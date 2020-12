Silvester-Regeln 2020: Diese Corona-Verbote gelten in NRW

Dieser Jahresausklang wird komplett anders. Was ist an Silvester mitten in der Corona-Pandemie 2020 erlaubt - und was nicht?

Weihnachten ist vorbei, da steht Silvester bereits vor der Tür. Auch zum Neujahrsfest gelten in NRW weiterhin einige Corona-Regeln.

Anders als zu Weihnachten werden diese jedoch nicht gelockert. Wir geben eine Übersicht, was an Silvester wegen Corona verboten ist.

Corona: Kontakt-Regeln werden an Silvester 2020 nicht aufgeweicht

Über die Feiertage wurde die Kontaktbeschränkung deutschlandweit etwas aufgeweicht, um das Zusammenkommen von Familien während der besinnlichen Zeit zu ermöglichen. Seit dem 27. Dezember gelten nun aber wieder die alten Regeln.

Und diese werden aller Voraussicht nach auch an Silvester ihre Gültigkeit behalten. Heißt im Klartext: Große Feiern zum Neujahr wird es nicht geben. Im öffentlichen Raum gilt die altbekannte Regel von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, die sich treffen dürfen (exklusive Kinder bis 14 Jahren).

Große Silvester-Partys und andere Feiern sind aber auch im privaten Raum nicht erlaubt.

Böller an Silvester 2020: Kaufen erlaubt, verkaufen verboten

Zusätzlich gilt es an Silvester die Regelungen für Feuerwerke und das Abbrennen von Pyrotechnik zu beachten. Diese sind ebenfalls klar geregelt. Öffentliche Feuerwerke sowie und Verwendung von Knallern sind an einigen von Behörden festgelegten öffentlichen Plätzen verboten.

Ein generelles Verbot für das Zünden von Feuerwerkskörpern gibt es bisher allerdings nicht! Ministerpräsident Armin Laschet rief die Bürger lediglich dazu auf, auf den alljährlichen Spaß in diesem Jahr möglichst zu verzichten.

Den Städten in NRW steht es dagegen frei, die Regeln zu verschärfen und zum Beispiel ein generelles Böllerverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu beschließen.

Nicht verboten ist dagegen der Kauf von Raketen und Knallern. Diese können weiterhin ganz legal erworben werden. Allerdings gibt es dafür, zumindest in Deutschland, eine nicht ganz unbeachtliche Hürde.

Denn der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in NRW strikt untersagt. Das sorgte bei einigen Supermärkten und Discountern bereits für Verwunderung, weil sie weiterhin in ihren Prospekten Feuerwerk anboten.

Silvester 2020: Verzicht auf Alkohol in der Öffentlichkeit

Weiterhin wird es auch an Silvester nicht erlaubt sein, Alkohol im öffentlichen Raum zu konsumieren oder zu verkaufen. Für Läden wie Kioske gilt diese Regelung aktuell von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Diese wird zu Silvester nicht aufgeweicht. (mh)