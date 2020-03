Coronavirus: Mediziner aus NRW platzt die Hutschnur, als er DAS sieht – „Kotzt mich an“

Das Coronavirus schränkt unser Leben ein: Eltern müssen sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern, Geschäfte und Restaurants dürfen nicht oder nur eingeschränkt öffnen.

Die Aufgabe, die der Gesellschaft durch das Coronavirus gestellt wird, ist: meidet Kontakt zu Menschen und bleibt falls möglich zuhause. Weil dieser Aufgabe offenbar nicht alle gewachsen sind, ist einem Mediziner in Köln „die Hutschnur geplatzt“, wie er selbst schreibt.

Jeden Tag warnen Experten und Politiker aufs Neue, sich nicht unter Leute zu mischen und vorsichtigen Abstand zu Menschen zu halten.

Coronavirus: Mediziner kocht vor Wut bei diesem Anblick

Nur so kann die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Verbreitet sich das Virus unkontrolliert, kollabiert unser Gesundheitssystem. Ärzte und Krankenpfleger arbeiten jetzt schon am Limit.

Doch viele interessiert das nicht: In NRW feierten einige junge Menschen trotz Coronavirus sogenannte Corona-Partys. Die Polizei kündigt an, solche Feiern unverzüglich aufzulösen.

-------------------------------

-----------------------

Die Ignoranz der Kölner kotzt mich an. Unsere gesamte internistische Abteilung reißt sich Beine aus um die Versorgung zu gewährleisten und im Park vor der Klinik machen grüne Tüten die Runde, man grillt an und erfreut sich mit seinen Freunden am schönen Wetter....#COVID2019 — FelixJury (@FelixJury) March 18, 2020

Ein ähnlicher Anblick brachte einen Mediziner aus Köln zur Weißglut. Auf Twitter schreibt der Nutzer – seinen Beschreibungen nach in einer Klinik in der Domstadt tätig – über die Szene:

„Die Ignoranz der Kölner kotzt mich an. Unsere gesamte internistische Abteilung reißt sich die Beine aus, um die Versorgung zu gewährleisten und im Park vor der Klinik machen grüne Tüten die Runde, man grillt an und erfreut sich mit seinen Freunden am schönen Wetter“, wütet der Kölner gegen die desinteressierten Menschen.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Welche Klinik er meint, ist unklar.

Draußen vor der Tür handeln die Menschen, als sei nicht gewesen und drinnen kämpfen die Mediziner gegen den Notstand an: „Täglich finden Besprechungen statt, selbst Chirurgen lassen sich Beatmungsgeräte erklären. Pflegefachkräfte müssen alle zwei Tage neue Maßnahmen umsetzen. Jeder hofft eigentlich nur, dass es nicht so schlimm kommt, wie erwartet.“

Es wäre keine Überraschung, wenn durch solch ignorante Menschen auch bei uns irgendwann die Ausgangssperre kommt... (jg)