Coronavirus in NRW: Alle Großveranstaltungen müssen abgesagt werden ++ Entscheidung unbefristet ++ Kita in Duisburg geschlossen ++

Das Coronavirus breitet sich in NRW aus

Zwei Menschen sind in NRW gestorben

Das sind die ersten Todesfälle in Deutschland

Auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) breitet sich das Coronavirus immer weiter aus.

Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg war zuerst an Covid-19 erkrankt. Seitdem folgen täglich neue Meldungen von Coronavirus-Infektionen in NRW. Zudem gibt es zahlreiche Verdachtsfälle. Ingesamt wurden seitdem rund 500 Infektionen gemeldet.

Am Montagabend folgte dann die schreckliche Nachricht: In Deutschland gibt es die ersten Todesfälle. Zwei Menschen aus NRW (Essen und Kreis Heinsberg) sind gestorben.

In unserem News-Blog halten wir dich auf dem Laufenden über Covid-19. Hier findest du alle wichtigen Infos zum Coronavirus in NRW.

Newsblog zum Coronavirus in NRW:

Dienstag, 10. März

21.10 Uhr: Zwei Menschen sind in NRW bereits am Coronavirus gestorben. Der Virologe Ulf Dittmer aus Essen erklärt jetzt Hintergründe zum Virus - und räumt mit einem Mythos auf. >>> Hier geht es zum DER WESTEN-Interview.

19.29 Uhr: Zwei weitere Fälle in Hagen

Zwei Männer aus Hagen haben sich nachweislich infiziert. Sie beiden waren von einer Reise aus Südtirol zurückgekommen und haben sich direkt beim Gesundheitsamt gemeldet. Sie und elf weitere Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

18.57 Uhr: Fünfter Fall in Bochum

Wie die Stadt Bochum mitteilt, wurde ein fünfter Fall bestätigt. Ein Mann war in Südtirol und hat sich vermutlich dort mit Covid-19 infiziert. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Des Weiteren teilt die Stadt mit, dass ein Prüfkatalog erstellt wird, den Veranstalter ausfüllen müssen. Betroffen sind Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern. Das Gesundheitsamt prüft anschließend, ob die geplante Veranstaltung stattfinden darf.

Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmerin wurden vom NRW-Gesundheitsministerium landesweit bereits abgesagt.

18.35 Uhr: Kita in Duisburg geschlossen

Die Stadt Duisburg teilt mit, dass eine Mitarbeiterin der Kita In den Haesen Kontakt mit einer Person hatte, die positiv getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat den Fall übernommen. Die Kita bleibt deshalb am Mittwoch vorsorglich geschlossen.

18.03 Uhr: Rhein-Kreis Neuss stellt Online-Selbstbefragung zur Verfügung

Der Rhein-Kreis Neuss hat eine Webseite erstellt, bei der Menschen, die den Verdacht haben, sich mit dem Coronavirus' infiziert zu haben, sich selbst befragen können. Dafür müssen drei Fragen beantwortet werden. Sollte eine Infektion mit Covid-19 möglich sein, teilt einem das System es mit und gibt gleichzeitig eine Telefonnummer an, wo sich die Personen melden können. Die Selbstbefragung findest du hier <<<

16.03 Uhr: Carlos Santana tritt nicht in Köln auf

Carlos Santana hat seine Europa-Termine seiner Miraculous 2020 World Tour abgesagt. Wie der Künstler in einer Pressemitteilung mitteilte, ist dies die Folge gesundheitsbehördlicher Entscheidungen und lokaler Reisebeschränkungen. Damit entfallen auch die geplanten Konzerte am 22. März in München und am 23.März 2020 in Köln.

Die Euro-Tour soll 2021 nachgeholt werden. Termine stehen allerdings noch nicht fest. Karten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

15.36 Uhr: Deshalb werden Schulen nicht geschlossen

Krankenschwestern und Ärzte könnten nicht zu Hause sitzen, weil „kleine Kinder“ daheim seien, die nicht in die Schule gehen. „Schulen sind unverzichtbar“, sagte Laumann. Auch der Öffentliche Nahverkehr werde nicht beschränkt, „weil die Menschen müssen auch zur Arbeit gehen“, so Laumann. Das hat mit der Frage der Kinderbetreuung zu tun“, so Laschet. Man habe bewusst eher in den Freizeitbereich eingreifen und nicht in den Arbeitsbereich. Er erwarte jedoch, dass die Menschen ihr „Freizeitverhalten“ überdenken.

Zugleich müssten alle Veranstaltungen des Staates stattfinden. Parlamentssitzungen etwa sollten auch weiter tagen, nur eben ohne Publikum. Ob der CDU-Parteitag Ende April stattfinden kann, sei noch zu früh zu sagen.

15.07 Uhr: Alle Großveranstaltungen vorerst abgesagt

NRW hat alle Großveranstaltungen vorerst abgesagt. Nach dem verabschiedeten Erlass dürfen Behörden Veranstaltungen, bei denen mehr als 1000 Zuschauer erwartet werden, nicht genehmigen. Der Erlass ist nicht zeitlich befristet. Man bewerte täglich die Situation, so NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Ein Spielraum hätten die Kommunen bei den Großveranstaltungen nicht.

Die erforderlichen Absagen seien schmerzhaft, doch es komme darauf an Einzelinteressen zurückstellen, so Ministerpräsident Laschet. Ziel sei es die Ausbreitung des Coronavirus durch die Absage von Großveranstaltungen zu verlangsamen.

15.03 Uhr: Laschet: „Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik“

„Die Ausbreitung des Coronavirus macht vielen Menschen Angst. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst“, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf einer Pressekonferenz. „Die Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik.“ Man habe eine „dynamische dramatische Ausbreitung verhindert“, so Laschet.

Man wolle den Öffentlichen Nahverkehr, die Schulen und Kindergarten nicht schließen. Dinge, die nicht zwingend erforderlich sind, müssten dagegen eine zeitlang zurückstehen.

Das Coronavirus hat schon jetzt große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Vor allem die Reisebranche oder das Gastgewerbe seien von der Corona-Krise hart betroffen. Dazu wurde etwa schon das Kurzarbeitergeld und Überbrückungskredite auf den Weg gebracht werden.

Laschet dankte bei der Pressekonferenz den Ärzten, Pflegern, Fachkräften in Laboren, Feuerwehrleuten und Rettungsdiensten. Er appelliert zugleich an die Solidarität der Menschen. „Wenn ein junger Mensch zum Fußball geht, ist er vielleicht nicht gefährdet. Aber wenn er zuhause die Oma ansteckt, dann ist die sehr gefährdet.“

14.42 Uhr: Feuerwehr in Duisburg testet mit mobilen Sets

Die Stadt Duisburg hat zur Abklärung von Verdachtsfällen auf eine Infektion mit dem Covid-19 Virus im häuslichen Bereich nun ein Konzept mit mobilen Einsatzteams installiert und sich damit gegen sogenannte Diagnosezentren entschieden. Speziell ausgestattete Mitarbeiter der Feuerwehr Duisburg entnehmen direkt vor Ort die Probe und bringen diese anschließend zum Labor.

Hierzu wurde eine Fahrbereitschaft mit Rettungswagen eingerichtet, welche die Proben nehmen. Den Auftrag zur Entnahme einer Probe löst ausschließlich das städtische Gesundheitsamt aus, wenn es einen konkreten Verdachtsfall gibt. Fragen können gerne an Call Duisburg unter der Sondernummer 0203 / 940049 gerichtet werden.

14.04 Uhr: Armin Laschet gibt am Nachmittag Erlass bekannt

Der Ministerpräsident von NRW Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geben um 15 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt, wie es in der aktuellen Lage zum Coronavirus in NRW weitergehen soll. Unter anderem soll es dabei auch um einen Erlass gehen, der Großveranstaltungen ab 1000 Menschen verbietet. Desweiteren stehen Maßnahmen zur weiteren Eindämmung des Virus auf dem Plan.

12.44 Uhr: Dortmunds Bürgermeister lässt auf Pressekonferenz Bombe platzen

Nachdem entschieden worden ist, dass das Revierderby Dortmund gegen Schalke ohne Zuschauer auf den Tribünen stattfinden wird, hat der Oberbürgermeister von Dortmund eine Pressekonferenz gegeben.

Dabei sagte er deutlich: „Es gibt keinen Ermessensspielraum mehr für die Kommunen in NRW.“ Er habe aus Düsseldorf erfahren, dass das Land einheitlich Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verbieten oder ohne Zuschauer stattfinden lassen will. Auch wenn es den Städten und Kommunen selbst überlassen ist, sei die Ansage deutlich und nicht misszuverstehen.

Für die Stadt Dortmund macht er deutlich: Voraussichtlich bis Mitte April werden alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abgesagt oder finden ohne Zuschauer statt.

12.28 Uhr: Gladbacher Bürgermeister ist froh über einheitliche Regelung in NRW

Am Dienstag will das Land NRW einen einheitlichen Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen herausbringen. Der Mönchengladbacher Oberbürgermeister Wilhelm Reiners (CDU) bedauerte die Entwicklung und dass das Rheinderby vor leeren Rängen stattfinden wird. Die Stadt folge aber selbstverständlich den Vorgaben des Landes. Er sei froh, dass es jetzt wenigstens eine NRW-weit einheitliche Regelung geben werde.

11.46 Uhr: 579 Infizierte in NRW

Bis Dienstag (10 Uhr) sind in NRW nach Angaben des Gesundheitsministeriums 579 Corona-Fälle nachgewiesen worden. Auch in Recklinghausen ist ein Mann mit Covid-19 infiziert. Das teilte der Kreis Recklinghausen mit.

10.47 Uhr: NRW-Regierung kündigt Erlass an

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will angesichts der zunehmenden Coronavirus-Infektionen an diesem Dienstag einen Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen herausgeben. Die Details sollen am Nachmittag von Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) in Düsseldorf vorgestellt werden, wie ein Sprecher Laumanns sagte.

8.41 Uhr: Mitarbeiter von Thyssenkrupp mit Coronavirus infiziert

Zwei Mitarbeiter von Thyssenkrupp haben sich mit dem Virus infiziert, bestätigt der Konzern in einem Schreiben an die Mitarbeiter. Wie die WAZ berichtet ist einer der Mitarbeiter in Beckum in NRW positiv getestet worden, der andere in Frankreich. Nun wurden die bevorstehenden Betriebsversammlungen abgesagt. 15 Menschen, die eng mit dem Angestellten aus Beckum Kontakt hatten, wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

7.55 Uhr: Düsseldorfer Oberbürgermeister kritisiert Vorschlag zur Absage von Großveranstaltungen

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) nannte in der „Rheinischen Post“ die Forderung von Gesundheitsminister Jens Spahn „ziemlich willkürlich“. Geisel: „Dann müsste man auch den Betrieb von Großmärkten schließen, in denen sich über 1000 Kunden aufhalten.“

Die Stadt Düsseldorf wird deshalb anstehende Großveranstaltungen wie mit der Kölner Kabarettistin Carolin Kebekus am 14. März oder der Heavy-Metal-Band Papa Roach am 16. März vorerst nicht untersagen. Stattdessen setzt die Stadt auf Selbstschutzmaßnahmen der Bevölkerung. Das unterstütze die Stadt, so Geisel, mit einer entsprechenden Infrastruktur. „Wir haben beispielsweise die Reinigungsintervalle von öffentlichen Toiletten erhöht und in öffentlichen Gebäuden Desinfektionsspender aufgestellt.“

7.23 Uhr: Entscheidung über Geisterspiele in der Bundesliga fällt am Dienstag

Am Dienstag soll die Entscheidung darüber fallen, ob bei den bevorstehenden Fußballspielen Zuschauer dabei sein dürfen oder ob es Geisterspiele werden. Besonders im Fokus steht dabei das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwochabend. Schon die Austragung des Gladbacher Heimspiels gegen Borussia Dortmund am Wochenende hatte für Kritik gesorgt. Das Stadion der Gladbacher liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist.

6.10 Uhr: Hilferuf aus der Wirtschaft

Auftragsausfälle und Lieferengpässe wegen des Coronavirus bereiten Unternehmen in NRW Schwierigkeiten. „Wir werden zur Zeit insbesondere mit Hilferufen aus der Reisebranche, Messe- und Veranstaltungstechnik und Gastgewerbe konfrontiert“, erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf Anfrage in Düsseldorf.

Das werde „in wenigen Wochen anders aussehen, wenn auch beim produzierenden Gewerbe die Reichweite der Lager erschöpft ist und sich der Wachstumseinbruch auf den internationalen Märkten auch auf die Bestellungen negativ auswirkt.“

Montag, 9. März

21.08 Uhr: Landrat aus dem Kreis Heinsberg: „Jeder Fall ist einer zu viel“

Nach der Pressekonferenz, die der Landrat Stephan Pusch noch am Montagabend nach dem ersten Todesfall im Kreis Heinsberg abgehalten hat, wendet er sich auch noch in einem Facebook-Video an die Öffentlichkeit: „Ich hatte gehofft, dass ich diesen Tag hier nie im Kreis Heinsberg erleben müsste. Und doch: Wir haben den ersten Coronavirus-Toten.“ Der 78-Jährige Mann aus Gangelt starb indirekt an den Folgen der schlimmen Lungenkrankheit.

„Jeder Fall ist einer zu viel“, sagt er auch im Hinblick auf die 89-Jährige Frau, die ebenfalls am Montag in Essen verstarb. Sein Mitgefühl gilt auch hier allen Angehörigen.

20.21 Uhr: NRW-Gesundheitsminister: „Müssen die Situation ernst nehmen“

Die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland zeigen nach Ansicht von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): „Wir müssen die Situation sehr ernst nehmen.“ Mit Bestürzung habe er vom Tod der beiden Patienten erfahren.

19.43 Uhr: NRW sagt zentrale Vereidigungsfeier der Polizei ab

Die traditionelle Vereidigung der neuen Kommissaranwärter in der Kölner Lanxess-Arena ist auf Weisung von Innenminister Herbert Reul (CDU) abgesagt worden. Das bestätigte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Vereidigung solle im Sommer nachgeholt werden.

Im vergangenen Jahr waren 2300 junge Beamte vereidigt worden, zudem kamen 10 000 Gäste in die Lanxess-Arena. Eine ähnliche Besucherzahl wurde auch bei der aktuellen Vereidigung am 26. März erwartet. Weit mehr als die 1000 Menschen, ab der zurzeit vom Bundesgesundheitsministerium von Großveranstaltungen abgeraten wird.

19.03 Uhr: Todesopfer (78) aus dem Kreis Heinsberg an Herzversagen gestorben

Bei dem Coronavirus-Todesopfer aus dem Kreis Heinsberg handelt es sich nach Angaben von Landrat Stephan Pusch um einen 78-jährigen Mann aus Gangelt.

Er habe sich vergangenen Freitag in einem Krankenhaus in Geilenkirchen gemeldet und sei am Montag um 14 Uhr an Herzversagen gestorben. Der Mann habe bei der Ankunft im Krankenhaus gesagt, dass es ihm seit mehreren Tagen schlecht gehe. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten. Er habe vorher eine Karnevalssitzung besucht - wobei noch unklar sei, um welche es sich gehandelt habe, so Pusch.

18.28 Uhr: Zwei weitere Infektionen in Düsseldorf

Ein 47-jähriger Mann aus dem Iran wurde positiv getestet. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und zeige nur leichte Krankheitssymptome. Außerdem sei eine weitere Person infiziert, die keine Symptome zeigen würde. Derzeit sind insgesamt also fünf Düsseldorfer infiziert.

18.25 Uhr: Toter aus dem Kreis Heinsberg noch unbekannt

Der Landrat will am Abend mehr zu dem Toten aus dem Kreis Heinsberg sagen. Noch ist unklar, welches Geschlecht oder Alter die Person hat.

17.57 Uhr: Zwei Mitarbeiter bei Thyssenkrupp infiziert

Wie die WAZ berichtet, sollen sich zwei Mitarbeiter des Stahlkonzern mit dem Coronavirus infiziert haben. Einer der Mitarbeiter arbeite am Standort in Becku, der andere in Frankreich.

„Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass weitere Fälle bei Thyssenkrupp folgen könnten, während sich das Virus noch ausbreitet“, soll in dem Info-Schreiben an die Mitarbeiter stehen, das der Zeitung vorliegt.

16.45 Uhr: Erste Todesfälle in Deutschland - Essenerin und Mensch aus dem Kreis Heinsberg gestorben

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwei Menschen gestorben. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen am Montag mitgeteilt. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei.

Bereits am vergangenen Dienstag wurde die Frau wegen Durchfall und Blutzuckerbeschwerden in die Uniklinik eingewiesen. Dann zeigten sich noch Hinweise auf eine atypische Lungenentzündung, so die Stadt.

Der Allgemeinzustand der Patientin war schon bei der Aufnahme in die Klinik stark eingeschränkt, informiert die Stadt Essen in einer Mitteilung. Er verschlechterte sich immer mehr. Die 89-Jährige starb am Montagmittag. „Den Todesfall bedaure ich sehr", so Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Mein Beileid gilt der Familie der Verstorbenen sowie Angehörigen und Freunden."

Insgesamt sind in Essen derzeit fünf weitere Patienten mit dem Coronavirus infiziert.

16.30 Uhr: In Deutschland ist der erste Coronavirus-Infizierte an der Erkrankung im Kreis Heinsberg gestorben.

13.52 Uhr: Zahl der Infizierten steigt

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW ist am Montag um 31 auf 515 gestiegen. 292 davon sind im Kreis Heinsberg gemeldet. Der Kreis erwartete für den Nachmittag „einen Schwung“ weiterer Testergebnisse, wie Sprecherin Jennifer Grünter sagte.

Das Uniklinikum Münster wies Medienberichte zurück, wonach ein eingelieferter Corona-Patient lebensbedrohlich erkrankt sei.Die Universitätskliniken Aachen und Essen machten am Montag keine neuen Angaben zum Zustand der Coronavirus-infizierten Patienten, die in den vergangenen Tagen in kritischer Verfassung eingeliefert worden waren. Das Uni-Klinikum Düsseldorf verwies weiter auf frühere Angaben, wonach der Zustand des ersten Coronavirus-Patienten in NRW unverändert ernst sei.

10.46 Uhr: Großveranstaltungen droht Aus – „Auswirkungen wären extrem!“

Die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus in NRW sind immer mehr spürbar. Zahlreiche Schulen, Kindergärten und Arztspraxen müssen vorübergehend schließen. Jetzt könnten auch Großveranstaltungen über 1.000 Teilnehmern verboten werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn hatte das am Sonntag empfohlen. Sollte es so kommen, könnten zahlreichen kleine und mittelständische Veranstalter erhebliche finanzielle Probleme bekommen, warnt Henrik Häcker. „Die Auswirkungen wären extrem“, so der Geschäftsführer der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Was mit deinen Konzert-Tickets im Falle einer Absage wird, erfährst du hier >>>

09.22 Uhr: Ärztlicher Direktor zu Coronavirus: „Schon beängstigend“

Prof. Dr. Jochen A. Werner hat sich zum Coronavirus geäußert. Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Essen hat in einer Videobotschaft über den neuen Erreger aufgeklärt. „Wir haben in den Medien verfolgt, wie es Anfang des Jahres in China zu dem Corona-Aubruch kam.“ Dort wurde in Wuhan eine Stadt abgeriegelt, zahlreiche Menschen in Quarantäne gebracht: „Das war schon beängstigend“, findet Prof. Dr. Werner.

Die Sorge der Menschen, dass Ähnliches bei einem Ausbruch in Deutschland passieren könnte, könne er verstehen. Doch Panik sei nicht angebracht. Der Ärztliche Direktor weißt zwar darauf hin, dass unklar ist, wie man sich vor Covid 19 schützen könne. Aber: „Die Daten sprechen dafür, dass diese Krankheit weniger gefährlich ist als Influenza“, so Prof. Dr. Werner.

Was ihm Sorgen bereitet: Unsoziales Verhalten in der Gesellschaft, etwa der Diebstahl wichtiger Schutzmaterialien (Desinfektionsmittel und Mundschutz) in Krankenhäusern, aber auch unbegründete Vorwürfe gegenüber dem Gesundheitsministerium. Was in Sozialen Medien für „Unverständnis teilweise geäußert wurde, für Anfeindungen. Dann ist das schon sehr sehr bedenklich.“

07.47 Uhr: Topspiel der 2.Liga kein Geisterspiel

Fußball-Fans bangen dieser Tage vor möglichen Geisterspielen in der Bundesliga. Das Spitzenspiel der 2. Bundesliga von Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart soll heute Abend allerdings nicht vor leeren Rängen stattfinden.

Dafür steht auf der Kippe, ob Fans bei den Derbys zwischen Gladbach und Köln (Mittwoch) und BVB gegen Schalke 04 (Samstag) in die Stadien dürfen. Alles dazu liest du hier >>>

06.23 Uhr: Lancess-Arena-Chef warnt vor Absage von Großveranstaltungen

Die geforderte Absage von Großveranstaltungen in NRW sorgt für erhebliche Sorgen im Eventbereich. „Sollten wir gezwungen sein, Veranstaltungen abzusagen, wären die Folgen für uns dramatisch“, sagte der Kölner Lanxess-Arena-Chef, Stefan Löcher dem „Kölner Stadtanzeiger“

Löcher stellte klar, dass es unrealitsisch wäre, Nachholtermine mit Künstlern für ausgefallenen Veranstaltungen zu finden. Wer die Kosten dafür tragen soll, ist für ihn völlig unklar. „Das wird uns ein Vermögen kosten. Da es sich hier um höhere Gewalt dreht, werden wir keinen Ausgleich durch Versicherungen erhalten“, so Löcher.

Sonntag, 8. März

22.40 Uhr: Erster Fall in Hagen bestätigt - drei Schulen / Kitas geschlossen

Wie die Stadt Hagen am Sonntagabend mitteilt, ist ein Mann mittleren Alters in Hagen erkrankt. Er weist allerdings nur leichte Symptome des Coronavirus auf. Da er Kontakte zur Waldorfschule in Haspe und den Waldorfkindergärten in Haspe und Desltern hatte, bleiben diese drei Einrcihtungen bis einschließlich Dienstag geschlossen.

21.46 Uhr: Derby BVB - Schalke in Gefahr?

Die Auswirkungen des Coronavirus' sind auch in der Bundesliga längst angekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte jetzt an, dass er empfehlen würde Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst abzusagen. Das würde auch das Derby BVB gegen Schalke betreffen. Denn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet teilte mit, dass er diesen Kurs mitgehen wolle. Alle Infos zu den Auswirkungen im Fußball liest du hier >>>

19.10 Uhr: Vierter Fall in Bochum bestätigt

Am Sonntagabend wurde die vierte Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Eine Frau ist nach dem Urlaub in Südtirol positiv gestestet worden. Ihr Mann wurde negativ getestet. „Das Paar hat sehr umsichtig gehandelt, sich nach der Rückkehr direkt testen lassen und öffentliche Kontakte vermieden. Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, teilte die Stadt mit.

Auch sind acht Teilnehmer, darunter vier Schüler, einer Skifreizeit aus Südtirol der Hilda-Heinemann-Schule zurückgekehrt. „Das Gebiet war während ihres Aufenthalts zum Risikogebiet erklärt worden, daher erfolgt nun vorsorglich die Isolierung der Gruppe“, so die Stadt.

18.43 Uhr: Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) zog ungewöhnliche Register, um seine Bürger aufzumuntern. In seiner jüngsten Video-Botschaft lud er den deutschen Rockmusiker Udo Lindenberg ein.

„Was wäre das für ein starkes Signal, wenn so ein Mutmacher wie Udo Lindenberg uns mal besuchen würde“, schwärmte der 51-Jährige. Die Idee sei ihm am Morgen unter der Dusche gekommen. Dort habe er mehrere Lindenberg-Songs gehört wie: „Mein Ding“ oder „Durch die schweren Zeiten“. Das bringe Motivation gerade in Zeiten, in denen Heinsberg wegen der vielen Infektionsfälle gerade „ein bisschen ausgegrenzt werde“.

Ob der Musiker dieser Aufforderung nachkommt? Noch unklar.

16.53 Uhr: Knapp zwei Wochen nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion in Nordrhein-Westfalen hat das Land am Sonntag insgesamt fast 500 registrierte Fälle verzeichnet. Das ist ein starker Anstieg gegenüber dem Vortag.

Das Düsseldorfer Gesundheitsministerium berichtete am Sonntagmittag von 484 bestätigten Infektionen (Stand: 11.30 Uhr) - 107 mehr als am Samstag.

14.45 Uhr: Gesundheitsamt lässt Bochumer Arztpraxis schließen

Das Gesundheitsamt hat die Praxis eines Hausarztes aus Bochum vorsorglich schließen lassen. Der Grund ist die am Samstag dritte bestätigte Infektion.

13.51 Uhr: Düsseldorf meldet vierten Coronavirus-Erkrankten

Die Stadt Düsseldorf hat am Sonntag mitgeteilt, dass ein vierter Bewohner positiv getestet worden sei. Der Mann (Jahrgang 1963) zeige leichte Grippesymptome, seine Frau ist bisher symptomfrei. Der Mann war ein enger Kontakt eines bekannten Falls aus Heinsberg.

13.39 Uhr: Stadt Essen: Bisher sechs bestätigte Fälle

Das Lagezentrum „Untere Gesundheitsbehörde“ hat bisher 331 Coronavirus-Tests durchgeführt, bisher gibt es sechs bestätigte Fälle. Das hat die Stadt am Sonntag mitgeteilt. Alle 54 Kontaktpersonen der erkrankten Pflegedienstmitarbeiter sind bislang untersucht worden. Die Stadt musste seit Ausbruch der Krankheit insgesamt 126 Quarantäne-Fälle anordnen.

13.05 Uhr: Absage von immer mehr Großveranstaltungen droht

Jens Spahn rechnet weiterhin damit, dass immer mehr Großveranstaltungen abgesagt werden müssen. Er fordert im gleichen Zug Entschädigungen für die Veranstalter.

11.45 Uhr: Jens Spahn rechnet mit Todesfällen

Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit Todesfällen durch das Coronavirus in Deutschland. Das sagte der CDU-Mann der Bild. „Wir wissen bisher, dass die Erkrankung häufig milde verläuft. Einige Patienten erkranken schwer, aber auch von den Schwererkrankten sterben sehr wenige. Für ältere Menschen, die bereits gebrechlich und krank sind, besteht ein größeres Risiko. Deshalb müssen wir auch in Deutschland mit Sterbefällen rechnen“, so Spahn.

Noch schlimmer scheint es derzeit in Großbritannien zu sein. Dort haben Experten eine unheilvolle Schätzung abgegeben. Alles dazu hier.

10.25 Uhr: Robert-Koch-Institut gibt neue Zahlen bekannt

Die Zahlen sind noch einmal gestiegen. Am Sonntagvormittag gab das Robert-Koch-Institut bekannt, dass nunmehr 392 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Deutschlandweit stieg die Zahl auf 847.

8.55 Uhr: Zahlen der Infizierten steigen immer weiter

Die Anzahl der, mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland steigt immer weiter. Die aktuellsten Auswertungen sprechen von 795 Infizierten in Deutschland. 373 davon leben in NRW.

Daher rief Gesundheitsminister Jens Spahn die Menschen am Samstag auf, nicht zwingend notwendige Reisen nach NRW zu unterlassen.

Noch schlimmer scheint es derzeit in Großbritannien zu sein. Dort haben Experten eine unheilvolle Schätzung abgegeben. Alles dazu hier.

Samstag, 7. März:

19.58 Uhr: Coronavirus erreicht WDR in Köln - Mitglied des Rundfunkrates infiziert

Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet, soll sich ein Mitglied des WDR-Rundfunkrates infiziert haben. Alle, die an der Sitzung des Rundfunkrates in der vergangenen Woche teilgenommen hatten, wurden informiert. Der Betriebsarzt des Senders soll verschiedene Verhaltensregeln ausgesprochen haben.

19.27 Uhr: Dritte Infektion in Bochum bestätigt

Die Zahl der Infizierten in Bochum steigt auf 3. Zu einem bereits infizierten Ehepaar kommt nun ein Mann hinzu, der aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrt ist. Er befindet sich mit seiner Frau in häuslicher Quarantäne.

Es gibt eine dritte bestätigte Corona-Infektion. Der aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrte Mann befindet sich mit seiner Frau in häuslicher Quarantäne.

19.15 Uhr: Zahl der Infizierten in Dortmund erhöht sich auf 4

Wie die Stadt Dortmund am Samstagabend mitteilte, wurden zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 4. Eine Person komme dabei aus dem Umfeld des infizierten ersten Paares und zeige ebenfalls kaum Symptome.

#CoronaDO: UPDATE - Von allen noch ausstehenden Proben sind zwei Personen positiv auf #Corona getestet. Damit erhöht sich die Anzahl der Personen insgesamt auf vier.

Eine Personen kommt aus dem Umfeld des infizierten ersten Paares und zeigt ebenfalls kaum Symptome #COVID19 — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) March 7, 2020

17.03 Uhr: Bundesligaspiel in Mönchengladbach findet statt - werden die Infektionen danach steigen?

Kleine Atempause im Kampf gegen die Ausbreitung des neuen Coronavirus: Am Samstag meldeten die meisten Kommunen in dem bislang mit Abstand am meisten betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen nur noch kleinere Zuwächse an Fallzahlen - Ausnahme bleibt der Kreis Heinsberg.

Mit Spannung erwarteten die Gesundheitsbehörden allerdings, ob das am Samstagabend - auch gegen kritische Stimmen - angesetzte Bundesliga-Topspiel Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach die Zahl der Patienten mit Coronavirus-Symptomen in den nächsten Tagen ansteigen lässt. Im Stadion wurden rund 54.000 Fans erwartet.

15.13 Uhr: Wegen Hamsterkäufen - Lkw-Fahrverbot am Sonntag gelockert

NRW hat das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage in den Supermärkten und Drogerien im Zuge der Coronakrise gelockert.

Zur Belieferung des Einzelhandels mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sei innerhalb des Bundeslandes vorerst keine Ausnahmegenehmigung für Lkw erforderlich, wie aus einem Erlass des NRW-Verkehrsministeriums hervorgeht.

Diese Regelung, die das sogenannte Trockensortiment im Handel betrifft, gelte ab sofort bis zum 30. Mai 2020. Um die jederzeitige Verfügbarkeit der vollen Breite des Warensortiments zu garantieren, seien effiziente Lieferketten nötig, hieß es zur Gründung in einem Rundschreiben an die Behörden vom Donnerstag. Damit greift die Lockerung erstmals an diesem Sonntag für Lkw, die solche Waren zu den Handelsunternehmen transportieren wollen, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums erläuterte.

11.08 Uhr: Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf positiv auf Coronavirus getestet

Wie die Stadt Düsseldorf mitteilt, wurde nun ein Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf positiv auf das Coronavirus getestet. Der Feuerwehrmann (Jahrgang 1981) kommt aus dem Kreis Heinsberg, ist nur leicht erkrankt und bereits auf dem Weg der Besserung. Er steht nun genauso wie elf Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter häuslicher Quarantäne.

10.59 Uhr: Mann aus Münster kämpft um sein Leben

Der erste Coronavirus-Patient schwebt in Lebensgefahr. Das berichtet das RND. Der Mann stand kurz vor einer Organtransplantation, habe deshalb Immunsuppressiva bekommen. Diese haben die Empfindlichkeit für Krankheitserreger erhöht.

09.10 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn warnt vor Reisen nach NRW

Gesundheitsminister Jens Spahn warnt vor Reisen nach NRW. Am Rande eines Treffens der EU-Gesundheitsminister in NRW sagte Spahn, dass die Bürger auf nicht notwendige Reisen in besonders betroffene Regionen in Italien, aber auch NRW verzichten mögen.

7.05 Uhr: NRW-Regierung trifft drastische Entscheidung

Die NRW-Landesregierung hat sich wegen des Coronavirus zu drastischen Schritten entschlossen. So hat das Schulministerium alle Schulen angewiesen, Klassenfahrten in, als Risikogebiete deklarierte, Orte abzusagen. Das gelte auch für Schüleraustausche und Studienfahrten. Bei Fahrten in Nicht-Risikogebiete müsse sich die Schule vorab mit dem zuständigen Gesundheitsamt absprechen.

Auch die Lkw-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen wurden wegen des Coronavirus gelockert. Dies gelte aber nur für Transporte von haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Dies gilt vorerst bis zum 30. Mai.