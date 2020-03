Coronavirus in NRW: Fall in Essen – NRW-Regierung geht drastischen Schritt

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus

Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle - auch im Ruhrgebiet

Auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) breitet sich das Coronavirus immer weiter aus.

Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg war zuerst an Covid-19 erkrankt. Seitdem folgen täglich neue Meldungen von Coronavirus-Infektionen in NRW. Zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfälle.

In unserem News-Blog halten wir dich auf dem Laufenden über Covid-19. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Coronavirus in NRW.

Du willst wissen, wie die aktuelle Situation in Deutschland und weltweit ist? >> Dann hier klicken!

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

+++ Newsblog aktualisieren +++

Samstag, 7. März

7.05 Uhr: NRW-Regierung trifft drastische Entscheidung

Die NRW-Landesregierung hat sich wegen des Coronavirus zu drastischen Schritten entschlossen. So hat das Schulministerium alle Schulen angewiesen, Klassenfahrten in, als Risikogebiete deklarierte, Orte abzusagen. Das gelte auch für Schüleraustausche und Studienfahrten. Bei Fahrten in Nicht-Risikogebiete müsse sich die Schule vorab mit dem zuständigen Gesundheitsamt absprechen.

Auch die Lkw-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen wurden wegen des Coronavirus gelockert. Dies gelte aber nur für Transporte von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Dies gilt vorerst bis zum 30. Mai.

Freitag, 6. März

19.22 Uhr: Neuer Fall in Essen

In Essen gibt es einen weiteren bestätigten Fall. Das teilte die Stadt am Freitagabend mit. Bei der infizierten Person handelt es sich um einen Bürger aus Essen-Werden, der aus der Lombardei in Norditalien zurückgekehrt ist. Der Mensch ist in häsulicher Quarantäne.

18.45 Uhr: Fall bei Ford in Köln

Bei den Ford-Werken in Köln ist bei einem Angestellten das Coronavirus festgestellt worden. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, arbeitet der Mann in der Produktentwicklung. Ford hat rund 18.000 Mitarbeiter. Der Mann sowie seine direkten Kollegen sind in Quarantäne. In Köln gibt es laut Stadt mittlerweile 19 bestätigte Fälle.

18.03 Uhr: Messebauer brechen Aufträge weg

Auch auf die Wirtschaft hat das Coronavius gravierende Auswirkungen. Einem Messebauer aus der Region Düsseldorf brechen zahlreiche Aufträge weg - doch dann hatte das Unternehmen eine außergewöhnliche Idee. Die ganze Geschichte liest du hier.

16.43 Uhr: Neue Verdachtsfälle in Oberhausen

Die Stadt Oberhausen meldet zwei neue Verdachtsfälle. Eine Frau und ein Mann stehen derzeit unter Quarantäne.

16.40 Uhr: Einbußen für Hotels und Gaststätten

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in NRW klagt über deutliche Umsatzeinbußen, wie etwa durch abgesagte Messen oder nicht durchgeführte Dienstreisen.

16.34 Uhr: Mönchengladbach verstärkt Hygiene-Maßnahmen im Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach hat die Hygiene-Maßnahmen für die Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) verstärkt. In allen Toilettenbereichen des Borussia-Parks hängen Informationszettel, wie man sich gründlich die Hände wäscht. Zudem wurden überall in diesen Bereichen auch Desinfektionsbehälter installiert. Handläufe und Türklinken sollen von Mitarbeitern regelmäßig desinfiziert werden.

Das Gesundheitsamt Mönchengladbach hatte entschieden, dass die Partie am Samstag im Borussia-Park stattfinden kann. Das Mönchengladbacher Stadion liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, wo bislang die meisten Corona-Infektionen in NRW aufgetreten sind.

15.18 Uhr: Schule trotz Corona-Fall geöffnet - 45 Lehrer krank gemeldet

An der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf hatten sich plötzlich viele Lehrer krank gemeldet, nachdem zuvor beschlossen worden war, die Schule trotz eines bestätigten Corona-Falles nicht zu schließen. Laut Bezirksregierung sind von 135 Lehrkräften aktuell 45 krank gemeldet. Elf Lehrer davon waren gebeten worden, zu Hause zu bleiben, weil sie Kontakt mit der Infizierten gehabt hatten.

15.08 Uhr: Trickbetrügerinnen täuschen Corona-Infizierung vor

Auch das noch: Das Coronavirus wird jetzt schon zur Masche für Kriminelle. Wie die Polizei in Düren am Freitag berichtete, behaupteten zwei Frauen am Donnerstag an der Haustür einer 68-Jährigen, sie hätte sich mit dem Virus infiziert und müssten jetzt in die Wohnung, um „weitere Untersuchungen“ durchzuführen. Der Plan der Frauen ging allerdings nach hinten los. Die Bewohnerin ließ sich nicht auf die Bitte ein und rief die Polizei. Die Täterinnen entkamen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die Betrügerinnen zu finden.

11.35 Uhr: Zahl der Fälle steigt auf 324

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist bis Freitag (Stand 10.00 Uhr) landesweit auf 324 gestiegen. Die Zahl hatte am Donnerstagnachmittag (16.00 Uhr) nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums noch bei 302 gelegen. Während die Fall-Zahl im Kreis Heinsberg unverändert bei 197 lag, gab es einen auffälligen Anstieg in Stadt und Kreis Aachen von 33 am Vortag auf 41 am Freitagmorgen.

Dort hatte ein Testzentrum für Verdachtsfälle die Arbeit aufgenommen. Im Folgenden alle weiteren Zahlen im Überblick, in Klammern die Zahlen des Vortags 16 Uhr:

Kreis Heinsberg: (197 Fälle) 197

Köln: (12) 14

Märkischer Kreis: (3) 3

Aachen und Städteregion Aachen: (33) 41

Mönchengladbach: (3) 5

Bonn: (1) 1

Kreis Wesel: (1) 1

Kreis Düren: (4) 4

Kreis Viersen: (3) 4

Münster: (4) 8

Essen: (5) 5

Rhein-Erft-Kreis: (2) 2

Kreis Unna: (1) 1

Duisburg: (1) 3

Düsseldorf: (1) 2

Oberbergischer Kreis: (2) 2

Rheinisch-Bergischer-Kreis: (3) 3

Rhein-Kreis Neuss: (1) 2

Kreis Mettmann: (1) 2

Bochum: (1) 1

Kreis Coesfeld: (13) 13

Kreis Recklinghausen: (1) 1

Kreis Gütersloh: (1) 1

Kreis Lippe: (1) 1

Stadt Gelsenkirchen: (3) 3

Kreis Borken: (1) 1

Kreis Euskirchen: (1) 1

Stadt Dortmund: (2) 2

09.36 Uhr: Schule soll trotz Corona-Fall öffnen - viele Lehrer melden sich krank

Ungewöhnlicher Vorgang an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf: Eigentlich sollte der Schulbetrieb weitergehen, nachdem bei einer Lehrerin das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Anschließend meldeten sich aber so viele Lehrer krank, dass die Schule am Freitag dicht bleiben musste.

Bei der Lehrerin wurde das Coronavirus SARS.CoV-2 am Mittwoch nachgewiesen. Nach intensiver Prüfung habe das Gesundheitsamt aber entschieden, dass nur Schüler einer Lerngruppe und einige Kontaktpersonen zu Hause bleiben solle. Am Donnerstag ließ die Schulleitung übers Internet verlauten: „Aufgrund einer hohen Zahl an erkrankten Lehrkräften kann der planmäßige Unterricht am Freitag, den 06.03.2020, nicht organisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler haben daher einen häuslichen Studientag - Unterricht in der Schule findet nicht statt.“

06.39 Uhr: dm greift durch

Da viele Kunden aus Panik vor dem Coronavirus zu Hamsterkäufen neigen, hat die Kette dm nun zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Wie DER WESTEN herausgefunden hat, sind Desinfektions-Tücher und -Mittel auf je zwei Artikel pro Einkauf in den Märkten reduziert worden. Heißt also: Insgesamt können nur zwei Desinfektions-Artikel erworben werden.

Auf Nachfrage erklärt Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung: „Wir bei dm möchten, dass alle unsere Kunden die jeweils gewünschten Produkten erhalten. Daher haben wir die Kolleginnen und Kollegen in den dm-Märkten darüber informiert, bei derzeit sehr nachgefragten Artikeln darauf zu achten, diese nur in haushaltsüblichen Mengen herauszugeben.“

Donnerstag, 5. März:

21.54 Uhr: Kreis Heinsberg macht alle Schulen bis 15. März dicht!

Die Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg bleiben bis mindestens 15. März geschlossen. Das teilte Landrat Stephan Pusch am Donnerstagabend in einer Videobotschaft mit. Die stetig steigenden Infektionszahlen im Kreis ließen keine andere Möglichkeit zu.

Pusch: „Kein Mensch kann uns zur Zeit sagen, ob es nicht gerade jetzt vielleicht so ein Punkt ist, wo wir, wenn wir weiter konsequent bleiben, und weiterhin die Dinge tun, die wir bisher tun, dass wir dann schnellstmöglich an den Punkt kommen, wo die Fallzahlen auch wieder zurückgehen.“ Laut Kreis-Pressestelle liegen im Kreis Heinsberg 195 bestätigte Coronavirus-Fälle vor.

20.54 Uhr: Schulen und Kita im Münsterland geschlossen

Laut „Bild“ schließt der Kreis Coesfeld vorübergehend die Realschule in Senden. Ein Schüler soll mit dem Coronavirus infiziert sein. Im Zusammenhang mit sechs weiteren Fällen soll außerdem die Marienschule in Münster für 14 Tage geschlossen werden.

19.20 Uhr: Erzieher aus Düsseldorf positiv getestet

In Düsseldorf ist ein weiterer Coronavirus-Fall aufgetreten. Ein Erzieher (27) wurde am Donnerstag positiv getestet. Er war im Februar in Heinsberg, hat sich dort möglicherweise angesteckt und ist jetzt in häuslicher Quarantäne. Das teilt die Stadt Düsseldorf mit. Auch 15 enge Kontaktpersonen sind unter Quarantäne gestellt. Aktuell wird noch weiter ermittelt, welche der 60 Kita-Kinder mit ihm Kontakt hatten. Die Kita ist vorerst geschlossen.

18.18 Uhr: NRW-Gesundheitssystem vor dem Kollaps?

Immer mehr Behörden in NRW gehen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Umgang mit dem Coronavirus laut „Ärzte Zeitung“ nicht nach! Betroffen sein sollen jetzt auch der Landkreis Heinsberg und die Region Aachen. Eine Sprecherin des Kreises Heinsberg zur Zeitung: „Nicht jeder Arzt, der Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte, bekommt sofort ein Berufsausübungsverbot. Andernfalls hätten wir Schwierigkeiten, die medizinische Regelversorgung aufrecht zu erhalten.“

Ärzte hätten in einem Brief vor dem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern gewarnt. „Auch für die Krankenhäuser in Aachen und der gesamten Region gilt seit Montagabend, dass die Krankenhaus-Mitarbeitenden ohne Symptomatik nicht mehr unter Quarantäne gestellt werden.“

Die Uniklinik der RWTH Aachen. Foto: imago images / Belga

So werde ein Beispiel einer Pflegekraft von der Uniklinik RWTH Aachen aufgeführt, die auf der Neugeborenenstation arbeitet und positiv getestet wurde. Sie habe mit 45 Kollegen Kontakt gehabt, sie alle hätten also für zwei Wochen in Quarantäne gehen sollen – dann wäre aber die Station nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Kollegen, die keine Coronavirus-Symptome haben, sollen demnach weiterarbeiten. Ein mulmiges Gefühl...

17.53 Uhr: Zwei neue Fälle in Oberhausen

Das Gesundheitsamt Oberhausen hat am Donnerstag für zwei Personen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Eine Krankenschwester aus der Uni-Klinik Essen hatte laut Stadt Kontakt mit einem bestätigten Coronavirus-Infizierten. Ein Junge (9) hatte ebenfalls Kontakt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Oberhausen beträgt damit drei. Die Stadt hat zudem ein zentrales Bürgertelefon unter 0208 825 7777 eingerichtet.

17.16 Uhr: Stadt Bochum öffnet zentrale Diagnostikstelle

Die Stadt Bochum wird ab Freitag eine zentrale Diagnostikstelle öffnen. Dort sollen laut Stadt notwendige Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Ein Test wird ausschließlich nach vorheriger Diagnostikabfrage und anschließender Terminvereinbarung über die Hotline (0234 910 5555) möglich sein.

16.24 Uhr: Die Uniklinik in Münster bittet Patienten, ab sofort nur noch einen Besucher pro Tag zu empfangen. In einer Mitteilung am Donnerstag heißt es: „Hintergrund ist die erhöhte Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus durch zu viel Publikumsverkehr.“

Im Münsterland steigt die Zahl der Corona-Fälle an. Neben Münster sind nun auch Fälle in den Kreisen Coesfeld und Borken bekannt.

15.30 Uhr: Das Coronavirus hat jetzt auch Dortmund erreicht. Dort sollen zwei Personen am Virus erkrankt sein, wie die Stadt Dortmund am Nachmittag bekanntgab. Bei den Infizierten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, die in der Dortmunder Innenstadt leben und kürzlich im Iran waren. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne, 40 weitere Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt.

15.24 Uhr: In Essen werden aktuell mehr als 30 Senioren auf das Coronavirus untersucht. Grund sind mindestens drei Mitarbeiter eines Essener Pflegedienstes, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

14.16 Uhr: In Gelsenkirchen wurden am Donnerstagmittag zwei weitere Infektionsfälle gemeldet. Damit liegt die Zahl aktuell bei drei. Am Mittwoch wurde eine Infektion einer Altenpflegerin aus Geslenkirchen bekannt, die für einen Essener Pflegedienst arbeitet.

14.00 Uhr: Düsseldorfer Schule sagt Unterricht ab

Der Verdacht hat sich bestätigt. Die Lehrerin an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf-Eller ist an dem Coronavirus erkrankt. Die Schule hat nun vorerst den gesamten Unterricht abgesagt.

11.44 Uhr: Zahl der Infizierten deutlich gestiegen

In NRW ist die Zahl der Infizierten deutlich gestiegen. Um 10 Uhr meldete das Robert-Koch-Institut noch 175 Fälle für das Bundesland. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber bereits schon wieder einen neuen Stand. Die Zahlen sind weitaus höher als noch am Morgen angenommen. So soll es in NRW schon 230 Fälle geben - davon 151 im Kreis Heinsberg, 29 in Aachen, 11 in Köln und 5 in Essen.

11.35 Uhr: RKI-Chef über Verhalten der Aachener Ärzte

Das Robert-Koch-Institut (RKI) kann die Entscheidung der Ärzte im Raum Aachen nachvollziehen. Demnach müsse in bestimmten Lagen situativ entschieden werden, so RKI-Chef Lothar Wieler.

11.20 Uhr: Anzahl der Infizierten in Heinsberg steigt weiter

Die Anzahl der, mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Heinsberg steigt weiter. Landrat Stephan Pusch sagte, dass die Zahl nun bei 150 Fällen liege.

10:40 Uhr: Landrat aus Heinsberg bei Markus Lanz

Der Landrat von Heinsberg, Stephan Pusch, war am Mittwochabend in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Er ließ eine beängstigende Theorie verlautbaren. Alles dazu liest du hier.

9.30 Uhr: Schule in Duisburg geschlossen

Die Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße in Duisburg wird in dieser Woche komplett geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt Duisburg mit. Grund ist, dass eine Schülerin Kontakt zu einer Person hatte, die mit dem Coronavirus infiziert wurde. Ob die Schülerin sich angesteckt hat, wird derzeit untersucht.

8.40 Uhr: Erschreckende Studie beweist...

Ein Drittel der Deutschen waschen sich nicht regelmäßig die Hände. Das hat nun eine Forsa-Umfrage ergeben. Demnach verzichtet jeder dritte Mann und jede vierte Frau nach dem Nach-Hause-Kommen auf die Wäsche der Hände, wie die Krankenkasse KKH in Hannover mitteilte. Vor allem in Zeiten des Coronavirus ein erschreckender Wert.

6.10 Uhr: Ärzte im Kreis Heinsberg treffen extrem gefährliche Entscheidung

Diese Entscheidung ist extrem gefährlich. Ärzte im Kreis Heinsberg scheinen sich nicht mehr komplett an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zu halten. Demnach würden sich Ärzte und Krankenhäuser gegen die Sicherheitsmaßnahmen auflehnen.

Hintergrund: Wenn ein Mitarbeiter einer Arztpraxis, einer Krankenhausstation etc. am Coronavirus erkrankt ist, sollen auch seine Kollegen unter Quarantäne gestellt werden. Krankenhäuser im Raum Aachen sollen diese Vorgaben aber als unrealistisch verworfen haben. So werden laut Merkur, Kollegen von Infizierten ohne erkennbare Symptome nicht mehr automatisch isoliert.

Die Krankenhäuser begründen ihre Entscheidung so, dass die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes ganze Krankenhäuser außer Kraft setzen könnten. Andererseits ist die Entscheidung auch brandgefährlich. Schließlich können die Mitarbeiter und Ärzte weitere Menschen anstecken.