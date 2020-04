Coronavirus in NRW: DIESE Lockerungen gelten ab heute NUR in Nordrhein-Westfalen

Ikea, Roller, BabyOne: Das sind alles Läden, die trotz Coronavirus in NRW ab Montag wieder öffnen dürfen – und zwar nur hier.

Obwohl das Coronavirus in NRW noch immer schlimmer grassiert, als in den meisten anderen Bundesländern, hat die Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet weiteren Geschäften erlaubt, ab Montag wieder zu öffnen.

Coronavirus: NRW wagt Vorstoß und öffnet auch Möbelhäuser

Die Bundesregierung hat gesprochen: Ab Montag werden die strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erstmals etwas gelockert. Doch NRW geht einen eigenen Weg – und ergreift Maßnahmen, die im Rest von Deutschland nicht gelten.

Auch Möbelhäuser und Babymärkte dürfen, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bestätigte, ihre Pforten wieder öffnen. „Es ist ganz eindeutig so, dass wir in Nordrhein-Westfalen in der Frage der Einrichtungshäuser entschieden haben, dass wir sie aufmachen“, so Laumann nach der Kabinettssitzung am Donnerstag.

Diese Geschäfte dürfen ab Montag in NRW wieder öffnen:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

NRW füllt Shoppingcenter wieder mit Leben

So werden auch die Shoppingcenter in NRW ab Montag wieder mit Leben gefüllt. Auch wenn die Verordnung der Stadt Essen und die Entscheidungen der Ladenbesitzer noch ausstehen, geht man beim Limbecker Platz in Essen davon aus, dass am Montag die allermeisten Geschäfte wieder öffnen, wie Sprecherin Alexandra Wagner gegenüber DER WESTEN erklärt.

Gleiches dürfte auch für das Forum Duisburg, das Centro Oberhausen und die vielen anderen NRW-Malls gelten.

Diese Läden haben weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden bleiben weiterhin geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseure (Öffnung ab 4. Mai möglich)

Öffnen Friseure in Coronakrise bald wieder?

Bei den Friseur-Läden gibt es noch keine genaue Einigung. Von den Lockerungen ab 20. Mai sind sie jedenfalls nicht betroffen. Es könnte sein, dass sie ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Das wird aber erst in den kommenden Wochen entschieden.

Keine Großveranstaltungen bis 31. August

Klar ist schon jetzt: Alle Großveranstaltungen in diesem Sommer fallen aus. Durch den Beschluss von Bund und Ländern sind Konzerte, Fußballspiele mit Publikum und alle anderen Events mit hohen Zuschauerzahlen vorerst bis 31. August verboten.