Corona in NRW: Gastro-Experte außer sich vor Wut „Klatschende Ohrfeige“ +++ Behörden wegen Mutation in NRW alarmiert!

Die Entscheidung über einen möglichen längeren Lockdown ist gefallen. Am Mittwoch diskutierten die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Angela Merkel über den weiteren Corona-Fahrplan in Deutschland. Armin Laschet hat im Anschluss die neuen Maßnahmen und Regeln für NRW erläutert.

Eine Lockdown-Verlängerung ist eingetreten. Bis zum 7. März wird er zunächst andauern. Armin Laschet verkündete diese Regelungen in einer Pressekonferenz am Mittwochabend.

Die Gastro-Branche regt sich über den verlängerten Lockdown in der Coronakrise in NRW auf. (Symbolbild) Foto: dpa / Montage: DER WESTEN

Donnerstag, 11. Februar

19.04 Uhr: Gastro-Experte außer sich vor Wut „Klatschende Ohrfeige“

In der Coronakrise hat das Gastgewerbe in NRW nach eigenen Angaben „die Nase voll“ von der Politik. Der Bund-Länder-Beschluss zur weitgehenden Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März sei „inakzeptabel und eine klatschende Ohrfeige“ für seine Branche, erklärte Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Nordrhein-Westfalen, am Donnerstag in Neuss. Der politische Beschluss sieht vor, dass Friseursalons ab dem 1. März wieder aufmachen können. Die seit Anfang November geschlossene Gastronomie ist nur nachrangig erwähnt - man wolle unter anderem für diese Branche „an der Entwicklung nächster Schritte“ arbeiten.

Aus Sicht von Niemeier ist das eine „Phrase“. Er betont, dass seine Branche umfangreiche und erfolgreiche Hygienekonzepte eingeführt habe. „Unsere Konzepte haben mindestens genauso gut funktioniert wie die im Einzelhandel“, sagt der Branchenvertreter. „Warum hier einseitig über Öffnungen nachgedacht wird, verstehen wir nicht.“

In dem Bund-Länder-Beschluss wird dem Einzelhandel in Aussicht gestellt, ab einem Wert von 35 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen öffnen zu können. Für Restaurants und Cafés gilt so eine Öffnungsperspektive dem Papier zufolge nicht - auch das sorgt für Missmut beim Branchenvertreter Niemeier.

Der Dehoga pocht darauf, dass sein Vorschlag zur Wiedereröffnung weiterhin angemessen und richtig wäre. Der Verband will seine Branche schrittweise ab einer Wocheninzidenz von 75 öffnen. Der erste Schritt, die Freigabe von Außenbereichen, wäre damit nach Vorstellungen der Dehoga schon jetzt fällig. Der Bund-Länder-Beschluss macht allerdings deutlich, dass dieser Vorschlag derzeit Wunschdenken ist.

16.56 Uhr: Enttäuschung für Eltern von Kita-Kindern

In den nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten wird der eingeschränkte Pandemiebetrieb in der kommenden Woche fortgesetzt. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Informationsschreiben des NRW-Familienministeriums an Eltern, Träger, Leitungen und Personal hervor. Damit werde auch der Appell aufrechterhalten, „Kinder wann immer möglich selbst zu betreuen“.

Derzeit sind die Kitas nach Angaben des Ministeriums im Landesdurchschnitt mit etwa einem Drittel der Kinder belegt. „Die Zahlen können von Kita zu Kita unterschiedlich sein“, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. In der Vorwoche seien im Durchschnitt 39 Prozent der Kinder in den Kindertageseinrichtungen betreut worden.

Die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Krise haben zunächst keine unmittelbaren, allgemeinen Auswirkungen auf die Kinderbetreuung. Wann es welche Öffnungsschritte in Schulen und Kindertagesstätten geben soll, wurde nicht bundeseinheitlich geregelt. Die meisten coronabedingten Einschränkungen werden bis zum 7. März verlängert.

16.10 Uhr: Behörden alarmiert! Jeder fünfte Infizierte in Düsseldorf trägt Mutation

Fast jeder fünfte Corona-Infizierte in Düsseldorf trägt die sogenannte britische Virusvariante. Dies ergaben zusätzliche Untersuchungen, die seit dem 1. Februar bei allen positiven PCR-Proben aus dem Testzentrum und den mobilen Testdiensten der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt vorgenommen wurden, wie die Stadt am Mittwochabend mitteilte. Auch in Flensburg in Schleswig-Holstein waren die Behörden über gehäuftes Auftreten der britischen Mutation besorgt und starteten Gegenmaßnahmen.

Bisher wurde in Düsseldorf laut Stadtverwaltung in 34 Fällen die britische Virusvariante nachgewiesen, das sind 19,5 Prozent der untersuchten positiven Proben. Die Stadt entschied sich demnach dazu, bei jedem engeren Kontakt ohne entsprechende Schutzmaßnahmen zu einem mit einer Coronavirus-Mutation infizierten Menschen vorsorglich eine Quarantäne anzuordnen.

13:44 Uhr: Am 3. März werden weitere Öffnungen beraten

Armin Laschet hat zugesichert, dass Bund und Länder in ihrer nächsten Runde am 3. März über weitere Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie beraten werden. Dazu gehörten Kontaktbeschränkungen, Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotels, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtags in Düsseldorf. Laschet kritisierte erneut, dass die Wirtschafts- und Überbrückungshilfen „viel zu lange gedauert“ hätten. Das habe auch an einem „gewissen Perfektionismus“ der beteiligten Bundesministerien gelegen. Deshalb seien die Antragsformulare „viel zu spät gekommen“. Seit Mittwoch aber könnten die Anträge auf Überbrückungshilfe III gestellt werden. Damit erhielten auch Einzelhändler endlich Unterstützung. Notfalls könnte es auch Abschlagszahlungen geben.

13:40 Uhr: Laschet mahnt zu weiterer Vorsicht - aber positive Entwicklung in NRW

Armin Laschet hat erneut zu Vorsicht im Umgang mit der Corona-Pandemie gemahnt. Das Land habe jetzt eine Zwischenphase zu bewältigen zwischen sinkenden Infektionszahlen einerseits und einer unkalkulierbaren Gefahr durch Virus-Mutanten, sagte er am Donnerstag

Die derzeitige Entwicklung in NRW sei aber positiv, bilanzierte Laschet. Mit einer Neuinfektionsrate von landesweit 62,7 gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen habe NRW den niedrigsten Wert seit dem 18. Oktober erreicht. Inzwischen liege die Sieben-Tage-Inzidenz nur in Hagen noch über 100 (119,8); in zehn Städten und Kreisen in NRW sei sie bereits unter die Marke von 50 gefallen - in der Hälfte davon sogar unter 35. Das Land sei aber weiter „in dieser Jahrhundert-Pandemie“.

Armin Laschet. (Symbolbild) Foto: imago images / Political-Moments

13:07 Uhr: Laschet gibt Datum für Schulöffnung bekannt

In in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zu den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen erklärt Armin Laschet am Donnerstag, dass wir "in einer eigenartigen Lage" sind. Der Ministerpräsident sagte, die Zahlen seien einerseits zurückgegangen, die Wissenschaft aber sage, man müsse noch strenger sein. Konkrete Pläne zu schmieden sei aktuell schwierig. "In dieser Lage ist es eine Illusion, zu glauben, man könne das Schritt für Schritt planen."

Vor allem im Bildungswesen will Armin Laschet nun aber schnell reagieren. "Wir haben Fehler gemacht, Kitas und Schulen als Erstes zu schließen und als Letztes zu öffnen. Dieser Fehler darf uns nicht wieder passieren." Der Ministerpräsident gab in der Sitzung den Schulstart für NRW bekannt. Die Schulen werden nicht, wie von Kritikern erwartet, am 15. Februar, sondern am 22. Februar tageweise wieder öffnen.

09.57 Uhr: NRW-Städtetags-Chef äußert Sorgen wegen Corona-Mutationen

Der Vorsitzende des Städtetags NRW, Pit Clausen (SPD), hat die neuen Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise befürwortet. Es gebe unter Oberbürgermeistern eine große Sorge wegen der Virusvarianten, sagte der Bielefelder Stadtchef am Donnerstag dem Radiosender WDR 5. In Bielefeld gebe es eine Inzidenz unter 35, aber gleichzeitig auch bereits 16 Fälle mit den Varianten. Die neuen Varianten verbreiteten sich viel schneller, als das als alte Stammvirus, das man kenne. „Da können sie gar nicht so schnell gucken, wie sich das ausbreitet“, sagte Clausen.

Er meinte, wenn sich zeige, dass man zurecht komme, könne man zu weiteren Lockerungen kommen. Es solle nicht aufs Spiel gesetzt werden, was man sich erarbeitet habe in den vergangenen Wochen. „Das ist ja auch ein Erfolg der Gesellschaft“, sagte er. Es sei richtig, dass man sich vorsichtig und auf Sicht verhalte und mit Lockerungen bei Kitas und Schulen beginne.

07.45 Uhr: Inzidenzwert in NRW sinkt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Inzidenzwert von 62,7 für NRW. Am Vortag hatte der Wert noch 67,1 betragen.

Gemeldet wurden dem RKI 1884 Neuerkrankungen. Innerhalb eines Tages wurden 99 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten landesweit nun bei 11 895.

Mittwoch, 10. Februar

22.31 Uhr: Alle Infos zu den neuen Corona-Regeln

20.23 Uhr: Schulen sollen ab 22. Februar wieder schrittweise öffnen

. „Unser Versprechen ,Schulen und Kita zuerst konnte heute eingelöst werden“, sagte Laschet weiter. Die Schulen sollen wie in Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz auch in NRW wieder öffnen. „Wir planen die schrittweise Öffnung ab dem 22. Februar“, teilte Laschet bei der Pressekonferenz mit. Auch Yvonne Gebauer sieht darin eine richtige Entscheidung. „Dazu gehört eine ausreichende Vorbereitungszeit. Deshalb starten wir erst am Montag, 22. Februar, so die Bildungsministerin. Dann sollen Grundschulen, Abschlussklassen und Förderschulen in den Wechselunterricht starten. „Die Jüngsten müssen die ersten sein, die wieder Unterricht erhalten müssen“, macht sie klar.

Wenn der Inzidenzwert unter 50 sinkt, sollen alle Schüler zurück in den Präsenzunterricht, macht Gebauer deutlich. Lehrer sollen dann zwei Mal in der Woche auf das Coronavirus getestet werden. Auch sollen ihnen zwei FFP2-Masken pro Tag zur Verfügung gestellt werden. Am Donnerstagmorgen werden die Schulen über den Start des Wechselunterrichts unterrichtet. Dabei sollen Kinder nicht länger als fünf Tage zuhause bleiben im Distanzunterricht.

20.15 Uhr: Armin Laschet und Yvonne Gebauer live bei der Pressekonferenz

Armin Laschet tritt jetzt vor die Öffentlichkeit und teilt die neuen Beschlüsse der Corona-Regeln für NRW mit. Auch Bildungsministerin Yvonne Gebauer unterrichtet die Bevölkerung über die neuen Regeln für Schulen und Kitas.

„Viele Menschen können Corona nicht mehr hören. Aber wir befinden uns in einer ernsten Lage“, leitet Laschet ein. „Auch wenn die Zahlen sinken, sind wir in einem Prozess der Abwägung“.

„Das Schließen ist relativ einfach. Das Öffnen hingegen ist ein mühsamer, verantwortungsvoller Prozess“, verdeutlicht der Ministerpräsident. Doch er hat auch erfreuliche Nachrichten. In NRW hat sich die Inzidenz seit einem Monat halbiert. Am 10. Januar lag der Wert bei 150,1, nun bei 67. „Die Menschen haben sich angestrengt, haben sich an die Regeln gehalten“, lobt er die Bürger.

19.50 Uhr: Armin Laschet verkündet neue Corona-Regeln

Nach dem Bund-Länder-Gipfel will Armin Laschet um 20.15 Uhr die Bürger in NRW über die neuen Corona-Regeln unterrichten. Wir berichten hier live von der Pressekonferenz.

Armin Laschet (CDU) verkündet in NRW die neuen Corona-Beschlüsse. Foto: IMAGO / Revierfoto

18.58 Uhr: Großhändler Metro mit niederschmetternden Zahlen

Der Großhandelskonzern Metro leidet weiter unter der Corona-Pandemie. Der Umsatz sank im ersten Geschäftsquartal (bis 31. Dezember) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft ging um 18,4 Prozent auf 99 Millionen Euro zurück, wie Metro am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Vor allem in Westeuropa hätten staatlich verfügte Restriktionen wie die Schließung von Restaurants das Geschäft belastet. Zusätzlich machten sich negative Währungseffekte bemerkbar, wie es hieß. Hingegen stützten Erträge aus Immobilienverkäufen das Ergebnis.

16.32 Uhr: Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften aufgehoben

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften im Land vorläufig außer Vollzug gesetzt. Eine Gelsenkirchnerin hatte einen Eilantrag gegen die Maskenpflicht laut Corona-Schutzverordnung gestellt, der aber größtenteils abgelehnt wurde, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Nur die Regelung, unabhängig vom Abstand im Umfeld von Geschäften eine Maske zu tragen, sei eine Ausnahme.

Laut dieser Regelung muss im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften, auf dem Grundstück, dem Parkplatz und den Zuwegen eine Alltagsmaske getragen werden, und zwar unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands. Der Begriff „unmittelbares Umfeld“ sei aber nicht klar genug, entschied das Gericht. Damit könnten wenige Meter oder auch ein viel größerer Bereich gemeint sein.

Diese Unklarheit wiege besonders schwer, weil bei einem Verstoß ein Bußgeld vorgesehen sei. Ansonsten sei die Maskenpflicht laut Coronaschutzverordnung allerdings rechtens. Es sei davon auszugehen, dass das Tragen einer Maske andere Menschen vor Infektionen schütze, teilte das Gericht mit.

Ab dem 25. Januar gilt eine verschärfte Maskenpflicht in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa

16.20 Uhr: SPD will Schulen ab Montag öffnen

Die SPD-Opposition im Landtag hat sich für einen Wechsel- oder Schichtunterricht an den nordrhein-westfälischen Schulen bereits ab kommenden Montag ausgesprochen. Die CDU/FDP-Landesregierung müsse eine umfassende Öffnungsstrategie für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach dem 14. Februar 2021 und über die Sommerferien hinaus entwickeln, heißt es in einem Antrag der SPD-Opposition für die Sondersitzung des Landtags am Donnerstag. Familien, Kommunen und Schulen brauchten endlich Planungssicherheit.

Die Landesregierung will das Plenum am Donnerstag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche informieren.

15.03 Uhr: Innenminister Herbert Reul (CDU) mit dringendem Appell

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) leidet an der Karnevalsabsage, bittet aber alle Jecken an Weiberfastnacht zu Hause zu bleiben: „Auch ich bin Karnevalist. Auch ich will gern Karneval feiern - so wie wir ihn kennen und wie er wieder sein wird“, sagte Reul am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Der Jeck in uns lebt ja noch - der feiert diese Session nur eben von Zohus und im Hätz“, ergänzte der Minister in kölscher Mundart. Das meint soviel wie von Zuhause und im Herzen.

NRW-Innenminister Herbert Reul hat in der Coronakrise einen dringenden Appell an die Bevölkerung. Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Reul appellierte: „Bitte bleiben Sie in den nächsten Tagen - wie schon am 11.11. - vernünftig und bleiben trotz allem fröhlich.“ Der Leichlinger ist im Karneval verwurzelt und fuhr in den vergangenen beiden Jahren im Kölner Rosenmontagszug mit.

08.20 Uhr: Mehr Impfungen möglich! NRW erlaubt siebte Ampulle

In NRW könnten bei gleichbleibendem Impfstoff-Einsatz mehr Menschen geimpft werden als zuletzt geplant. Wie das Gesundheitsministerium dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte, dürfen ab sofort sieben statt sechs Impfdosen aus einer Ampulle der Hersteller Biontech/Pfizer gezogen werden. Die Anpassung gelte allerdings unter Einschränkungen: Der Impfstoff aus verschiedenen Ampullen darf nicht vermischt werden. Zudem ist die siebte Dosis nur einzusetzen, sofern noch mindestens 0,3 Milliliter des Vakzins in der jeweiligen Ampulle übrig sind.

Seit Montag haben in NRW alle Impfzentren wie hier in Essen geöffnet. Jetzt können womöglich mehr Menschen als geplant geimpft werden. Foto: IMAGO / Ralph Lueger

Jürgen Zastrow, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln: „Wir können nun aus jeder Ampulle sieben statt sechs Dosen gewinnen, das sind 14 Prozent mehr. Die Anpassung war überfällig.“