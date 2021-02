Corona in NRW: Bittere Zahlen ++ Inzidenz steigt wieder ++ Kommunen dürfen Kitas geschlossen lassen ++ Unter eine Bedingung

Der Lockdown in NRW wurde verlängert. Nur Kitas und Schulen dürfen schrittweise wieder öffnen. Doch die Corona-Mutationen bereiten Sorge, insbesondere die britische Variante.

Armin Laschet hat sich kritisch über die neu gesetzte 35er-Marke geäußert und dafür herbe Kritik einstecken müssen.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Am 3. März soll neu beraten werden.

Corona in NRW: Die Inzidenz steigt wieder. (Symbolbild) Foto: dpa / Laci Perenyi

Freitag, 19. Februar

08.53 Uhr: Querdenker demonstrieren in Bochum

Die Gegner der Corona-Maßnahmen in Bochum kündigen für diesen Samstag erneut Proteste auf dem Dr.-Ruer-Platz an. Der Termin am Samstag um 15 Uhr solle nun auf bis auf Weiteres für die „Querdenken 234 - Bochum“-Bewegung reserviert sein.

07.42 Uhr: Schwere Vorwürfe gegen Essener Ärzte

07.25 Uhr: Inzidenz in NRW steigt erneut

Wie schon am Vortag ist die 7-Tage-Inzidenz in NRW erneut gestiegen. Das Robert Koch-Instituts (RKI) registrierte bis Freitag 58 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Gestern lag der Wert noch bei 57,1.

Den Daten des RKI zufolge gab es in den letzten 24 Stunden 2.090 Neuinfektionen in NRW. 96 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Donnerstag, 18. Februar

22.40 Uhr: Kommunen können von eingeschränktem Regelbetrieb für Kitas abweichen

Kommunen, die ab der kommenden Woche keinen eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kita-Kinder anbieten wollen, müssen das mit den Gesundheitsbehörden abstimmen.

Darauf hat das nordrhein-westfälische Familienministerium am Donnerstag hingewiesen.

Ab dem 22. Februar gilt in NRW grundsätzlich landesweit ein eingeschränkter Regelbetrieb mit pauschal um zehn Wochenstunden reduzierter Betreuung in festen Gruppen. „Sofern eine Kommune ungeachtet dessen im Rahmen ihrer Hotspot-Strategie weitere individuelle Schutzmaßnahmen anordnen möchte, ist diese mit den Gesundheitsbehörden beziehungsweise dem Gesundheitsministerium abzustimmen“, teilte eine Sprecherin mit.

Das kürzlich vorgestellte Phasen-Modell des Ministeriums, das eine schrittweise Rückkehr zur Normalität vorsieht, beinhaltet auch eine „Corona-Notbremse“: Bei einem stetig steigenden Infektionsgeschehen erfolgt der Rückschritt in die vorherige Phase. Kommt es zu einem sprunghaften Anstieg des Infektionsgeschehens, können Kitas oder Kindertagespflegestellen regional oder auch landesweit geschlossen werden, und es gibt nur noch eine eng begrenzte Notbetreuung.

18.50 Uhr: Schulen rufen Luftfilter nicht ab

Weniger als ein Drittel der von der Landesregierung bereitgestellten Mittel für Luftfilter in Schulen wurden bis Ablauf des Programms Mitte Januar abgerufen. Das geht aus einem Bericht der „Rheinischen Post“ hervor. Bislang wurden demnach 222 Anträge mit einem Fördervolumen von 14,5 Millionen bewilligt. Das Kommunalministerium von Ina Scharrenbach (CDU) hatte für das Programm im November 2020 rund 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Nach Angaben eines Ministeriums-Sprechers werden derzeit noch einige Anträge geprüft. Mit den Mitteln der Landesregierung sollten die Schulträger in der Corona-Pandemie wieder Räume und Sporthallen nutzen können, die nicht belüftet werden können. Dabei gehe es zum Beispiel um Kunsträume im Keller ohne Fenster, erläutert das Ministerium. „Luftreinigungsgeräte sind eine Ergänzung, kein Ersatz fürs Lüften in Klassenräumen“, heißt es dazu weiter aus Düsseldorf.

Basis für die Summe von 50 Millionen sei eine Abfrage bei den Kommunen im September 2020 gewesen. 73 Städte hatten damals Unterrichtsräume gemeldet, die für das Programm infrage kamen.

13.27 Uhr: Polizei findet Geheimtür – irre, wer sich dahinter versteckt

Unglaublicher Fall in Bochum. Dort hat die Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung ein Lokal observiert. Im Keller eines nahegelegen Hausflures fanden die Beamten schließlich eine Geheimtür.

Die Polizei stieß bei ihren Ermittlungen in Bochum auf eine geheime Tür. Foto: IMAGO / localpic & polizei

07.29: Corona-Ausbruch in Duisburger Einrichtung

In einer Betriebsstelle der Duisburger Werkstatt ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigte die Stadt Duisburg der WAZ. Demnach seien 20 Mitarbeiter in Neumühl positiv getestet worden.

In der Duisburger Werkstatt arbeiten Menschen mit Behinderungen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Mittwoch, 17. Februar

19.46 Uhr: Reker fordert No-Covid-Strategie – und erntet scharfe Kritik von Land und Laschet

Die Düsseldorfer Staatskanzlei hat den Vorschlag der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, eine No-Covid-Strategie im Kampf gegen die Pandemie einzuführen, scharf kritisiert. „Das Corona-Virus, auch das mutierte Virus, ist sehr ernst zu nehmen“, sagte ein Sprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Um die Infektionszahlen dauerhaft zu senken, müssten „möglichst alle Beteiligten an einem Strang“ ziehen und „klare Orientierungsgrößen“ zu behalten.

Daher sei im November 2020 im Infektionsschutzgesetz des Landes NRW die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und von 35 festgelegt worden. „Diskussionen über ständig neue, noch tiefere Inzidenzwerte schwächen die Akzeptanz und gerade jetzt ist Verlässlichkeit wichtig“

So sieht es NRW-Ministerpräsident und Bundesvorsitzende der CDU, Armin Laschet: „Wenn die 35 erreicht ist, dann wird es auch wieder Öffnungen geben, die dringend nötig sind.“ Wenn Werte verabredet seien, „dann muss das auch mal gelten“. Man könne nicht alle paar Wochen sagen, vielleicht wäre doch 25 ein besserer Wert oder 10 oder 0.

Henriette Reker plädiert für einen noch härteren Lockdown mit gleichzeitiger Belohnungsstrategie. Foto: imago images/Political-Moments

Dienstag, 16. Februar

19.30 Uhr: Heftige Kritik an Laschet: „überfordert“

CDU-Chef Armin Laschet hat mit skeptischen Äußerungen über den Inzidenzwert 35 als Messlatte für Corona-Lockerungen für Irritationen gesorgt. Scharfe Kritik kam von SPD und Grünen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezeichnete die Aussagen am Dienstag als „unwürdig“ für einen Parteivorsitzenden.

Laschet hatte am Montag gesagt: „Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.“ Damit distanzierte sich Laschet offensichtlich von der Regierungsentscheidung, statt des bisherigen Inzidenzwerts von 50 den Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zur Messlatte für weitere Lockerungen zu machen.

Die Aussage, „Politiker würden Grenzwerte erfinden, um das Leben der Menschen bewusst einzuschränken, ist eines Parteivorsitzenden unwürdig“, sagte SPD-Chef Walter-Borjans den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Offensichtlich sei Laschet mit seiner Doppelrolle als Ministerpräsident und CDU-Chef „bereits jetzt überfordert“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Laschet in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland einen “Schlingerkurs„ und “unbeholfenen Populismus„ vor.

Kritik an Laschet kam auch von den Grünen. „Das Virus verhindert, dass Leben normal wieder stattfindet, nicht “erfundene' Inzidenzwerte„, erklärte die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang. “Dass Armin Laschet das entweder nicht verstanden hat oder bewusst anders darstellt, ist verantwortungslos„, warf sie dem CDU-Chef vor.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann nahm Laschet in Schutz. Er wandte sich im „Spiegel“ dagegen, „immer nur an Inzidenzzielen herumzuschrauben“.

13.20 Uhr: Ab 22. Februar öffnen Kitas wieder für alle

Ab dem 22. Februar können alle Kinder in NRW wieder in die Kitas und die Tagespflege kommen. Das kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an.

Die Kitas in NRW öffnen ab dem 22. Februar wieder für alle Kinder. (Symbolbild) Foto: dpa

Allerdings bleibt es zunächst bei einem landesweit pauschal um zehn Wochenstunden gekürzten Betreuungsangebot und bei festen Gruppen.

Wenn die Corona-Neuinfektionszahlen weiter sinken, dürften Kita-Leitungen und Träger voraussichtlich ab dem 8. März selbst entscheiden, ob sie die Kinder wieder im vollen Umfang betreuen. Wo das für den Infektionsschutz vor Ort weiter nötig sei, dürften Einrichtungen den Betreuungsumfang dann weiterhin um maximal zehn Wochenstunden kürzen. Diese Regelung soll zunächst bis Ostern gelten.

Er mahnte aber auch an: „Kranke Kinder dürfen nicht in die Tagesbetreuung gebracht werden.“ Die meisten Eltern hielten sich daran. Es gebe allerdings auch immer wieder Diskussionen mit Kita-Leitungen. „Das muss aufhören“, sagte er. „Wenn die Leitung sagt, das Kind kann in dem Zustand nicht in die Kita, dann muss es dabei bleiben“, unterstrich er. „Wer einen Erkältungsschnupfen hat, gehört in diesen Tagen nicht in die Kita.“ (red/dpa)