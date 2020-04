Corona in NRW: 258 Tote in NRW ++ Virus hat positive Wirkung auf die Luft ++ Polizei löst Menschenmenge in Düsseldorf auf

___________________

Hier gibt es alle neusten Informationen rund um Corona in NRW.

+++ Newsblog aktualisieren +++

Montag, 6. April

07.57 Uhr: „Car-Freitag“ fällt aus

Geht es nach der Polizei, fällt der sogenannte „Car-Freitag“ der Tuning-Szene in diesem Jahr quasi aus. „Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung in der bisher praktizierten Form wegen Corona nicht stattfinden wird und wegen des Kontakt- und Ansammlungsverbots auch nicht stattfinden darf“, sagt Frank Lemanis von der Polizei Bochum. „Wir werden das im Auge behalten, ob sich die Menschen daran halten“, betont er auf Anfrage der dpa. „Wenn mehr als zwei Personen in einem Auto sitzen, ist das ein Verstoß.“

Der „Car-Freitag“ ist benannt nach dem kirchlichen Karfreitag. An diesem Tag trifft sich traditionell die Tuner-Szene zum Saisonbeginn. In der Vergangenheit kam es an dem Tag auch zu illegalen Autorennen. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei massiv kontrolliert.

07.07 Uhr: Polizei muss Menschenmenge auflösen

Trotz frühlingshaften Temperaturen: Nach Auskunft mehrerer Polizeidienststellen haben sich die meisten Menschen in Nordrhein-Westfalen auch am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag an die Corona-Auflagen gehalten.

Nur in Düsseldorf hat es einen größeren Verstoß gegeben. Hier löste die Polizei eine Menschenmenge von rund 200 Leuten auf. Sie hatten sich zu zweit auf die Rheintreppen gesetzt und dabei den Mindestabstand nicht eingehalten.

06.38 Uhr: Corona-Krise sorgt für bessere Luft

Die Belastung der Luft mit Stickoxiden hat sich in Nordrhein-Westfalen seit Mitte März verringert. Grund ist der geringere Kraftfahrzeugverkehr infolge der Corona-Maßnahmen. „Bei der Stickoxidbelastung sehen die Tagesverläufe jetzt eher so aus wie an typischen Sonntagen“, sagte die Sprecherin des Landesumweltamtes (Lanuv), Birgit Kaiser de Garcia.

Normalerweise gebe es montags bis freitags morgens und am späten Nachmittag jeweils einen Ausschlag bei der Belastung. Seit die Schulen am 16. März geschlossen sind, könne man beobachten, dass die Belastungsspitzen ausblieben. Der Verlauf über den Tag sei jetzt gleichmäßiger und auf einem niedrigeren Niveau als sonst.

Sonntag, 5. April

22.55 Uhr: Abiprüfungen könnten ausfallen

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) denkt darüber nach, dass die Abiturprüfungen in NRW wegen des Coronavirus in diesem Jahr doch ausfallen könnten. „Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken“, sagte die Ministerin dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montag). Denkbar sei dann etwa, die Abiturnote aus den bereits vorhandenen Noten zu ermitteln. „Die Abiturienten haben ja zwei Drittel der Leistung bereits erbracht“, sagte sie. „Ähnlich könnte man auch bei der Ermittlung der Noten bei den mittleren Abschlüssen vorgehen.“

Die Prüfungen weiter in den Sommer zu verschieben, sei keine Option. Der Beginn der Sommerferien lasse eine weitere Verschiebung nicht zu. Die Schulen müssten sich außerdem darauf einstellen, dass ältere und vorerkrankte Lehrer beim bislang geplanten Schulstart am 20. April erstmal noch zu Hause bleiben. „Pädagogen, die älter als 60 sind, wurden vor den Ferien vorsichtshalber schon nicht bei der Notbetreuung eingesetzt“, sagte die FDP-Politikerin.

21.40 Uhr: Lehrerinnen überraschen Schulkinder

Tolle Sache im Essener Nordviertel! Lehrerinnen überraschten Schulkinder, die wegen der Corona-Pandemie zuhause bleiben müssen, mit einer besonderen Aktion. >>> Hier erfährst du die ganze Geschichte

20.16 Uhr: Zwei Todesfälle in Essen

In Essen sind zwei weitere Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Eine Bewohnerin des Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen ist in Verbindung mit einer Erkrankung an dem Coronavirus verstorben, teilte die Stadt am Sonntagabend mit. Die 91-jährge Essenerin wurde bereits in der Einrichtung palliativ behandelt und ist heute in dem Heim verstorben. Insgesamt ist es der dritte Todesfall in der Einrichtung in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Eine weitere Frau (87) ist im Evangelischen Krankenhaus Essen-Werden ist in der Nacht zu Sonntag gestorben. Die 87-jährige Bewohnerin der Kaiser-Otto-Residenz in Steele war eine von insgesamt 16 Bewohnerinnen und Bewohnern des betreuten Wohnbereichs der Einrichtung, die in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Gesundheitszustand der Bewohnerin ohne Vorerkrankungen hat sich innerhalb von kurzer Zeit so verschlechtert, dass diese auf der COVID-Station des Evangelischen Krankenhauses stationär versorgt wurde und dort letztlich verstarb. Acht weitere Bewohnerinnen und Bewohner der Kaiser-Otto-Residenz werden inzwischen in unterschiedlichen Krankenhäusern stationär versorgt.

Seit Samstag gibt es in Essen 23 neue Erkrankungen an dem Coronavirus. Insgesamt wurden bisher 4.030 Essenerinnen und Essener auf das Virus beprobt. Aktuell sind davon 297 Personen erkrankt. Bei 3.186 Beprobungen fiel das Testergebnis negativ aus. Weitere Ergebnisse stehen noch aus. 204 Personen sind nach einer Erkrankung wieder genesen. Elf Essenerinnen und Essener sind in Verbindung mit einer Corona-Erkrankung verstorben, drei davon ohne Vorerkrankungen.

18.59 Uhr: Tätlicher Angriff auf Ordnungsdienst

Der Ordnungsdienst hatte in Essen alle Hände voll zu tun, um die Einhaltung des Kontaktverbots zu kontrollieren. Am Samstag waren die Einsatzkräfte vor allem am Baldeneysee gefordert. Am Parkplatz am Regattaturm sowie am Treffpunkt "Haus Scheppen" waren in der Nacht Beschilderungen und Absperrungen entfernt worden, auch Sperrungen wurden zunächst ignoriert. Die Ordnungshüter reagierten mit zusätzlichen Kräften, sodass sich die Situation entspannte. Probleme bereitet dagegen laut Stadt Essen noch die Stichstraße der Freiheit-vom-Stein-Straße zum "Seaside Beach Baldeney". Hier soll für das kommende Osterwochenende nachgebessert werden.

Auch in vielen Parks zeigten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Präsenz. Der Stadtgarten musste am Sonntag kurzzeitig ganz geräumt werden, weil viele sich nicht an das Kontaktverbot hielten. Rund 80 Personen hielten sich nicht an das Grillverbot. Weitere Hot-Spots waren das Ruhrufer im Stadtteil Steele, der Krupp-Park in Altendorf sowie der Schlosspark Borbeck.

Auf dem Altenessener Markt kam es zu einem tätlichen Angriff auf vier Mitarbeiter des Ordnungsdienstes. Sie hatten am Samstag eine Gruppe von 20 Personen angesprochen und sie auf das Kontaktverbot hingewiesen. Daraufhin wurden sie attackiert. Mithilfe von Verstärkung konnte die Situation geklärt werden. Es erfolgt durch die Polizei eine vorläufige Festnahme, weitere Tatverdächtige konnten festgestellt werden. Gegen sie wird es Strafanzeigen geben.

16.46 Uhr: Essener Philharmoniker spielen Steigerlied - du kannst dabei sein!

Das Steigerlied ist die heimliche Hymne des Ruhrgebiets. Die Essener Philharmoniker rufen am Sonntagabend um 18 Uhr dazu auf, alle gemeinsam das Steigerlied anzustimmen. „Und jeder soll mitmachen! Ob allein oder im Ensemble, vom Balkon oder aus dem Fenster, alles ist erlaubt!“, schreiben sie auf Facebook. Da schließen wir uns doch gerne an!

16.30 Uhr: Weiterer Corona-Todesfall in Bochum

In Bochum hat es einen weiteren Corona-Todesfall gegeben. Eine Bewohnerin des Seniorenzentrums Heinrich-König starb in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus, nachdem sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Eine gute Nachricht dagegen: die aktuelle Zahl der am Corona-Virus Infizierten ist leicht auf 179 gesunken. 33 Betroffene befinden sich zurzeit in stationärer Behandlung, davon werden 17 intensiv behandelt. Weiter wächst die Anzahl der Menschen, die eine Infektion gesund überstanden haben: 140 Personen gelten inzwischen als genesen.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden von den Bochumern weitgehend eingehalten. Das Ordnungsamt erteilte bei 103 Kontrollen am Samstag fünf Platzverweise an Personengruppen, 16 Personalien wurden festgestellt und drei Bußgelder verhängt. Seit Beginn der Corona-Lage in Bochum wurden mehr als 4.500 Kontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt.

15 Uhr: Bierbrauer extrem getroffen

Die deutschen Brauer können über die unzähligen Bier-Witze in Bezug auf Corona nur schwer lachen. Die Branche ist vom Wirtschaftsstillstand extrem getroffen. Für kleine Brauereien, die sich nicht auf den großen Absatz im Supermarkt verlassen können, ist das verheerend. „Wir stehen - wie die gesamte Brauwirtschaft - vor großen Herausforderungen, denen wir uns stellen“, sagt eine Sprecherin von Schlösser Alt, das zur Radeberger Gruppe gehört. Da helfe es auch nicht, wenn im Einzelhandel oder in Getränkemärkten mehr Bier verkauft werde.

Der Deutsche Brauer-Bund hat unlängst eine Befragung unter seinen Mitgliedern gestartet. 87 Prozent der Betriebe rechnen damit, dass sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, 18 Prozent gehen sogar von Entlassungen aus. Dass die Krise Umsatzlöcher reißen wird, darüber sind sich fast 100 Prozent der Brauereien einig.

14 Uhr: Massenschlägerei in Mülheim

Trotz Kontaktverbots gab es am Samstagabend eine Massenschlägerei in Mülheim. Dort prügelten rund 20 Männer teils mit Holzlatten aufeinander ein und zerstörten einen Dönerladen. Hier mehr erfahren >>

13 Uhr: Neue Fallzahlen: Über 20.000 Infizierte in NRW

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag auf 20 523 gestiegen. Damit erhöhte sich die Zahl innerhalb von 24 Stunden (von Samstag bis Sonntag jeweils 11.30 Uhr) um gut 1100 Fälle, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte. 258 Menschen in NRW sind bisher an der Krankheit Covid-19 gestorben - das ist ein Anstieg um acht im Vergleich zum Vortag.

Das NRW-Gesundheitsministerium führt eigenen Angaben nach bisher keine Statistik über genesene Corona-Patienten. Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsministerium einmal am Tag um 11.30 Uhr die Fallzahlen und werktags zweimal - jeweils morgens und nachmittags.

11.30 Uhr: Polizei und Ordnungsdienst lösen Menschenmenge am Rhein auf

Trotz Kontaktverbot versammelten sich am Samstag auf der Rheintreppe in Düsseldorf rund 200 Leute. Sie saßen dicht an dicht und genossen das schöne Wetter. „Die Treppen waren voll“, berichtet René Jungnickel vom Ordnungsdienst der „RP“. Gemeinsam mit der Polizei löste der Ordnungsdienst die Menschenmenge auf un d Sperrte die Treppe komplett ab. Dabei zeigten sich einige auch noch uneinsichtig und begannen eine Diskussion.

11 Uhr: NRW-Zoos drohen Millionenverluste

Leere Wege und Stille sorgen in den Zoos in NRW für großen Sorgen. Die Schließungen durch die Corona-Krise könnten zu Verlusten in Millionenhöhe führen. „Wirtschaftlich ist die Schließung ein Desaster, da alle Kosten in vollem Umfang weiterlaufen, uns aber die kompletten Einnahmen aus den Eintrittsgeldern wegfallen“, sagt eine Sprecherin des Krefelder Zoos. „Normalerweise sind die ersten sonnigen Tage im Jahr im März und April die besucherstärksten im Zoo.“ Dafür bieten einige Zoos nun die Möglichkeit, die Tiere per Video ins Kinderzimmer zu bringen.

10.30 Uhr: Ärzte stehen Schlange vor Centro Oberhausen

Eine lange Schlange hatte sich am Samstag vor dem geschlossenen Centro Oberhausen gebildet. Der Grund: Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) verteilte dort 200.000 Schutzmasken an niedergelassene Ärzte. 1600 Mediziner aus Oberhausen, Duisburg, Mülheim, Essen und dem Kreis Wesel nutzten die Chance. sich je 120 Mundschutz-Masken abholen zu dürfen.

Vor dem Verteilort, dem Busparkplatz nahe des Gasometers, bildete sich eine lange Schlange, „Der Rückstau reichte zu Beginn um 12 Uhr bis zur Arena“, berichtete Dirk Skalla von der KV-Zentrale in Düsseldorf der „WAZ“. Hier mehr erfahren >>

9.30 Uhr: Knackis nähen Mundschutz-Masken

Mehrere Justizvollzugsanstalten in NRW haben in der Corona-Krise die Produktion von Schutzmasken für sich entdeckt: Wie das Justizministerium auf dpa-Anfrage mitteilte, werden bislang in fünf JVA-Schneidereien Mund-Nasen-Stoffmasken hergestellt. Alle seien für den internen Gebrauch gedacht.

„Die Produktion geht jeweils auf Initiativen vor Ort zurück, die in der Herstellung der Masken eine sinnvolle Beschäftigung sehen und die Gefangenen motiviert“, so ein Ministeriumssprecher. Der Ausstoß ist sehr verschieden: So werden in der JVA Köln pro Tag 25 Stück gefertigt. In der JVA Remscheid sind aktuell alle 20 in der Schneiderei eingesetzten Gefangenen mit der Produktion von Baumwollmasken beschäftigt, die bis zu etwa 100 Stück pro Tag fertigen können.

8.30 Uhr: Zahl der Einbrüche und Unfalltoten stark gesunken

In der Corona-Krise sind NRW-weit die Einbruchszahlen und die Zahl der Unfalltoten deutlich zurückgegangen. Das teilten das Innenministerium und die Polizei auf Anfrage mit. Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet.

Die Zahl der Unfalltoten im Straßenverkehr ging in Nordrhein-Westfalen im März von 37 im Jahr 2019 auf aktuell 23 zurück - ein Rückgang um mehr als ein Drittel, wie ein Polizeisprecher in Duisburg mitteilte. Die Corona-Krise führe zu einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen. Die Polizei warnt aber davor, die freieren Straßen zu nutzen, um zu rasen.

7.30 Uhr: Laschet-Plan sorgt für scharfe Kritik

In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss ist die NRW-Landesregierung für das geplante Pandemie-Gesetz von Experten scharf kritisiert worden. Vor allem die im Gesetzesentwurf stehende Möglichkeit der Zwangsrekrutierung von Ärzten und Pflegern stößt auf massive Kritik.

Der Berufsverband für Pflegeberufe Nordwest protestierte „mit Vehemenz gegen die Zwangsrekrutierung von Pflegefachpersonen.“ Die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe prognostizieren, diese Maßnahme werde „ins Leere laufen“ bei einer ohnehin sehr hilfsbereiten Ärzteschaft. Strikt abzulehnen sei, dass das Gesundheitsministerium laut Vorlage auch Vorgaben zu medizinischen Behandlungen machen darf.

Verdi sieht darin einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte einzelner Personen. Mit den Betroffenen sei aber kein Abstimmungsverfahren vorgesehen. „Das ist völlig inakzeptabel“. Der DGB bemängelt „den Umfang und die beschriebene Rigorosität, mit der hier Grundrechte und Arbeitnehmerrechte außer Kraft gesetzt werden sollen. Das ist aus Sicht des DGB verstörend und kann keinesfalls hingenommen werden.“

7 Uhr: NRW-Bürger halten sich an sonnigem Samstag an Kontaktsperre

Leer gefegte Autobahnen, kräftiger Andrang im Grünen, am Rheinufer und auf Spazierwegen: Am ersten Tag der Osterferien sind die allermeisten Menschen in Nordrhein-Westfalen an ihrem Wohnort geblieben; viele haben das schöne Wetter mit Temperaturen um die 16 Grad zu Spaziergängen genutzt. Dabei hielten sich fast alle an die Corona-Auflagen und waren maximal zu zweit unterwegs.

Samstag, 4. April

22.55 Uhr: Kontaktverbot einfach erklärt

Dieses Foto lässt die Herzen von Hunde-Freunden höher schlagen. Doch dahinter steckt eine wichtige Message der Bonner Polizei. „Wir haben es mit unseren schönsten Models noch einmal verdeutlicht“, posteten sie auf Facebook. Aber sieh am besten selbst:

18.18 Uhr: Niederländische Patienten im Bergmannsheil

Im Bochumer Bergmannsheil-Krankenhaus sind zwei niederländische Corona-Patienten aufgenommen worden. Beide Patienten werden jetzt auf der Intensivstation versorgt. „Wir haben in der vergangenen Woche Anfragen aus den Niederlanden erhalten, Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung zu übernehmen“, erklärt Dr. Tina Groll, Geschäftsführerin des Bergmannsheils. „Da wir aktuell freie Kapazitäten auf unserer Intensivstation hatten, sind wir dieser Bitte als ein Zeichen der Solidarität gerne gefolgt und haben diese beiden Patienten aufgenommen.“

Das Bergmannsheil hat in den letzten Wochen seine intensivmedizinischen Kapazitäten von 42 auf 77 Bettplätze erhöht. Alle Plätze sind mit Beatmungstechnik ausgestattet. Die Klinik erwartet in den nächsten Tagen und Wochen ein deutlich höheres Aufkommen von Patienten, die infolge einer Infektion mit dem Corona-Virus erkrankt sind, und rechnet auch mit weiteren Anfragen aus den europäischen Nachbarländern, heißt es in einer Mitteilung.

17.57 Uhr: BVB-Stadion wird zu Coronavirus-Behandlungszentrum

Angesichts der Krise hat der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe im Dortmunder Fußballstadion ein Coronavirus-Behandlungszentrum eröffnet.

Am ersten Tag wurde das neue Angebot aber noch verhalten angenommen worden. Am Samstagnachmittag kamen nur vereinzelt Leute zur Nordtribüne des Signal-Iduna-Parks, um sich dort auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Eine ähnliche Einrichtung gibt es in Dortmund bereits. Dort wurden in bislang zwei Wochen rund 2500 Menschen versorgt. >>> hier alle Hintergründe

17.23 Uhr: DJ lässt Party steigen - als Polizei kommt, wird es kurios

In Dortmund hat ein DJ eine Party steigen lassen. Von seinem Balkon aus beschallte er die Nachbarschaft. Dann schaute die Polizei vorbei. Mit ihrer Reaktion hatte der DJ nicht gerechnet. >>> hier liest du die ganze Geschichte

15.59 Uhr: Beliebte Ausflugsziele abgesperrt

Wer am Samstag mit dem Auto am Baldeneysee parken wollte, um dort das schöne Wetter zu genießen, staunte nicht schlecht. Die Stadt hatte die Parkplätze gesperrt und zeigte mit verstärkten Kontrollen Präsenz.

Der Parkplatz am Baldeneysee ist größtenteils abgesperrt. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Auch die Regattatribüne ist mit Flatterband abgesperrt. Auch der Parkplatz an der Zeche Carl Funke in Heisingen oder der Motorradtreffpunkt das Haus Scheppen in Fischlaken ist abgesperrt.

Das Ordnungsamt zeigt verstärkt Präsenz am Baldeneysee. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

15.40 Uhr: Ekel-Angriff in Castrop-Rauxel

Einfach nur widerlich und in Zeiten von Corona auch höchst gefährlich, was ein Mann in Habinghorst an diesem Mitwoch gemacht hat. Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, sei Sam S. mit ihren Kindern auf dem Fahrrad des Penny-Marktes unterwegs gewesen, als ihnen zwei Männer mittleren Alters entgegenkamen. Sie und ihre Kinder halten Abstand. Doch einer der Männer soll auf die Familie zugekommen sein, sie angehustet und angespuckt haben.

Bei Polizei und Ordnungsamt war der Vorfall zunächst nicht bekannt. Später kommt raus, dass Sam S. auf der Castrop-Rauxeler Wache eher allgemeinere Beobachtungen geschildert hatte. „Sie hat nicht geschildert, dass es zu dieser ekligen, nicht-aktzeptablen Situation gekommen ist. Polizeisprecher Michael Franz sagte den „Ruhrnachrichten“: „Spucken verbietet sich nicht nur, womöglich steht eine Straftat im Raum.“

15.03 Uhr: Schutzmasken am Steuer verboten!

Viele Menschen schützen sich derzeit mit Atemschutzmasken vor dem Coronavirus. Autofahrern ist das allerdings laut Verkehrsrecht verboten. Der Grund: Sie müssen am Steuer zu identifizieren sein. Eine Strafe musst du derzeit allerdings nicht fürchten, teilte das NRW-Innenministerium mit. Polizisten seien angehalten, daran zu erinnern, aber kein Knöllchen zu kassieren, berichtet der „WDR“.

14.13 Uhr: Verbraucherzentrale warnt vor Corona-Selbsttests

Viele Menschen warten in diesen Tagen auf einen Termin zum Corona-Test. Mancher möchte nicht so lange warten und greift zu Selbsttests, die im Netz verkauft werden. Davor rät die Verbraucherzentrale NRW allerdings ab. Der Grund: Die Tests erforderten zwei Proben, davon eine aus den unteren Atemwegen, die schwer zu nehmen sei.

Eine weitere Fehlerquelle: Der Versand an die Labore: Es sei wichtig, das die Proben möglichst schnell und mit einer bestimmten Verpackung verschickt werden. Außerdem seien die Laborkapazitäten begrenzt.

„Alle Menschen auf Coronavirus-Infektionen zu testen, ist nicht möglich“, sagte die Gesundheitsexpertin der Verbraucherzentrale Tanja Wolf. Die knappen Kapazitäten sollten besonders betroffenen Gruppen wie Pflegebedürftigen, Pflegern und Ärzten vorbehalten bleiben. Wer Erkältungssymptome bemerke, solle sich an seinen Hausarzt oder kommunale Corona-Hotlines wenden und die Entscheidung über einen Test Fachleuten überlassen.

12.56 Uhr: Zahl der Todesfälle steigt auf 250

Die Zahl der mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen ist in NRW erneut gestiegen. Das Landesministerum meldet nun 250 Todesfälle. Am Freitagabend waren es noch 224. Mittlerweile sind 19.405 Menschen in NRW positiv getestet worden. 6.213 Menschen gelten als gesund.

12.26 Uhr: Duisburger Feuerwehr hat dringende Bitte

Die Feuerwehr Duisburg braucht dringend Verstärkung. Zum einen suchen die Einsatzkräfte Spontanhelfer aus dem Gesundheitsbereich. Außerdem: „Um die Produktion von Behelfsmasken weiter steigern zu können suchen wir Menschen, die gut mit einer Nähmaschine arbeiten können. Näherinnen und Näher, Schneiderinnen und Schneider, ganz gleich ob beruflich oder in der Freizeit, sind herzlich willkommen.“

Weitere Infos hier bei Facebook:

11.10 Uhr: Dortmunder Klinik mit wichtiger Botschaft

Die Corona-Krise begleitet jeden von uns in seinem Alltag. In der ganzen Republik ist an vielen Stellen Solidarität zu spüren. Doch an manchen Stellen macht sich auch Egoismus breit. Bestes Beispiel dafür sind Hamsterkäufe. Dagegen hat das Klinikum Dortmund jetzt ein Rezept entwickelt. Alles dazu liest du hier >>>

10.02 Uhr: Ungewöhnliche Maßnahme in Dortmund

Das gute Wetter lockt am Wochenende viele Menschen an die frische Luft. Zwar empfiehlt die Landesregierung allen, zuhause zu bleiben. Verboten sind Spaziergänge unter Beachtung des Kontaktverbots aber nicht.

Die Stadt Dortmund fürchtet, dass es wegen des guten Wetters insbesondere am Phoenixsee sehr voll werden könnte. Damit der erforderliche Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen eingehalten werden kann, hat sich die Stadt eine ungewöhnliche Maßnahme überlegt. Sie empfiehlt, nur noch im Uhrzeigersinn am See entlang zu spazieren.

Ein generelles Verbot in entgegengesetzter Richtung zu laufen, sei das allerdings nicht: „Die Ordnungskräfte können und müssen eingreifen, wenn es zu Ansammlungen kommt. Sie greifen aber nicht ordnungsrechtlich durch, wenn sich jemand nicht im Uhrzeigersinn, sondern in die entgegengesetzte Richtung bewegt“, teilte die Stadt mit.

08.39 Uhr: Stadt Viersen kontrolliert Kontaktverbot mit Drohne

Das Wetter wird an diesem Wochenende prächtig. Trotzdem dürfen wir uns wegen der Corona-Krise nur unter Auflagen im Freien aufhalten. Ordnungsämter und Polizei kontrollieren das Kontaktverbot in NRW. Die Stadt Viersen hat sich außerdem etwas Neues ausgedacht. Dort wird das Kontaktverbot mittels einer Drohne überwacht, berichtet der „WDR“. Die Drohne werde beispielsweise am Hohen Busch eingesetzt.

7.51 Uhr: Wann beginnt die Schule in NRW wieder?

Seit Mitte März sind Schulen in NRW geschlossen. Bislang gilt der 19. April als Stichtag. Bis dahin bleiben die Bildungseinrichtungen definitiv dicht. Viele Eltern fragen sich, wann der Unterricht wieder beginnt. Die Entscheidung soll am 15. April bekanntgegeben werden. Das kündigte Schul-Staatssekretär Matthias Richter am Freitag in einer Email an alle Schulen an.

„Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen“, heißt es dort. Zuvor werden sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten aller Länder Osterdienstag oder Ostermittwoch verständigen, bestätigte Ministerpräsident Armin Laschet. „Dann brauchen wir natürlich eine Lösung für ganz Deutschland. Das wäre nicht gut, wenn jedes Land eigene Regeln macht. Und dann wird entschieden, ob die Kitas oder Schulen wieder geöffnet werden oder nicht.“

Freitag, 3. April

21.25 Uhr: Laschet: „Für heute gilt...“

Ministerpräsident Armin laschet hat in einer Ansprache per Video die Menschen dazu aufgefordert, das Kontaktverbot weiter einzuhalten. „Lassen Sie jetzt nicht nach. Lassen Sie uns gemeinsam weiter durchhalten. Nur so können wir Leben retten und schützen“, appellierte der CDU-Politiker bei Twitter veröffentlichten Video.

Er verstehe den Wunsch, an dem bevorstehenden Frühlingswochenende in die Natur zu gehen. Bei dem zu erwartenden „Traumwetter“ sei das eine „Riesen-Versuchung“. „Aber das wollen viele. Zu viele. So viele, dass das Abstandhalten auch auf Waldwegen, in Parks, an Seen, an Flüssen nicht klappt“, sagte Laschet.

Zudem, so versicherte der Ministerpräsident, werde „intensiv“ darüber nachgedacht, wie „die Rückkehr ins soziale Leben wieder möglich wird“. „Aber für heute gilt Kontaktverbot. Abstand halten. Und vor allem: Zusammenhalten.“

20.02 Uhr: Essen meldet zwei weitere Todesfälle

In Essen sind zwei Männer an Covid-19 gestorben. Im Evangelischen Krankenhaus Essen-Werden starb am Freitag ein 86-jähriger Essener. Der Mann hatte sich in einer häuslichen Quarantäne befunden, weil er Kontaktperson zu einer weiteren an dem Coronavirus erkrankten Person war.

Da sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte, wurde der Patient vor wenigen Tagen in die COVID-Station des Krankenhauses eingeliefert. Dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Der Gesundheitszustand hat sich innerhalb kurzer Zeit weiter verschlechtert, so dass der Patient heute verstarb.

Einen weiteren Todesfall gab es im Caritas-Stift Lambertus in Rellinghausen. Eine 82-jährige Bewohnerin war ebenfalls an dem Virus erkrankt und aufgrund ihrer Vorerkrankungen heute in dem Heim verstorben. Neun Menschen sind in Verbindung mit einer Corona-Infizierung in Essen verstorben.

19.07: Reul warnt: „Es sollten nicht alle...“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bevölkerung appelliert, am bevorstehenden milden Wochenende besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er am Freitagmorgen dem WDR. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt.

Bis zum 2. April habe es landesweit 7775 registrierte Verstöße gegeben – bei 18 Millionen Einwohnern. Es sei nicht verboten, für Spaziergänge in andere Städte zu fahren, stellte der Innenminister klar. Aber er wolle auch nicht dafür werben. „Am besten ist es, Sie bleiben im häuslichen Umfeld.“

18.02 Uhr: 224 Tote – über 18.000 Infizierte

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Das NRW-Gesundheitsministerium zählte am Freitag 18 557 bestätigte Infektionen (16.00 Uhr) und damit 943 Fälle mehr als am Donnerstagnachmittag.

Die Zahl der Todesfälle lag am Freitagnachmittag bei insgesamt 224 - einen Tag zuvor waren es noch 202 Verstorbene. Nach Angaben des Ministeriums befanden sich 1659 der Corona-Patienten am Freitag (10.00 Uhr) in stationärer Behandlung. 599 von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut und 480 waren auf Beatmungsgeräte angewiesen.

16.25 Uhr: 2020 ohne Osterfeuer in NRW

Traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer dürfen an den Osterfeiertagen nicht stattfinden, erklärte das Umweltministerium am Freitag in Düsseldorf. In vielen Orten werden zu Ostern die Feuer als Teil des Brauchtums entzündet, sie sind ein traditioneller Treffpunkt. „Aber zu unser aller Schutz und zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist ein Aussetzen derzeit zwingend geboten“, sagte Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Ministerium.

Der Bürgermeister von Moers, Christoph Fleischhauer, sucht derzeit nach einer Möglichkeit, das Feuer in diesem Jahr auf Pfingsten zu verschieben. Bis dahin seien es noch einige Wochen und die Versammlungsbeschränkungen hoffentlich aufgehoben. „Und wir haben so einen schönen Anlass, endlich wieder zusammen zu feiern“, sagte der CDU-Politiker.

15.55 Uhr: „c/o pop“-Festival abgesagt

Das Festival und die Convention „c/o pop“ in Köln werden wegen der Corona-Krise abgesagt. Es werde versucht Teile der Veranstaltungen auf den Herbst dieses Jahres zu verschieben, teilte eine Sprecherin an Freitag mit. Ursprünglich sollten das Festival und die Convention vom 22. bis zum 26. April stattfinden. Die Tickets können nun mit voller Erstattung zurückgegeben werden.

Die „c/o pop“ gilt als Bühne für junge, aufstrebende Bands und für außergewöhnliche Auftritte. Die Konzerte finden üblicherweise an unterschiedlichen Orten in der Stadt statt.

15.20 Uhr: Dutzende Infizierte in einem Flüchtlingsheim

Binnen kurzer Zeit haben sich in einem Flüchtlingsheim in Euskirchen fast 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das gesamte Heim steht unter Quarantäne. 39 Bewohner sind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Bezirksregierung Köln am Freitag mit. Insgesamt seien in dem Heim 298 Flüchtlinge untergebracht, die alle auf Covid-19 getestet worden seien. 219 der Tests seien negativ ausgefallen, weitere Ergebnisse stünden noch aus.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, seien eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden. Unter anderem dürften die Bewohner nun nur noch in ihren Zimmern essen, für die Mitarbeiter sei zusätzliche Schutzkleidung beschafft worden.

13.30 Uhr: Aufnahmestopp in Altenheimen?

Trotz der steigenden Zahl an Corona-Todesfällen in Pflegeheimen will Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) keinen Aufnahmestopp. Es werde aber bei Neuaufnahmen eine 14-tägige Isolierung der neuen Bewohner und ausnahmslos Corona-Tests geben, sagte er am Freitag in Düsseldorf.

In 134 Pflegeheimen seien bisher 79 Menschen an Covid-19 gestorben. Das zeige, dass Pflegeheime „der sensibelste Bereich“ in der Corona-Krise seien. Laumann forderte außerdem die Heimaufsichten der Kreise auf, Einrichtungen verstärkt zu beobachten, da es ja ein striktes Besuchsverbot gebe. Er wolle das aber nicht als Kontrolle verstehen.

12.35 Uhr: Wann wird getestet und Quarantäne angeordnet?

Die Stadt Essen hat eine Grafik veröffentlicht, unter welchen Kriterien auf Corona getestet wird und wann eine Person in Quarantäne muss. Hier alle Infos:

Wann werde ich getestet? Wird Quarantäne angeordnet? Als Hilfestellung möchten wir euch folgende Grafik an die Hand geben, mit der auch unser Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde arbeitet. #Coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/dEfyM42vsI — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) April 3, 2020

11.51 Uhr: Hotel wurde zur Prostitution genutzt

In Düsseldorf wurde ein Hotel geräumt und versiegelt. Das Hotel in Bahnhofsnähe war zu touristischen Zwecken genutzt worden und diente offenbar Prostituierten als Unterkunft und Arbeitsstätte. >>> hier liest du die ganze Geschichte.

10.50 Uhr: Warnung vor Fake-Pressemitteilung

Die Bezirksregierung Arnsberg warnt vor einer gefälschten Presseinformation, die in Social Media kursiert. Darin ist die Rede von einem angeblichen Wegfall der Herbstferien. Die Bezirksregierung bittet: "Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nur offizielle Nachrichtenquellen zu nutzen und keine Falschinformationen zu verbreiten."

Gefälschte #Presseinformation in #SocialMedia im Umlauf: "Wir appellieren an alle Bürger*innen gerade in Zeiten der #Corona-Pandemie nur offizielle Nachrichtenquellen zu nutzen und keine Falschinformationen zu verbreiten." https://t.co/d7UCm3Pndo #COVID19de pic.twitter.com/t7gj0CmCdS — Bezirksregierung Arnsberg (@BezRegArnsberg) April 2, 2020

09.39 Uhr: Loveparade-Verfahren unterbrochen

Corona bringt auch die Justiz in NRW vor Herausforderungen. Der Loveparade-Prozess ist vorerst auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Ein anderes spektakuläres Verfahren am Essener Landgericht droht sogar wegen Corona zu platzen. >>> hier die Details.

9.05 Uhr: Innenminister Reul mit dringendem Appell

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bevölkerung appelliert, am bevorstehenden milden Wochenende besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. „Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren“, sagte er am Freitagmorgen dem WDR - zum Beispiel in Köln und Düsseldorf an den Rhein. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt.

Bisher seien die Auflagen wegen des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen gut eingehalten worden, bilanzierte Reul. Bis zum 1. April habe es landesweit 7300 Verstöße gegeben - bei 18 Millionen Einwohnern. Es sei nicht verboten, für Spaziergänge in andere Städte zu fahren, stellte der Innenminister klar. Aber er wolle auch nicht dafür werben. „Am besten ist es, Sie bleiben im häuslichen Umfeld.“

6.49 Uhr: 48 Corona-Tote in Pflegeheimen

Die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Infektion in Pflegeheimen in NRW ist mit 48 nach oben korrigiert worden. Grund für den deutlichen Anstieg: einige Todesfälle aus den vergangenen Tagen wurden nachgemeldet, weil ihnen kein konkretes Datum zugeordnet werden konnte, teile das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mit.

In 57 stationären Pflegeheimen wurden insgesamt 354 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden (Vortag: 316). Wie hoch die Zahl derer ist, die eine Infektion überstanden haben, ist unbekannt. Die Zahl der registrierten Corona-infizierten Mitarbeiterinnen von insgesamt inzwischen 110 Einrichtungen ist leicht auf 284 gestiegen (Vortag: 266).

Besonders betroffen ist ein Pflegeheim in Köln. Hier starben bereit sechs Menschen an Corona. Fünf Infizierte befinden sich im Krankenhaus. In Bochum gab es in einer Awo-Einrichtung fünf Todesfälle. In Lünen (Kreis Unna) wurde ein gesamtes Altenzentrum mit 120 Bewohnern und 100 Pflegekräften unter Quarantäne gestellt.

