infektionsgeschehen mit einem biphasischen Ausbruch in der Strahlenklinik verdeutlicht die immer gegenwärtige Gefahr der Mitarbeiter- aber auch Patienteninfektion innerhalb eines Krankenhauses. Im konkreten Fall kam einerseits ein Patient ohne Infekt-Zeichen zur stationären Behandlung, der nur deshalb abgestrichen wurde, weil ein Nachbarpatient respiratorische Symptome gezeigt hatte, der letztendlich jedoch negativ war. Davon unabhängig und ohne Kontakt zum genannten Patienten entwickelte eine im anderen Bereich tätige Mitarbeiterin COVID-19-Symptome während ihrer beruflichen Tätigkeit. In der Folge hierzu kam es zu Erkrankungen und Positivtestungen in der Mitarbeiterschaft, wahrscheinlich ergänzt um wenigstens eine weitere, von außen eingebrachte Infektion. Die vollzogenen Analysen verdeutlichen die Komplexität und das immer vorhandene Risiko der Keim-Einschleppung in sensible Bereiche des Gesundheitswesens, vor allem dann, wenn asymptomatische COVID-19-positive Personen involviert sind“, so Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen.

21.28 Uhr: Ist das die teuerste Klopapier-Rolle der Welt?

Jaja, es ist rar und somit in diesen schwierigen Zeiten auch Gold wert. Aber gleich soooo viel? In Essen hat die wohl teuerste Klopapierrolle den Besitzer gewechselt. Ganze 5000 Euro legte der Käufer dafür auf den Tisch. Warum? Das liest du hier >>>

20.25 Uhr: Armin Laschet (CDU) kündigt weitere große Lockerungen an

Nicht nur Geschäfte und Kirchen sollen wieder geöffnet werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht jetzt noch einen Schritt weiter. Der CDU-Politiker strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an.

Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten. „Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss“, sagte Laschet der Zeitung.

Der Ministerpräsident nannte Sportangebote für Jugendliche. „Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache“, sagte er. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen. Laschet kritisierte, dass die Lebenswirklichkeit vieler Kinder durch die Corona-Politik aus dem Blick geraten sei.

19.53 Uhr: Fast 30.000 Infizierte in NRW

In NRW ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Dienstag auf 29.349 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Im Vergleich zum Vortag kamen 414 neue bestätigte Fälle hinzu, so das NRW-Gesundheitsministerium. Die Zahl der Toten stieg um 38.

Seit Beginn der Pandemie starben im bevölkerungsreichsten Bundesland 895 Menschen, die zuvor mit dem Coronavirus infiziert waren. Innerhalb eines Tages haben sich 355 Menschen als Genesen gemeldet, insgesamt stieg die Zahl der Gesundeten auf 18 589 im Bundesland mit seinen 17,9 Millionen Einwohnern.

17.39 Uhr: Ikea öffnet am Mittwoch in NRW - in Essen schon am Dienstag

Die Möbelkette Ikea will ab Mittwoch ihre Filialen in NRW öffnen. Für die Wiedereröffnung habe man ein umfassendes Sicherheits-und Hygienekonzept entwickelt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Andere Möbelhäuser in NRW hatten am Montag schon auf. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Filialen. Eine Ausnahme gab es in Essen: Hier öffnete die Möbelkette schon am Dienstag ihre Pforten.

Zwar ist die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht. Hier mehr dazu lesen: DIESE Lockerungen gelten NUR in Nordrhein-Westfalen >>>

15.05 Uhr: Verunsicherung über Kontaktverbot? Das droht dir bei einem Verstoß

Auch wenn die Kontaktsperre schon etwas länger gilt, sind dennoch viele Menschen in NRW unsicher, was erlaubt ist und was nicht. Aus diesem Grund hat die Polizei in Hamm noch einmal eine Darstellung zur Veranschaulichung veröffentlicht. Hier siehst du noch einmal zusammengefasst, welches Bußgeld dir droht, wenn du dich nicht daran hältst:

14.15 Uhr: NRW-Städte stellen Mundschutz-Ultimatum

Immer mehr Bundesländer verordnen eine Mundschutz-Pflicht – die NRW-Regierung setzt aber weiter auf Freiwilligkeit. Das stinkt immer mehr Städten in Nordrhein-Westfalen gewaltig, sie wollen eine einheitliche Regelung.

Deshalb stellen mehrere Städte nun ein Ultimatum an die Landesregierung. Duisburgs OB Sören Link erklärt deutlich, er wünsche sich „eine einheitliche Regelung der Landesregierung. Sollte diese nicht in Kürze vorliegen, bereiten wir kurzfristig eine entsprechende Allgemeinverfügung zum Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes vor.“

Bochum und weitere NRW-Städte lassen ähnliches verlauten, Münster und Dorsten haben in einigen Alltags-Bereichen bereits eine Mundschutz-Pflicht eingeführt.

10.30 Uhr: Laschet stellt weitere Lockerungen in Aussicht

Armin Laschet hat weitere Corona-Lockerungen angekündigt. In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ stellte der NRW-Ministerpräsident klar: „Wenn man Läden wieder öffnet, darf man auch in Kirchen beten.“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet steht in der Corona-Krise in ganz Deutschland im Blickpunkt. (Archivfoto) Foto: imago images / Revierfoto

Am Montag wurde die NRW-Landesregierung erneut von Kanzlerin Merkel scharf für ihre Alleingänge bei der Öffnung von Geschäften kritisiert. Doch Laschet sagt, es sei ein „massiver Grundrechtseingriff, dass Religionen sich nicht mehr in Synagogen, in Kirchen zum Gebet treffen dürfen“.

9.40 Uhr: NRW-weite Maskenpflicht weiter nicht in Sicht

Einige Städte in NRW haben bereits eine Maskenpflicht verordnet – doch Nordrhein-Westfalen lehnt eine landesweite Lösung weiterhin ab. Gesundheitsminister Laumann baut stattdessen auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. Sachsen hat die Maskenpflicht bereits eingeführt, Bayern zieht nächste Woche nach und Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg beraten heute darüber.

9.00 Uhr: Infektionszahlen aktuell

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist am Montag in Nordrhein-Westfalen auf 28 935 gestiegen. Das waren - Stand 14.00 Uhr - 147 bestätigte Fälle mehr als Sonntag, wie aus Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums hervorgeht. Die Todesfälle erhöhten sich demnach um 14 auf 857. Zugleich meldete das Ministerium 18 234 Genesene und damit 198 mehr als als Sonntag.

7.00 Uhr: Risikogruppe groß: Schulleiter rechnen mit Lehrer-Engpässen in NRW

Weil viele Lehrer in NRW zur Corona-Risikogruppe zählen, zeichnet sich nach Ansicht der Schulleiter ein Personal-Engpass bei der Wiedereröffnung mancher Schulen ab. „Wir haben erste Hinweise, dass die Anzahl der Lehrer an manchen Schulen nicht ausreicht, weil zu viele den Risikogruppen angehören“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung (SLV) NRW, der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

In manchen Kollegien gehörten 50 oder gar 80 Prozent der Lehrer der Risikogruppe an. Dazu zählen Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz- und Lungenleiden sowie alle über 60-Jährigen. Sie sollen in der Corona-Krise vom Unterrichten befreit sein.

>> Mehr Blogeinträge laden <<

________________________

Benötigst du in dieser außergewöhnlichen Zeit Unterstützung? Dann schreibe eine Mail an wirhelfen@derwesten.de oder schaue in unserer Facebook-Gruppe zum Thema Coronavirus im Ruhrgebiet vorbei:

________________________

(red/dpa)