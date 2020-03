Coronavirus in NRW: Zahl der Toten steigt ++ Laschet verkündet neue drastische Maßnahme ++ „Es geht um Leben und Tod“

Das Coronavirus hält NRW in Atem

In keinem deutschen Bundesland gibt es mehr Infizierte

Laschet droht mit Konsequenzen bei Bruch der Kontaktsperre

Das Coronavirus hat NRW weiter fest im Griff. Mittlerweile haben sich weit über 8.000 Menschen mit dem Virus infiziert (Stand: Dienstagmittag). 45 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben.

Um die Ausbreitung des Coronavirus in NRW zu stoppen, herrscht mittlerweile eine Kontaktsperre. Mehr als zwei Personen dürfen sich seitdem nicht mehr treffen. Politik und Fachexperten warnen immer wieder: BLEIBT ZU HAUSE!

Mit unserem Newsblog halten wird dich auf dem neuesten Stand zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Dienstag, 24. März

11.37 Uhr: 45 Menschen sterben in NRW

Die Zahl der Todesfälle durch Folgen des Coronavirus ist auf 45 gestiegen, am Vortag waren es noch fünf weniger. 8745 Menschen sind infiziert, das sind 734 mehr als am Montag. Diese Zahlen präsentierte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstagvormittag.

Coronavirus-Infektionen melden inzwischen alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Das Ministerium betonte, die Entwicklung sei dynamisch. Die Zahlen basierten auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Landesministerium erhalten habe. Kommunen können inzwischen aber auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.

11.21 Uhr: NRW nimmt Patienten aus Italien auf – „Es geht um Leben und Tod“

Nach Sachsen will nun auch NRW Corona-Patienten aus Italien behandeln. Armin Laschet sagte vor dem Düsseldorfer Landtag, dass er dem Nachbarland angeboten habe, zunächst zehn Patienten aufzunehmen. Die italienische Luftwaffe werde die Patienten in den kommenden Tagen nach NRW verlegen, so der Ministerpräsident. Die Lage in Italien zeige „unermessliche Tragödien“, sagte Laschet. „Es geht um Leben und Tod.“

Ministerpräsident Armin Laschet hat am Sonntag das Kontaktverbot in NRW verkündet. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Seiner Ansicht haben drei Ziele jetzt höchste Priorität:

Die Ausbreitung des Virus verlangsamen

Das Gesundheitssystem massiv ausbauen

Die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abfedern

Um das zu erreichen, will Laschet 25 Milliarden in die NRW-Wirtschaft pumpen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu schützen. Der Nachtragshaushalt soll heute in einem Schnellverfahren mit allen Fraktionen verabschiedet werden.

08.03 Uhr: NRW ändert Betreuungsplan – Experten in Sorge

Schon seit Tagen sind Schulen und Kitas zur Eindämmung der Corona-Pandemie bundesweit geschlossen. Nun hat das Land NRW die Regeln zur Notbetreuung von Kindern am Freitag gelockert. Seitdem muss nur noch ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig sein, damit ein Kind notbetreut werden kann. Das sorgt bei vielen Pädagogen und Ärzten für Irritationen. „Wenn wir die Kinder wieder vermehrt in Kitas und Schulen betreuen lassen, riskieren wir neue Infektionsketten“, sagte Christiane Thiele, Landesvorsitzende des Berufsverbandes Kinder und Jugendärzte der „Rheinischen Post“.

Karl-Josef Laumann verteidigte allerdings die Regelung: „Zu viele Krankenschwestern sind in der vergangenen Woche zu Hause geblieben, um ihre Kinder zu betreuen“, so der NRW-Gesundheitsminister. Der Grund: Häufig verdienen Partner mehr als Pflegerinnen, wodurch letztere gezwungen sind, die Betreuung der eigenen Kinder zu übernehmen. „Ich bin froh, dass die Eltern in systemrelevanten Bereichen jetzt eine erweiterte Möglichkeit zur Betreuung bekommen“, so Laumann. Ersten Stichproben zufolge sei die Nachfrage nach der Entscheidung vor allem in Kitas gestiegen.

Dort wächst allerdings die Sorge vor Neuansteckungen: „Jedes Kind und jeder Mitarbeiter im Gebäude ist eine potenzielle Virenschleuder“, so die Leiterin einer großen Kita, die aus Angst um ihren Job anonym bleiben will gegenüber der Zeitung.

07.10 Uhr: Heinsberger Landrat rastet bei „Hart aber fair“ aus

Kein Gebiet in Deutschland hat das Coronavirus bislang härter getroffen als den Kreis Heinsberg. Am Montagabend war Landrat Stephan Pusch zu Gast bei „Hart aber fair“. Nach einer Aussage von Moderator Frank Plasberg platzte dem Heinsberger Landrat der Kragen. Hier liest du, was Pusch so aus der Fassung brachte >>>

(ak mit dpa)

