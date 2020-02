Coronavirus in NRW: Sechs Infizierte in NRW ++ erste Verdachtsfälle im Ruhrgebiet ++ das bedeutet die Situation für Bus und Bahn

In NRW gibt es derzeit sechs bestätigte Corona-Fälle

Ein 47-Jähriger aus Heinsberg hatte sich angesteckt, auch seine Frau wurde positiv getestet. Sie könnten weitere Menschen angesteckt haben.

NRW-Gesundheitsminister betont: Kein Grund zur Panik

Düsseldorf. Das Coronavirus hat Deutschland – und nun auch NRW – erreicht. Aus der Gemeinde Selfkant im Kreis Heinsberg bei Aachen ist ein 47-Jähriger nachweislich am Coronavirus erkrankt.

Coronavirus: Die bestätigten Fallzahlen aus NRW

Ehepaar aus Kreis Heinsberg: Das Paar aus Selfkant wurde am Montag und Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Sie gelten als die ersten Fälle, wie sie sich angesteckt haben ist unklar.

Das Paar aus Selfkant wurde am Montag und Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Sie gelten als die ersten Fälle, wie sie sich angesteckt haben ist unklar. Mann und Frau aus Kreis Heinsberg: Die Frau ist Mitarbeiterin des ersten Coronapatienten aus NRW

Die Frau ist Mitarbeiterin des ersten Coronapatienten aus NRW Bundeswehr-Soldat aus Köln: Der in Köln stationierte Soldat könnte sich ebenfalls beim 47-Jährigen angesteckt haben. Er wurde ins Klinikum nach Koblenz (Rheinland-Pfalz) gebracht.

Der in Köln stationierte Soldat könnte sich ebenfalls beim 47-Jährigen angesteckt haben. Er wurde ins Klinikum nach Koblenz (Rheinland-Pfalz) gebracht. Arzt in Mönchengladbach: Ein Arzt, der in den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach arbeitet ist ebenfall infiziert. Der Mann hat eine Karnevalssitzung besucht, auf der auch das infizierte Paar war.

Liveblog: Coronavirus in NRW – Patient in kritischem Zustand

Donnerstag, 27. Februar

16.47 Uhr: Der öffentliche Nahverkehr in NRW ist bislang nicht eingeschränkt. Von mehreren Verkehrsbetrieben heißt es, dass keine besonderen Maßnahmen getroffen wurden. Im Pendlerland NRW begegnen sich tagtäglich große Menschenmengen in Bussen und Bahnen auf engstem Raum. Zum Schutz vor einer Ansteckung tragen einzelne Fahrgäste Schutzmasken.

„Wir beobachten die Situation engmaschig und kontinuierlich“, sagte eine Sprecherin der Nordwestbahn. Man stehe im Austausch mit den Gesundheitsbehörden, die für Schutzmaßnahmen zuständig seien. Das Gleiche gilt auch für die Düsseldorfer Rheinbahn. „Da eine Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher nicht dokumentiert ist, ist eine zusätzliche vorsorgliche Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen im Moment nicht geplant“, erklärte eine Sprecherin.

16.15 Uhr: Zwei Verdachtsfälle auch in Witten

Wie die WAZ berichtet, soll es nun auch „zwei ernste Verdachtsfälle“ in Witten geben. Am Donnerstagmorgen wurden sie in einer Hausarztpraxis getestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

15.16 Uhr: Erste Verdachtsfälle im Ruhrgebiet

Im Ruhrgebiet gibt die ersten Verdachtsfälle: In Duisburg wird ein Paar im Fahrner Krankenhaus isoliert. Die beiden Duisburger waren auf einer Italien-Reise.

Auch in Witten sind zwei Menschen auf Verdachtsfälle getestet worden. Das Ergebnis steht aus. Über die Fälle berichtet die WAZ.

13.12 Uhr: Shitstorm gegen infiziertes Paar

Im Internet gibt es offenbar einen regelrechten Shitstorm gegen das betroffene Paar aus dem Kreis Heinsberg. „Für die Familie ist das unheimlich belastend“, sagte der CDU-Politiker der „Aachener Zeitung“ Offenbar entlädt sich die Wut von Menschen, weil das Paar an einer Karnevalssitzung teilgenommen hatte.

„Es hätte jeden von uns treffen können. Wer von uns hätte auf fest gebuchte Karnevalsveranstaltungen verzichtet, weil er etwas erkältet ist?“, fragte Landrat Stephan Pusch am Donnerstag in einer Facebook-Videobotschaft.

12.10 Uhr: Publikumsverkehr im Kreis Heinsberg eingestellt!

Für die Behörden des Kreises Heinsberg hat der Landrat den Publikumsverkehr bis einschließlich Montag, 2. März, eingestellt. Auch die Justizbehörden schließen sich dem an. Am Amtsgericht Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg werden auch keine Sitzungen abgehalten.

11.46 Uhr: Familie in Quarantäne: „Wir könnten infiziert sein, hat man uns gesagt“

Eine Familie aus dem Kreis Heinsberg ist seit zwei Tagen in häuslicher Quarantäne. Im Gespräch mit DER WESTEN erzählt die Mutter, wie die Familie damit umgeht. Mehr dazu HIER >>>

10.13 Uhr: Entwarnung: Verdacht aus Leverkusen nicht bestätigt

Am Mittwoch wurde eine Frau in Leverkusen ins Krankenhaus gebracht. Es gab den Verdacht einer Erkrankung am Coronavirus. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht, teilte die Stadt mit.

9.12 Uhr: Quarantäne von Städten? Das sagt der Gesundheitsminister

Einen Grund für die Quarantäne von ganzen Städten in NRW sieht der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nicht. „Das seh ich noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das die richtigen Maßnahmen am Ende sind“, sagte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Weitere Schritte, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, müsse man laut Laumann jeden Tag neu der Lage anpassen.

8.29 Uhr: Gezielte Falschinformationen im Netz

Der Städte- und Gemeindebund in NRW warnt vor der Gefahr gezielter Falschinformationen im Netz. Dadurch soll bewusst Panik geschürt werden. Gleichzeitig darf keine Panik aufkommen, sagt der Präsident Roland Schäfer dem WDR. „In den letzten zwei Jahren sind jeweils pro Jahr über 20 000 Menschen gestorben an der Grippe, ohne dass wir (...) hier in der Bundesrepublik Panikkäufe oder Hamsterkäufe oder so etwas hätten“, sagte Schäfer.

7.28 Uhr: Testergebnisse schon am Donnerstag – Entwarnung in Köln

Schon am Donnerstag soll es weitere Testergebnisse geben, ob Kontaktpersonen sich bei dem Ehepaar aus Gangelt angesteckt haben. Berichte, wonach auch die Kinder im betroffenen Kindergarten und deren Eltern getestet wurden, stimmen nicht.

Entwarnung gab es schon am Donnerstagmorgen in Köln: Die getesteten Mitarbeiter und Patienten, die mit dem 47-Jährigen aus Gangelt im Uniklinikum Köln Kontakt hatten, sind virenfrei.

6.16 Uhr: Hunderte Karnevalisten gesucht

Der Krisenstab in NRW sucht nach allen Besuchern der Karnevalsveranstaltung, an der das infizierte Paar aus dem Kreis Heinsberg teilgenommen haben soll.

Der Kreis Heinsberg geht davon aus, dass an der Karnevalssitzung in einem Saal am 15. Februar etwa 300 Besucher teilgenommen haben. Diese sowie deren Partner und gegebenenfalls Kinder und andere Mitbewohner müssten für 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbleiben, hieß es. Die Besucher der Kappensitzung würden gebeten, sich umgehend zu melden.

Mittwoch, 26. Februar

22.25 Uhr: Weiteres Paar aus Kreis Heinsberg positiv getestet

Zwei weitere Personen sollen sich ebenfalls bei dem Mann aus dem Kreis Heinsberg angesteckt haben. Bei er Überprüfung von Kontaktpersonen stellte sich heraus, dass eine Mitarbeiterin des 47-Jährigen sowie deren Lebensgefährte infiziert sind. Beide wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

22.20 Uhr: Einer der Infizierten ist Arzt in Mönchengladbach

Laut der Rheinischen Post soll sich ein Arzt aus Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Mann aus den Kliniken Maria Hilf soll sich bei dem 47-Jährigen aus dem Kreis Heinsberg angesteckt haben. Ein Abstrich zeigte am Abend ein positives Testergebnis. „Jetzt werden alle Personen getestet werden, die Kontakt zu unserem ärztlichen Mitarbeiter hatten“, sagte ein Kliniksprecher gegenüber der RP.

Ebenfalls soll sich eine Patientin vom städtischen Gesundheitsamt angesteckt haben. Sie wurde in die Kliniken Maria Hilf eingewiesen. Der Verdacht hat sich aber noch nicht bestätigt.

20.05 Uhr: Bundeswehr-Soldat positiv getestet

Der Soldat, bei dem in Koblenz das Coronavirus festgestellt wurde, hatte zuvor Kontakt zu dem 47-jährigen Erkrankten aus Gangelt (Kreis Heinsberg) und dessen Frau.

Die drei waren auf einer Karnevalsveranstaltung in NRW.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Mittwoch der Militärflughafen Köln-Wahn, Sitz der Flugbereitschaft und Arbeitsplatz des Soldaten, für einige Zeit geschlossen. Die Sperrung wurde dann aber wieder aufgehoben.

19.44 Uhr: Verdachtsfall in Moers

Verdachtsfall in Moers: Ein Mann aus Neukirchen-Vluyn, Jahrgang 1976, hatte hier das Bethanien-Krankenhaus aufgesucht.

Er war zuvor auf Geschäftsreise in Italien gewesen. Das berichtet unter anderem die Rheinische Post.

17.15 Uhr: Kindergarten der Erkrankten bleibt zwei Wochen geschlossen

Nach der Infektion einer Kindergärtnerin mit dem Coronavirus soll die betroffene Einrichtung in Gangelt an der deutsch-niederländischen Grenze für insgesamt zwei Wochen geschlossen bleiben. Das teilte der Kreis Heinsberg am Mittwoch mit. Die Kita mit 65 Plätzen sei bereits seit Anfang der Woche dicht. Die Einrichtung selbst schrieb auf ihrer Internetseite, dass sie bis zum 6. März geschlossen bleibe.

Die infizierte 46-Jährige hat nach dpa-Informationen noch bis Freitag in der Kindertagesstätte im Ortsteil Breberen gearbeitet. Die Inkubationszeit - der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen - beträgt nach derzeitigem Stand meist 2 bis 14 Tage.

Nach Worten von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sollen alle Kinder der Kita auf das Virus untersucht werden. „Da werden jetzt die sogenannten Abstriche gemacht und wir werden irgendwann morgen wissen, ob Kinder infiziert sind oder nicht“, hatte Laumann am Mittag in Düsseldorf gesagt. Die Kinder und deren Eltern seien gebeten worden, zu Hause zu bleiben.

16.35 Uhr: Verdachtsfall im Rhein-Sieg-Kreis

Weiterer Coronavirus-Verdachtsfall im Rhein-Sieg-Kreis: Am Mittwochvormittag hat ein Arzt entsprechende Symptome bei einer Patientin festgestellt. Das berichtet unter anderem der Bonner Generalanzeiger.

Die Frau wird jetzt in einem Krankenhaus untersucht.

15.42 Uhr: Virologe zu DER WESTEN: „Wir reden über...“

Klare Worte zur aktuellen Coronavirus-Situation in NRW findet Jörg Timm. So erklärt der Virologe vom Uniklinikum Düsseldorf gegenüber DER WESTEN: „Der wesentliche Unterschied ist, dass wir jetzt sagen können: ‘Es ist auch in NRW angekommen.‘

Grundsätzlich habe sich die Lage im Vergleich zu den Tagen davor in NRW aber nicht dramatisch verändert. „Wir reden über zwei Patienten, die bestätigt positiv sind. Aber es zeigt auch, dass wir uns tatsächlich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, hier möglicherweise eine Pandemie-Situation zu bekommen.“

Das Szenario sei jetzt deutlich realistischer geworden. „Wir haben vermehrt Fälle in ganz Europa. Das heißt, die Erwartungshaltung muss jetzt sein, dass die Zahl der Fälle auch in Deutschland zunehmen wird.“

15.39 Uhr: „Sterberate bei höchstens zwei Prozent“

Dieter Häussinger vom Universitätsklinikum Düsseldorf betonte auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf, das Coronavirus habe eine „Mortalität von höchstens zwei Prozent“. Dies sei verglichen mit anderen gefährlichen Erregern deutlich geringer.

Düsseldorf: Pressekonferenz zu den Coronavirus-Fällen. Foto: Daniel Veutgen

Die Ansteckungsgefahr sei vergleichbar mit Influenza-Grippe. Nicht nur er, auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mahnte zur Ruhe.

15.28 Uhr: Verdachtsfall in Leverkusen

Auch in Leverkusen besteht ein Coronavirus-Verdacht. Eine Frau soll sich laut Stadtverwaltung Leverkusen derzeit im Klinikum der Stadt befinden und sich Untersuchungen unterziehen.

15.05 Uhr: Infizierung des ersten Patienten in NRW unklar

Offen ist bislang, wie sich der Mann aus dem Kreis Heinsberg infizieren konnte. Man war bislang davon ausgegangen, dass er sich bei einem Geschäftspartner, der sich in China aufgehalten hat, infiziert hat. Das konnte nun ausgeschlossen werden.

15.02 Uhr: Patient zeigte erste Symptome am 16. Februar

Schon am 16. Februar hatte der 47-Jährige Symptome wie Fieber und Husten gezeigt. Er hatte seither eine "unendliche Vielzahl von Kontakten".

Man sei zunächst von einer Influenza ausgegangen. „Bei Aufnahme fiel bereits eine deutlich eingeschränkte Lungenfunktion auf“, berichtete Harry Elsbernd, Ärztlicher Direktor des Hermann-Josef-Krankenhauses in Erkelenz, in das das Paar am Rosenmontag gekommen war. Der Patient sei auf die Intensivstation gekommen. „Dort kam es zu einer raschen und rapiden Verschlechterung des allgemeinen Zustandes. Es kam zu einem Lungenversagen“, so der Chefarzt.

14.33 Uhr: „Wir sind kein Land wie China“

Landrat Stephan Pusch aus dem Kreis Heinsberg sagt in der Pressekonferenz: „Wir sind kein Land wie China“. In Deutschland könnten nicht ganze Städte abgeriegelt werden.

14.28 Uhr: Leibliche Kinder des infizierten Paaren nicht erkrankt

Das Paar hat zwei leibliche Kinder. Beide zeigen bislang keine Symptome. Die Kinder sind aber schulpflichtig, weshalb die Schulen auch geschlossen wurden.

Die beiden Erkrankten haben an einer Karnevalssitzung in Langbroich, einem zu Gangelt gehörenden Dorf, teilgenommen.

14.02 Uhr: Infizierte ist Erzieherin im Kindergarten

Die infizierte Ehefrau aus dem Kreis Heinsberg ist Kindergärtnerin und hat in den vergangenen Tagen auch im Kindergarten gearbeitet. Auch deshalb wurde entschieden das die Kinder zu Hause bleiben. Das teilte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auf einer Pressekonferenz am Mittag mit.

Etliche Menschen sind seit der Feststellung des Virus in Quarantäne: Das Paar hatte Arztpraxen nach den ersten Symptomen aufgesucht. Alle Beschäftigten sind in häuslicher Quarantäne. Die Kinder und Eltern des Kindergarten der Infizierten bleiben ebenfalls zu Hause.

Auch die Patienten und Beschäftigten der Kölner Uniklinik, mit denen der 47-Jährige bei seinem Aufenthalt Kontakt hatte, wurden noch in der Nacht zum Mittwoch kontaktiert. Sie blieben ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

13.29 Uhr: Ehefrau ebenfalls infiziert

Ein Sprecher der Uniklinik Düsseldorf hat dem WDR bestätigt, dass auch die Frau des infizierten Manns aus dem Kreis Heinsberg positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Damit gibt es nun zwei bestätigte Fälle im Bundesland.

13.08 Uhr: Soldat mit Corona-Verdacht

Ein Soldat der Bundeswehr liegt mit Verdacht des Coronavirus im Krankenhaus. Er soll Kontakt mit dem Patienten aus NRW (47) gehabt haben. Das erfuhr die „Bild“-Zeitung. Ein Test soll am Nachmittag klären, ob der Soldat wirklich infiziert ist.

13.05 Uhr: Öffentliche Einrichtungen bis Montag dicht

Auch Empfehlung des Krisenstabes des Kreises Heinsberg werden die meisten Städte im Kreisgebiet ihre Stadtverwaltung sowie sämtliche Aussenstellen wie z.B. Schwimmbäder, ebenfalls für den Publikumsverkehr bis einschließlich Montag geschlossen halten. Das teilte der Krisenstab NRW am Mittag mit.

12.43 Uhr: Patient war in Köln in Behandlung

Der am Coronavirus infizierte Mann aus Gangelt bei Heinsberg soll sich laut Express am 13. und 19. Februar in der Kölner Uniklinik für Nachuntersuchungen aufgehalten haben. Es wurde bereits ermittelt, mit wie vielen Menschen der Mann dort in Kontakt geraten war. Insgesamt sollen zehn Mitarbeiter der Klinik und 31 Patienten ermittelt worden seien. Sein Zustand hat sich in der Nacht zum Mittwoch nicht verschlechtert.

12.32 Uhr: Bewohner von Gangelt in großer Sorge

„Zurzeit ist es so, dass die Schulen und Kindergärten geschlossen sind, weil diese Person aus Gangelt auch Kinder hat und am öffentlichen Leben hier teilgenommen hat“, sagte Bürgermeister Bernhard Tholen aus Gangelt (Kreis Heinsberg) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist eine Familie hier aus dem Ort, die man kennt, die an Veranstaltungen teilgenommen hat.“

Einige Bewohner des rund 11.000 Einwohner Örtchens seien in großer Sorge. „Es gibt viele Menschen, die hier schon angerufen und wirklich Angst haben“, berichtete Tholen am Mittwoch.

12.04 Uhr: Schulen bleiben dicht

Die Schulen und Kindergärten im Kreis Heinsberg bleiben vorsorglich bis einschließlich Montag, 2. März, geschlossen.

11.31 Uhr: Erster Patient könnte Uniklinik-Mitarbeiterin angesteckt haben

Der erste Coronavirus-Patient in NRW war nach Informationen des WDR vor zwei Wochen in der Uniklinik in Köln in Behandlung. Nach bislang unbestätigten Informationen des Senders könnte er dort eine Mitarbeiterin angesteckt haben.

Die Frau zeige Krankheitssymptome und wird nun auf das Coronavirus getestet. Auch weitere Mitarbeiter, die mit dem Patienten Kontakt hatten, werden untersucht.

11.01 Uhr: NRW-Kliniken vorbereitet

Die Krankenhäuser in NRW sind darauf vorbereitet, potentielle Corona-Patienten zu isolieren. Dies gelte beispielsweise in Köln als der größten Stadt in NRW in jedem Krankenhaus der Stadt, sagte Sabine Wotzlaw, Sprecherin der Stadt Köln. Ähnliches gilt für Aachen, Düsseldorf, Bonn, Essen und Dortmund.

In einem zweiten Schritt würden dann die Menschen vom Gesundheitsamt erfasst, die mit der Person in Kontakt standen. „Gegebenenfalls müssen auch die Kontaktpersonen abgesondert werden.“ Denkbar sei beispielsweise, dass Personen die eigene Wohnung nicht mehr verließen oder dass sie in speziellen Unterkünften oder im Krankenhaus isoliert würden.

7.55 Uhr: „Bleiben Sie bitte zu Hause“

Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch, hat sich am Morgen an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Video bei Facebook sagte er: „Vermeiden Sie wenn möglich Massenansammlungen oder Besuche in Gemeinschaftseinrichtungen. Bleiben Sie, wenn es sich nicht vermeiden, lässt bitte zu Hause.“

7.24 Uhr: Zustand kritisch

Der Zustand des ersten Coronavirus-Patienten in NRW sei unverändert kritisch. Das teilte das Gesundheitsministerium NRW am Mittwochmorgen mit. Das Ministerium berät am Mittwoch über das weitere Vorgehen nach der ersten nachgewiesenen Coronvirus-Infektion in dem Bundesland. Es seien Gespräche geplant, um die Situation zu bewerten, sagte ein Sprecher.

Dienstag, 25. Februar

22.10 Uhr: Schulen und Kitas geschlossen

Ein Krisenstab des Kreises hat am Dienstag beschlossen, dass Schulen und Kitas im Kreisgebiet Heinsberg am Mittwoch geschlossen bleiben. Auch die Kreisverwaltung bleibt als erste Vorsichtsmaßnahme dicht.

Der Krisenstab legt Bürgern nahe, Besuche in Gemeinschaftseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu vermeiden. Zusätzlich sollen die Notrufnummern 110 und 112 nicht unnötig blockiert werden.

Das ist das Coronavirus Das ist das Coronavirus

21.37 Uhr: Mann wird künstlich beatmet

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten Patienten ist nach Behördenangaben kritisch. Der Mann ist nach dpa-Informationen Mitte 40, leidet aber an einer Vorerkrankung. Wie der WDR berichtet, wird der Mann künstlich beatmet.

21.21 Uhr: Coronavirus erreicht NRW

Der erste Fall des Coronavirus hat NRW erreicht. Ein Mann aus dem Kreis Heisberg ist mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden.

Wie kann ich mich schützen?

Die empfohlenen Schutzmaßnahmen sind im Grunde die gleichen wie in jeder Grippesaison. Konkret: Husten und Niesen sollte man in die Armbeuge und nicht in die Faust oder Handfläche. Hustet oder niest jemand anderes, hält man am besten einen bis zwei Meter Abstand.

Im Alltag müssen die Menschen ihre Hände zwar nicht ständig mit einem Desinfektionsmittel einreiben, sie sollten sie aber regelmäßig und gründlich mit Seife waschen. Und auch wenn es erstmal banal klingt: Man sollte sich so wenig wie möglich ins Gesicht fassen.

Einen Impfstoff gibt es noch nicht und wird es auch vor Jahresende nicht geben, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Wer sich gegen die Grippe impfen lässt, hilft aber dabei, das Gesundheitswesen zu entlasten. Und ältere Menschen können sich gegen Pneumokokken impfen lassen.

Wo gibt es aktuelle Infos?

Das Robert-Koch-Institut und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben Webseiten eingerichtet. Von der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es Tipps auf Englisch. Für Fragen hat auch die Krankenkasse Barmer eine kostenlose Hotline (0800/84 84 111) eingerichtet. Sie ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr in Deutschland?

Das Robert-Koch-Institut erfasst ständig die Lage und schätzt das Risiko für die Bevölkerung ein. Nach Aussage des Instituts gibt es zurzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Viren anhaltend im Umlauf sind. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag jedoch in Berlin, man müsse damit rechnen, dass sich die Krankheit auch in Deutschland ausbreiten könne.

Neben den beiden aktuellen Fällen aus NRW und Baden-Württemberg, sind bisher in Deutschland nur wenige bestätigte Infektionsfälle aufgetreten. Sie betrafen eine Firma in Bayern oder Menschen, die Anfang Februar 2020 aus Wuhan in China ausgeflogen worden waren, wo es weltweit die meisten Fälle von Covid-19 gibt. Fast alle diese Patienten sind bereits gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden. (jg/mb/pen/mit dpa)