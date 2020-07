Corona bei Tönnies: Nachts muss die Polizei anrücken – aus diesem Grund

Corona bei Tönnies: Proteste vor dem Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück.

Rheda-Wiedenbrück. Auch Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies kommt der Fleischbetrieb nicht zur Ruhe. In der Nacht musste die Polizei vor dem Werksgelände in Rheda-Wiedenbrück (NRW) anrücken.

Denn zahlreiche Aktivisten hatten sich Wochen nach dem Corona-Skandal unangemeldet versammelt, um gegen Tönnies zu demonstrieren. Eine kleine Gruppe stürmte das Werksgelände, manche von ihnen kletterten auf das Dach des Schlachtbetrieb. Das sollte Konsequenzen haben.

Corona-Skandal bei Tönnies: Dieses Bündnis steckt hinter den Protesten

Gegen 4.30 Uhr wurde die Polizei zum Haupteingang des Fleischbetriebs in Rheda-Wiedenbrück gerufen. 17 Demonstranten hätten sich unerlaubt Zutritt zum Firmengelände verschafft. Als die Polizei anrückte, verließen sie freiwillig das Werksgelände, blockierten anschließend die Hauptzufahrt des Betriebs.

Vier von ihnen stiegen außerdem auf das Dach des Firmengebäudes und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift: „Shut Down Tierindustrie“. Dahinter steckte das Bündnis „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“.

Diese Aktivistinnen rollten das Transparent auf dem Dach aus.

Die Aktivisten forderten den von Corona so stark betroffenen Schlachthof dauerhaft zu schließen.

Corona-Proteste bei Tönnies: Polizei nimmt Kletterer fest

Die Polizei ließ die Demonstranten bis zum Mittag gewähren, sprach von einer entspannten Stimmung. Danach schickten die Beamten die Demonstranten zu einer angemeldeten Demo. Bis auf wenige Ausnahmen ließen sich die meisten der 100 Demonstranten davon überzeugen.

Die anderen erhielten einen Platzverweis. Drei Frauen nahm die Polizei jedoch in Gewahrsam, um ihre Personalien festzustellen. Dabei handelte es sich um die Demonstrantinnen, die auf das Dach geklettert waren. Den vierten Kletterer konnte die Polizei hingegen nicht erwischen.

Sie alle erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruchs.

Nach Corona-Skandal bei Tönnies: Söder fordert Agrar-Wende

„Schlachthäuser schließen!“ und „Schluss mit der Ausbeutung von Mensch, Tier, Natur“. Ähnliche Forderungen wie das Bündnis äußerte zuletzt Markus Söder.

In einer Videobotschaft machte sich Bayerns Ministerpräsident für kleinere Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland stark. „Agrar-Ökologie statt Agrar-Kapitalismus – das könnte doch ein Weg sein für die Zukunft“, so der 53-Jährige.

Söder forderte wirtschaftliche Unterstützung für die Bauern, „aber für eine Wende hin zu mehr Agrar-Ökologie“, sagte der CSU-Politiker. Viele Bürger seien bereit, für Fleisch mehr Geld auszugeben, wenn dafür das Tierwohl gestärkt werde. Es dürfe aber nicht „unendlich teuer werden“, so Söder. (ak mit dpa)