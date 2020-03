Coronavirus in NRW: Kreis Heinsberg schließt alle Schulen! ++ dm greift nach Hamsterkäufen durch ++ Lehrer melden sich einfach krank

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus

Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle - auch im Ruhrgebiet

Das Coronavirus breitet sich in NRW immer weiter aus.

Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg war zuerst an Covid-19 erkrankt. Seitdem folgen täglich neue Meldungen von Coronavirus-Infektionen in NRW. Zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfälle.

In unserem News-Blog halten wir dich auf dem Laufenden über Covid-19. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Freitag, 6. März

09.36 Uhr: Schule soll trotz Corona-Fall öffnen - viele Lehrer melden sich krank

Ungewöhnlicher Vorgang an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf: Eigentlich sollte der Schulbetrieb weitergehen, nachdem bei einer Lehrerin das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde. Anschließend meldeten sich aber so viele Lehrer krank, dass die Schule am Freitag dicht bleiben musste.

Bei der Lehrerin wurde das Coronavirus SARS.CoV-2 am Mittwoch nachgewiesen. Nach intensiver Prüfung habe das Gesundheitsamt aber entschieden, dass nur Schüler einer Lerngruppe und einige Kontaktpersonen zu Hause bleiben solle. Am Donnerstag ließ die Schulleitung übers Internet verlauten: „Aufgrund einer hohen Zahl an erkrankten Lehrkräften kann der planmäßige Unterricht am Freitag, den 06.03.2020, nicht organisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler haben daher einen häuslichen Studientag - Unterricht in der Schule findet nicht statt.“

06.39 Uhr: dm greift durch

Da viele Kunden aus Panik vor dem Coronavirus zu Hamsterkäufen neigen, hat die Kette dm nun zu drastischen Maßnahmen gegriffen. Wie DER WESTEN herausgefunden hat, sind Desinfektions-Tücher und -Mittel auf je zwei Artikel pro Einkauf in den Märkten reduziert worden. Heißt also: Insgesamt können nur zwei Desinfektions-Artikel erworben werden.

Auf Nachfrage erklärt Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung: „Wir bei dm möchten, dass alle unsere Kunden die jeweils gewünschten Produkten erhalten. Daher haben wir die Kolleginnen und Kollegen in den dm-Märkten darüber informiert, bei derzeit sehr nachgefragten Artikeln darauf zu achten, diese nur in haushaltsüblichen Mengen herauszugeben.“

Donnerstag, 5. März:

21.54 Uhr: Kreis Heinsberg macht alle Schulen bis 15. März dicht!

Die Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg bleiben bis mindestens 15. März geschlossen. Das teilte Landrat Stephan Pusch am Donnerstagabend in einer Videobotschaft mit. Die stetig steigenden Infektionszahlen im Kreis ließen keine andere Möglichkeit zu.

Pusch: „Kein Mensch kann uns zur Zeit sagen, ob es nicht gerade jetzt vielleicht so ein Punkt ist, wo wir, wenn wir weiter konsequent bleiben, und weiterhin die Dinge tun, die wir bisher tun, dass wir dann schnellstmöglich an den Punkt kommen, wo die Fallzahlen auch wieder zurückgehen.“ Laut Kreis-Pressestelle liegen im Kreis Heinsberg 195 bestätigte Coronavirus-Fälle vor.

20.54 Uhr: Schulen und Kita im Münsterland geschlossen

Laut „Bild“ schließt der Kreis Coesfeld vorübergehend die Realschule in Senden. Ein Schüler soll mit dem Coronavirus infiziert sein. Im Zusammenhang mit sechs weiteren Fällen soll außerdem die Marienschule in Münster für 14 Tage geschlossen werden.

19.20 Uhr: Erzieher aus Düsseldorf positiv getestet

In Düsseldorf ist ein weiterer Coronavirus-Fall aufgetreten. Ein Erzieher (27) wurde am Donnerstag positiv getestet. Er war im Februar in Heinsberg, hat sich dort möglicherweise angesteckt und ist jetzt in häuslicher Quarantäne. Das teilt die Stadt Düsseldorf mit. Auch 15 enge Kontaktpersonen sind unter Quarantäne gestellt. Aktuell wird noch weiter ermittelt, welche der 60 Kita-Kinder mit ihm Kontakt hatten. Die Kita ist vorerst geschlossen.

18.18 Uhr: NRW-Gesundheitssystem vor dem Kollaps?

Immer mehr Behörden in NRW gehen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Umgang mit dem Coronavirus laut „Ärzte Zeitung“ nicht nach! Betroffen sein sollen jetzt auch der Landkreis Heinsberg und die Region Aachen. Eine Sprecherin des Kreises Heinsberg zur Zeitung: „Nicht jeder Arzt, der Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte, bekommt sofort ein Berufsausübungsverbot. Andernfalls hätten wir Schwierigkeiten, die medizinische Regelversorgung aufrecht zu erhalten.“

Ärzte hätten in einem Brief vor dem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern gewarnt. „Auch für die Krankenhäuser in Aachen und der gesamten Region gilt seit Montagabend, dass die Krankenhaus-Mitarbeitenden ohne Symptomatik nicht mehr unter Quarantäne gestellt werden.“

Die Uniklinik der RWTH Aachen. Foto: imago images / Belga

So werde ein Beispiel einer Pflegekraft von der Uniklinik RWTH Aachen aufgeführt, die auf der Neugeborenenstation arbeitet und positiv getestet wurde. Sie habe mit 45 Kollegen Kontakt gehabt, sie alle hätten also für zwei Wochen in Quarantäne gehen sollen – dann wäre aber die Station nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Kollegen, die keine Coronavirus-Symptome haben, sollen demnach weiterarbeiten. Ein mulmiges Gefühl...

17.53 Uhr: Zwei neue Fälle in Oberhausen

Das Gesundheitsamt Oberhausen hat am Donnerstag für zwei Personen eine häusliche Quarantäne angeordnet. Eine Krankenschwester aus der Uni-Klinik Essen hatte laut Stadt Kontakt mit einem bestätigten Coronavirus-Infizierten. Ein Junge (9) hatte ebenfalls Kontakt. Die Zahl der bestätigten Fälle in Oberhausen beträgt damit drei. Die Stadt hat zudem ein zentrales Bürgertelefon unter 0208 825 7777 eingerichtet.

17.16 Uhr: Stadt Bochum öffnet zentrale Diagnostikstelle

Die Stadt Bochum wird ab Freitag eine zentrale Diagnostikstelle öffnen. Dort sollen laut Stadt notwendige Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Ein Test wird ausschließlich nach vorheriger Diagnostikabfrage und anschließender Terminvereinbarung über die Hotline (0234 910 5555) möglich sein.

16.24 Uhr: Die Uniklinik in Münster bittet Patienten, ab sofort nur noch einen Besucher pro Tag zu empfangen. In einer Mitteilung am Donnerstag heißt es: „Hintergrund ist die erhöhte Gefahr einer Weiterverbreitung des Corona-Virus durch zu viel Publikumsverkehr.“

Im Münsterland steigt die Zahl der Corona-Fälle an. Neben Münster sind nun auch Fälle in den Kreisen Coesfeld und Borken bekannt.

15.30 Uhr: Das Coronavirus hat jetzt auch Dortmund erreicht. Dort sollen zwei Personen am Virus erkrankt sein, wie die Stadt Dortmund am Nachmittag bekanntgab. Bei den Infizierten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, die in der Dortmunder Innenstadt leben und kürzlich im Iran waren. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne, 40 weitere Kontaktpersonen werden derzeit ermittelt.

15.24 Uhr: In Essen werden aktuell mehr als 30 Senioren auf das Coronavirus untersucht. Grund sind mindestens drei Mitarbeiter eines Essener Pflegedienstes, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.

14.16 Uhr: In Gelsenkirchen wurden am Donnerstagmittag zwei weitere Infektionsfälle gemeldet. Damit liegt die Zahl aktuell bei drei. Am Mittwoch wurde eine Infektion einer Altenpflegerin aus Geslenkirchen bekannt, die für einen Essener Pflegedienst arbeitet.

14.00 Uhr: Düsseldorfer Schule sagt Unterricht ab

Der Verdacht hat sich bestätigt. Die Lehrerin an der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf-Eller ist an dem Coronavirus erkrankt. Die Schule hat nun vorerst den gesamten Unterricht abgesagt.

11.44 Uhr: Zahl der Infizierten deutlich gestiegen

In NRW ist die Zahl der Infizierten deutlich gestiegen. Um 10 Uhr meldete das Robert-Koch-Institut noch 175 Fälle für das Bundesland. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber bereits schon wieder einen neuen Stand. Die Zahlen sind weitaus höher als noch am Morgen angenommen. So soll es in NRW schon 230 Fälle geben - davon 151 im Kreis Heinsberg, 29 in Aachen, 11 in Köln und 5 in Essen.

11.35 Uhr: RKI-Chef über Verhalten der Aachener Ärzte

Das Robert-Koch-Institut (RKI) kann die Entscheidung der Ärzte im Raum Aachen nachvollziehen. Demnach müsse in bestimmten Lagen situativ entschieden werden, so RKI-Chef Lothar Wieler.

11.20 Uhr: Anzahl der Infizierten in Heinsberg steigt weiter

Die Anzahl der, mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Heinsberg steigt weiter. Landrat Stephan Pusch sagte, dass die Zahl nun bei 150 Fällen liege.

10:40 Uhr: Landrat aus Heinsberg bei Markus Lanz

Der Landrat von Heinsberg, Stephan Pusch, war am Mittwochabend in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast. Er ließ eine beängstigende Theorie verlautbaren. Alles dazu liest du hier.

9.30 Uhr: Schule in Duisburg geschlossen

Die Gemeinschaftsgrundschule Hermann-Grothe-Straße in Duisburg wird in dieser Woche komplett geschlossen bleiben. Das teilte die Stadt Duisburg mit. Grund ist, dass eine Schülerin Kontakt zu einer Person hatte, die mit dem Coronavirus infiziert wurde. Ob die Schülerin sich angesteckt hat, wird derzeit untersucht.

8.40 Uhr: Erschreckende Studie beweist...

Ein Drittel der Deutschen waschen sich nicht regelmäßig die Hände. Das hat nun eine Forsa-Umfrage ergeben. Demnach verzichtet jeder dritte Mann und jede vierte Frau nach dem Nach-Hause-Kommen auf die Wäsche der Hände, wie die Krankenkasse KKH in Hannover mitteilte. Vor allem in Zeiten des Coronavirus ein erschreckender Wert.

6.10 Uhr: Ärzte im Kreis Heinsberg treffen extrem gefährliche Entscheidung

Diese Entscheidung ist extrem gefährlich. Ärzte im Kreis Heinsberg scheinen sich nicht mehr komplett an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts zu halten. Demnach würden sich Ärzte und Krankenhäuser gegen die Sicherheitsmaßnahmen auflehnen.

Hintergrund: Wenn ein Mitarbeiter einer Arztpraxis, einer Krankenhausstation etc. am Coronavirus erkrankt ist, sollen auch seine Kollegen unter Quarantäne gestellt werden. Krankenhäuser im Raum Aachen sollen diese Vorgaben aber als unrealistisch verworfen haben. So werden laut Merkur, Kollegen von Infizierten ohne erkennbare Symptome nicht mehr automatisch isoliert.

Die Krankenhäuser begründen ihre Entscheidung so, dass die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes ganze Krankenhäuser außer Kraft setzen könnten. Andererseits ist die Entscheidung auch brandgefährlich. Schließlich können die Mitarbeiter und Ärzte weitere Menschen anstecken.

Mittwoch, 4. März

21.54 Uhr: Arzt sendet Hilferuf

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in NRW steigt, und den Ärzten fehlt vielfach die Ausrüstung, um sich gegen das Virus zu schützen. Der Landrat im besonders betroffenen Kreis Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), berichtete von dramatischen Appellen aus der Praxis, etwa von einem Kinderarzt: „Herr Pusch, sorgen Sie dafür, dass wir weiter arbeiten können, sonst sterben meine kleinen Patienten an anderen Krankheiten!“, schrieb dieser Arzt.

In dieser Situation springt das Land für Krankenhäuser und Arztpraxen mit einer Großbestellung in die Bresche. Nordrhein-Westfalen will eine Million Schutzmasken kaufen, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf ankündigte.

20.19 Uhr: Drei Infizierte im Märkischen Kreis

Im Märkischen Kreis gibt es drei bestätigte Corona-Fälle. Die Betroffenen sind unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um ein Ehepaar aus Plettenberg, das keine Kontaktpersonen hatte und keine Symptome zeigt. Die dritte Person ist ein Lüdenscheider: dessen einzige Kontaktperson ist die Ehefrau. Sie wird ebenfalls unter häusliche Quarantäne gestellt.

18.20 Uhr: Bochumer Senior mit Corona infiziert - „Vorbildlich verhalten“

Die Stadt Bochum hat weitere Details zum ersten Corona-Patienten in der Stadt bekanntgegeben. Demnach handelt es sich um einen 68-jährigen Rentner aus Bochum-Stiepel. Der Mann ist leicht erkrankt und seit Montag freiwillig in häuslicher Quarantäne. Das Testergebnis bei seiner Ehefrau steht noch aus. Sie befindet sich mit ihm in Quarantäne.

„Das Ehepaar hat vorbildlich gehandelt und sich telefonisch informiert, als erste Symptome (Husten und Fieber) auftraten. Vorsorglich ist es in ihrer Wohnung geblieben und hat Kontakt zu anderen vermieden“, lobt die Stadt das Verhalten der beiden Senioren. Die Frau sei nur einmal einkaufen gewesen. „Nach Einschätzungen des Gesundheitsamtes sind daraus keine weiteren Maßnahmen abzuleiten“, heißt es weiter. Beide waren zuvor im Skiurlaub in Südtirol und haben sich dort mutmaßlich infiziert.

Bochumer können sich beim Informationstelefon unter 02 34 / 910 - 55 55 täglich von 8 bis 16 Uhr informieren. Dort werden alle Fragen zu Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln beantwortet.

17.57 Uhr: Frau aus Duisburg hat sich bei Seminar angesteckt

In Duisburg gibt es einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist eine Frau, die sich in Düsseldorf bei einem Seminar angesteckt hat. An dem Seminar hat auch eine Person aus Heinsberg teilgenommen. Die Frau hat lediglich leichte Krankheitssymptome, ihr gesundheitlicher Zustand ist stabil. Der Lebenspartner der Frau wurde negativ getestet.





Es wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Derzeit werden die Kontaktpersonen ermittelt.

17.43 Uhr: Pflegedienstmitarbeiterin aus Gelsenkirchen infiziert - Schüler wird freiwillige Quarantäne empfohlen

Nach dem zweiten bestätigten Coronavirus-Fall in Essen wurden am Dienstag weitere Proben von Personen aus dem Umfeld der erkrankten Person aus aus dem Südviertel genommen. Von den zehn Proben war eine positiv. Dabei handelt es sich um eine Mitarbeiterin eines Essener Pflegedienstes.

Die gute Nachricht: die Frau aus Gelsenkirchen hatte nur einen weiteren pflegerischen Einsatz. Bei einer Schülerin der Käthe-Kollwitz-Schule in Essen-Rüttenscheid. Auch bei dem Kind wurde durch das Gesundheitsamt und die Feuerwehr ein Abstrich genommen. Sie bleibt vorsorglich in angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Auch insgesamt 56 betroffenen Schülern sowie dem Lehrpersonal und Betreuern, die sich zur gleichen Zeit mit der Mitarbeiterin des Pflegedienstes während des Offenen Ganztages in einem Raum aufgehalten hatten, empfiehlt das Gesundheitsamt freiwillig bis Mitte März in häuslicher Quarantäne zu bleiben. Sie wurden werden durch das Gesundheitsamt informiert, können sich aber aber auch direkt am Bürgertelefon unter 0201/1238888.

15.34 Uhr: Erster Fall in Bochum

Auch in Bochum gibt es nun den ersten bestätigten Coronafall. Die Stadt will am Abend die Öffentlichkeit zu weiteren Details informieren.

14.20 Uhr: Infizierte Erzieherin in Münster war zuvor in Heinsberg

Die mit dem Coronavirus infizierte Erzieherin aus Münster soll laut Münstersche Zeitung beim Karneval in Heinsberg gewesen. Der 24-Jährigen soll es laut Gesundheitsamt gut gehen. An der Kita wurden 40 weitere Kontaktpersonen ermittelt, die sich in häuslicher Quarantäne befinden.

Die Uni Münster sagte unterdessen alle Kongresse und Tagungen ab, hieß es am Mittag.

12.53 Uhr: Mehr als 100 Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg

Im Kreis Heinsberg sind mittlerweile 104 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Sieben Patienten würden stationär im Krankenhaus behandelt, sagte Landrat Stephan Pusch am Mittwoch. Bei zwei Fällen läge ein ernster Verlauf vor - darunter ist der Fall des 47-Jährigen, der als Erstinfizierter aus NRW gilt. Die meisten der 104 mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten seien allerdings schon längst wieder symptomfrei und gelten als geheilt, sagte Pusch.

11.45 Uhr: Zahl der Infektionen in NRW auf 129 gestiegen.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen ist deutlich auf 129 gestiegen. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwochmorgen in Düsseldorf. Davon seien 87 Fälle im Kreis Heinsberg festgestellt worden. Bei insgesamt vier Patienten gebe es schwere Krankheitsverläufe.

11.14 Uhr: Erzieherin in Münster infiziert

Das Coronavirus breitet sich auch im Münsterland aus. In der Stadt Münster wurden am Mittwoch zwei Fälle bestätigt. Unter anderem soll sich eine Erzieherin infiziert haben. Die Kita wurde geschlossen.

10.37 Uhr: NRW kauft eine Million neue Masken

Nordrhein-Westfalen will mit einer Großbestellung dafür sorgen, dass es Ärzten und Pflegern bei der Behandlung möglicher Coronavirus-Infizierter nicht an Schutzbekleidung fehlt. „Wir werden heute die Kaufverträge unterschreiben, dass das Land Nordrhein-Westfalen eine Million Masken kauft“, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Es habe ihn „sehr geärgert“, dass sich das medizinische Personal Sorgen wegen fehlender Schutzausrüstung gemacht habe. Diese Sorge sei mit der Großbestellung vom Tisch.

In der Zwischenzeit werde das Land dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg mit Material helfen. „Wir haben über 7000 Atemschutzmasken, knapp 3000 Schutzanzüge, 2000 Testsets organisiert und in den Kreis Heinsberg geschickt“, sagte Laumann.

Ärzte aus dem Kreis Heinsberg hatten in einem schriftlichen Hilferuf am Dienstag kritisiert, die Versorgung der niedergelassenen Ärzte mit Schutzmasken sei katastrophal.

10.23 Uhr: Abiturienten in Sorge

Abiturienten in NRW haben Bedenken, dass das Coronavirus den bevorstehenden Abiturprüfungen einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Die erste Abi-Prüfung steht am 21. April an. In NRW sind bereist die ersten Schulen wegen Coronavirus-Verdachtsfällen geschlossen worden. Wie die WAZ berichtet, hätten auch die Eltern Sorge: „Wir haben den Eindruck, dass die Schulen mit der Situation allein gelassen werden“, so Ralf Radke, Vorsitzender der Landeselternschaft der integrierten Schulen (LEIS). Es sei wichtig, dass alle Prüfungen ordnungsgemäß abliefen.

09.27 Uhr: Spiel Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund steht vor Absage

Die Partie Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund am Samstag steht aufgrund des Coronavirus vor einer Absage. Das NRW-Gesundheitsministerium rät deshalb dazu, das Spiel zu verschieben. Alle Infos dazu hier >>>

7.23 Uhr: Essen gibt Empfehlung für Veranstaltungen raus

Die Stadt Essen hat jetzt eine Empfehlung für Veranstaltungen ab 25 Personen herausgeben. Demnach solle eine Anwesenheitspflicht erfolgen. Teilnehmer sollten sich mit ihren Kontaktdaten in Listen eintragen. Wie das bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Messen konkret ablaufen soll, ist nicht beschrieben.

Außerdem wird empfohlen, Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben, wenn die Kontakte nicht ermittelt werden können, da die Termine die Ausbreitung des Coronavirus' nur fördern könnten.

Zudem sollten Vorsichtsmaßnahmen und enger Kontakt zu anderen Menschen wie zum Beispiel Tanzen vermieden werden, rät die Stadt. Das Tragen eines Mundschutzes sei hingegen nicht erforderlich. Hier kannst du die Empfehlungen der Stadt Essen nachlesen.

6.10 Uhr: Lehrerin im Kreis Düren infiziert

Im Kreis Düren ist ein weiterer Fall des neuartigen Coronavirus bei einer Lehrerin bestätigt worden. Die Frau sei aus der Städteregion Düren und unterrichte an der Johannes-Schule in Aldenhoven-Siersdorf, teilte der Kreis Düren am Dienstagabend mit. Damit steige die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis auf drei.

Die Grundschule bleibt vorsichtshalber am Mittwoch geschlossen. Lehrer, Eltern und Schüler seien informiert worden. Der Lehrerin geht es laut Kreis-Gesundheitsamt gut. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Dienstag, 3. März

20.03 Uhr: Zweiter Fall in Essen!

In Essen wurde zum zweiten Mal das Coronavirus festgestellt: Bei der Infizierten handelt es sich um eine 89-jährige Patientin, teilte die Uniklinik Essen mit. Die Frau kam wegen Blutzuckerbeschwerden und einer Durchfallerkrankung in die Uniklinik.

Am Dienstag verschlechterte sich der Zustand der Patientin, wonach die Frau auf das Coronavirus getestet wurde. Die Frau wird in einem Isolationszimmer auf einer Intensivstation versorgt und befindet sich aktuell in einem stabilen Zustand.

17.50 Uhr: Hilferuf aus dem Kreis Heinsberg

Die Ärzte aus dem Kreis Heinsberg schlagen wegen der Folgen des Coronavirus für die gesundheitliche Versorgung Alarm!

Die „medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche Ausmaße an“, heißt es in dem Brief, der auch vom Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) unterschrieben ist. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern sei nicht mehr auszuschließen. „Wir brauchen dringend Hilfe (...)“, hieß es in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.

16.20 Uhr: Schüler aus Duisburg bleiben zu Hause

Schüler einer Klasse der James-Rizzi-Schule in Duisburg dürfen bis Ende der Woche nicht zur Schule. Sie waren gemeinsam mit einer Klasse aus Berlin in Italien auf Klassenfahrt. Ein Lehrer der Berliner Klasse wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet. Da die 14-Tage-Frist noch nicht abgelaufen ist, sollen die Kinder nun vorsichtshalber bis Ende der Woche nicht zur Schule gehen. Betroffen sind 14 Schüler im Alter zwischen 12 und 16 Jahren und vier Betreuer.

15.40 Uhr: Coronavirus betrifft NRW-Wirtschaft noch nicht

Der größte Teil der nordrhein-westfälischen Unternehmen spürt nach Erkenntnissen des Wirtschaftsministeriums noch keine Auswirkungen der Coronavirus-Krise. Deutliche Einbußen hätten allerdings Tourismus, Logistik und das Messewesen zu verkraften, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Gleiches gelte für Unternehmen, die auf Zulieferungen aus China angewiesen seien.

14.20 Uhr: Entwarnung am Flughafen Düsseldorf

Nach einem Coronavirus-Einsatz am Düsseldorfer Flughafen hat die Stadt Düsseldorf nun Entwarnung gegeben. So war am Montag ein britischer Passagier aus Abu Dhabi kommend mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion gelandet. Er wurde vorsorglich in Quarantäne genommen. Die Tests verliefen jedoch negativ. Der Mann konnte mittlerweile weiterreisen.

13.14 Uhr: Ergebnis aus Kölner Knast ist da

Aufatmen in der Kölner JVA. Nachdem am Sonntag ein Inhaftierter über Fieber geklagt hatte, stand sofort der Coronavirus-Verdacht im Raum. Jetzt ist klar: Es war ein Fehlalarm. Das berichtet der „Express“.

11.21 Uhr: Experte mit düsterer Prognose

Es gibt neue Zahlen. Wie das RKI mitteilte, gibt es mittlerweile in NRW 101 bestätigte Coronavirus-Fälle. Vize-Präsident Lars Schaade prognostiziert, dass der Virus „voraussichtlich nicht wieder verschwinden wird“. Stattdessen werde er sich eher langfristig etablieren. Ziel müsse es sein, die Infektionswelle zu verlangsamen. Schaade empfiehlt Bürgern in stark betroffenen Regionen den Kontak zu anderen Menschen einzuschränken, möglichst zu Hause zu bleiben. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen.

10.01 Uhr: Hilferruf aus Heinsberg: „Die Situation betrachte ich selber als ernst“

Die meisten Coronavirus-Fälle NRW's gibt es weiter in Heinsberg. Hunderte Menschen sind hier in Quarantäne. Das habe nach Angaben des Landrats Stephan Pusch weitreichende Folgen. „Die Situation betrachte ich selber als ernst“, sagte der CDU-Politiker in einem Facebook-Video. Das größte Problem: Immer mehr Arztpraxen müssten sich beim Gesundheitsamt abmelden. Denn nach den Vorschriften des Robert-Koch-Institutes (RKI) muss auch medizinisches Personal, das Kontakt zu Infizierten hatte, für 14 Tage in Quarantäne.

Der Landrat stellt sich nun die Frage, ob diese strenge Linie aufrechterhalten werden kann. Zumindest, wenn das Personal „keinerlei Symptome“ zeige und „entsprechende Schutzvorrichtungen“ getroffen würden, so Pusch. Ihm gehe es um die Versorgung von Notfällen. Zum Beispiel bei einem Patienten mit Herzinfarkt: „Für den ist erstmal sekundär, ob die abstrakte Gefahr besteht, dass er sich bei diesem Arztbesuch noch mit dem Coronavirus ansteckt“, sagte Pusch.

08.43 Uhr: Diebstähle in Krankenhäusern

Unglaubliche Vorfälle in Essener Krankenhäusern! Wie Radio Essen berichtet, verschwinden in mehreren Kliniken in Essen derzeit Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Die Produkte konnten eigentlich immer einfach auf Station stehen gelassen werden. Doch in Zeiten des Coronavirus greifen Diebe zu. Möglicherweise, um die Produkte teuer bei Amazon zu verkaufen.

6.46 Uhr: Einsatz in Oberhausen wegen Coronavirus

Am Sonntag kam es zu einem Einsatz am Metronom-Theater in Oberhausen. Das berichtet die WAZ.

Grund: Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung einer Person im Musical-Theater. Die Muscial-Besucher wurden während des Einsatzes festgehalten. Alle mussten ihre Kontaktdaten abgeben, damit das Gesundheitsamt im späteren Verlauf die Besucher informieren könnte. Unter Quarantäne wurde allerdings niemand gestellt.

6.25 Uhr: Frau aus Unna mit Coronavirus infiziert

In Unna ist eine 61 Jahre alte Frau am Coronavirus erkrankt. Bereits in der letzten Woche hatte die Frau entsprechende Symptome und suchte zunächst ihren Hausarzt auf.

Später meldete sie sich dann in der Kassenärztlichen Notfallpraxis (KV) am Katharinen-Hospital in Unna, wie die Westfälische Allgemeine berichtet. Die Symptome waren zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht sonderlich ausgeprägt, so dass die behandelnde Ärztin keine Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts sah aber einen Test auf Grippeviren anordnete, wie das Blatt berichtet.

Das Labor stellte das Covid-19-Virus in der Probe fest. Der Zustand der bereits zuvor immungeschwächten Frau sei zunächst besorgniserregend gewesen, zitiert die Zeitung Amtsarzt Roland Staudt. Nach Auskunft der Stadt sei der Zustand der Patientin, die jetzt in einem Dortmunder Krankenhaus liegt, aber stabil.