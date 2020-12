Corona-Zuschüsse in NRW zurückzahlen? Was muss ich bei der Einkommenssteuer 2021 beachten?

Die Bundesregierung hat im Zuge der Corona-Pandemie einige Zuschüsse bewilligt. Diese sollten unter anderem Unternehmen aber auch Eltern finanziell unterstützen.

Viele stellen sich nun allerdings die Frage inwiefern diese Unterstützungen in der Einkommenssteuer für 2021 berücksichtigt werden. Außerdem ist einigen Menschen unklar, ob die Corona-Zuschüsse überhaupt zurückgezahlt werden müssen.

Corona-Zuschüsse als finanzielle Unterstützung

Um die Bürger aus einer finanziellen Notsituation zu retten oder vor einer solchen zu bewahren, beschloss die Bundesregierung bereits zeitnah nach dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland eine umfangreiche Finanzunterstützung.

Unter anderem erhielten Eltern für jedes kindergeldberechtigte Kind insgesamt 300 Euro in einer einmaligen Auszahlung. Außerdem vereinbarten die zuständigen Finanz- und Wirtschaftsminister die sogenannten Novemberhilfen. Soloselbstständige sollten in der schwierigen Zeit während des Lockdowns bis zu 5.000 Euro vom Staat erhalten. Andere Unternehmen durften mit Abschlagszahlungen in Höhe von 10.000 Euro rechnen.

Auch in NRW einigte sich die Regierung auf eine Bonuszahlung für Alten- und Krankenpfleger, die es in der Pandemie wohl am schwersten haben. Insgesamt wurden dafür 106 Millionen Euro aufgewendet. Das entspricht etwa 1.500 Euro pro Auszahlung.

Die Corona-Prämien sollen diejenigen unterstützen, die es während der Pandemie besonders schwer hatten. Foto: imago images / Ralph Lueger

Allerdings ist nicht allgemein klar, ob und inwiefern diese Prämien zurückgezahlt werden müssen. Auch viele Eltern, die den Kinderbonus erhalten haben, wissen nicht, wie dieser in der Steuer aufgeführt werden muss. Auf der Seite des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sind die häufig gestellten Fragen in Zusammenhang mit den Corona-Auszahlungen aufgeführt.

Rückzahlungen bei finanzieller Notlage nicht nötig

„Wenn der von Ihnen ermittelte Liquiditätsengpass niedriger ist als die an Sie ausgezahlte Soforthilfe, müssen Sie den Differenzbetrag vollständig zurückzahlen“, ist auf der Seite zu lesen. Bei der Rückmeldung einer entsprechenden Unterstützung wird die finanzielle Notlage ermittelt. Deckt sich diese Zahlungsunfähigkeit mit der ausgezahlten Prämie oder ist sie sogar niedriger, muss das Geld nicht zurückgezahlt werden. Stellt sich bei der Prüfung jedoch das Gegenteil heraus, muss der Überschuss zwischen der eigenen Finanzlage und der Corona-Prämie zurückgezahlt werden.

Außerdem erklärt die Landesregierung, dass das Förderverfahren der NRW-Soforthilfe auf das aktuelle Jahr beschränkt ist und somit noch 2020 abgeschlossen wird. Falls die Betroffenen die Prämien im nächsten Jahr zurückzahlen, hängt es von der Gewinnermittlungsart ab, ob sich diese Rückzahlung auf das Jahr 2020 oder 2021 steuerlich auswirkt.

Letztendlich wird in dem Formular zur Bestätigung der Zahlung über die Notwendigkeit einer Erstattung mitgeteilt. (neb)