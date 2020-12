Corona-Empörung: Stau-Chaos in Winterberg – „Dreht wieder um!“

Am Sonntag nach den Feiertagen zog es Tausende ins Sauerland. Zu viele! Im Netz gibt es nun deswegen eine große Corona-Empörung.

Über Facebook hisste das Skigebiet Winterberg die weiße Fahne: „Wir wissen, dass es heute viele von Euch zu uns in den Schnee zieht. Diesen Impuls können wir durchaus verstehen, dennoch ist es mittlerweile so voll das kaum noch Parkplatzkapazitäten vorhanden sind und der Stau bis weit vor Winterberg reicht.“

Corona-Wut im Netz nach Stau-Foto aus Winterberg

Über das Soziale Netzwerk bat der Wintersportort alle darum, wieder umzukehren: „Reist nicht mehr an oder dreht um!“ Dazu postete die Seite noch ein Foto vom Stau.

Im Kommentarbereich unter dem Foto lassen viele ihre Corona-Wut raus:

Wir alle werden sehen, wo das noch hinführt. Wenn ich so etwas sehe, plädiere ich für die harte Ausgangssperre.

Lockdown 3.0 und 4.0 sind damit schon besiegelt, weil die Menschen weiterhin fleißig den Virus bei ihren Freizeitaktivitäten spreaden.

Anscheinend sehnen sich viele Menschen nach einem harten Lockdown bis Ostern oder länger.

Aber dann heulen, wenn der Lockdown nach dem 10.01. verlängert wird oder eine Ausgangssperre kommt. Was an Zuhause bleiben ist nicht zu verstehen?

Heute ein Teil der Massen im Schnee und morgen ein Teil der COVID-19 Statistik.

Unfassbar!!! Einfach der falsche Zeitpunkt, für Leute die hier wohnen ist es eh schlimm genug immer wieder ausweichen zu müssen, weil man einfach nicht mehr in Ruhe spazieren gehen kann (...). Warum wird es nicht einfach untersagt? Jedenfalls bis es wieder etwas besser wird.

Ski-Empörung während Corona-Pandemie auch in Österreich

Ähnliche Reaktionen lösten in Österreich ebenfalls Bilder aus Skigebieten aus. Am Sonntag mussten die Skigebiete am Hauser Kaibling sowie St. Jakob im Walde in der Steiermark wegen Überfüllung sogar schließen! In Voralberg gab es ein dichtes Gedränge an der Talstation des Sesselliftes, wie auf diesem Video zu sehen ist:

VoralbergÖsterreich

Für jene, die sich aufregen, weil das Foto von gestern ist: Hier eines von heute (Vorarlberg). Bitteschön. pic.twitter.com/FvzRChsq5E — Thomas Walach (@ThomasWalach) December 26, 2020

Bereits Mitte Dezember gab es einen Ansturm auf das Skigebiet Winterberg, obwohl auch da schon alles geschlossen war.