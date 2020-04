Coronavirus in NRW: Laschet hetzt Kommunen gegen sich auf „Ein Affront!“ ++ Keine einheitliche Kita-Öffnung ++ 900 Anzeigen wegen Soforthilfe-Betrug! ++

Corona in NRW – das Virus grassiert weiter

Über 1000 Tote hat Nordrhein-Westfalen bereits zu beklagen

Alle News und Entwicklungen hier

Ab heute gilt wegen des Coronavirus in NRW eine Maskenpflicht. Auch sonst bestimmt das Coronavirus in NRW das Leben der Menschen.

Coronavirus in NRW: Alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten zu Covid-19 im Newsblog

Tägliche gibt es neue Entwicklungen, Entscheidungen und traurige Einzelschicksale. In unserem Newsblog zu Corona in NRW halten wir dich über die aktuelle Situation auf dem Laufenden.

Alles, was du zum Coronavirus wissen musst:

Hier wirst du live über News, Entscheidungen und Zahlen informiert.

Montag, 27. April

16.40 Uhr. Erste Stadt führt Maskenpflicht an Schulen ein

In NRW hat Wesseling als erste Stadt nun die Maskenpflicht an Schulen eingeführt. Diese gilt ab Dienstag für Schüler und Lehrer der drei weiterführenden Schulen, so Stadtsprecherin Andrea Kanonenberg gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

16.02 Uhr: NRW-Familienminister: Keine bundeseinheitliche Kita-Öffnung

In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern wird es in der Corona-Krise keinen einheitlichen Stichtag für eine Rückkehr der Kinder in die Kitas geben. Das stellte Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Montag klar.

„Einen Fahrplan mit festen Terminen aller Länder kann und wird es nicht geben, sondern es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Länder regional und länderspezifisch ihr eigenes Tempo gehen können“, sagte Stamp auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Die Länder brauchen mehr Freiheit beim Umgang mit der Pandemie insgesamt, weil die Entwicklung regional unterschiedlich ist“, so Stamp weiter.

15.50 Uhr: Laschet-Vorwürfe sorgen für Ärger in Kommunen

Kommunale Spitzenverbände äußern sich verärgert über NRW-Regierungschef Armin Laschet, nachdem dieser die Coronakrisen-Bewältigung der Kommunen bei Anne Will in der ARD scharf kritisiert hatte. Laschets Vorwurf: Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seien auf die Schulöffnung nicht ausreichend vorbereitet gewesen und hätten etwa nicht rechtzeitig Desinfektionsmittel beschafft.

Der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) twitterte: „Es ist ein Affront gegen all jene, die vor Ort tagtäglich gegen die Krise und ihre Folgen ankämpfen.“ Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hintzsche wies die Vorwürfe zurück. „Wir haben uns als Schulträger schon vor Ostern auf die Schulöffnung vorbereitet und alle fachlichen Ratschläge berücksichtigt“, sagte Hintzsche. Aber dann sei das NRW-Schulministerium innerhalb weniger Stunden mit „immer neuen Erlassen“ um die Ecke gekommen.

14.50 Uhr: 31.000 Betriebe erhalten Soforthilfe-Auszahlungen

Wegen Betrugsversuche war die Auszahlung der NRW-Soforthilfe eine Woche gestoppt. 900 Anzeigen waren eingegangen, wie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart auf einer Pressekonferenz erklärte. Ein Viertel dieser Anzeigen wurde intensiver geprüft, in zwei Fällen sei es zu einer Zahlungsumlenkung gekommen. Der Minister sprach von einem Schaden von 34.000 Euro.

Inzwischen läuft die Antragsstellung der NRW-Soforthilfe wieder. Bis Ende Mai können Anträge noch gestellt werden, eine Verlängerung werde bereits diskutiert. Am Montag hätten 31.000 Betriebe ihre Auszahlungen erhalten, so Pinkwart. 20 Prozent der Anträge stünden noch aus.

14.10 Uhr: Polizei nimmt illegale Pokerrunde hoch

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag in einer Örtlichkeit in Marl eine Pokerrunde mit 21 Personen aufgelöst. Nach einem Hinweis kontrollierten die Beamten - und wurden fündig. In einem Raum waren Pokertische aufgestellt. Auch zwei illegale Messer und Drogen wurden gefunden. Auf die Pokerrunde warten nun Anzeigen wegen illegalem Glücksspiel, Verstöße gegen das Waffengesetz, das Betäubungsgesetz und die Corona-Schutzverordnung.

12.35 Uhr: Diebe stehlen Schutzausrüstung in Dortmund

Mund-Nase-Schutzmasken, Einmalhandschuhe und Einwegoveralls haben Diebe in Dortmund am Wochenende aus einer Lagerhalle gestohlen. Die unbekannten Täter brachen zwischen 25. April, 14 Uhr, und 26. April, 16.15 Uhr, in eine Lagerhalle am Oespeler Kirchweg ein. Hier durchwühlten sie mehrere Kartons und klauten schließlich die Schutzausrüstung im Wert von über 10.000 Euro. In Corona-Zeiten dürfte sie derzeit noch mehr Wert sein. Die Dortmunder Polizei bittet unter 0231 - 132 7441 um Hinweise.

11.00 Uhr: Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Uniklinik Essen

Ein Mann aus Essen starb Mitte April an den Folgen des Coronavirus. Zuvor soll er seiner Familie von abenteuerlichen Zuständen im Uniklinikum berichtet haben. „Die laufen hier herum, als gibt es Corona gar nicht“, soll er berichtet haben. Seine Familie erhebt nun schwere Vorwürfe. Hier alle Einzelheiten!

10.06 Uhr: Gymnasium in Dormagen muss nach drei Tagen wieder schließen

Nach nur drei Tagen muss ein Gymnasium in Dormagen wieder schließen. Das berichtet die „Rheinische Post“ und beruft sich auf ein Schreiben der Schule an Eltern, Lehrer und Schüler. Demnach gibt es im Norbert-Gymnasium Knechtsteden in der Familie eines Schülers einen Corona-Fall. Erst am vergangenen Donnerstag hatte das Gymnasium den Betrieb für angehende Abiturienten wieder augenommen. Die Vorbereitung für das Abitur soll nun digital erfolgen.

09.10 Uhr: Polizei kontrolliert Corona-Regeln - und entdeckt Drogen

Einiges an Arbeit hatte die Polizei im Märkischen Kreis an diesem Wochenende. Für zwei Gruppen gab es gleich doppelt Ärger. Vier Erwachsene konsumierten am Tinsberger Schulweg in Lüdenscheid am Freitagabend Alkohol und Marihuana. Neben dem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden auch Anzeigen wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung geschrieben. Das gleiche Schicksal erwischte drei Personen in Iserlohn. Auch zwei von ihnen hatten Betäubungsmittel dabei.

Außerdem hatten zahlreiche Hobbykicker offenbar vergessen, dass nur die Profi-Vereine bislang eingeschränkt trainieren dürfen. Sie spielten auf dem Bolzplatz am Wiesmer. Polizei und Ordnungsamt schrieben neun Anzeigen.

08.40 Uhr: Heftiger Gegenwind für Laschet

Mächtig Gegenwind für Armin Laschet in der ARD-Talkshow Anne Will. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warf dem NRW-Ministerpräsident vor: „Ich hätte nie die Schulen schon geöffnet, die sind überhaupt nicht vorbereitet.“ Nicht der einzige Vorwurf, den sich Laschet gefallen lassen musste. Hier erfährst alle Infos zur Sendung!

07.00 Uhr. Maske! So nähst du sie, so desinfizierst und wäschst du sie richtig

Ab heute gilt in NRW die Maskenpflicht! Wie du deine Maske selbst nähen kannst, wie du sie richtig desinfizierst und wäschst, liest du hier.

Sonntag, 26. April

22.16 Uhr: Essen: Künstler designt Schutzmasken – HIER bekommst du sie sogar kostenlos

In NRW gilt ab Montag in Geschäften und im Nahverkehr die Maskenpflicht. Ein Essener Künstler stellt nun ganz besondere Exemplare her. Hier alle Infos!

20.55 Uhr: Essen: 26-Jähriger ohne Vorerkrankungen stirbt an Covid-19

In Essen ist am Sonntag ein 26-Jähriger an den Folgen des Coronavirus gestorben, wie die WAZ berichtet. Das Besondere: Der Mann hatte keine nennenswerten Vorerkrankungen. Es ist der erste Fall eines derart jungen Opfers in der Region.

20.08 Uhr: Laschet verblüfft mit Aussagen über Gespräch mit Merkel

Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet dämpft die Erwartungen an das nächste Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über den Kampf gegen die Corona-Epidemie. „Ich glaube, dass wir am Donnerstag keine neuen fundamentalen Entscheidungen haben werden“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag im ARD-„Bericht aus Berlin“. Es sei verabredet gewesen, dass man nach den ersten Lockerungsmaßnahmen zwei Wochen abwarte. „Da braucht man auch ein bisschen Geduld.“ Man werde vor allem über Kinder und Jugendliche sprechen, über Amateursport, über Spielplätze sowie den Umgang mit Gottesdiensten.

Grundsätzlich warb Laschet dafür, Fragen der Corona-Beschränkungen ganzheitlich zu diskutieren - „dass man auch mal denkt, welche Schäden richten wir eigentlich an durch den Lockdown. Was heißt das für Kinder und Jugendliche, die in Wohnungen sind, die nicht mehr in die Kita kommen?“ Man müsse viel umfassender diskutieren und nicht jeden Tag auf die Infektionszahlen schauen.

19.01 Uhr: NRW-Innenminister Reul hält Geisterspiele für vertretbar

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat positiv auf die Durchführung von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga reagiert und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet. Geisterspiele seien vertretbar, meinte der CDU-Politiker. „Ich freue mich darauf, dass der Ball bald wieder rollt. Wir bereiten uns in der Polizei intensiv darauf vor, weil es Probleme geben könnte“, sagte Reul im Interview der „Welt“.

18.11 Uhr: Polizei nimmt illegalen Puff hoch

Pikante Meldung aus Köln! Dort hat die Polizei im Rahmen von Ermittlungen ein Bordell hochgenommen, das sich den Corona-Einschränkungen widersetzt hatte. Hier alle Infos!

17.06 Uhr: Flughafen Düsseldorf plant drastischen Schritt

Im Zuge der Corona-Krise will der Flughafen Düsseldorf offenbar auf das deutlich geringere Reiseaufkommen reagieren und drastische Maßnahmen einleiten. Hier alle Einzelheiten!

16.06 Uhr: Baldige Wiederaufnahme des Sportbetriebs?

Diese Nachricht macht allen Sportlern in NRW ein wenig Hoffnung. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Landessportbünde (LSB) sehen positive Signale für eine Wiederaufnahme des Sporttreibens in den einzelnen Bundesländern. Bei einer Videokonferenz am Samstag herrschte hierüber Einstimmigkeit, wie der DOSB in einer gemeinsamen Stellungnahme zusammen mit den LSB am Sonntag mitteilte.

Nach positiven Rückmeldungen der Sportminister und -ministerinnen sei ein entsprechendes Angebot an die Politik weiterentwickelt worden: „Neben zehn DOSB-Leitplanken liegen nun auch angepasste sportartspezifische Übergangs-Regeln der Fachverbände für einen ersten vorsichtigen Schritt ins vereinsbasierte Sporttreiben vor“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann: „Wir sind somit auf einen verantwortungsvollen Wiedereinstieg vorbereitet und hoffen nun zeitnah auf ein bundeseinheitliches Signal der Öffnung durch die Politik.“

14.56 Uhr: Erfreulicher Trend! Mehr als tausend Genesene in 24 Stunden

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag leicht auf 31 657 gestiegen. Das sind 197 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 12 auf 1096.

Gleichzeitig galten 21 583 Patienten als genesen - ein Anstieg um 1171 innerhalb von 24 Stunden. Die Zahlen, die über die offiziellen Meldewege übermittelt werden, steigen am Wochenende meist etwas langsamer als an Werktagen. Von den insgesamt 7934 Intensivbetten in NRW waren am Sonntag nach Ministeriumsangaben 2876 unbelegt.

13.35 Uhr: Rolle rückwärts – Bundesregierung ändert Pläne

Kommt jetzt doch alles anders. Eigentlich sollte die geplante Corona-Tracking-App auch in NRW eingeführt werden. Nun hat man sich zu einem Kurswechsel entschieden, wie der WDR berichtet. Demnach wolle man die Daten der Nutzer nicht mehr auf einem zentralen Server speichern. Stattdessen wolle man sich um eine Technik bemühen, die die Kontakte nur auf dem jeweiligen Gerät speichert. Durch die App soll angezeigt werden, wo und wann man Kontakt mit Corona-Infizierten hatte.

12.00 Uhr: Drama in den NRW-Tierheimen

Die Tierheime in den NRW stehen vor großen Problemen. Laut einer dpa-Umfrage sehen die Tierheimverantwortlichen große Probleme auf sie zukommen. So würden die aufgesetzten Hilfen für Futterkosten von einmalig 2.000 Euro bei Weitem nicht ausreichen.

„Die im Finanzministerium denken, Tierheime seien das Hobby von verwitweten Omas“, kritisiert Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbands NRW. Die 2.000 Euro seien ein Witz, so Unna.

Unklar ist noch, wie in Zukunft die Tiere versorgt werden. So werden derzeit sehr wenige Tiere vermittelt. Zudem werde immer weniger gespendet. Tausende Tiere müssen also um ihr Essen bangen. Bleibt nur zu hoffen, dass schnell eine Lösung gefunden wird, die allen Beteiligten hilft.

11.35 Uhr: Massentest in Hochhauskomplex

Zwei Familien hielten sich nicht an die Quarantäne-Regeln. Foto: dpa

In dem Hochhauskomplex in Grevenbroich haben nun die Tests begonnen.

11.10 Uhr: Drive-In-Gottesdienste vor dem Aus?

Drive-In-Gottesdienste lagen bei Gläubigen in den letzten Tagen voll im Trend, An vielen Orten in NRW konnten Christen im Auto den Worten der Prediger lauschen. Damit könnte bald Schluss sein. Schließlich sollen ab kommenden Freitag wieder normale Gottesdienste stattfinden.

10.20 Uhr: Keine festen Bußgelder

Diese Regelung ist überraschend. Das Land NRW hat keine festen Bußgelder eingeführt, sollte gegen die Maskenpflicht verstoßen werden. Sie überlässt dies den Ordnungsämtern der Kommunen. Zudem soll erst eine Strafe ausgesprochen werden, wenn sich Betroffene nach Aufforderung weigern, die Maske aufzusetzen.

09.30 Uhr: Positive Bilanz nach Shopping-Samstag

Obwohl es am gestrigen Samstag in den Einkaufsstraßen in NRW deutlich voller war, als noch in den vergangenen Tagen, zogen die Städte eine positive Bilanz. Wie die 'dpa' berichtet, sei es deutlich leerer geblieben, als noch vor der Corona-Krise. Zudem hätten schon am Samstag viele Menschen eine Maske getragen und seien so der Pflicht, die ab Montag gilt, zuvorgekommen.

Doch es gab auch Ausnahmen, die zeigen, dass viele Menschen nur wenig dazugelernt haben: In Dortmund gingen die Menschen dicht gedrängt über die Einkaufsstraße Westenhellweg Das zeigt dieses Foto, aufgenommen am Samstag:

Der Westenhellweg in Dortmund am Samstag. Foto: dpa

8.25 Uhr: Urlaub auf dem Campingplatz – erlaubt oder verboten?

Urlaub dürfte in diesem Jahr ein kompliziertes Unterfangen werden. Inseln wie beispielsweise Sylt sind abgeriegelt, ins Ausland zu kommen, auch nur schwer möglich. Ist denn zumindest ein entspannter Camping-Urlaub möglich?

Unter Auflagen: Wenn du Dauercamper bist und einen Jahresstellplatz dein Eigen nennst, kannst du auch diesen Sommer neben Gartenzwerg und Planschbecken urlauben. Das falle nämlich laut NRW-Ministerium nicht unter eine 'touristische Nutzung'.

07.45 Uhr: Hochhauskomplex in Grevenbroich (NRW) komplett abgeriegelt

Manche sehen es einfach nicht ein. Nun müssen alle unter ihnen leiden.

Weil sich zwei Familien, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, nicht an die Regeln des Gesundheitsamtes hielten, musste nun ein kompletter Hochhauskomplex in Grevenbroich abgeriegelt werden.

Die zwei Familien hatten trotz strenger Sicherheitsvorschriften weiterhin Kontakt zu ihren Nachbarn. Nun sah sich der Rhein-Kreis Neuss gezwungen, bei allen 450 Bewohnern Tests durchzuführen. Diese sollen am heutigen Sonntag stattfinden, so ein Sprecher gegenüber der 'Welt'.

Die Bewohner müssen nun, bis die Tests ausgewertet wurden, in ihren Wohnungen verbleiben.

Samstag, 25. April

22.47 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag macht Kölner wütend

In Köln sollen am Sonntag die Geschäfte öffnen. Vielen Kölnerinnen und Kölner ist das ein gewaltiger Dorn im Auge (hier alle Details).

21.40 Uhr: Schlimme Szenen am Düsseldorfer Flughafen

Am Düsseldorfer Flughafen kam es in dieser Woche zu schlimmen Szenen. Dicht an dicht drängten Menschen sich dort in den Wartebereichen - Bilder, die man in Zeiten des Coronavirus nicht sehen will. Hier die Einzelheiten!

20.51 Uhr: Gewaltiger Ansturm auf IKEA-Filialen

Die IKEA-Filialen erleben in den vergangenen Tagen einen gewaltigen Ansturm. Welche Nachteile das mit sich bringt, kannst du hier nachlesen.

19.09 Uhr: Was bedeutet die Mundschutz-Pflicht?

Ab Montag gilt in NRW in Geschäften und im Nahverkehr die Mundschutz-Pflicht. Was das bedeutet und was du beachten musst, erfährst du hier.

18.05 Uhr: Positive Bilanz bei erstem Shopping-Samstag nach Lockerungen

Der erste Shopping-Samstag seit der Lockerung der Vorgaben für den Einzelhandel ist ohne größere Vorkommnisse angelaufen. In den Einkaufsstraßen war es wieder voller, aber bei weitem nicht so sehr wie an einem „normalen“ sonnigen Samstag.

Nun richtet sich der Blick auf Montag: In NRW startet die Schutzmaskenpflicht und erstmals wird auch ganz offiziell der Mindestabstand in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Für den oft beschworenen Mindestabstand von 1,5 Metern gab es bisher keine Rechtsgrundlage. Die Landesregierung hat das nun nachgeholt.

17.07 Uhr: Trotz Corona: Gericht erlaubt Demo gegen Urantransport

Das Verwaltungsgericht hat eine Demonstration gegen Uran-Transporte am Montag in Münster erlaubt. Das Ordnungsamt der Stadt hatte die Demo zunächst untersagt, die Bürgerinitiative ging vor Gericht. Laut Gericht dürfen maximal 35 Menschen kommen, die Mundschutz tragen und Mindestabstand halten müssen.

Die Demo soll sich gegen einen mutmaßlich geplanten Transport von der Urananreicherungsanlage Gronau durch das Stadtgebiet Münsters richten.

15.47 Uhr: Corona-Massentest in mehr als 100 Wohnungen

In einem Hochhaus in Grevenbroich mussten 117 Wohnungen Corona-Tests durchgeführt werden. Der Grund macht einfach nur sprachlos (hier die Einzelheiten).

14.54 Uhr: Fast 31.500 Infektionen - 1084 Tote

In Nordrhein-Westfalen sind bis Samstag 31.460 Coronavirus-Infektionen gezählt worden. Dies waren 360 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit hervorgeht. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 32 auf nun 1.084 seit Beginn der Pandemie.

Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 155 neuen sind jetzt insgesamt 20.412 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten.

Von den insgesamt 7.934 Intensivbetten in NRW standen am Freitag nach Ministeriumsangaben noch 2.837 zur Verfügung.

12.50 Uhr: Innenstadt von Münster ist voll

Es sind überraschende Bilder, die uns aus Münster erreichen. So ist die Innenstadt der NRW-Metropole trotz der Gefahr des Coronavirus sehr gut gefüllt.

Bilder aus der Stadt zeigen etliche Menschen, die durch den historischen Stadtkern von Münster schlendern. Positiv immerhin: Viele von ihnen tragen bereits eine Maske und halten sich an die Abstandsregeln vor den Geschäften.

Diese Geschäfte haben in NRW wieder geöffnet:

Läden mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Autohäuser und Fahrradhändler

Buchhandlungen

Möbelhäuser (zum Beispiel Ikea, XXXLutz, Höffner, Roller, Porta Möbel, Dänisches Bettenlager…)

Babymärkte (zum Beispiel BabyOne, Babymarkt, Alvo, Babyprofi…)

Diese Läden haben in NRW weiterhin geöffnet:

Supermärkte

Großhandel

Drogerien

Apotheken

Baumärkte

Abhol- und Lieferdienste

Tankstellen

Poststellen

Banken

Blumenläden

Waschsalons, Wäschereien

Diese Läden bleiben weiterhin geschlossen:

Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche

Restaurants, Bars und Kneipen

Friseure (Öffnung ab 4. Mai möglich)

