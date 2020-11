Corona in NRW: Düsseldorf mit neuer Masken-Verfügung ++ Stadt plant Maskenpflicht für Grundschüler

Fast ganz NRW ist momentan ein Coronavirus-Hotspot. Einzig der Landkreis Altenkirchen (Westerwald) liegt derzeit unter der Marke von 50 Neuninfektionen pro 100.000 Einwohner.

In NRW ist die Lage vor allem in den Größstädten wie in Köln und im Ruhrgebiet angespannt. Das macht sich mittlerweile auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Die Covid-19-Fälle auf Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen nehmen rapide zu.

Coronavirus: Die Lage im Ruhrgebiet (7-Tage-Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner)

Herne: 281,9

Hagen: 254,9

Duisburg; 253,5

Recklinghausen Kreis: 237,9

Bottrop: 211,8

Dortmund: 211,6

Mülheim an der Ruhr: 209.8

Gelsenkirchen: 194,5

Essen: 186,4

Bochum: 183,3

Oberhausen: 175,1

Ennepe-Ruhr-Kreis: 171,5

Unna Kreis: 118,0

Weitere hohe Corona-Inzidenzwerte in NRW außerhalb des Ruhrgebiets:

Düren: 235

Minden-Lübbecke Kreis: 211

Remscheid: 204,8

Wuppertal: 204,2

Gütersloh Kreis: 198,1

Städtregion Aachen: 197.8

Köln: 195

+++ Coronavirus in Deutschland: News-Blog zur aktuellen Lage +++

News-Blog: Coronavirus in NRW und im Ruhrgebiet

10. November 2020

19.00 Uhr: Düsseldorf mit neuer Masken-Verordung

Nachdem die Allgemeinverfügung in Düsseldorf für eine Maskenpflicht auf fast dem gesamten Stadtgebiet gekippt wurde, hat die Stadt nun eine neue Verfügung erlassen. Sie gilt ab morgen, 11. November. Die Maskenpflicht gilt demnach in "stark frequentierten Teilen der Stadt".

Maskenpflicht gilt dann in folgenden Teilen der Stadt:

in der Altstadt und in der Stadtmitte an der Schadowstraße und der Königsallee täglich zwischen 10 und 19 Uhr

auf dem Konrad-Adenauer-Platz und dem Bertha von Suttner-Platz täglich zwischen 6 und 22 Uhr.

18.45 Uhr: Vier neue Todesfälle in Essen

In Essen sind vier Personen in den vergangenen Tagen am Coronavirus verstorben. Zwei von ihnen, ein 72-jähriger und ein 81-jähriger Essener bereits am Wochenende. Eine 91-jährige Essenerin ist gestern (09.11.) im Altenzentrum am Emscherpark in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Eine 88-jährige Essenerin ist ebenfalls gestern (09.11.) im Albert Schmidt Haus verstorben.

15:40 Uhr: NRW bestellt Millionen Impfstoff-Spritzen

Nordrhein-Westfalen rüstet sich für Impfungen gegen das Coronavirus. Bislang habe das Gesundheitsministerium in NRW rund 2,2 Millionen Spritzen und etwa 8,8 Millionen Kanülen bestellt, berichtete eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Darüber hinaus sei eine Bestellung weiterer rund 18 Millionen Spritzen einschließlich Kanülen fest vereinbart.

NRW bereitet sich auf einen Corona-Impf-Marathon vor. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Am Montag hatten die Pharmafirmen Biontech und Pfizer bekanntgegeben, dass sie einen vielversprechenden Impfstoff entwickelt hätten, der mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Eine Zulassung zunächst in den USA soll frühestens kommende Woche beantragt werden. Das Bundesgesundheitsministerium hatte die Länder zuvor bereits aufgefordert, Standorte für die Anlieferung von Impfstoffen zu benennen. Auf NRW entfallen nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums zwölf von insgesamt bis zu 60 Standorten bundesweit. Dieser Aufforderung sei NRW nachgekommen. Aus Sicherheitsgründen werde aber nicht mitgeteilt, wo die Impfstoffe gelagert werden sollen.

Geimpft werden soll in Zentren sowie durch mobile Impftrupps. Der Aufbau dieser Impfzentren soll nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den nächsten sechs bis zehn Wochen erfolgen. Für eine Immunisierung sollen zwei Impfdosen pro Person nötig sein. NRW hat rund 18 Millionen Einwohner.

15:30 Uhr: Krefeld plant Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht

Die Stadt Krefeld will noch vor dem Wochenende eine Maskenpflicht für Grundschüler auch im Unterricht aussprechen. Es liefen aber weiterhin letzte juristische Prüfungen zur Umsetzung dieser Schutzmaßnahme, sagte ein Sprecher der Stadt am Dienstag nach einer Beratung des Krefelder Corona-Krisenstabs. Die Entscheidung sei noch nicht final. Zuletzt hatte die Stadt schon die dringende Empfehlung ausgesprochen, dass Schülerinnen und Schüler an Krefelder Grundschulen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollen. In Krefeld gibt es 29 Grundschulen.

In Nordrhein-Westfalen sind derzeit bis auf Grundschüler alle Schüler verpflichtet, auf dem Schulgelände und im Unterricht durchgehend eine Maske zu tragen, außer beim Essen und Trinken. Nur Grundschüler dürfen im Klassenraum ihre Maske abnehmen. Lehrer dürfen ohne Maske unterrichten, solange sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.

Die vor Ort zuständigen Gesundheitsbehörden können laut NRW-Schulministerium allerdings im Einzelfall weitergehende Maßnahmen an Grundschulen anordnen, sofern die Entwicklung des Infektionsgeschehens dies unbedingt und nachweislich erfordere.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich zuletzt für eine Maskenpflicht im Unterricht auch in Grundschulen ausgesprochen. „Ich weiß, dass das gerade für kleinere Kinder ein anstrengendes Prozedere ist, eine Maske aufzubehalten über die Stunden“, sagte sie. „Aber das ist eben ein Umgang, den man vielleicht auch lernen kann.“

15.08 Uhr: Mehr Menschen tragen Maske in Bus und Bahn

Seit August kontrolliert die Ruhrbahn regelmäßig Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Dabei ist ein deutlicher Trend zu erkennen: Immer mehr Menschen tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Lag die Quote der kontrollierten Fahrgäste, die wegen der fehlenden Schutzbedeckung ein Bußgeld zahlen mussten, im August noch bei 3,6 Prozent, ist sie über den September (2,5%) auf 1,9 Prozent im September gefallen.

In den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn werden 150 Euro fällig, wenn man ohne Maske unterwegs ist.

12.50 Uhr: Gravierende Corona-Auswirkung auf Autobahnen in NRW

Vor den Herbstferien hatte die Verkehrsbelastung auf den NRW-Autobahnen das Vorjahres-Niveau beinahe wieder erreicht. Auf ausgewählten Strecken hat die Straßen.NRW-Verkehrszentrale einen Anteil von 93 Prozent im Vergleich zum Oktober 2019 gemessen. Doch schon mit dem erneuten Ansteigen der Infektionszahlen ging der Verkehr deutlich zurück, seit dem zweiten Lockdown, dem „Lockdown light“, auf bis zu 30 Prozent weniger Verkehr als im Vorjahr.

„Im Vergleich zur Entwicklung Ende März, als der Verkehrsrückgang auf den betrachteten Strecken bis zu 80 Prozent betragen hat, haben wir es derzeit mit nur einer leichten Delle zu tun“, erklärt Christopher Laux, der in der Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen die Verkehrsstärken seit Beginn der Corona-Krise verfolgt.

Der neue Corona-Lockdown hat erneut gravierende Auswirkungen auf die Autobahnen in NRW. Foto: imago images / blickwinkel, DER WESTEN

12.30 Uhr: Corona-Lage an NRW-Schulen spitzt sich nach Herbstferien zu

Einen rasanten Anstieg der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne verzeichnete das NRW-Schulministerium binnen zwei Wochen nach den Herbstferien.

Im Vergleich der Kalenderwoche 44 (26. Oktober bis 1. November) mit der Kalenderwoche 45 (bis 8. November) verdreifachte sich fast die Zahl der Lehrkräfte in Corona-Quarantäne auf 3.465. Bei den Schülerinnen und Schülern gab es sogar einen Anstieg von 13.590 auf über 50.000.

Gab es zuvor in nur 68 Schulen coronabedingte Teilschließungen, waren es eine Woche später bereits 552. Momentan kann in 87,5 Prozent aller NRW-Schulen noch normaler Präsenzunterricht ohne EInschränkungen stattfinden (Stand 4. November).

Die #Corona-Infektionszahlen an den #Schulen in NRW steigen. In 87,5 % der Schulen kann normaler Präsenzunterricht stattfinden. In der Vorwoche waren es noch 98,4 %. Sechs Schulen sind vollständig geschlossen. (Stichtag: 4.11.2020) pic.twitter.com/ALX2aSK3oz — Westpol (@Westpol) November 9, 2020

7.50 Uhr: Corona-Einsatz der Polizei in Shisha-Bar – Gäste stellen sich schlafend

Bei einem Einsatz wegen einer verbotenen Party in einer Shisha-Bar in Köln haben die Beamten von Polizei und Ordnungsamt Gäste aufgefunden, die sich schlafend gestellt hatten.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Leitstelle am späten Samstagabend einen Hinweis auf eine Party in der Shisha-Bar erhalten. Beim Eintreffen der Polizisten gegen 23.50 Uhr sei die Bar „plötzlich verdunkelt und mucksmäuschenstill“ gewesen. Weil keiner aufmachte, rückte ein Schlüsseldienst an.

Die Polizisten ertappten neben dem Betreiber rund ein Dutzend Partygäste. „Zwei Personen, die in den oberen Räumlichkeiten angetroffen wurden, stellten sich schlafend. Im Keller versteckten sich weitere Personen – nicht schlafend“, so der Stadtsprecher. Alle Gäste und der Wirt bekamen Bußgelder vom Ordnungsamt verpasst.

7.15 Uhr: 827 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen – noch 2.642 Betten verfügbar

Derzeit befinden sich bereits 827 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in NRW, davon werden 521 invasiv beatmet. NRW hat momentan 1.465 freie Intensivbetten, weitere 2.642 gelten als Notfallreserve.

Vor einem Monat, am 10. Oktober, waren es laut DIVI-Intensivregister noch 175 Intensivpatienten in Nordrhein-Westfalen. Am 27. Oktober waren es 411, somit hat sich die Zahl innerhalb von 14 Tagen mehr als verdoppelt.

Die Kurve geht steil nach oben: Intensivpatienten in NRW. Foto: intensivregister.de

+++ Corona-Impfstoff vor Zulassung: Diese Menschen sollen ihn zuerst bekommen +++

7 Uhr: 2.395 neue Corona-Fälle in NRW – nur Bayern hat mehr

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für NRW am Dienstag 2.395 neue Corona-Fälle. Nur in Bayern ist das Infektionsgeschehen mit 2.953 neuen Fällen noch extremer. Ingesamt wurden in Deutschland 15.332 neue Coronavirus-Infektionen registriert.